«Удинезе» – открытие Серии А: итальянская гибкость на британских скоростях. Тренер Соттиль ориентируется на Клоппа и Спаллетти

Клещенок – о лучшей черно-белой команде Италии.

Под воротником надпись: «Страсть – наша сила». На тренировках музыка – для большего драйва. В двусторонках такой трафик, словно команды вышли на финал ЛЧ.

«Удинезе» не проигрывает больше двух месяцев, но 5-е место в Серии А не самое удивительное. Способ достижения результата впечатляет еще сильнее. Фриулийцы сыграли почти со всеми лидерами и каждому навязали свой стиль – интенсивный вертикальный футбол с минимумом поперечных передач.

Отследим, как «Удинезе» превратился в лучшую черно-белую команду Италии.

Клубу повезло с тренером. Соттиль развивает команду во всех направлениях – в психологии, физике и тактике

Главный сценарист фриулийского ренессанса – новый тренер Андреа Соттиль. Вы вряд ли слышали о нем много – в лучшем случае вспомните защитника, мелькавшего в середняках на стыке тысячелетий. В Серии А Соттиль тренирует впервые. Но он не простой дебютант. Он тренер, дебюта которого давно ждали.

48-летний Соттиль – что-то вроде полубога мифологии гиков. Он начал 11 лет назад с команды подростков в любительском туринском «Лученто», и уже тогда его работа не была проходной. Директор клуба Артуро Галло вспоминал: «Он только-только закончил карьеру и начал учебу на тренера, но его подход стал настоящим откровением. Игроки ловили каждое слово. Он действительно учил футболу, прививал стиль, основанный на игре в два касания и обязательной дисциплине. Взрослые футболисты приходили пораньше, чтобы посмотреть на его тренировки. Соттиль был обречен на успех».

В следующие 11 лет Андреа пошагово продвигался из любительских лиг, ускоряясь по мере приближения к пику. Последние полтора года он провел в «Асколи». Скромный клуб разглядел в нем спасителя, и Соттиль не подвел: принял команду в зоне вылета из Серии В и поднял в плей-офф за выход в Серию А.

Особенность его подхода – в переформатировании всех компонентов, от тактического до ментального: « Хочу давить беспрерывно, даже на психологическом уровне. Голову необходимо тренировать не меньше, чем мышцы и тактику ». «Удинезе» не стал исключением. Команда, годами демонстрировавшая пассивный простой футбол и на 9 лет застрявшая в нижней части таблицы, вдруг заиграла в атаку – с такой уверенностью, будто и правда способна на все.

Соттиль начал с самооценки: «Мы должны осознать свою силу. У нас качественная команда с игроками очень высокого уровня. Наша сила в том, чтобы играть смело, невзирая на имена, вышедшие против нас. Так создается характер. Мы архивируем прошлое и думаем только о том, как побеждать в настоящем».

Андреа повторяет мотив в каждом втором интервью – и это помогло обыграть «Интер» и «Рому» с общим счетом 7:1. Но ментальная накачка приносит пользу не только на поле. Второй фундаментальный принцип Соттиля – подавляющая интенсивность . Он задает игре такой темп, что кажется, будто в Италию забросили команду из АПЛ.

Атлетизм обеспечивается безжалостной физподготовкой – Соттиль уверен, что игроки совершенствуются только тогда, когда устают до злости. «Он доводит нас до предела выносливости, и когда мы валимся, заставляет работать дальше, – рассказал Бекао. – Это помогает в игре. Мы перебарываем соперника 1-на-1».

Здесь и пригодилось психологическое стимулирование. Соттиль заряжает команду энергией, без которой его тренировки не выдержать. «Он очень агрессивный тренер, мотиватор. Теперь мы львы. Мы знаем, что должны перебегать соперника», – отмечал Деулофеу.

