В сборной Италии – 2 школьника, бывший каменщик и скандальный болбой. Манчини подрывает основы итальянского футбола

Клещенок – о революции: причины, цели, новые герои.

Забавно вспоминать, как накануне Евро итальянцев недооценивали только из-за отсутствия модной клубной прописки у большинства игроков. Фанаты Серии А изрядно повеселились, наблюдая, как большая часть остального мира на ходу учит разницу между ценностью игроков и количеством подписчиков в соцсетях.

От Англии до Англии прошло всего 11 месяцев, но сноска к составу теперь нужна даже любителям итальянского футбола. В команде осталось всего 12 из 26 чемпионов Европы. Треть сборной не старше 23 лет, шестеро родились после 1 января 2000 года, четверо никогда не играли в Серии А. Скальвини и Ньонто вообще совмещают тренировки с учебой: после Англии их ждут экзамены в школе.

Новую версию сложно назвать даже вторым составом, но и с таким набором Манчини отвозил венгров и едва не обыграл немцев. Это многое говорит о количестве и качестве талантов в новом поколении. Но уровень исполнителей не объясняет, почему тренер отказался от чемпионов Европы. А причина есть.

Италия просела после Евро – пролетела мимо ЧМ и почти не выигрывала. Причины – усталость и потолок системы

Прямым поводом для перемен стали результаты сборной после чемпионата Европы. Итальянцы по инерции добили беспроигрышную серию до рекордных 37 матчей, а после забуксовали и плавно перевели ее в практически безвыигрышную. С октября команда выиграла всего 2 из 8 матчей, по глупости пролетела мимо ЧМ и в одни ворота слила Финалиссиму.

Все это время Манчини критиковали за ошибку, свойственную многим тренерам-победителям: он слишком доверился тем, кто выиграл для него Евро. Оплеуха от аргентинцев стала последним и самым громким сигналом. Роберто сразу определил проблему: «Большинство не было готово к игре. Игроки истощены физически. Им нужно восстановиться, без отдыха они столкнутся с нехваткой формы в сентябре. Аргентина – первый соперник за 3,5 года, действительно подавивший нас. Ее игроки были свежее».

Переутомление стимулировало перестройку. Основные игроки постоянно задействованы в еврокубках и отбегали три года почти без отпуска: прошли сквозь сжатый постпандемийный сезон-2020/21, стартовавший спустя месяц после финала ЛЧ, выиграли Евро и почти сразу вступили в новый сезон. Психологическая и физическая усталость провоцировала ошибки – тот же Жоржиньо коллекционировал их весь год. Манчини отправил основу в отпуск и приступил к экспериментам.

Второй предпосылкой стала ограниченность выбранной структуры. Даже самая механизированная система зависит от интерпретаторов. Рисунок игры определял треугольник Жоржиньо – Верратти – Инсинье. Даже минимальные перестановки приводили к стилистическим колебаниям: когда вместо Марко вступал Локателли, игра сразу становилась более вертикальной. Проблема в том, что система исчерпала потенциал. Чемпионат Европы не только принес трофей, но и продемонстрировал ее потолок: итальянцы прошли решающие стадии наудачу и не всегда доминировали на поле.

Наконец, распалось и трио Жоржиньо – Верратти – Инсинье. Лоренцо уезжает в Канаду и вряд ли выдержит трафик перелетов и вызовов. Травматичный Верратти не всегда доступен. Остается Жоржиньо, но его статус в отрыве от остальных под вопросом. Возможно, в обновленной команде его качества уже не будут необходимы.

Манчини должен заново сбалансировать структуру игры, но его цель масштабнее: подорвать основы итальянского футбола

Важно, что итальянцы уже не смогут играть в прежний футбол. Команде ничего не мешает и дальше использовать агрессивный прессинг, перестраиваться в 3-2-5 в стадии владения и просачиваться в штрафную через каналы между защитниками, но стилистика обречена на перемены. Без Инсинье (и тем более без трио целиком) прежний футбол невозможен. Аналогов им нет.

Отчасти это хорошо. Прежний стиль был слишком методичен и без нестандарта Берарди или инициативности Кьезы становился предельно предсказуемым – отсюда регулярные проблемы со стерильным владением. У Манчини есть возможность создать более гибкий футбол с мгновенными переключениями между высоким владением и быстрыми вертикалями. Есть вероятность, что теперь определяющим компонентом станет жестокий прессинг, а не плавный перепас, и новая сборная будет командой Бареллы и Тонали – пожалуй, двух самых интенсивных полузащитников континента.

Отчасти это подтвердил сам Манчини, комментируя перестройку на пресс-конференции: «Принципы останутся прежними: мы продолжим поиск техничных, быстрых и индивидуально сильных исполнителей. Мы четыре года использовали прессинг с полузащитниками, которые технически и атлетически не соответствовали модели. Теперь мы еще активнее продолжим движение в этом направлении».

За креатив ответит Лоренцо Пеллегрини – один из самых изобретательных созидателей топ-лиг с выраженными лидерскими качествами. Пелле сделал 22 результативных действия в закрытой моуриньевской «Роме», забил в обоих матчах Лиги наций – Венгрии и Германии, – и заодно показал немцам значение слова «техника»: за полсекунды пробросил между ног Киммиху и Горетцке.

Лоренцо – важная часть тактической перестройки. В прежней системе роли были распределены предельно четко: левая восьмерка в компании с левым вингером, левым защитником и опорником отвечала за плавность владения, правая 8-ка атаковала канал между защитниками, правый вингер создавал ширину и атаковал слепые зоны за фулбеком. Средняя линия с Кристанте, Локателли, Тонали, Бареллой и Пеллегрини неспособна к такой игре, кого ни поставь в старт. Возможно, Пелле сыграет десятку, спрятанную за роль ложного левого вингера; Манчини уже опробовал прием против немцев.

При этом очевидно, что тактическая перестройка отнюдь не требовала настолько серьезной встряски: как уже сказано выше, в сборной много молодежи и сразу четверо игроков без опыта в Серии А.

Один из них – новичок «Юве» Федерико Гатти. Его называют защитником с пасом Бонуччи и жестокостью Кьеллини, но даже с такими качествами он едва не пролетел мимо признания. Гатти 23 года. Всего год назад он играл в Серии С, а до этого работал каменщиком, оконщиком и продавцом на рынке.

Другой – Сальваторе Эспозито, 21-летний опорник из СПАЛ. Он сыграл 102 матча в Серии В и был игроком ротации в мощной молодежной сборной (пробиться в основу из-за спин Фаджоли, Риччи и Ровеллы практически нереально), но так и не привлек внимания сильных клубов.

Еще есть 23-летний Алессио Дзербин, вернувшийся из «Фрозиноне» в «Наполи», и 18-летний Ньонто – школьник, на дриблинге и скорости вскрывший оборону сборной Германии. Он сбежал из примаверы «Интера», когда понял, что у клуба нет четкой стратегии по введению воспитанников в главную команду – и теперь один из лидеров чемпиона Швейцарии.

Есть 20-летний Маттео Канчельери – тот самый болбой, которого форвард «Шахтера» Факундо Феррейра толкнул за рекламный щит в матче ЛЧ в 2018-м: аргентинцу показалось, что парень слишком медленно подает мяч. Иронично, что Маттео – самый быстрый вингер нового поколения. В прошедшем сезоне он разогнался до 35,3 км/ч и вошел в десятку самых скоростных игроков Серии А. Его называют вторым Кьезой, но даже с такими авансами Тудор продержал его в запасе «Вероны».

Большинство из них не закрепится в главной команде и вряд удостоится вызова в ближайшие пару лет, но это и не важно. Манчини позвал их не для этого. Три месяца назад я рассказывал, почему итальянские клубы не доверяют молодежи и предпочитают гноить воспитанников в минорных дивизионах. Роберто пытается опровергнуть ущербную логику самым очевидным доводом – результатом.

«Манчини единственный, кто поверил в нас. Его выбор – послание всей Италии, – отметил Эспозито. – Клубы Серии А по-прежнему редко заигрывают молодых. Барелла правильно сказал: в нашем возрасте самое главное – доверие, допущение ошибок. Это не значит, что право на ошибку поднимет каждого до уровня Бареллы, но без него никак. Манчини помогает нам призывами к использованию молодежи. А мы должны показать себя и использовать шанс».

Пока получается: в последних матчах Италия выглядела свежее, чем в предыдущие восемь месяцев.

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Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa; REUTERS/Jennifer Lorenzini; globallookpress.com/Fotografo01/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO