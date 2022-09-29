Правда ли важно, чтобы левый центрбек был левшой? Рассказываем на примере Бремера из «Ювентуса»

Клещенок – о том, почему переплачивают за левшей.

Прошло два года с тех пор, как Сульшер подкатил к Натану Аке – тогда еще защитнику «Борнмута»: «Мне нужен центральный защитник-левша». Норвежца выставил из «Юнайтед» совсем не защитник и даже не левша, Аке прописался в другой части города, а манчестерский менеджмент все-таки ответил на давний запрос – подарил новому тренеру Лисандро Мартинеса.

Лисандро обошелся «Юнайтед» в 57 миллионов евро. Для 175-сантиметрового центрбека – гигантская сумма. В начале сезона британцы соревновались в том, как небанальнее напророчить карманному защитнику провал, но тренер и рынок оценили его иначе. Мартинес вошел в десятку самых дорогих центрбеков планеты. Он стал третьим левшой в списке – после Лапорта и Люки Эрнандеса.

30% – солидная доля. Для сравнения, в стартовые составы 1-го тура Серии А попали всего 9 профильных левоногих центрбеков – 19,6% от общих 46. Левшей так мало, что приходится переплачивать. Если денег нет, клубы переобучают других исполнителей. Каждый третий центральный защитник-левша в Италии – бывший опорник или латераль . «Интер» подменяет Бастони 175-сантиметровым Димарко – как и с Лисандро, ведущая нога перевешивает риски.

Еще ярче тренд подсветили летние переходы. 8 из 15 самых дорогих центрбеков последнего окна – левши. 26-летний левоногий марокканец Найеф Агерд обошелся «Вест Хэму» примерно в ту же сумму, которую «Челси» заплатил за матерого правшу Кулибали.

Важность левшей подчеркивали многие тренеры, строящие владение от защиты. Артета радовался не слишком умелому Пабло Мари: «Он предлагает больше вариантов, решений, лучше раскрывает пространство».

Монтелла ставил в основу «Милана» 21-летнего Романьоли: « Очень важно, чтобы левый центрбек в тройке был левшой. Нога делает разницу ».

Гвардиола расхваливал Лапорта: «У него есть то, чего нет у остальных – его левая. Есть множество приемов в начале атак, которые делают игру быстрее и лучше, но без него недоступны. Не потому что другие защитники хуже, а потому что он левша. Для нашего стиля это очень важно. Поэтому если Эмерик в форме, он лучший левый центрбек в мире».

Разберемся, что дают левши в центре защиты.

Левая нога обеспечивает надежный прием, улучшенную защиту мяча и безопасную траекторию паса. Правшей легче накрыть прессингом

Прежде чем перейти непосредственно к объяснению, важно разобрать базовый технический элемент – пас под дальнюю от соперника ногу. Он определяет ключевые функциональные компоненты игры – позиционирование корпуса при приеме, траекторию и выбор ноги для паса. Левши выигрывают именно в этих областях.

Передача под дальнюю гарантирует правильную защиту мяча (перед соперником остается корпус – легче закрыться от прессинга) и нужную скорость движения (прием не сбивает темпа), но взамен требует правильного позиционирования тела. Большинство игроков располагаются так, чтобы дальней была сильная нога. Левши на позиции левого центрбека превосходят правшей уже в открывании: когда корпус ориентирован вперед, мяч обрабатывается удобной левой .

Правши лишены такого козыря и выбирают между двумя одинаково дискомфортными вариантами: либо принимают и ведут мяч слабой дальней ногой, либо обрабатывают ближней. Первый вариант непрост даже для техничных атакующих исполнителей. Второй уязвим для прессинга. Как правило, соперник давит от центра, то есть атакует левого центрбека со стороны его правой. Правше гарантированы проблемы.

Разберем их на примере Бремера – мощного разрушителя с плохим первым пасом. В центре туринской защиты нет левшей, поэтому бразилец обычно выходит слева.

На скрине ниже он завис из-за неудобства обработки, попал под прессинг и сохранил мяч только благодаря исключительной физике.

Другое частое положение центрбека – с направлением корпуса внутрь. Как правило, защитник открывается так при очень низких розыгрышах или активном прессинге. Здесь правши тоже проигрывают. Сильнейшая нога оказывается дальней от поля. Защитник способен только покатить поперек. Любой другой выбор слишком рискован: чтобы отдать вперед или развить атаку по флангу, он должен перестроиться – то есть потратить слишком много касаний на простое действие. Его накроют.

На скрине выше – минусы такого положения на примере Бремера. У него есть очевидный безопасный вариант с продвижением по краю, но даже чтобы увидеть его, бразилец должен развернуться. Это делает его уязвимым. Вместо этого защитник покатит вратарю.

Превосходство защитников с «правильной» ногой хорошо заметно на примере Бонуччи. Он правша, играющий справа, и после приема способен моментально развить атаку. На этом же скрине виден и Бремер – снова в безнадежном положении. Левше на его месте было бы проще.

Еще больше дискомфорт проявляется в продвижении мяча. Левши лучше раскрывают пространство, создают больше коридоров для первого паса и минимизируют риск перехвата . Правши значительно сужают вариативность выбора.