Так тренер-дебютант создал один из самых энергичных стилей в Серии А. Интенсивность поддерживается психологией, физикой и системой. Невозможно работать на максимуме, если бегать больше соперника, и Соттиль знает это: «Удинезе» – 18-й в лиге по пробегу, но один из лучших по спринтам. Скорость обеспечивается компактностью: игра основана на коротких рывках, а не на постоянной рыси на полполя.

« Это команда рабочих, надевающих смокинги и конвертирующих усталость в результативность и красоту . Парни Соттиля бегают меньше соперников, потому что играют компактнее», – восхитился бывший тренер клуба Луиджи Дельнери.

Сейчас это не просто «Удинезе», клуб из Италии. Это «Удинезе», Италия, планета Энфилд.

Соттиль ориентируется на Спаллетти и Клоппа. Его футбол очень прямой и быстрый, но одновременно гибкий

Незаурядность Соттиля вовсе не в обязательной игре от себя. Времена, когда навязывание собственного видения считали еретическим отступлением от национальной догмы, давно прошли – Италию этим уже не удивить.

Исключительность Соттиля – в разграничении стиля и метода. Для большинства тренеров эти понятия неотделимы. Сарри, например, ставит владение с густой паутиной треугольников и массированным присутствием между линиями – и никак иначе его не видит. Метод и стиль для него едины. У Соттиля стиль неизменен, но содержание меняется от матча к матчу. Метод (треугольники, прессинг и т.д.) носит исключительно прикладное значение – упрощает воплощение общего принципа.

«Соттиль – тренер с четкими идеями, наделенный изумительной способностью твердо следовать своим принципам и при этом не окаменевать, – рассказывал бывший коуч «Кротоне» Паскуале Марино. – Он достаточно гибок, чтобы создавать подходящую модель для каждой новой команды. Он чередует разные системы, организовывает обе фазы игры, но прежде всего в его командах никогда не бывает и намека на импровизацию ».

Так Андреа сочетает стилистическую идентичность и тактическую гибкость. Этим он сильно напоминает Спаллетти – и нет ничего удивительного, что называет его одним из примеров: «Мне нравится Клопп, его вертикальный быстрый футбол с атакой пространства. Среди итальянцев я ценю Спаллетти. Он гений. В его командах всегда есть что-то особенное».

Разберем, как «Удинезе» реализует это в игре.

Базовый принцип соттилизма – агрессивный прямой футбол: « Мой подход – это интенсивность, вертикальность, под которой я понимаю быстрый выход к воротам, и превосходство в переходных фазах в стадиях владения и возврата ». У игрока с мячом должно быть больше предложений впереди, чем сзади: «Я всю карьеру бегал за нападающими и убежден, что атаковать нужно во всю мощь и как можно массированнее. Если поднять игроков над линией мяча и задать правильную дистанцию, сопернику придется непросто».

Соттиль обнаружил в Удине годами отрепетированную неброскую 3-5-2. Он адаптировался к модулю, хотя сам всегда играл в четыре защитника, но поменял наполнение – поставил инициативный футбол с активной защитой.

« Мы больше работаем с мячом. Раньше мы заморачивались на защите, а теперь всегда думаем об атаке и о победе , – объяснял разницу полузащитник Толгай Арслан. – Мы много пашем, и тренировки тяжелые – к концу недели я чувствую усталость. Но адреналин зашкаливает. Соттиль жаждет побед».

Эта идея догматична – Андреа никогда от нее не отказывается. Но пути реализации меняются от игры к игре.

Возьмем «Рому» – крепкую, с переполненной звездами атакующей линией и самоходной творческой студией под нападающими, но мучающуюся от нехватки структуры в позиционной игре. Соттиль отдал ей мяч и пространство и закрылся в низкой защите, выстроив ромб в центре поля (впервые в сезоне) – чтобы перекрыть воздух Дибале и Пеллегрини без мяча и запутать соперника во владении. PPDA «Удинезе» составил всего 13,2 – почти на 2 меньше среднего значения по сезону.

