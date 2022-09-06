Черышев теперь в Серии В, но и там ему не гарантировано место в основе. Попал в авангардную «Венецию» с сильными конкурентами

Клещенок – о перспективах Дениса в Италии.

Черышев все-таки улетел из Испании – в предпоследний день трансферного окна на него польстилась «Венеция». Самый стильный клуб во вселенной взял Дениса бесплатно: контракт с «Валенсией» истек месяц назад.

«Венеция» вылетела из Серии А и очень тяжело стартовала в Серии В – с 4 очков в 4 первых турах. И даже в этой команде Черышеву не гарантировано место в основе.

«Венецию» тренирует новатор-рекордсмен. Черышев нужен, потому что команда не вывозит его идеи

В последние годы в Италии ходят легенды о последователях Гасперини и Сарри, создающих футбол будущего вдали от давления больших клубов – в уютной Серии С. Тренер «Венеции» – один из таких новаторов.

В прошлом сезоне Иван Яворчич выиграл третий дивизион с «Зюдтиролем», но работу в новом богатом клубе получил не из-за результата – а из-за изящества, с которым его достиг. Созданная им система оказалась практически неуязвимой. «Зюдтироль» пропустил всего 9 мячей в 38 турах, повторив вечный рекорд итальянского футбола. Заодно маленький клуб зафиксировал рекорд сезона – пропустил меньше всех в европейских профессиональных лигах.

Парадокс, но при этом Яворчич играл не от защиты. «Зюдтироль» доминировал в матчах, разбивал соперников массированной атакой, почти не подпуская к мячу, а если терял его – так быстро и качественно давил прессингом, что отбирал владение почти мгновенно. Несокрушимость стала приятным побочным эффектом авангардного подхода к игре.

«Такой результат обычно достигается кропотливой тренировкой одной фазы – без мяча. Но на мой взгляд, все фазы игры взаимосвязаны, и чтобы предотвратить проблемы, необходим глобальный и целостный подход, – пояснял Яворчич. – Само собой, я до навязчивости внимателен к чисто тактическим деталям: прессингу, стилю соперника, эмоциональному аспекту игры в защите. Но я убежден, что эффективность обороны полностью зависит от того, как команда владеет мячом».

В новом клубе Яворчич ставит похожий футбол, и прямолинейные вингеры с не слишком хорошим пасом в него явно не вписываются. «Венеция» стремится к контролю мяча и пространства, динамичному взаимодвижению и быстрой игре накоротке. Идеи расходятся с характеристиками исполнителей. Тренеру нужно время, чтобы переобучить контратакующий ростер.

Отчасти за этим ему нужен Черышев. Молодежь не вывозит постоянный обмен позициями и игру по памяти в очень гибридных схемах. Выросший в испанском футболе вингер должен помочь. Трансферные запросы подтверждают расчет тренера: «Венеция» долго гонялась за Янузаем, а когда не удалось – переключилась на россиянина.

«Черышев – профиль, в которым мы нуждались, – подтвердил Яворчич. – У нас одна из самых молодых команд в лиге, нам необходимы игроки с опытом – такие, как Денис или Похьянпало. Большую часть карьеры Черышев провел на левом краю, но я не думаю, что у него возникнут проблемы с блужданием по фронту атаки и игрой справа».

Бывший вратарь «Брайтона», бомбардир «Байера» и талант из «Баварии» – новые одноклубники Черышева. Но конкуренты попроще

Во всех стартовых матчах Яворчич использовал гибридную 4-3-3. Черышев призван усилить один из флангов.

Формально у него семь конкурентов, но на деле большинство слишком молодо и годится только в ротацию. Реально выделяются Деннис Юнсен, Николас Пьерини и Аарон Коннолли.

Деннис Юнсен – яркий бегунок, доставшийся «Венеции» после неудачи в «Аяксе». В прошлом сезоне он разогнался до 35,11 км/ч, попал в топ-15 главных спринтеров Серии А и дебютировал в сборной Норвегии, но не закрепился ни там, ни в лиге посерьезнее. Природный атлетизм – пока единственное, чем он выделяется. Юнсен мало вовлечен в игру, очень плох в перепасе (63,7% точности в прошлом сезоне) и завершении (хотя удар плотный). Но когда дело доходит до забега по флангу, сравниться с ним сложно.