Первые сложности возникают на этапе позиционирования корпуса. Правши часто принимают мяч в полупозиции – с телом, развернутым к центру поля. Положение исключает разнообразие выбора и вынуждает на рискованный пас в центр. Если соперник хорошо читает игру, давление неизбежно.

В первом же тайме за «Юве» Бремер привез две атаки за три минуты, выбирая слишком предсказуемый пас в центр. На 19-й минуте он подставил Локателли. Красным на скрине – невыполнимые траектории паса, черным – возможные.

Фраттези легко прочитал ход – Ману был единственным доступным вариантом для паса правой, – накрыл опорника и набросился на неготовую оборону.

На 22-й минуте Бремер оказался в аналогичной ситуации. На этот раз единственным возможным адресатом оказался Закария.

«Сассуоло» сразу взорвался и накрыл опорника на приеме. Обратите внимание: оба раза пас шел под левую ногу. Это еще один недостаток: коридор передачи вынуждает правшу пасовать под левую . Если в полузащите играют правши, прием осложняется.

Что было бы, будь Бремер левшой? В моменте с Локателли у него было бы сразу два варианта для продвижения атаки – безопасная передача на фланг и рискованный, но возможный перевод на Закарию.

Коридоры паса – последний и ключевой недостаток правшей. Левая нога лучше раскрывает пространство и чаще гарантирует неудобные для перехвата траектории .

Вот еще один типичный эпизод с Бремером. Будь он левшой, легко отдал на фланг или в центр – мяч пролетел бы на безопасном расстоянии от соперников. Но у правши выбора нет вообще. Любой пас обречен на перехват. Защитник в итоге сыграл на фланг верхом, подставив партнера под неудобную обработку – «Юве» потерял мяч.

Что бывает, когда правша все-таки решается на такой пас? Если соперник достаточно агрессивен, команда теряет мяч. Здесь Бремер в тысячный раз оказался в похожей ситуации, рискнул и отдал на фланг правой.

Берарди тут же взорвался и перехватил мяч.

Вот почему левши так востребованы – особенно в командах, строящих владение от защиты. В условиях, когда даже середняки шакалят мячи на чужой половине, каждое лишнее касание грозит неприятностями. Внешне незначительный короткий пас на своей половине часто определяет разницу между быстрой атакой или потерей – в зависимости от того, как летит мяч.

Левши-центрбеки важны, но не обязательны. Некоторые правши идеально адаптировались к роли – например, Хуммельс и Кулибали

Важность и превосходство левшей схватывает статистический факт. Из всех центральных защитников «Юве» в прошлом сезоне лучше всех продвигал мяч Джорджо Кьеллини. Ветеран делал 5,1 продвигающих паса за 90 минут – в два раза больше ближайшего преследователя.

Лидерство нескладного олдскульного персональщика подчеркивает значение левой ноги. Когда Кьеллини пасовал, ювентини подсознательно напрягались. Но когда на его месте появлялся современный защитник – правша Де Лигт, – команда зависала перед первой линией прессинга. Защитник с намного более качественным первым пасом продвигал мяч в 3 раза реже не слишком умелого конкурента – 1,7 передачи за 90 минут. И все потому, что он не левша.

Возможно, именно эта разница определила другой любопытный факт. Три из четырех команд, переваливших за 60% владения по итогам прошлого сезона, опирались на левшей в центре защиты . «Ман Сити» использовал Лапорта, «Бавария» ставила на Эрнандеса, «ПСЖ» – на Кимпембе.

Но переоценивать левшей тоже не стоит. Они усиливают систему, а не определяют ее . «Ман Сити», «Париж» и «Бавария» контролировали бы игру и без них. Просто чуть хуже. 4 из 8 самых доминирующих команд прошлого сезона обходились без левоногих защитников.

К тому же не все мучаются со слабой ногой так же, как Бремер. Некоторые правши прочно ассоциируются с позицией левого центрбека. Калиду Кулибали создал репутацию всестороннего защитника в очень доминирующих командах, всю карьеру проведя в неудобной позиции.

Секрет сенегальца – в адаптации. Калиду позиционирует корпус как левша. И принимает мяч тоже левой. То есть он исключает лишние касания, которые тормозят команду. Но даже у Кулибали есть недостатки. В ведении и передачах он предпочитает надежную правую. В каждом матче хватает моментов, где пас левой качественнее разогнал бы игру.

Примерно так же выкрутился Ван Дейк. Но есть и другой путь. Хуммельс не открывает корпус под передачи так умно, как Кулибали или Вирджил, но творчески работает с мячом. Немец адаптировал к позиции фирменный длинный пас – и уже десять лет запускает крученые диагонали с правой. В придачу он классно пасует внешней стороной и подключает левую, едва ситуация требует атаки по флангу. 35% передач он делает слабой ногой.

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И все-таки Хуммельс и Кулибали – исключение. Матс превратил недостаток в преимущество. Калиду переформатировал стиль и заиграл как левша. Так сможет далеко не каждый, и потому ценность левшей растет, а гранды обречены переплачивать за центрбеков вроде Лангле и Лисандро. В игре, где прессинг активно крадет пространство и время на подготовку атак, важна каждая секунда – а левши спасают их для команды.

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Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti; globallookpress.com