Скрин перед первым голом показывает, как сработала идея. Фриулийцы перестроились с 3-5-2 на 3-4-3, Самарджич и Деулофеу поменялись местами, чтобы запутать соперника, и у Жерара появился простор.

Он воспользовался им, чтобы перетащить защиту направо – это позволило Удоджи атаковать противоположную штангу.

Вдобавок Соттиль набил среднюю линию техничными метрономами – чтобы расшатывать римлян, после потери мяча моментально закрывающихся в штрафной. «Удинезе» выиграл 4:0. Тренер заметил: «Я поставил Арслана и Самарджича, потому что они хороши в управлении ритмом. Ромб нужен был, чтобы разбалансировать «Рому».

Фриулийцы почти не пытались играть за линией полузащиты – там все равно не хватало пространства. Треквартиста больше отвлекал внимание и уводил опорников от партнеров. Но с очень закрытой ныне «Аталантой» игра между линиями стала главной идеей.

Строящему владение от защиты «Интеру» фриулийцы предложили другую задачу – удушающий высокий прессинг с персональными ориентировками.

Похожие проблемы они доставили «Сассуоло» – только прессинг на этот раз был зонным, а не персональным. PPDA составил сумасшедшие 4,5 (средний показатель по сезону – 11,5): Соттиль перекусил линии передач, чтобы моментально набрасываться на реорганизованную оборону, и навязал относительно некачественным защитникам дуэли 1-на-1.

Тренер соперника Алессио Дионизи признался: «Их характеристики поставили нас в сложное положение. Мы намучились из-за физподготовки и избирательного прессинга «Удинезе» – они не давили непрерывно, а поджидали в определенных зонах, чтобы качественно контратаковать».

Тотальная гибкость и универсальная взаимозаменяемость (каждый исполнитель легко ориентируется в двух-трех позициях – об этом еще поговорим ниже) делают фриулийцев абсолютно непредсказуемыми . Если нужно, они классно расшатывают низкую оборону – выстраивают сложную цепочку обмена позициями и буквально из ничего создают разрывы в защите. Любопытно, что стиль «Удинезе» иногда называют «соттилита» – обыгрывая фамилию тренера и итальянское слово «разрыв».

Есть приемы и против высокой защиты.

И в контратаках: команда классно прилетает на спинах соперника.

В этом – фишка Соттиля. Он всегда играет в энергичный вертикальный футбол, но делает это по-разному: тактические настройки служат концепции, а не являются ее обязательной частью. Поэтому «Удинезе» так своеобразен.

«Удинезе» – это не только тренер. Клуб знаменит сетью скаутов, охватившей весь мир

В 1990-х в офисе «Удинезе» появилась странная комната. В ней не было ничего, кроме кресла, 15 телевизоров Philips, стоящих в ряд друг на друге, и такого же количества видеомагнитофонов. Раз в пару часов один из сотрудников приходил и менял кассеты. Телики работали беспрерывно.

« У нас был Wyscout до появления Wyscout . Кто-то использовал нашу идею, – рассказывал The Athletic шеф отдела скаутинга Андреа Карневале. – Мы видели все лиги и игроков со всего мира. 15 экранов записывали денно и нощно. Потом я относил кассеты в лабораторию, и мы разбирали их со скаутами».

«Wyscout до появления Wyscout» дал «Удинезе» заведомое преимущество. Когда технологии уравняли возможности, семья Поццо снова сыграла на опережение. Владельцы купили «Уотфорд» и создали международную футбольную корпорацию с прочным фундаментом. Трансферная политика теперь почти безошибочна: игроки, которым не подошла Серия А, отправляются в АПЛ – и наоборот.

Но фриулийцы не спешат делиться – и делают все для адаптации игроков. Сотрудники клуба решают вопросы со счетами, школами и недвижимостью, предоставляют офис для праздничных вечеринок и дают пропуск в эксклюзивный семейный ресторан – он работает круглосуточно и только для «Удинезе». К новичкам приставляют индивидуальных тренеров. Каждый талант – актив, и ему создают идеальные условия роста.

«Для каждого игрока мы создаем стратегию развития на 2-3 года, – объяснил CBS Sports спортивный директор Пьерпаоло Марино. – Новичку вовсе не обязательно с первого же года играть ключевую роль. Сначала он просто конкурирует с другими проспектами. Мы даем время для роста».

Так из небольшой комнаты вырос передовой поисковый отдел – около 100 скаутов, охвативших несколько десятков стран со всех континентов. «Где бы я ни попал на игру, в Европе или в остальном мире, знакомые скауты говорят: «Твой «Удинезе» повсюду». Приятно слышать. В топ-клубах знают, что «Удинезе» присутствует на любом турнире, где бы он ни проходил», – доволен Карневале.

Именно скауты собрали команду, от которой в таком восторге Соттиль. Тренер открыл ее зоны роста, но был прав еще летом, когда только начал работу: такому составу не место во второй десятке.

Скауты собрали отличную команду – с черным Холандом, бывшими защитниками ЦСКА и невероятным Деулофеу. В молодежке есть «новый Баджо»

В сегодняшнем «Удинезе» столько классных и по-своему ярких игроков, что почти каждый заслуживает отдельного текста. Пожалуй, самый необычный из всех – 24-летний нападающий Бету . Несколько лет назад он подписывал школьные тетради Beto’O, но расстался с мечтой о превращении в нового Сэма ближе к совершеннолетию – когда вымахал до 194 сантиметров. С таким ростом его взяли в KFC – продавать курицу. Но Бету мечтал дальше и дорос сначала до «Портимоненсе», а потом до «Удинезе».

Теперь этого амбала называют португальским Холандом. Он под 2 метра ростом, весит около 90 кг и очень опасен вверху, но еще больше – на дистанции. Бету бегает по технике Болта – один шаг за три. В прошлом сезоне португалец разогнался до 35,2 км/ч, и единственное, что он сказал восхищенным журналистам: «Мало. Буду доволен, когда разгонюсь до 37 километров в час».

Бету забивает 0,99 гола за 90 минут – это лучший показатель в Италии и 4-й в топ-лигах. Но чисто тактически его роль не особенно значима. Есть исполнители поважнее. Например, Родриго Бекао .

Три года назад бразилец кинул ЦСКА и через несколько дней подписал контракт с «Удинезе». Сейчас он ключевой гибридный игрок. Мы уже говорили, что Соттиль строит игру через переходные фазы. Бекао обычно исполняет правого центрбека в 3-5-2. Во время владения он смещается на фланг и поднимается к чужой штрафной, чтобы подстраховать атакующую линию в случае потери и создать численное преимущество в зоне владения.

«Мы с Бекао часто ведем мяч и постоянно подключаемся к атакам. Соттиль и его помощники специально работают с нами индивидуально», – рассказывал Яка Бийол . Благодаря паре бывших защитников ЦСКА фриулийцы с трудом считываются в начале атак. Словенец поднимается в опорную зону – и схема превращается в 4-3-1-2. Бразилец смещается вправо – и переключает модуль в 4-4-2 или в 4-3-3. Поднимается вверх – и команда преобразуется в 2-5-3.

Справа создается мощный творческий кулак. Там же играет Роберто Перейра – бывший универсал «Ювентуса», которого Соттиль перепрофилировал в латерали. Аргентинец тонко читает игру и грамотно управляет структурой, жонглируя ролями в зависимости от фазы: открывается латералем под вертикальный пас, возвращается к привычной роли восьмерки и сам продвигает мяч, атакует штрафную из глубины. «Видя Перейру справа, я ощущаю спокойствие – потому что знаю, что могу отдать мяч, и он позаботится о развитии атаки», – признавался Бекао.

