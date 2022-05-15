В Италии шикарная чемпионская гонка: «Интер» сильнее и гибче, «Милан» лучше в интенсивности и заряженности

Клещенок – о соперничестве Индзаги и Пиоли.

Два очка разницы, два тура до финиша и лихо закрученный календарь – сложнее у лидера, чем у преследователя. Так выглядит итальянский вариант голливудской развязки. Но чемпионская гонка в Серии А цепляет не только острым сюжетом. Дуэль «Интера» и «Милана» – это противостояние необычных стилистических антагонистов.

Стефано Пиоли и Симоне Индзаги по-разному интерпретируют суть вертикальной игры. Их команды отражают два разных видения контратакующего футбола.

Ключевое различие – прессинг. «Милан» зажимает очень высоко, а «Интер» предпочитает атаку пространства

Три недели назад Арриго Сакки назвал «Милан» самым современным клубом Италии, а «Интер» – командой из 60-х. Поясняя свои слова, тренер добавил: «Интер» хорош в Серии А, но в еврокубках побеждает 1 раз из 100. Без прессинга и доминирования твоя игра ограничена».

Отношение к прессингу – ключевое различие контратакующих моделей «Интера» и «Милана». Для Индзаги давление – лишь одна из многочисленных опций. В интенсивном футболе Пиоли оно имеет решающее значение.

После 36 туров «Милан» идет третьим в лиге по количеству передач, сделанных соперником до первого оборонительного действия (PPDA) – 10,1. Меньше позволяют только «Торино» и «Аталанта». В придачу Пиоли делит с бергамасками первое место по количеству высоких возвратов и единолично лидирует по высоким отборам, приведшим к ударам.

Система Пиоли нацелена на как можно меньшее присутствие на своей половине. «Милан» врубает контрпрессинг сразу после потери, причем перекрывает и соперника с мячом, и варианты передач. В мгновенный возврат включаются все игроки в зоне. Так же жестко Пиоли давит на соперника и в обычных розыгрышах. В прессинг на чужой половине вовлечены восемь полевых – все, кроме центральных защитников. Мяч выдавливается на фланг, где вингеры, опорники и фулбеки создают численное преимущество и провоцируют ошибку.

Важный момент – вариативность. «Милан» чередует зонный и персональный прессинг, регулирует направление и силу давления. Тонкая настройка делает подход Пиоли самым эффективным в Серии А. Жесткие системы конкурентов вроде Гасперини и Юрича не предполагают адаптивности, а Стефано подстраивается к любому сопернику. Если б не проблемы с реализацией, «Милан» выжал бы из высоких возвратов гораздо больше 4 голов.

Занятно, что при очевидной стилистической разнице «Интер» не так далек от «Милана» по чистой статистике. Команда Индзаги идет второй в лиге по количеству высоких возвратов, приведших к ударам, и забила после них даже больше «Милана». При этом по интенсивности прессинга «Интер» – только 7-й в Серии А.

В удивительной статистике есть два нюанса. Во-первых, в начале сезона Индзаги прессинговал гораздо активнее и только на решающем отрезке вернулся к коронному стилю с атакой пространства со своей половины. Сейчас «Интер» использует высокий прессинг только против отдельных соперников.

Во-вторых, ростер «Интера» очень хорош для высокого прессинга. В центре поля игру определяют два электрогенератора – Барелла и Брозович; на двоих у них восемь легких. На флангах рулят очень атлетичные быстрые латерали – Перишич, Думфрис и Гозенс. Характеристики исполнителей позволяют Индзаги выжимать максимум из меньшего количества попыток.

«Интер» разностороннее «Милана» в игре с мячом: умеет и контратаковать, и задавить контролем

В последние годы Симоне Индзаги и Стефано Пиоли последовательно усложняли фазу владения. Индзаги превратил очень прямолинейный гиперзвуковой «Лацио» в инициативную контратакующую машину с гибкими переходами между модулями. Пиоли разбавил примитивные забросы на столба сложной позиционной ротацией с вакциной против персонального прессинга.

Сегодняшний «Интер» работает с мячом вариативнее всех итальянских клубов. У него нет плавности «Наполи» и точности «Лацио», но нет и их ограничений – зависимости от владения и предсказуемой механизации. Он не повернут на медленном поступательном строительстве, как «Ювентус», и не заперт в обязательных паттернах в стиле «Аталанты». Индзаги легко переключает разные ритмы и стили – высокое и низкое владение, мгновенные контратаки и манипуляцию чужим прессингом.

Цифры подтверждают тезис. «Интер» держится среди лидеров и по количеству быстрых, и по числу позиционных атак, завершившихся ударом либо касанием в чужой штрафной.

