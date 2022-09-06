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Черышев теперь в Серии В, но и там ему не гарантировано место в основе. Попал в авангардную «Венецию» с сильными конкурентами

Иван Яворчич
Д2 Италия Д2 Италия
Деннис Юнсен Деннис Юнсен
Ники Мяенпяа Ники Мяенпяа
Аарон Коннолли Аарон Коннолли
Микаэль Кюизанс Микаэль Кюизанс
Николас Пьерини
Денис Черышев Денис Черышев
Ессе Йоронен Ессе Йоронен
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Клещенок – о перспективах Дениса в Италии.

Черышев все-таки улетел из Испании – в предпоследний день трансферного окна на него польстилась «Венеция». Самый стильный клуб во вселенной взял Дениса бесплатно: контракт с «Валенсией» истек месяц назад.

«Венеция» вылетела из Серии А и очень тяжело стартовала в Серии В – с 4 очков в 4 первых турах. И даже в этой команде Черышеву не гарантировано место в основе.

«Венецию» тренирует новатор-рекордсмен. Черышев нужен, потому что команда не вывозит его идеи

В последние годы в Италии ходят легенды о последователях Гасперини и Сарри, создающих футбол будущего вдали от давления больших клубов – в уютной Серии С. Тренер «Венеции» – один из таких новаторов.

В прошлом сезоне Иван Яворчич выиграл третий дивизион с «Зюдтиролем», но работу в новом богатом клубе получил не из-за результата – а из-за изящества, с которым его достиг. Созданная им система оказалась практически неуязвимой. «Зюдтироль» пропустил всего 9 мячей в 38 турах, повторив вечный рекорд итальянского футбола. Заодно маленький клуб зафиксировал рекорд сезона – пропустил меньше всех в европейских профессиональных лигах.

Парадокс, но при этом Яворчич играл не от защиты. «Зюдтироль» доминировал в матчах, разбивал соперников массированной атакой, почти не подпуская к мячу, а если терял его – так быстро и качественно давил прессингом, что отбирал владение почти мгновенно. Несокрушимость стала приятным побочным эффектом авангардного подхода к игре.

«Такой результат обычно достигается кропотливой тренировкой одной фазы – без мяча. Но на мой взгляд, все фазы игры взаимосвязаны, и чтобы предотвратить проблемы, необходим глобальный и целостный подход, – пояснял Яворчич. – Само собой, я до навязчивости внимателен к чисто тактическим деталям: прессингу, стилю соперника, эмоциональному аспекту игры в защите. Но я убежден, что эффективность обороны полностью зависит от того, как команда владеет мячом».

В новом клубе Яворчич ставит похожий футбол, и прямолинейные вингеры с не слишком хорошим пасом в него явно не вписываются. «Венеция» стремится к контролю мяча и пространства, динамичному взаимодвижению и быстрой игре накоротке. Идеи расходятся с характеристиками исполнителей. Тренеру нужно время, чтобы переобучить контратакующий ростер.

Отчасти за этим ему нужен Черышев. Молодежь не вывозит постоянный обмен позициями и игру по памяти в очень гибридных схемах. Выросший в испанском футболе вингер должен помочь. Трансферные запросы подтверждают расчет тренера: «Венеция» долго гонялась за Янузаем, а когда не удалось – переключилась на россиянина.

«Черышев – профиль, в которым мы нуждались, – подтвердил Яворчич. – У нас одна из самых молодых команд в лиге, нам необходимы игроки с опытом – такие, как Денис или Похьянпало. Большую часть карьеры Черышев провел на левом краю, но я не думаю, что у него возникнут проблемы с блужданием по фронту атаки и игрой справа».

Бывший вратарь «Брайтона», бомбардир «Байера» и талант из «Баварии» – новые одноклубники Черышева. Но конкуренты попроще

Во всех стартовых матчах Яворчич использовал гибридную 4-3-3. Черышев призван усилить один из флангов.

Формально у него семь конкурентов, но на деле большинство слишком молодо и годится только в ротацию. Реально выделяются Деннис Юнсен, Николас Пьерини и Аарон Коннолли.

