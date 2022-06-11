Сухой лист
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50 важнейших людей в истории «Ювентуса»

Ренато Чезарини
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Омар Сивори Омар Сивори
Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
Эдгар Давидс Эдгар Давидс
Карло Парола Карло Парола
Андреа Бардзальи Андреа Бардзальи
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Карло Каркано
Клаудио Маркизио Клаудио Маркизио
Джанни Аньелли
Антонио Конте Антонио Конте
Раймундо Орси Раймундо Орси
Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
Франко Каузио Франко Каузио
Джузеппе Фурино
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Луис Монти
Марчелло Липпи Марчелло Липпи
Павел Недвед Павел Недвед
Марко Тарделли Марко Тарделли
Гаэтано Ширеа Гаэтано Ширеа
Антонио Кабрини Антонио Кабрини
Дино Дзофф Дино Дзофф
Роберто Беттега Роберто Беттега
Джампьеро Бониперти Джампьеро Бониперти
Фабрицио Раванелли Фабрицио Раванелли
Мишель Платини Мишель Платини
Клаудио Джентиле Клаудио Джентиле
Джованни Трапаттони Джованни Трапаттони
Паоло Росси Паоло Росси
Андреа Пирло Андреа Пирло
Джон Чарльз Джон Чарльз
Беппе Маротта Беппе Маротта
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Лучано Моджи Лучано Моджи
Андреа Аньелли Андреа Аньелли
Феличе Борель Феличе Борель
Джанпьеро Комби Джанпьеро Комби
Роберто Баджо Роберто Баджо
Ювентус Ювентус
Анжело Перуцци Анжело Перуцци
Джанлука Виалли Джанлука Виалли
Давид Трезеге Давид Трезеге
Анджело Ди Ливио Анджело Ди Ливио
серия А Италия серия А Италия
Чиро Феррара Чиро Феррара
Дидье Дешам Дидье Дешам
Футбол Футбол

Благодаря кому «Старая синьора» стала великой.

«Ювентус» – с колоссальным отрывом рекордсмен по итальянским чемпионствам. В Европе черно-белому клубу везет меньше, но и там с командой принято считаться. 

Кто в ответе за то, что при упоминании «Юве» мы сразу думаем о победах и предельно эффективном стиле?

Перед вами их имена. Напоминаем, что это субъективный рейтинг. Математически точного показателя для определения величия игроков, тренеров и иных значимых фигур не существует. Но все, кто сюда попал, безусловно, это заслужили.

50 важнейших людей в истории «Реала»

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