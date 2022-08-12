«Интер» – главный фаворит Серии А, он стал еще сильнее. Но все может измениться – владелец попал на 250+ миллионов

Клещенок – о команде Симоне Индзаги.

В прошлом году «Интер» отнял главную тактическую интригу: возможность увидеть топ-состав в руках самого перспективного итальянского тренера. Этим летом исправился, вернув главную деталь чемпионского ростера – Лукаку.

Индзаги наконец получил сбалансированную команду без видимых слабых мест. Если учесть, что его система уже показала потенциал выше Конте (добилась большего почти во всех турнирах), перспектива будоражит.

Разберемся, чего от него ждать.

«Интер» решил большинство прошлогодних проблем. Теперь у него два состава, но без профильных центрбеков в запасе

Рыночная работа Маротты – почти образцовый пример выживания с пустым кошельком. «Интер» почти не потратился, но стал намного сильнее и сбалансированнее.

Прошлый год определил пять выраженных проблем с ростером:

1. нехватка скорости и мощи для атаки больших пространств: хорошо организованная игра обеспечивала быстрый выход из-под прессинга, но медленное нападение (в первую очередь Джеко) не конвертировали преимущество в угрозы. Если учесть, что и титул упустили из-за одновременного спада обеих девяток, еще один нападающий был необходим;

2. нехватка личного класса для взлома автобусов. «Интер» закончил Серию А третьим с конца по количеству обводок. Дриблинга не хватало, когда соперники хорошо закрывались: некому было создать численное преимущество и взломать линию индивидуальными действиями;

3. отсутствие альтернативы Брозовичу – плеймейкеру, без которого «Интер» с трудом контролировал мяч и ни разу не выиграл;

4. значительный средний возраст и нулевой потенциал командного роста;

5. отсутствие длинной скамейки – на ней было много больших имен с небольшой эффективностью.

Маротта решил большинство проблем. Лукаку вернул скорость, силу и качество в нападение. Мхитарян добавил глубины на позиции, где Видаль уже не приносил пользы. Аслани, Белланова и Онана не только снизили средний возраст, но и закрыли рискованные зоны: албанец – один из самых перспективных реджист континента и прикроет позицию за Брозовичем, камерунец подменит постепенно сдающего 38-летнего Хандановича.

Нерешенной осталась только проблема дриблинга в опасных зонах – и учитывая сложности Лукаку с автобусами, закрытые позиционные обороны по-прежнему представляют опасность. Но здесь, возможно, повлияет внутренний трансфер: Хоакин Корреа постепенно разыгрывается. В «Лацио» он отвечал именно за взлом обороны дриблингом и в своей позапрошлогодней форме гарантирует «Интеру» нужные качества.

При этом «Интер» избежал серьезных потерь – из важных игроков пока ушел только Перишич. Остальные почти не приносили пользы.

Теперь у Индзаги два состава – не равнозначных, конечно, но ведь и он не в Англии. На каждой позиции есть качественная замена. Вопросы остаются только к линии обороны: в ротации – три латераля и ни одного профильного защитника. Но так было и в прошлом сезоне. Проблемой это станет, только если «Интер» потеряет трех центрбеков разом.

Изменения в игре минимальны: добавилась опция выхода из обороны, есть вопросы к левому краю

Прошлым летом спад чемпиона казался неизбежным. Индзаги сделал почти невозможное – не только дистанцировался от системы Конте и создал более глубокую и разнообразную модель внутри прежней схемы, но и выбил внушительный результат. Симоне превзошел предшественника в 3 турнирах из 4 – и если бы выиграл скудетто, зафиксировал однозначно лучший сезон со времен требла.

Осенью «Интер» показывал самый качественный футбол в Италии и один из лучших в Европе – и по организации, и по общему уровню. Миланцы одинаково опасно атаковали с налета и позиционно, классно контролировали мяч и легко от него отказывались, много забивали и почти не пропускали – умели все на одинаково топовом уровне.

Стилистическое всемогущество определял недооцененный Джеко – ломал линию защиты и создавал пространство Хакану, Барелле и Думфрису. Когда ветеран сдал, команда просела. «Интер» упустил чемпионство и вылетел из ЛЧ именно в тот момент, когда босниец оказался в физической яме. Индзаги спас сезон, перестроившись на более простую вертикальную игру – Эдин в нее не попадал, зато Лаутаро раззабивался.

Мы уже проговаривали главный стилистический риск от возвращения Лукаку – он займет место Джеко и отнимет часть атакующего многообразия. «Интер» будет вертикальнее, чем год назад. Вопрос в том, насколько сильно. Есть вероятность, что Индзаги уравновесит бельгийца новыми связующими в центре игры – например, прибережет Мхитаряна для матчей, в которых понадобится хороший контроль мяча.

В остальном «Интер» будет прежним. Индзаги наверняка построит владение от защиты с выходом через левый блок (Бастони – Брозович – Чалханоглу), перегрузом зоны и атакой противоположной стороны. Джеко великолепно отвлекал защиту, но синергия между Лаутаро и Лукаку (самая равнозначная и взаимозаменяемая пара со времен Йорка и Коула) сработает не хуже.

Ключевой риск – замена Перишича на слабо вовлеченного в игру латераля. Гозенс сделал карьеру на атаке дальней штанги, а не на участии в продвижении мяча. Если учесть, что хорват служил единственной альтернативой основному плану и доставлял мяч к штрафной, когда соперник перекусывал Брозовича, размен грозит неприятностями.

Решений для него два:

1. ставить направо Белланову вместо Думфриса – он очень силен с мячом. Проблема в том, что правый край плохо приспособлен к продвижению: Шкриньяр и Барелла хуже в пасе, чем их напарники слева. К тому же Рауль пока не адаптировался к сложным требованиям Индзаги;

2. выходить на чужую половину через Лукаку. Эксплуатация этого приема принесла Конте скудетто – он проверен, надежен и точно сработает.

В общем, Гозенс и Лукаку хоть и вынуждают «Интер» меняться, но не слишком явно. Возможно, третьим изменением в старте станет Онана – он очень хорош в первом пасе и классно вписывается в систему Индзаги.

«Интер» в заложниках у бюджета: в любой момент может кого-то продать. Ситуация ухудшается с каждым днем

«Интер» – очевидный фаворит сезона. Но расклад еще может измениться.

Клубная тифозерия постепенно привыкает к тому, что каждый год венчают мрачные финансовые сводки. Год назад бюджетный минус стоил команде Лукаку и Хакими. Сейчас ситуация еще серьезнее. На этот раз проблемы «Интера» не ограничиваются отрицательным балансом (необходимы 60 миллионов евро). Владельцы попали на деньги.

В середине июля гонконгский суд поднял пыльную папку со старым иском против Стивена Чжана. Суть претензий проста: в 2020-м азиатская компания Чжана уговорила China Construction Bank на рефинансирование 250 миллионов евро. Владелец «Интера» взял деньги под личную ответственность. И пропал. Не отвечал на звонки, не встречался с кредиторами и категорически отрицал участие в сделке.

Чжан утверждал, что его подписи на документах подделаны. Суд решил иначе. Теперь он должен 250 млн евро плюс проценты, и учитывая проблемы семьи с основным бизнесом, взять эти деньги можно только из «Интера». В придачу China Construction Bank подал еще один иск – против решения об освобождении Чжана от зарплаты в клубе. Если банк выиграет, кредиторы смогут вывести активы.

Суд состоялся 19 июля. В этот же день Дибала прошел медосмотр для «Ромы», хотя уже казался игроком «Интера», а «Юве» неожиданно ускорил переговоры и уболтал Бремера.

Есть версия, что Аньелли все просчитал. Андреа не просто перехватил главную трансферную цель «Интера» именно в тот момент, когда китайские боссы медлили из-за новой финансовой проблемы, но и ударил по планам конкурента. «Интер» планировал дорого продать Шкриньяра, заменить его Бремером и закрыть бюджет без потери в командном качестве, но после финта «Ювентуса» второпях убрал словака с рынка. Альтернативный вариант с продажей Мартинеса тоже прогорел – бесплатный Дибала уже ускользнул.

Теперь «Интер» в безвыигрышной ситуации. Клуб либо продаст игрока основы в конце августа и разрушит тонкий командный баланс, либо перенесет продажу на зиму/июнь – но тогда отдаст одну из звезд задешево. Вариантов почти нет. Все чаще говорят об уходе Думфриса, но без него миланцы сильно ослабнут: латерали Индзаги системно важны и выполняют сложные функции, требующие хорошего чтения игры и резких включений в нужный момент – Белланова пока не тянет и часто подставляет команду.

Главный соперник «Интера» в этом сезоне – Стивен Чжан. И проиграть ему можно в любой момент.

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Фото: East News/Luca Taddeo / Insidefoto/Sipa USA, Nicol Campo/Sipa USA; globallookpress.com/IMAGO/imagephotoagency.it, Spada/Keystone Press Agency, Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency