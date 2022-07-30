Бернардески еще недавно считался одним из главных талантов Италии, но в 28 лет уехал из «Юве» в МЛС. Что случилось?

Андрей Клещенок – о несостоявшейся суперзвезде.

Летом 2021-го Федерико Бернардески забил решающий послематчевый пенальти и стал чемпионом Европы.

Летом 2022-го – разошелся с «Ювентусом» по зарплате и стал свободным агентом. Его тут же позвали «Аталанта» и «Тоттенхэм», предложил контракт «Наполи», держали в поле зрения «Атлетико» и «Милан». Берна выбрал Канаду. «Торонто» положил 5 миллионов долларов в год – даже в Турине платили меньше.

Комментируя выбор, Феде произнес любопытную фразу: «В «Юве» я выиграл 9 трофеев. Чего еще желать? Мне нечего доказывать».

Когда 28-летний художник, считавшийся одним из самых талантливых вингеров мира и все еще востребованный у топ-клубов, переходит в предпоследнюю команду Восточной конференции МЛС – это как минимум необычно. Если при этом он косвенно признается, что потерял интерес к большому футболу, феномен требует осмысления.

Текст – о том, каким Бернардески был, кем обещал стать и почему сдался.

Бернардески превосходил Кьезу. Последний сезон в «Фиорентине» – заявка на топ-уровень

В последние пару лет модно называть Феде переоцененным, но это скорее эффект итогового результата. Если не воспринимать всерьез гиперболизированные сравнения с Баджо, молодой Берна заслужил все комплименты. Тифози получали штрафы за превышение скорости, спеша на его шоу – даже в молодежке.

Бернардески критиковали за нестабильность, но ровно до тех пор, пока он не получал пас. Едва мяч попадал под его левую, тифози забывали обо всем. Салах, Иличич, кто там еще играл рядом или навязывал конкуренцию – все уходили в тень. Берна делал удивительные вещи. И даже не напрягался.

Эта всемогущая левая и подняла его до сравнений с Баджо. Берна разбирался с двумя-тремя соперниками с футзальным изяществом, а на скорости регулировал дистанцию между ногой и мячом так тонко, будто пространство принадлежало ему одному. Пранделли рассказывал, как 20-летний дебютант потряс ветеранов на первой тренировке в сборной: «Бернардески просто шокировал всех качеством управления мячом на скорости. У него особый дар».

«Дриблинг – мое лучшее качество, – признавал сам Феде. – Вправо, влево, в центр, во фланг – неважно. Обвел и сбежал, ничего лишнего. Это важно, потому что едва я усаживаю защитника, соперник теряет одного игрока – у нас появляется преимущество».

Точно так же магическая левая выделялась в других компонентах. Бернардески попадал из-за штрафной настолько непринужденно, будто исполнял пенальти – причем одинаково точно и стрелял бронебойными, и подкручивал в дальний. В сезоне-2016/17 он стал вторым в Серии А по голам издали (4 мяча). Большинство выстрелов он наносил из-за пределов штрафной – и все равно укладывал в створ 62,3% попыток. Даже Месси попадал реже (при том что дистанция ударов Лео была ниже).

Образ классического художника дополняли головокружительные передачи. Федерико вырезал пасы любой сложности и вскрывал защиту с любого угла. Первый ассист в Серии А он сделал через 7 секунд после выхода на замену – вспорол оборону вместо поперечного переката. В сезоне-2016/17 он стал 7-м в лиге по ожидаемым ассистам. Липпи говорил: «То, как творит Бернардески, сводит с ума».

Флорентийцы называли его Брунеллески – в честь инженера-ювелира-скульптора-архитектора-математика, вошедшего в историю «первым универсальным человеком эпохи Возрождения». В 22 года Феде подбирался к топ-уровню. В сезоне-2016/17 он сделал 19 (14+5) результативных действий в 42 матчах, причем набил цифры за полсезона – весной захандрил из-за расставания с девушкой. До него он делал голевое действие каждые 116 минут.

Чтобы осознать, насколько он был хорош, взгляните на Феде на фоне Кьезы. Оба рано пробились, быстро превратились в восходящих звезд и перешли в «Ювентус» в одинаковом возрасте – в 23 года. Берна намного превосходил Кьезу. Он был умнее, техничнее, креативнее и мощнее, чаще удивлял и гораздо больше умел с мячом. Он превосходил одноклубника во всех ключевых компонентах, кроме числа ударов – причем и в количестве, и в качестве исполнения.

Мы говорим о Кьезе как о готовом монстре, которому не хватало лишь сопротивления топ-уровня, чтобы превратиться в одного из лучших вингеров мира – и он стал им в первый же год в «Юве». Каким тогда был потолок Бернардески? В аналогичном возрасте он был гораздо сильнее. У него было все, чтобы стать суперзвездой.

Бернардески мощно стартовал в «Ювентусе». Спад начался только через полтора года

Пять лет Бернардески в «Ювентусе» четко делятся на два периода. Первый – когда Феде сиял потенциалом в каждом движении. Второй – стремительный регресс.

В первом сезоне (2017/18) он еще был прежним – легким, ловким, с висящей мешком футболкой. К весне итальянец занимал 1-е место в топ-лигах по минутам на ассист, к концу сезона набрал 11 (5+6) результативных баллов – при минимальном наигрыше. Федерико делал голевое действие каждые 100 минут. Если прибавить предголевые, получится умопомрачительная цифра. Бернардески генерировал забитые мячи каждые 46 минут.

Понятно, что с ростом игрового времени статистика пошла бы вниз, но в этом случае – не слишком заметно. Тот Бернардески превращал в золото каждый финт и каждую передачу. Он сыграл с первых минут 10 матчей за сезон, забил в них 4 мяча и сделал 5 голевых.

Именно тогда его история качнулась в неправильную сторону. Кто знает, как бы сложилась карьера, если бы тренер доверился ему сразу – как Пирло Кьезе, – но Макс подпустил новичка к старту только полгода спустя. Берна заиграл в основе в январе 2018-го – и сделал 2+4 в 5 матчах в старте. А потом повредил колено, выбыл почти на два месяца и по возвращении начал заново.

На второй год Берна блистал уже не так сильно, но все-таки блистал. Он стал лучшим игроком стартового отрезка – вопреки недоверию тренера и приходу Роналду. Потом опять травмировался и долго набирал форму, а когда Аллегри снова доверился ему – прибил «Атлетико» в Лиге чемпионов.

В тот день Бернардески выдал свое последнее фирменное шоу. После он не взрывался – только мерцал. Он напоминал себя прежнего только короткими вспышками: фантастическим сольником против «Лиона», ассистом пяткой на Дибалу, голевой внешней стороной стопы на Мойзе Кина. Но очень редко. Большинство действий уходили в пустоту. При этом он все еще приносил пользу – например, играл ключевую роль чернорабочего у Маурицио Сарри. Только ждали от него совершенно иного.

Первая причина падения – тактическая неопределенность. Бернардески почти не получал шансов в профильной роли

Три года назад мы прогнозировали, что Берна станет заложником собственной разносторонности и превратится в универсальную тактическую затычку. Так и случилось.

Рассуждая о Федерико, босс флорентийского легендариума Джанкарло Антоньони сказал: «Он бьет с силой и точностью Роббена, но умеет играть под нападающими. Я бы назвал его 10-с-половиной – между классической десяткой и вингером».

Проблемы Бернардески отчасти связаны именно с тем, что он редко играл в профильной роли. Только в самом первом сезоне он исполнял задачи фантазисты, скрытого за позицией ложного вингера. На второй год пришел Роналду, и функционал Феде постепенно сменился. Он все чаще выходил в центре полузащиты, а если все-таки появлялся на фланге, то в ограниченной роли крайка – подносил мячи Кришу.

Сарри использовал Берну под нападающими, а после на правом фланге – в гибридной роли наполовину вингера, наполовину полузащитника. Творчество не входило в его задачи: он должен был балансировать структуру и уравновесить прессингом недостаток работы на противоположном фланге.

Пирло перевел Федерико на другой фланг и опустил еще ниже: в фазе владения он исполнял левого латераля, в обороне – фулбека. Вернувшийся Аллегри затыкал дыры в проблемном составе: в последнем сезоне Бернардески поиграл восьмеркой, девяткой, оттянутым нападающим, правым и левым вингером. Он уже был не тот, что прежде, но даже в таком состоянии периодически показывал класс впереди – до травмы был лучшим ассистентом «Ювентуса».

Развитие неотрывно от условий, в которых оно происходит. Бернардески потерял в магии, критически просел в точности исполнения (напомним – в «Фиорентине» он вывел ее на топ-уровень) и завершении, но прибавил в игре без мяча и тактической гибкости. Позиционная неопределенность сформировала нового Феде: гибридного чернорабочего, в котором много всего по чуть-чуть, но слишком мало конкретного.

Вторая причина – перекачанность. Федерико не привык к новым мышцам и потерял лучшие качества

Когда заходит речь о нереализованном даровании, первая мысль всегда – о непрофессионализме. В этом нет ничего удивительного: примеров было так много, что сразу всплывает шаблонный ответ.

Бернардески он не подходит – легенды о его тренировках ходили еще во Флоренции. Он вырос в семье рабочих и с детства усвоил, что пахота нужна даже гениям. В «Фиорентине» говорили, что он вкалывает не меньше Роналду. Берна не просто оставался после занятий, но и отказывал популярным реалити-шоу – не хотел тратить время. Спортдир «Фиорентины» Даниэле Праде объяснял: «Федерико делает все, чтобы стать великим».

Это его и подвело.

Бернардески начал в «Юве» так ярко, что осложнил жизнь Аллегри – тренеру пришлось придумывать, как совместить новичка с Дибалой. Вариантов хватало, но все они подразумевали слишком большую (для Макса) концентрацию магов в атаке. Макс нашел решение: перепрофилировать Феде в центрального полузащитника.

Впервые об этом заговорили к концу сезона-2016/17 – как раз когда Бернардески залечивал травму. Мешало два нюанса: 1. в молодости Феде мало работал без мяча; 2. он был слишком тощим для восьмерки Аллегри.

Берна оборудовал дома тренажерный зал, практически отказался от отпуска и все лето пыхтел под штангой. К новому сезону он набрал около 5 килограммов мышечной массы. И с тех пор уже не останавливался. Сегодняшний квадратный вингер с шеей шире плеч мало напоминает кощея флорентийских времен.

Кто резко набирал массу, наверняка понял проблему. Новый вес требует адаптации, даже если с ним просто живешь. В футболе задача усложняется вдесятеро. Все меняется: движение требует больше времени, разворот – большего радиуса. Игрок перерождается.

Сколько бы Феде ни нахваливали, он и в молодости не был совершенством. Волшебная левая перевешивала минусы. Масса усугубила недостатки и отняла все, что их компенсировало:

1. Бернардески и в молодости не блистал большой резкостью – стартовый рывок был вполне себе средним. Он добирал на дистанции. Качалка снизила даже его великолепную дистанционную скорость, а стартовую уничтожила вовсе. Феде последних сезонов – самый тяжелый вингер Серии А на первых метрах. В придачу он потерял выдающийся контроль в спринте (тот самый, что шокировал Пранделли и итальянских сборников) – так и не приноровился к снизившемуся темпу и слишком далеко отпускал мяч;

2. Феде всю карьеру сопровождал серьезный технический недостаток – неправильное позиционирование тела на приеме. Корпус не защищал мяч. Но ранний Бернардески был настолько техничен и ловок, что даже этот минус обратил в свою пользу: захватил ютуб эффектными выходами из сложных ситуаций (в которые обычно сам себя и загонял). С мышцами он потерял гибкость и координацию, сдал в качестве и скорости исполнения финтов (ноги утратили легкость) – и больше не обыгрывал троих на квадратном метре. Во многом поэтому раскачавшийся творец не заиграл под нападающими у Сарри: не хватало пространства между линиями – терял мяч быстрее, чем поворачивался.

Третья причина – демотивация. Бернардески запретили рисковать

Постоянное перепрофилирование определило специфику развития Берны, перекачанность – физические перемены. Их хватило, чтобы полностью изменить его. Но очевидно, что есть еще одна причина, и именно она привела Федерико в Канаду. Он утратил амбиции. Настолько, что после пяти лет в запасе «Ювентуса» уверен, что ему нечего больше доказывать.

Наверное, началось это в октябре 2018-го. Тогда Бернардески пошел в дриблинг при счете 3:0 с «Янг Бойз», а психанувший Аллегри выдал жесткую речь в технической зоне: «Здесь не гребаная «Фиорентина»! Феде на месяц оказался в запасе – при том что был лучшим игроком клуба на стартовом отрезке (и второй звездой матча со швейцарцами).

Если бы футболисты были виртуальными моделями из FIFA или PES, ничего страшного не произошло бы. Игру определяли бы только качества. Реальный мир сложнее. Ранний Феде – один из самых нестандартных творцов Серии А. Креатив был смыслом его игры. Он постоянно искал возможность создать что-то необыкновенное. Запретив риск, Аллегри убрал краски из его мира. Сарри и Пирло не предложили ничего взамен – только узкий функционал с минимумом свободы.

О важности креатива говорил сам Берна, объясняя разницу между неплохой игрой в сборной и провалами в клубе: «Манчини доверяет мне и предлагает роли, в которых я по-настоящему раскрываюсь. В сборной я играю в свое удовольствие, отсюда и результат. Здесь разрешено рисковать».

Бернардески запретили вещи, из-за которых он и пришел в футбол. Игра стала работой. Он отказал топам, которые не предложили ему ничего больше этого, и уехал туда, где еще поиграет в кайф. На его спине снова 10-ка, рядом Инсинье и Кришито, впереди – несколько лет неограниченного созидания и статус главной звезды: когда Феде свободен, даже Лоренцо не конкурент. Берна уже обозначил претензии на североамериканский трон – не столько 1+1 в дебютной игре, сколько волшебной тривелой во втором матче.

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Фото: globallookpress.com/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, Alberto Lingria/Xinhua, Zou Zheng/XinHua, imago sportfotodienst; East News/Nicol Campo/Sipa USA, LaPresse/Sipa USA; Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti