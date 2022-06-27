«Я жесток, потому что мщу всем». Замена Кьеллини в «Юве» – тафгай, который 2 года назад красил крыши за 900 евро

Клещенок – о новичке туринцев Гатти.

Жесткий взгляд, свирепое выражение лица. «Я сдохну последним», – статус в WhatsApp. Это не описание Джорджо Кьеллини, а иллюстрация Федерико Гатти – защитника, занявшего его место в «Юве» и сборной.

Мало кто видел этого парня в деле, но он – потенциальный сюрприз следующего сезона.

Путь Гатти – настоящий фильм: пахал с рассвета до вечера, недосыпал и пробивался наверх

Мимика в игре и статус в мессенджере для Феде – не маска. Это образ жизни. В его инстаграме 26 постов за три года, в его мирке – только старые и проверенные друзья. Когда Гатти спросили о возможностях, которые открыли ему деньги и слава, он ответил: «У меня девушка из Вербании. Мы встречаемся с тех времен, когда у меня ничего не было. Достигнув вершины, я поделюсь успехом с теми, кто был со мной с самого начала».

Может, он и вырос бы обычным футболистом, крепко запертым в пузыре из денег и соцсетей, но жизнь выбросила его в другой мир. В 14 лет Гатти посчитали бесперспективным в «Торино», в 16 – в «Алессандрии» из Серии С. Парень устроился в «Павароло». Эта команда играла в 6-м дивизионе (аналог городских турниров в России), но даже туда игрока взяли только по знакомству: директор клуба Франко Чиприани – друг семьи.

В 2015-м отец потерял работу, и нищий любительский футбол окончательно превратился для 17-летнего парня в копеечное хобби. Гатти стал продавцом на рынке. Он вставал в 4 утра, отрабатывал смену и вечером устраивал 2-часовую тренировку. Футбол и работа приносили ему 300 евро в месяц. Себе он не оставлял ни цента: «Отец многим пожертвовал ради меня. Я был обязан ему. Семья для меня – все».

Чтобы зарабатывать больше, Гатти пошел каменщиком на стройку: «Было непросто. Я вставал на рассвете и шел на работу, даже если на улице был мороз. Я пахал 9-10 часов, после работы делал 30-минутный перерыв на небольшой бутерброд и пешком отправлялся на тренировку. Заканчивал в 10 вечера, ужинал и засыпал, а с рассветом снова вставал. На тренировки приходил весь в краске. Но я рад, что прошел через все это. Трудности закалили меня».

Карьера Гатти так и увязла бы в минорных лигах, если б не случай. В 2017-м он перешел с позиции под нападающими в центр защиты. «Павароло» разорился, команда разбежалась. Я остался, потому что просто хотел играть, – вспоминал Феде. – Клуб набрал подростков. Я оказался самым высоким, и тренер перевел меня в оборону. Это изменило мою жизнь».

Через год талантливый защитник присоединился к «Вербании» – одному из лидеров 5-го дивизиона. На переговорах Гатти узнал, что директор строит виллу, и сразу напросился к нему кровельщиком. Футбол и стройка приносили ему 900 евро в месяц.

Так продолжалось до лета 2020-го. А потом завертелось. Гатти поднялся в Серию D, вспыхнул в Серии С и стал лучшим защитником Серии В. За два года он прошел путь от укладки крыш до перехода в «Ювентус» и дебюта в сборной Италии.

«Никто и представить не мог, что он построит такую карьеру, – рассказывал тренер «Вербании» Роберто Фрино. – Что выделяет Гатти, так это характер. Чтобы описать его, я процитирую Сунь Цзы: «Воины-победители сначала побеждают, а потом идут в бой. Побежденные сначала ввязываются в сражение, а потом пытаются победить». Эта фраза полностью схватывает его решительность, стихийность и сумасшедшинку».

Гатти уже разносторонний и надежный центральный защитник, но его лучшее качество – постоянное совершенствование

Эволюция из десятки в центрбека – не самый частый карьерный бэкграунд. Гатти – защитник с очень редким сочетанием качеств. Журналист L’inchiesta Роберто Де Лука, специализирующийся на «Фрозиноне», сравнивал его с Миланом Шкриньяром. Директор «Фрозиноне» Гвидо Анджелоцци называл «Кьеллини с ногами Бонуччи».

«Мне нравятся жесткие стыки, разговоры на поле, – описывал сам себя Гатти. – Кьеллини вдохновлял меня: как и я, он никогда не сдается».

Подражание Джорджо, замешанное на технике бывшей десятки, определило манеру игры Гатти. Раздавить нападающего в прямой физической дуэли, даже если она не обязательна по ситуации, мгновенно избавиться от мяча самонаводящимся длинным пасом и крикнуть распластанному сопернику: «Лежать, тварь!» – вот его стиль. Он приучает форварда, что за приемом мяча следует боль. Директор «Вербании» Пьетро Фассоли говорил: «Гатти ведет войну против всех, кому по силам сделать разницу в счете».

«Откуда взялся жесткий характер? От моего отца и от гнева, скопившегося внутри. Это моя месть, – пояснил Гатти. – Меня никуда не брали, выбросили из молодежек «Торино» и «Алессандрии». Теперь я пробиваю дорогу силой».

Характеристики делают Федерико очень эффективным в такой игре. Он силен даже для центрбека, быстр на коротких дистанциях и почти непобедим в воздухе, классно видит поле и читает соперника. Выучка десятки подарила ему неплохую технику и классный пас: в Серии В Гатти периодически выдавал затяжные проходы в стиле Кулибали.

Его лучшие качества – выдающаяся рабочая этика и тяга к совершенствованию. «Я всегда недоволен собой. Хорошей игры недостаточно, если хочешь расти», – говорит Феде. Его день – это изучение следующего соперника, командные тренировки и тяжелая пахота в тренажерке. Он не устает, не жалуется и не ломается. Такой режим в любом случае проще, чем несколько лет 10-часовых смен, совмещенных с футболом и недосыпом.

«Гатти очень силен ментально, – рассказывал о нем президент «Фрозиноне» Маурицио Стрипе. – Он знает чего хочет и никого не боится. Игра на нескольких позициях развила его в плане техники и тактики. Теперь он хорош в нескольких ролях, очень опасен в индивидуальных дуэлях и к тому же обладает навыками плеймейкера. У него нет слабых мест. Думаю, он готов к «Юве». В Серии А Гатти разберется с кем угодно. Он станет сильнее Кьеллини».

Гатти никогда не играл в Серии А, но пригодится «Ювентусу» – и действительно способен удивить

Гатти настолько превосходил всех в Серии В, что его уровень сам по себе стал мифом. Стрипе, Бардзальи, все, кто с ним знаком, и даже те, кто почти не видел, сходятся в одном: Гатти – потенциальный сюрприз следующего сезона. Сам Манчини бросил ему, Бастони и Скальвини: «Вы – защитники будущего».

Дебют с англичанами в Лиге наций только подкрепил ожидания. Гатти стал игроком матча. Он выиграл все единоборства, спас от вероятного гола и наглухо выключил Тэмми Абрахама – одного из лучших нападающих Серии А внутри штрафной.

Пример авансов – слова спортивного директора «Фрозиноне» Гвидо Анджелоцци: «Гатти может играть за «Юве», «Интер», «Милан» и даже «Манчестер Сити». У него есть атлетизм, сила и техника. Он обречен на успех. Не удивлен, что Манчини вызвал его – он ведь разбирается в футболе. Против англичан Федерико сыграл с легкостью и уверенностью великого игрока, закрыл очень сильных форвардов. В общем, он силен и готов к любому уровню сложности».

На самом деле очень сложно определить реальный уровень Гатти. Низшие лиги специфичны, не всегда видна грань между личным классом и низкими скоростями турнира, и один большой матч ничего не меняет – вспышки бывают у всех. Одно точно: они с Аллегри идеально подходят друг другу.

Единственный реальный недостаток Федерико – низкая дистанционная скорость: он уязвим на больших пространствах. Осторожный футбол Макса с очень глубокой позиционной защитой замаскирует изъяны Гатти и подчеркнет его плюсы: мощь, концентрацию и взрывную стартовую.

Сам Феде пришел в «Юве» в очень удачный момент. В туринском ростере осталось всего три центрбека: Бонуччи, Де Лигт и Ругани. Если туринцы не найдут еще одного защитника, новичок будет как минимум третьим выбором – он надежнее Ругани. Остальное предугадать сложно. Одинаково вероятны и выигрыш конкуренции у Бонуччи, и превращение в серого середняка.

Гатти настроен серьезно: «Моя цель – подняться как можно выше. Нет никаких потолков. Закончив с футболом, я скажу, что выжал все и ни о чем не жалею».

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Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa, Shaun Botterill; globallookpress.com/Maurizio Borsari, GIANLUCA VANNICELLI; Instagram/federico_gatti2406