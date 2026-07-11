Генич после работы на матче Испания – Бельгия: «Можно заканчивать 😏». Ранее комментатор упоминал возможный уход с «Матч ТВ»
Генич после работы на матче ЧМ: можно заканчивать.
Константин Генич выложил сообщение в соцсетях после матча чемпионата мира.
Комментатор «Матч ТВ» работал в прямом эфире на игре Испании и Бельгии (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026.
«Можно заканчивать 😏», – написал комментатор после работы на матче ЧМ. Также он опубликовал два эмодзи.
Ранее Генич, подводя итоги премии «WINLINE Герои РПЛ», упомянул возможный уход с «Матч ТВ».
После победы Романа Нагучева в номинации лучшему комментатору сезона, Генич опубликовал пост: «Голосование – херня, номинация – в топку». В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков. Впоследствии пост был удален.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Без вариантов, местами даже жалко мужика!
Они так просто не уходят 😀😀