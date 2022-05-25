Дипломатия Мальдини, четкая трансферная стратегия и скаут-спецагент: вот как «Милан» собрал чемпионскую команду

Клубное супертрио – лучшие менеджеры Италии.

В августе мало кто верил в чемпионство «Милана». Чемпион уступал конкурентам почти во всем, кроме главного: основательности и продуманности работы.

Скудетто «Милана» – управленческое чудо и громкий сигнал остальным итальянским топам. Пока конкуренты строят работу на дружбе с агентами и импульсивных решениях, красно-черные балансируют между ограниченным бюджетом и большими амбициями самым современным способом – с помощью последовательной стратегии и ясного понимания нужных качеств. «Милан» наряду с «Аталантой» – единственные итальянские клубы с четкими и нестандартными трансферными идеями. Чемпионская команда собрана так, чтобы каждый исполнитель соответствовал игровой идентичности и приносил пользу Пиоли – неважно, звезда или нет.

Все это – заслуга миланского супертрио. Оно не снимает пиджаков и не выходит на поле, но обеспечивает критическую разницу по сравнению с конкурентами. Его называют МММ: Мальдини, Массара, Монкада.

Мальдини создал стратегию развития клуба. Она идеально балансирует между экономией, прибылью и амбициями

Как ни странно, возвышение «Милана» началось пять лет назад – весной 2017-го, когда клуб купил Йонхон Ли. В первое же трансферное окно китаец потратил около 200 миллионов евро. Ростер вмиг засверкал звездным глянцем. Но результаты только ухудшились. Новички представляли разные типы игры – из них невозможно было составить синергичную играющую команду.

Рыночные блестяшки не обеспечивают побед – таким был главный вывод из короткой побывки Ли. Новый владелец учел это. Вместо трансферной экспансии Elliott вложился в интеллект. Американцы привели из «Арсенала» Ивана Газидиса и Джеймса Мюррея, выманили из «Монако» Жоффре Монкада – скаута, открывшего Мбаппе – и уговорили бывшего директора «Ромы» Фредерика Массару. Они стали фундаментом новой эпохи.

Первым и самым важным приобретением стал Паоло Мальдини. Чтобы втянуть его, боссы расширили штат необязательной должностью – директора по стратегическому развитию. И это сработало. Именно Мальдини отвечал за реструктуризацию клуба. Он подобрал команду топ-менеджеров, сформировал новые принципы существования и долгосрочный план ренессанса.

Для начала «Милан» принял данность: он больше не финансовый суперхищник и не потянет рыночные аукционы. Исходя из этого, клуб сформировал твердые трансферные законы:

1. Не тратить деньги на игроков старше 26 лет;

2. Не раздувать зарплатную ведомость: игроки, не несущие системной важности для команды, не получают серьезного повышения;

3. Развивать игроков, создавая добавочную ценность и зарабатывая на перепродаже;

4. Закупаться на рынках, где «Милану» еще по силам доминировать.

Следующим шагом стало создание новой идентичности. За основу взяли связь с городом как одним из крупнейших культурных центров планеты.

«Когда вы ведете коммерческие переговоры и конкурируете с другими клубами, важно показать собственную уникальность. Вам нужна история, которая выходит за рамки футбола, – объяснял глава администрации «Милана» Джеймс Мюррей. – Мы решили ассоциировать бренд с Миланом и со всем, что относится к моде, искусству и развлечениям. Такой бренд весит гораздо больше, чем просто футбольный».

Начали с самого простого: вплетали в дизайн футболок элементы городской архитектуры – например, узор стеклянной крыши Галереи Виктора Эммануила II. Одновременно инвестировали в команду. «Милан» нанимал маркетологов, вообще не связанных с миром футбола – представителей фэшн-индустрии, электронной коммерции и развлечений.

Так клуб приближается к сферам, с которыми хочет ассоциироваться, и создает симпатичную философию для привлечения новых болельщиков. Яркая идентичность принесет пользу в будущем. Но в краткосрочной перспективе сработала продуманная трансферная стратегия.

За поиск талантов отвечает один из лучших скаутов нового поколения. Он досконально знает Лигу 1 – поэтому в «Милане» много французов

Жоффре Монкада во Франции называют скаутом 007. Он молчалив, незаметен и очень эффективен. Ему еще не было 30, когда он нашел для «Монако» Килиана Мбаппе, а в Италию он попал в декабре 2018-го – уже в статусе одного из лучших лаптоп-скаутов континента.

Монкада возглавил отдел скаутинга и переформатировал основы трансферной работы «Милана». Он сформировал внушительную поисковую сеть (в перспективе она станет глобальной) и создал исчерпывающую базу талантов с упором на французский рынок. Его сотрудники подбирают исполнителей и в главную команду, и в примаверу, причем критерии общие: атлетичные и хорошо прессингующие игроки, готовые к интенсивному скоростному футболу.

Как именно происходит работа, рассказывал сам Монкада в подкасте Prolongation: «Мы создали два отдела, взаимодействующих каждый день. Когда скаут находит интересного парня, мы смотрим на его цифры. Если аналитика говорит, что игрок статистически силен, я отправляю своих людей вплотную следить за ним».

Во время просмотра скауты обращают внимание не на качество игры, а на перспективы развития. «Медиа описывают нас как агентов 007. Честно говоря, наша работа действительно похожа, – отмечал Жоффре в интервью The Athletic. – Если 20-летний парень проводит плохую игру, но обладает серьезным потенциалом, важно второе. Люблю, когда скаут говорит: «Слушай, он сыграл так себе, но у него талант». Тогда мы следим дальше и создаем подробный отчет».

На втором этапе «Милан» узнает о цели все – от гастрономических предпочтений до обращения с домашними животными. Монкада рассказывал: «Мне не нужны скауты, которые ограничиваются матчами. Я нанимаю людей, которые просматривают тренировки, разговаривают с родителями и работниками академии. Нет ничего проще, чем посмотреть матч, написать отчет и забыть об этом. Сделать это можно прямо из офиса. Но нам нужна информация: условия контракта, отношения в семье и так далее. Детали имеют значение. Человеческие отношения важнее всего».

Так проходит подбор трансферных целей. На втором этапе подключаются боссы француза.

Оценивает игроков сын директрисы Лувра, а переговоры ведет Мальдини – у него настоящий талант

С лета 2019-го «Милан» ни разу не заплатил больше 30 миллионов евро – и подписал Тео, Леау, Беннасера, Томори, Тонали, Ребича, Калулу, Меньяна, Жиру, Кьера, Златана, Браима Диаса и десяток менее значимых игроков. А за полгода до этого отдал 74 миллиона за Пионтека и Пакета. Это доказывает, что качественный скаутинг решает далеко не все – нужен человек, который сделает правильный выбор. В «Милане» таким стал спортивный директор Рики Массара.

Массара учился у Сабатини и объединил продвинутые методы дата-скаутинга с традициями старой школы. В разгар сезона его день начинается в 5 утра. К шести Рики приезжает на базу в Миланелло, общается с игроками (свободно говорит на французском) и тренерами. Во время трансферного окна его дни не заканчиваются вообще. Массара спит по 2 часа и часто палится в WhatsApp в 4 утра – ночью конкуренция меньше.

О чутье Рики ходят легенды. Он привез в Италию Маркиньоса, Иличича, Пасторе, Ламелу и Маноласа. Он же единственным в руководстве «Милана» проголосовал за покупку Калулу. Массара отвечает за второй этап – окончательное решение. Скауты собирают информацию и составляют список целей, а спортивный директор выбирает самую подходящую из них. Мальдини и Монкада тоже участвуют в выборе, но за Рики остается последнее слово.

На третьем этапе подключается Мальдини. Паоло выстраивает диалог исходя из психологического профиля собеседника. Когда агент Беннасера устроил аукцион и затянул переговоры, Мальдини наорал на него и поставил ультиматум: «Или сейчас говоришь да, или перехода не будет». Еще жестче он повел себя с Рангником. Немец потребовал почти диктаторских полномочий – и Паоло отправил его в Москву: «Прежде чем учить итальянский, пусть освежит в памяти правила вежливости».

«Я понимаю, что говорить, а что нет, как подстроить тон под собеседника, с кем нужно быть дипломатичнее, а с кем жестче, – рассказывал сам Мальдини. – Если ты всю жизнь провел в этом мире и хоть немного умен, все это дается легко».

Как все работает, разберем на трансфере Тео. «Милан» вел его еще с молодежки «Атлетико», но ждал подходящего момента – когда переход будет одновременно и возможен, и недорог. Когда «Реал» вышел на Ферлана Менди, итальянцы узнали об этом едва ли не раньше его агента: Массара – сын директора Лувра с огромными связями во Франции. Теперь важно было действовать быстро – пока остальной мир не узнал, что Эрнандеса выставят на продажу. Мальдини прилетел к отпускному Тео прямо на Ибицу, разыскал на пляже и настолько шокировал своим появлением и степенью интереса, что защитник согласился мгновенно.

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После переезда на полуостров Иван Газидис сказал: «Мы должны усовершенствовать отношение итальянцев к футболу как бизнесу. Для развития индустрии это очень важно. Итальянский футбол не стал международным, не модернизировал операции и не перешел на современные стадионы. У него огромный потенциал».

Его слова были правильными, но итальянцы никогда не отказывались от традиций из-за неудачников – даже если те все делали верно. Теперь все изменилось. «Милан» доказал, что последовательная стратегия приносит результат с минимумом ресурсов. И даже если его чемпионство не подтолкнет итальянский футбол к переменам, то несколько лет успехов – должны. С такой работой они неизбежны.

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Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency, Spada/LaPresse, Claudio Furlan/LaPresse; REUTERS/Daniele Mascolo