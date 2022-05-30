Герои года в Италии: рулят «Милан» и «Лацио», «Ювентус» – только среди разочарований

Сборная сезона Серии А.

Летом из Италии уехали главные протагонисты сезона – Конте, Лукаку, Ромеро и Доннарумма. Прошел год, освободившуюся сцену заняли новые герои. Некоторые даже лучше прежних.

Резюмируем сезон в Серии А традиционной символической сборной: с бразильским разрушителем-культуристом, французским кипером с сэйвами, больше напоминающими спецэффекты, и статистическим монстром из провинции.

Вратарь: Майк Меньян, «Милан»

Несмотря на официальные награды, Доннарумма не был сильнейшим вратарем Серии А. Меньян же не просто лучший – он на несколько ступеней выше всех.

Француз закончил сезон единственным кипером топ-лиг, отразившим больше 80% ударов, третьим по количеству предотвращенных ожидаемых голов и пятым по качеству игры на выходах. В сегодняшней форме он один из самых надежных и сбалансированных вратарей мира. «Милану» повезло: Майк улучшил команду во всех фазах, включая владение. Итальянцы прикинули, что он спас для клуба больше 20 очков.

Большой вопрос, стал бы «Милан» чемпионом, если б оставил Джиджо.

Майк Меньян – лучший трансфер Серии А. Он выучил итальянский за 5 дней, превзошел Доннарумму и стал сенатором «Милана»

Центральный защитник: Калиду Кулибали, «Наполи»

Возрождение Калиду – главный успех Спаллетти.

Во времена Маурицио Сарри африканец был совершенной машиной по превентивному предотвращению угроз – сносил цели еще до штрафной. Но тренерские перестановки и тактическая неопределенность украли большую часть его блеска. Замкнутый в более осторожных моделях и в паре с таким же агрессивным Маноласом, Калиду утратил лучшее качество – смелые вертикальные выбросы из линии.

Спаллетти исправил изъян, поставив к нему в пару Ррахмани – аккуратного страхующего центрбека. Кулибали заиграл по-прежнему и сразу расцвел. По осени он был, пожалуй, сильнейшим защитником мира. Во второй половине просел, как и весь «Наполи», но все равно намного превзошел большинство конкурентов – и был бы лучшим центрбеком Италии, если б не качок из «Торино».

Со Спаллетти Кулибали вернулся на топ-уровень. При высокой линии обороны здорово и прессингует, и страхует

Центральный защитник: Бремер, «Торино»

Лучший в лиге возвратам мяча, заблокированным ударам и выносам из штрафной, второй по перехватам и третий по успешным воздушным дуэлям. Третий среди игроков и лучший среди защитников по средней оценке Gazzetta dello Sport.

Бремер не просто статистический монстр, он еще и ключевой элемент в ультрапрессингующей модели «Торино». Вся игра туринцев направлена на провокацию вертикального паса на центрфорварда – в расчете на то, что он останется один на один с бразильцем и неизбежно потеряет мяч. Бремер перекусил Влаховича, Осимхена, Скамакку, Жиру и Лаутаро и вернул команде 466 мячей за сезон.

Системы Юрича и Гасперини всегда возвышали силовых центрбеков, но Бремер даже по их меркам – чистый алмаз. Индивидуально сильнейший защитник лиги за последние несколько лет.

Левый защитник: Тео Эрнандес, «Милан»

В предпоследнем туре Тео забил после 71-метрового прохода.

Гол символизировал весь сезон: головокружительные прорывы французского латераля были главной тактической идеей лучшей команды Италии.

Скорость и атлетизм Эрнандеса так впечатляли, что Паоло Камосси – тренер олимпийского чемпиона на 100 метрах Марселла Джейкобса – заявил о желании поработать с ним: «Техника его бега больше похожа на спринтерскую, чем футбольную. Если у него есть пространство, Тео бежит так, словно мяча в его ногах нет вообще. Было бы интересно увидеть его на 200-метровке».

К счастью, у Тео нет нужды в легкоатлетических экспериментах. Он один из лучших представителей модной роли латералей-плеймейкеров. В Италии у него конкурентов нет.

Тео Эрнандес – один из опаснейших фулбеков мира. Cоздал почти половину голов «Милана», но слаб в защите

Правый защитник: Давиде Калабрия, «Милан»

У Калабрии нет особенной скорости или силы, он не размазывает соперников 1-в-1 и не кружит головы дриблингом, у него вообще нет ни одного исключительно яркого качества. Давиде – пример игрока, которого определяет интеллект.

«Калабрия поздно развился физически, но он упрям – никогда не сдавался. Его всегда отличали ум, проницательность и упорство», – говорил тренер миланской молодежки Вальтер Де Векки. Все, что недодала природа, защитник компенсировал тактическим мышлением и чтением игры. Его фланг уже второй год самый непроходимый в Италии.

Опорный полузащитник: Марцело Брозович, «Интер»

Вручая награду игроку месяца, исполнительный директор Серии А Луиджи Де Сьерво сказал: «Апрель показал, что Брозович вносит решающий вклад в игру «Интера». Чтение эпизодов, дирижирование ритмом, постоянное движение и техника делают его примером для современных плеймейкеров».

Если бы «Интер» взял титул, он наверняка забрал бы приз игроку года (косвенно это подтверждают и медиа: Марцело – лидер лиги по средней оценке Gazzetta dello Sport). Клуб потерял очки во всех трех матчах, пропущенных хорватом. Он сочетает интеллект и качество классического реджисты с удивительной мобильностью (несколько лет держит первое место по пробегу в среднем за матч) и способностью в нужный момент бросить опорную зону и ворваться в пустое пространство.

Все это делает Брозовича самым влиятельным игроком Серии А. Когда он поворачивает голову, разворачивается весь «Интер».

Полузащитник: Сергей Милинкович-Савич, «Лацио»

На пресс-конференции после 38-го тура главный тренер «Вероны» Игор Тудор назвал Милинковича лучшим полузащитником Серии А. Разгорелся спор: журналисты доказывали хорвату, что Брозович лучше.

Милинкович-Савич – один из самых противоречивых игроков топ-уровня. Многие считают его переоцененным, другие уверены, что он недобирает внимания. И пока все спорят, серб творит удивительные вещи. Он единственный полузащитник топ-лиг с двузначными цифрами по голам и ассистам (11+11), второй в Серии А после Торсбю по количеству возвратов мяча и пробегу за матч. Статистика демонстрирует факт: Сергей безукоризнен во всем.

Наверное, лучше всего великолепие Милинковича схватывает такая история: Кассано и Вьери – эксперты, обычно занимающие эфир художественным скептицизмом – соревновались в восхищении «совершенным полузащитником». А бывший защитник «Интера» Массимо Паганин вообще назвал его ролевой моделью для всех современных восьмерок.

Полузащитник: Николо Барелла, «Интер»

Если Брозович – интеллект «Интера», Барелла – мотор. Николо вездесущ. Он занимает фланг, оставленный латералем, врывается в свободные зоны в штрафной, страхует атакующих игроков или сам становится одним из них – и сочетает поразительную интенсивность с такой средней скоростью, словно готовится к марафону.

Больше всего в 25-летнем Барелле поражает непрерывный прогресс. Он давно ушел от ярлыка мобильного полузащитника. Николо развил чтение игры и тактическое мышление не меньше выдающегося динамизма и одинаково классно исполняет любую роль – даже реджисты.

Такой игрок – подарок любому тренеру. А 12 голевых – всего лишь приятный бонус.

Левый вингер: Рафаэл Леау, «Милан»

Не все смогли уложить в голове, что Серия А назвала игроком года вингера с 21 (11+10) результативным баллом, но разгадка проста. Леау не набивал статистику одиннадцатиметровыми при счете 3:0. Абсолютно каждый его гол приближал «Милан» к титулу. Португалец протащил команду через самые сложные моменты сезона, всегда включался и спасал в нужный момент, причем делал это так запросто, словно не нуждался в партнерах – всегда в одиночку.

Больше всего поражает, что Леау как будто не замечал сопротивления. Даже не переставал улыбаться.

В его игре еще не чувствуется потолка. Если он не вернется к выпуску рэп-альбомов, станет одним из лучших в мире.

Дриблинг Леау – главный в чемпионстве «Милана». Разбираем прогресс: спринты Анри и ментальность Роналдиньо

Правый вингер: Доменико Берарди, «Сассуоло»

15+14 в 33 матчах за «Сассуоло», что тут еще сказать. Седьмой в топ-лигах и лучший в Италии по результативности, один из самых опасных и креативных вингеров мира и просто уникум, влияющий на все фазы игры с фланга атаки.

Удивительно, что при всех достижениях карьера Берарди уже никогда не избавится от сопровождающего сожаления. Что если бы он чуть меньше любил футбол и не отказался от возвращения в «Юве»? Что если бы принял предложение «Ливерпуля» и попал к Клоппу вместо Салаха?

Как бы то ни было, даже в провинции Берарди – один из лучших игроков Серии А. И единственный вингер лиги, способный в любой ситуации придумать угрозу.

У «Сассуоло» лучшая атака в Италии: 2-метровый гигант, наследник Ди Натале и супервингер. Летом их разберут «Интер» и «Юве»

Нападающий: Чиро Иммобиле, «Лацио»

32-летний Иммобиле уже понемногу теряет скорость, но остается лучшим форвардом мира в атаке больших пространств. Этот приз лучшему бомбардиру Серии А – четвертый в его коллекции. Занятно, что сезон Чиро даже не показался особенно ярким: его эффективность уже настолько обыденна, что почти гол за игру (27 мячей в 31 матче) не кажется чем-то невероятным.

Без вариантов лучший нападающий года. Поспорить с ним могли бы Влахович и Осимхен, но одного притормозили травмы, а другого Аллегри. Чиро держал топ-уровень весь сезон.

Тренер: Стефано Пиоли, «Милан»

Несмотря на турнирный расклад, выбор между Индзаги и Пиоли был очень сложным. Симоне создал намного более цельную, гибкую и разностороннюю команду. «Милан» вытаскивали индивидуальные действия. Но они не появились из ниоткуда. Пиоли заслужил первенство именно феноменальной способностью найти подход и заставить расти каждого игрока.

***

Подписывайтесь, не пропустите новые тексты!

Фото: globallookpress.com/Augusto Casasoli/XinHua, Spada/Keystone Press Agency, IMAGO/Fotoagenzia, IMAGO/imago-images.de, Fotografo01/Keystone Press Agency, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, IMAGO/imagephotoagency.it, Alfredo Falcone/LaPresse