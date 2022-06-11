50 важнейших людей в истории «Ювентуса»

Благодаря кому «Старая синьора» стала великой.
«Ювентус» – с колоссальным отрывом рекордсмен по итальянским чемпионствам. В Европе черно-белому клубу везет меньше, но и там с командой принято считаться.
Кто в ответе за то, что при упоминании «Юве» мы сразу думаем о победах и предельно эффективном стиле?
Перед вами их имена. Напоминаем, что это субъективный рейтинг. Математически точного показателя для определения величия игроков, тренеров и иных значимых фигур не существует. Но все, кто сюда попал, безусловно, это заслужили.
50 важнейших людей в истории «Реала»
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