Аарон Коннолли – форвард сборной Ирландии, к 22 годам набравший больше 40 матчей в АПЛ. Три года назад Коннолли с дубля дебютировал в основе «Брайтона». Легкость, с которой он ускользал от защитников «Тоттенхэма» в тот день, легла в основу завышенных ожиданий. Ирландский Оуэн не потянул планку, психанул и попросился на континент – и оказался в Италии.

«Венеция» использует его на краю, и пока не очень удачно – Аарон не забивает. Вводные у него очень похожи на Юнсена – быстрый, крепко сбитый, но часто выпадающий из игры и не слишком полезный в подыгрыше.

24-летний Николас Пьерини – страшилка итальянских примавер. В середине 2010-х он разрывал в молодежках «Сассуоло» и «Пармы» и считался как минимум следующим Доменико Берарди (кое-кто говорил и о новом Роналду). Пьерини делал результативные действия почти в каждом матче и в 2017-м уже пробивался в главную команду, но порвал связки голеностопа и так и не вернулся на прежний уровень.

Пьерини – фланговый завершитель, построивший карьеру на восхищении зрелым Роналду. В плане навыков он самый сбалансированный вингер «Венеции»: богато одарен от природы, достаточно быстр, чтобы убегать от защитников, и при этом не теряется перед воротами. Но переход на новый уровень ему пока не дается: Пьерини еще не забил ни разу – хотя в прошлом сезон набросал 13 мячей в Серии С.

Главные звезды клуба – на других позициях. Основной вратарь – громадный финн Йессе Йоронен, который провел три года в «Фулхэме» и засветился в Серии А с «Брешией».

За его спиной – Ники Мяенпяа. Здесь, наверное, даже не требуется отдельная аннотация. Мяенпяа почти 10 лет блистал в голландском футболе, где вратарю легче облажаться, чем выделиться. В середине 2010-х он перешел в «Брайтон», несколько лет безуспешно стучался в основу, а потом сбежал в «Бристоль Сити». В «Венеции» 37-летний кипер зарабатывает на пенсию третий сезон подряд.

В обороне выделяется 29-летний суринамец Ридгесиано Хапс. Несколько лет назад его отправляли в «Краснодар», что-то не срослось, но России Хапс все равно запомнился – вскрыл ЦСКА со своим «Фейеноордом».

В полузащите творит 23-летний Микаэль Кюизанс. Четыре года назад «Бавария» заплатила за него 8 миллионов евро, удачно отдала на год в «Марсель», но после возвращения так и не нашла применения – хоть и не сомневалась в таланте. «Венеция» забрала его в январе за полцены, и он пока единственный, кто тащит в Серии В. Впрочем, от победителя Лиги чемпионов примерно такого и ждали.

Второй командор в центре поля – 20-летний американец Джанлука Бузио: динамичный, цепкий, с хорошим ударом и неплохим пасом. Бузио вспыхнул в МЛС раньше, чем закончил школу, провел неплохой сезон в Серии А и уже накопил 9 матчей за сборную США.

Крепкая полузащита обслуживает Йоэла Похьянпало. 27-летний финн потратил 9 сезонов, чтобы пробиться в «Байер», неплохо гонял в аренды и в прошлом году стал 4-м бомбардиром турецкой Суперлиги – с 16 голами в 33 матчах. В Серии В сложнее – пока не забил ни разу.

Но даже такой крепко сбитый состав – не фаворит лиги.

В Серии В много молодых талантов и звездных ветеранов. Уровень очень высок

Не стоит недооценивать уровень лиги. Sky Sport назвал прошлый сезон сильнейшим в истории Серии В.

Неожиданное возвышение – следствие почти тотального недоверия Серии А к молодежи . Проспекты массово мигрировали в итальянский минор. Теперь здесь полно талантов, которые не затерялись бы в топ-лигах, и каждый год они это доказывают – например, долго недооцениваемый Давиде Фраттези с ходу хакнул Серию А и заинтересовал грандов.

Летом лигу покинули почти все звезды, составившие прошлогоднюю сборную сезона: Юлманд и Стрефецца поднялись вместе с «Лечче», Биринделли бросил «Пизу» и теперь выжигает правый фланг в «Монце», Околи привыкает к основе «Аталанты», Гатти и Фаджоли пробиваются в «Юве». Но и без них есть кого выделить.

В воротах «Дженоа» – 24-летний Хосеп Мартинес, арендованный у «РБ Лейпциг» и в прошлом году дебютировавший в сборной Испании (!). В центре полузащиты – финалист чемпионата мира Милан Бадель и бывший анти-Погба Кевин Стротман. В атаке – 22-летний Келвин Йебоа, в Австрии конкурировавший с Адейеми.

В полузащите «Кальяри» – игрок сборной Хорватии Марко Рог и околозвездный уругваец Наитан Нандес. В атаке – бывший туз «ПСВ» Гастон Перейро и рекордсмен Серии А по голам головой за сезон Леонардо Паволетти.

В «Беневенто» доигрывает Камил Глик, в «Реджине» – Жереми Менез. Богатый «Комо» заманил Фабрегаса и Кутроне.

В «Козенце» материализовался великий путешественник Ларривей – кто забыл, в середине 2010-х он результативно вспыхнул в «Сельте» и «Райо Вальекано» (а всего забил больше 150 мячей за карьеру).

В «Парме» – Джиджи Буффон, Кристиан Ансальди и Франко Васкес (удивительный фантазиста, поигравший за сборные Италии и Аргентины и несколько лет зажигавший в «Севилье»). На краях – вингеры румынской сборной Деннис Ман и Валентин Михэилэ: пара электрических дриблеров, взламывающих игру смещениями под ударную ногу.

Самый перспективный талант – 21-летний полузащитник Адриан Бернабе, тоже из «Пармы». В его контроле мяча есть что-то от Иньесты, в неожиданных слаломных вспышках – кое-что от Месси. Сам он – продукт Ла Масии, попавший в Италию транзитом через академию «Манчестер Сити». Если не случится ничего неожиданного, в следующем сезоне Бернабе окажется в лиге повыше. А пока его футбол – сам по себе повод для просмотра Серии В.

В СПАЛ рулит Сальваторе Эспозито – 21-летний опорник с привычной атрибутикой качественного реджисты: умное управление ритмом, защита мяча, длинные передачи с дистанционным управлением. Он дебютировал за итальянскую сборную, ни разу не сыграв в Серии А – так сильно тренеры избегают молодежи.

«Сегодня в Серии В полно крепких статусных клубов. Лига совсем не та, что несколько лет назад, – отметил Иван Яворчич. – Взгляните на трансферный рынок: появляется много громких имен, приходят иностранцы, талантливая молодежь. Чемпионат очень ровный. Нужен сильный состав, чтобы справиться с конкуренцией».

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Черышев – звезда для «Венеции». Но не безусловный фаворит. Ему понадобится время, чтобы адаптироваться к новой лиге, и даже с его классом он не станет безальтернативным стартовым выбором в конкуренции с Коннолли, Юнсеном и Пьерини. И дело не в уровне. Просто Черышев не так молод, чтобы считаться полезным активом. Для владельцев-американцев это важно.

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Фото: instagram.com/cheryshev90 ; veneziafc.it; Gettyimages.ru/Jasmin Walter / Stringer , Maurizio Lagana / Stringer, Dean Mouhtaropoulos, Stuart Franklin, Angel Martinez / Stringer ; globallookpress.com/Vegard Gross/Keystone Press Agency, Phil Duncan via www.imago-images/www.imago-images.de , IMAGO/Giuseppe Maffia , Fabio Murru/Keystone Press Agency IMAGO/www.imagephotoagency.it