Деннис Юнсен – яркий бегунок, доставшийся «Венеции» после неудачи в «Аяксе». В прошлом сезоне он разогнался до 35,11 км/ч, попал в топ-15 главных спринтеров Серии А и дебютировал в сборной Норвегии, но не закрепился ни там, ни в лиге посерьезнее. Природный атлетизм – пока единственное, чем он выделяется. Юнсен мало вовлечен в игру, очень плох в перепасе (63,7% точности в прошлом сезоне) и завершении (хотя удар плотный). Но когда дело доходит до забега по флангу, сравниться с ним сложно.

Аарон Коннолли – форвард сборной Ирландии, к 22 годам набравший больше 40 матчей в АПЛ. Три года назад Коннолли с дубля дебютировал в основе «Брайтона». Легкость, с которой он ускользал от защитников «Тоттенхэма» в тот день, легла в основу завышенных ожиданий. Ирландский Оуэн не потянул планку, психанул и попросился на континент – и оказался в Италии.

«Венеция» использует его на краю, и пока не очень удачно – Аарон не забивает. Вводные у него очень похожи на Юнсена – быстрый, крепко сбитый, но часто выпадающий из игры и не слишком полезный в подыгрыше.

24-летний Николас Пьерини – страшилка итальянских примавер. В середине 2010-х он разрывал в молодежках «Сассуоло» и «Пармы» и считался как минимум следующим Доменико Берарди (кое-кто говорил и о новом Роналду). Пьерини делал результативные действия почти в каждом матче и в 2017-м уже пробивался в главную команду, но порвал связки голеностопа и так и не вернулся на прежний уровень.

Пьерини – фланговый завершитель, построивший карьеру на восхищении зрелым Роналду. В плане навыков он самый сбалансированный вингер «Венеции»: богато одарен от природы, достаточно быстр, чтобы убегать от защитников, и при этом не теряется перед воротами. Но переход на новый уровень ему пока не дается: Пьерини еще не забил ни разу – хотя в прошлом сезон набросал 13 мячей в Серии С.

Главные звезды клуба – на других позициях. Основной вратарь – громадный финн Йессе Йоронен, который провел три года в «Фулхэме» и засветился в Серии А с «Брешией».

За его спиной – Ники Мяенпяа. Здесь, наверное, даже не требуется отдельная аннотация. Мяенпяа почти 10 лет блистал в голландском футболе, где вратарю легче облажаться, чем выделиться. В середине 2010-х он перешел в «Брайтон», несколько лет безуспешно стучался в основу, а потом сбежал в «Бристоль Сити». В «Венеции» 37-летний кипер зарабатывает на пенсию третий сезон подряд.

В обороне выделяется 29-летний суринамец Ридгесиано Хапс. Несколько лет назад его отправляли в «Краснодар», что-то не срослось, но России Хапс все равно запомнился – вскрыл ЦСКА со своим «Фейеноордом».

В полузащите творит 23-летний Микаэль Кюизанс. Четыре года назад «Бавария» заплатила за него 8 миллионов евро, удачно отдала на год в «Марсель», но после возвращения так и не нашла применения – хоть и не сомневалась в таланте. «Венеция» забрала его в январе за полцены, и он пока единственный, кто тащит в Серии В. Впрочем, от победителя Лиги чемпионов примерно такого и ждали.

 

Второй командор в центре поля – 20-летний американец Джанлука Бузио: динамичный, цепкий, с хорошим ударом и неплохим пасом. Бузио вспыхнул в МЛС раньше, чем закончил школу, провел неплохой сезон в Серии А и уже накопил 9 матчей за сборную США.

Крепкая полузащита обслуживает Йоэла Похьянпало. 27-летний финн потратил 9 сезонов, чтобы пробиться в «Байер», неплохо гонял в аренды и в прошлом году стал 4-м бомбардиром турецкой Суперлиги – с 16 голами в 33 матчах. В Серии В сложнее – пока не забил ни разу.

Но даже такой крепко сбитый состав – не фаворит лиги.

В Серии В много молодых талантов и звездных ветеранов. Уровень очень высок

Не стоит недооценивать уровень лиги. Sky Sport назвал прошлый сезон сильнейшим в истории Серии В.

Неожиданное возвышение – следствие почти тотального недоверия Серии А к молодежи. Проспекты массово мигрировали в итальянский минор. Теперь здесь полно талантов, которые не затерялись бы в топ-лигах, и каждый год они это доказывают – например, долго недооцениваемый Давиде Фраттези с ходу хакнул Серию А и заинтересовал грандов.

Летом лигу покинули почти все звезды, составившие прошлогоднюю сборную сезона: Юлманд и Стрефецца поднялись вместе с «Лечче», Биринделли бросил «Пизу» и теперь выжигает правый фланг в «Монце», Околи привыкает к основе «Аталанты», Гатти и Фаджоли пробиваются в «Юве». Но и без них есть кого выделить.

В воротах «Дженоа» – 24-летний Хосеп Мартинес, арендованный у «РБ Лейпциг» и в прошлом году дебютировавший в сборной Испании (!). В центре полузащиты – финалист чемпионата мира Милан Бадель и бывший анти-Погба Кевин Стротман. В атаке – 22-летний Келвин Йебоа, в Австрии конкурировавший с Адейеми.

В полузащите «Кальяри» – игрок сборной Хорватии Марко Рог и околозвездный уругваец Наитан Нандес. В атаке – бывший туз «ПСВ» Гастон Перейро и рекордсмен Серии А по голам головой за сезон Леонардо Паволетти.

В «Беневенто» доигрывает Камил Глик, в «Реджине» – Жереми Менез. Богатый «Комо» заманил Фабрегаса и Кутроне.

В «Козенце» материализовался великий путешественник Ларривей – кто забыл, в середине 2010-х он результативно вспыхнул в «Сельте» и «Райо Вальекано» (а всего забил больше 150 мячей за карьеру).

В «Парме» – Джиджи Буффон, Кристиан Ансальди и Франко Васкес (удивительный фантазиста, поигравший за сборные Италии и Аргентины и несколько лет зажигавший в «Севилье»). На краях – вингеры румынской сборной Деннис Ман и Валентин Михэилэ: пара электрических дриблеров, взламывающих игру смещениями под ударную ногу. 

Самый перспективный талант – 21-летний полузащитник Адриан Бернабе, тоже из «Пармы». В его контроле мяча есть что-то от Иньесты, в неожиданных слаломных вспышках – кое-что от Месси. Сам он – продукт Ла Масии, попавший в Италию транзитом через академию «Манчестер Сити». Если не случится ничего неожиданного, в следующем сезоне Бернабе окажется в лиге повыше. А пока его футбол – сам по себе повод для просмотра Серии В.

В СПАЛ рулит Сальваторе Эспозито – 21-летний опорник с привычной атрибутикой качественного реджисты: умное управление ритмом, защита мяча, длинные передачи с дистанционным управлением. Он дебютировал за итальянскую сборную, ни разу не сыграв в Серии А – так сильно тренеры избегают молодежи.

«Сегодня в Серии В полно крепких статусных клубов. Лига совсем не та, что несколько лет назад, – отметил Иван Яворчич. – Взгляните на трансферный рынок: появляется много громких имен, приходят иностранцы, талантливая молодежь. Чемпионат очень ровный. Нужен сильный состав, чтобы справиться с конкуренцией».

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Черышев – звезда для «Венеции». Но не безусловный фаворит. Ему понадобится время, чтобы адаптироваться к новой лиге, и даже с его классом он не станет безальтернативным стартовым выбором в конкуренции с Коннолли, Юнсеном и Пьерини. И дело не в уровне. Просто Черышев не так молод, чтобы считаться полезным активом. Для владельцев-американцев это важно.

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Фото: instagram.com/cheryshev90 ; veneziafc.it; Gettyimages.ru/Jasmin Walter / Stringer , Maurizio Lagana / Stringer, Dean Mouhtaropoulos, Stuart Franklin, Angel Martinez / Stringer ; globallookpress.com/Vegard Gross/Keystone Press Agency, Phil Duncan via www.imago-images/www.imago-images.de , IMAGO/Giuseppe Maffia , Fabio Murru/Keystone Press Agency IMAGO/www.imagephotoagency.it

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