Ниже – пример такой гибкости. Перейра занял центр атаки, правый центрбек забежал на край. Деулофеу остался на высоте опорника. Этот взаимообмен привел к голу.

Слева создаются свободные зоны и ситуации 1-на-1. Ими пользуется Дестини Удоджи – атлетичный 19-летний латераль с развитым чутьем завершителя и 7 голами в 2022 году. «Тоттенхэм» заплатил 18 миллионов евро, чтобы заполучить его следующим летом. Но итальянец не единственный талант в клубе.

В полузащите творит 20-летний Лазар Самарджич – балканский немец с удивительной техникой и аллергией на рутинные голы. Год назад он перешел из «РБ Лейпциг» и пока не поднялся выше роли в ротации, но забил 4 мяча – и каждый достоин хайлайтов. В клубе его называют Золотым мальчиком. Если б не нестабильность, Самарджич уже бы стучался в топы.

А главный актив клуба – 16-летний атакующий полузащитник Симоне Пафунди . Сейчас он самый одаренный подросток в Италии. «Симоне на 3 года опережает график развития. Это многое говорит о его потенциале, – подчеркивает спортивный директор Пьерпаоло Марино. – Некоторые его качества, манера завершения и стиль игры напоминают Роберто Баджо. Я знаю, что национальная сборная уже изучает его. Президент Федерации Габриэле Гравина иногда спрашивает меня о его прогрессе».

Но главная звезда – 28-летний Жерар Деулофеу . Несколько лет на краях «Милана» и британских клубов превратили его в прямолинейного бегунка, и казалось, что перемена необратима, но переход в «Удинезе» преобразил его – пусть и не сразу. Жерар год просидел в запасе. В прошлом сезоне тренер Габриэле Чиоффи определил его в десятки – и каталонец расцвел.

Деулофеу не связан тактическими задачами и исполняет автономную роль, не привязанную к определенным зонам. Она подошла ему идеально. Деулофеу связывает игру в глубине, помогает в продвижении атак и управлении ритмом, создает перегрузы в нужных зонах и превращает каждый забег в испытание для защиты – помогает великолепный дриблинг. Он находчив, креативен и быстр, и потому полезен везде – от начала до завершения атак.

Жерар пересмотрел распорядок дня, режим питания и физическую подготовку, но понимает, что главное изменение – новая роль. Летом он отказал «Наполи», потому что не захотел возвращаться на фланг. Ему слишком нравится творчество. Но Марино уверен, что надолго он не задержится: «Странно видеть Деулофеу здесь. Он игрок для топ-клубов. Его характеристики невероятны. Для «Удинезе» он роскошь, и я боюсь, что мы его не удержим».

Сегодняшний Деулофеу – один из лучших творцов Европы. Он третий в топ-лигах по ожидаемым ассистам и пасам в штрафную, пятый по голевым передачам (1+6 в 10 матчах) и предударным действиям, девятый по проходам в штрафную. Он создал 34 момента – это второй показатель после Бурижо из «Ренна».

Важность Деулофеу в контроле мяча схватывает xT – метрика, высчитывающая индивидуальный творческий вклад во владение (по совокупной опасности всех проходов и передач, причем пасы назад учитываются как отрицательные величины). Он идет вторым в топ-лигах. Только Месси влияет на остроту владения больше него.

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«Удинезе» – небольшой шедевр Андреа Соттиля. Он вслед за Индзаги модернизировал 3-5-2, разбавив предсказуемость схемы сложным взаимодвижением и гибкой универсализацией задач, подобрал игрокам подходящие роли и максимизировал их атлетизм суровыми тренировками. Место среди лидеров целиком заслуженно – даже по ожидаемым очкам «Удинезе» идет шестым.

Большой вопрос, как настолько маскулинная команда переживет неизбежный физический спад, но следить за ней стоит в любом случае. Где еще увидишь итальянский гибрид на британском топливе.

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Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Emmanuele Ciancaglini; globallookpress.com/Emanuele Pennacchio/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO