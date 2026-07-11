Генич после работы на матче Испания – Бельгия: «Можно заканчивать 😏». Ранее комментатор упоминал возможный уход с «Матч ТВ»

Генич после работы на матче ЧМ: можно заканчивать.

Константин Генич выложил сообщение в соцсетях после матча чемпионата мира.

Комментатор «Матч ТВ» работал в прямом эфире на игре Испании и Бельгии (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026 .

«Можно заканчивать 😏», – написал комментатор после работы на матче ЧМ. Также он опубликовал два эмодзи.

Ранее Генич, подводя итоги премии «WINLINE Герои РПЛ», упомянул возможный уход с «Матч ТВ» .

После победы Романа Нагучева в номинации лучшему комментатору сезона, Генич опубликовал пост: «Голосование – херня, номинация – в топку» . В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков. Впоследствии пост был удален.