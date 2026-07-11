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Генич после работы на матче Испания – Бельгия: «Можно заканчивать 😏». Ранее комментатор упоминал возможный уход с «Матч ТВ»
Генич после работы на матче ЧМ: можно заканчивать.

Константин Генич выложил сообщение в соцсетях после матча чемпионата мира.

Комментатор «Матч ТВ» работал в прямом эфире на игре Испании и Бельгии (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026.

«Можно заканчивать 😏», – написал комментатор после работы на матче ЧМ. Также он опубликовал два эмодзи.

Ранее Генич, подводя итоги премии «WINLINE Герои РПЛ», упомянул возможный уход с «Матч ТВ».

После победы Романа Нагучева в номинации лучшему комментатору сезона, Генич опубликовал пост: «Голосование – херня, номинация – в топку». В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков. Впоследствии пост был удален.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала50801 голос
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НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Константина Генича
logoМатч ТВ
logoКонстантин Генич
телевидение
logoСборная Бельгии по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

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А в OKKO то вообще знают, что Генич у них собирается работать?)
ОтветAnd Justice for All
А в OKKO то вообще знают, что Генич у них собирается работать?)
На фоне заиграла тревожная музыка
50-летний клоун...
Без вариантов, местами даже жалко мужика!
Бухать точно пора заканчивать
ОтветServelat-fcdm
Бухать точно пора заканчивать
Ему нельзя, он на антидепрессантах сидит.
Можно было даже не начинать, это было бы лучше для всех.
Для меня, как зрителя ОККО, главное чтобы Шнякин не перешел. Генича я еще смогу слушать
Нужно, Костя, нужно!
Драма-квин никак из роли не выйдет 🤣
Это чюдо ещё не доволен, что ему премию не вручили. Он зрителям доплачивать должен.
Неее, он ещё ЧЕ 2028 будет комментировать.
Они так просто не уходят 😀😀
на Окко лучше и контент, и люди в кадре
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