Важнее всего в этом списке количество позиционных атак – 131. «Интер» идет вторым в лиге после «Наполи» Спаллетти – команды, которая на дистанции сезона выделяется одной из самых эффективных позиционных фаз в топ-лигах. Из тренера с почти догматичной зацикленностью на минимуме передач Индзаги превратился в разностороннего строителя, сделавшего переключения между стилями в тактическое оружие.

Пиоли по этому показателю уступает почти вдвое: «Милан» довел до ума (удар или касание в штрафной) 66 позиционных атак – это худший результат среди клубов топ-8. Его модель болезненно зависима от контратак и индивидуальностей. Решающим оружием остается тот же длинный пас, которым он наскучил еще в «Фиорентине». Разница лишь в том, что теперь он не только грузит на столба: есть еще опция с забросами за спины – в расчете на скорость Леау, – и переводы налево в надежде на пробивной атлетизм Тео.

Индзаги намного креативнее в фазе владения. Как и Пиоли, он начинает владение пасом от вратаря, но не сбивается на обязательные забросы. Скорость продвижения зависит от жесткости прессинга. «Интер» либо выманивает соперника на свою половину тягучим перепасом, а после атакует пространство в атакующей трети, либо вскрывает персональную опеку быстрыми переводами по этажам. Многоэтажная структура всегда учитывает тактический профиль соперника.

Разница сохраняется и в высоком владении. Пиоли сейчас – чуть ли не единственный тренер Серии А, почти не атакующий дальнюю штангу. Его структура очень централизована; середину поля насыщают не только полузащитники, но и фулбеки с вингерами. Так «Милан» обеспечивает преимущество на подборах и минимизирует риск возможной контратаки. Побочный эффект модели – тоннаж дальних ударов. 40% всех выстрелов наносится из-за пределов штрафной (сравните с интеровскими 28%): в последней трети Пиоли вязнет и почти целиком зависит от креатива Леау. Если у него не идет, команда отчаянно бомбит из-за штрафной.

У Индзаги противоположный подход. На чужой половине «Интер» выстраивается в 3-2-5 и растягивает оборону, чтобы атаковать просветы между защитниками. Если соперник не ведется, миланцы заманивают в зону и атакуют дальнюю штангу. Латерали забили почти пятую часть командных мячей – 15 из 78.

Благодаря этому «Интер» намного опережает конкурентов по передачам в штрафную и ожидаемым голам: структура упрощает доставку мяча в опасные зоны.

Индзаги и Пиоли – антиподы в управлении группой. Симоне развивает команду, а Стефано – игроков

Самый любопытный пласт противостояния – личности тренеров. Индзаги и Пиоли известны качественной работой с талантами. Симоне оживил карьеры Иммобиле и Луиса Альберто и превратил в монстра Милинковича-Савича. Стефано называют вторым отцом десятки футболистов, работавших с ним – от Миленковича и Влаховича до Тонали и Тео.

Индзаги идет от команды. Он подстраивается под характеристики исполнителей и создает модель, максимально раскрывающую их. Игроки растут благодаря подходящей тактике. Пиоли – другой. Его тактическими занятиями рулит помощник Джакомо Мурелли; сам Стефано работает с игроками один на один: прорабатывает недостатки и указывает направление дальнейшего роста. Развитие исполнителей обеспечивает рост команды.

«Не терплю посредственность, – делился Пиоли в интервью Guardian. – Не приемлю игроков, которые не пашут ради того, чтобы стать лучше. Не сказать, чтобы я становился другом для тех, кто требователен к себе и прибавляет благодаря правильному отношению и работе, но с ними я использую позитивное подкрепление. Если я не вижу такой старательности, требую большего».

Еще один важный момент в управлении группой – эмоциональная накачка. Подход Пиоли – очень энтузиастический, основанный на мотивации и заряженности. «Милан» уступает «Интеру» в качестве и тактическом разнообразии, но добирает характером. 18 из 64 его голов (28%) забиты после 75-й минуты.

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Так выглядит чемпионская гонка в Серии А – не просто дуэль великого города, но и соперничество между двумя принципиально разными подходами. «Интер» разнообразнее, сбалансированнее и гибче, лучше переключается между фазами и легче находит ключи к воротам. «Милан» активнее в прессинге и сильнее в матч-менеджменте, компенсирует дисбаланс яркими индивидуальностями и качественнее дожимает в сложных играх.

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Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani; East News/ Nicol Campo/Sipa USA; REUTERS/Alberto Lingria, Jennifer Lorenzini; globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO