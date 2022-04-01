Доннарумму признали лучшим игроком Евро-2020, но вообще в Италии кризис вратарей. Они косячат, плохо пасуют и страхуют

Клещенок – о консервативности вратарской школы в Италии.

Год назад Джиджо Доннарумма отразил треть пенальти на Евро-2020 и стал лучшим футболистом турнира, а после перешел в самую гламурную тусовку в современной игре.

В марте – внес решающий вклад в вылет обеих своих команд из важнейших турниров, причем в почти беспроигрышных ситуациях.

Какой из этих моментов показал настоящего Доннарумму? Все. Величие и ничтожность сочетаются в нем почти поровну. И он в этом не одинок. Класс и недостатки Джиджо – симптом общей итальянской проблемы. Из-за нее Мерет греет лавку для Давида Оспины, еще один чемпион Европы Сиригу играет в зоне вылета, а Перин следит со скамейки, как Шченсны чистит карму после очередных косяков.

«Мы годами учили остальной мир, а теперь оказались позади», – разочарованно отметил Дино Дзофф, один из лучших вратарей ХХ века.

Итальянские вратари не нужны топ-клубам. Они проигрывают конкуренцию даже в Серии А

Ситуация и правда катастрофическая. Местные киперы не востребованы даже на родине. Во всех семи больших итальянских клубах в основе играют легионеры. То есть все без исключения команды, преследующие серьезные цели в Серии А, отказываются от своих и ставят на иностранцев.

Сводные таблицы лучших вратарей топ-лиг не менее показательны. В двадцатке лидеров по проценту отраженных ударов – один Доннарумма, и его место довольно условно: он пропустил половину матчей, на полной дистанции цифры наверняка просели бы.

Та же история в более продвинутой статистике – разнице между реальными и ожидаемыми пропущенными. Цифры показывают, сколько голов предотвратил кипер. В первой десятке ни одного итальянца, в топ-20 – один Владимиро Фальконе из «Самп». Зато сразу четверо – в двадцатке худших: Монтипо, Аудеро, Сиригу и Сильвестри.

Отчасти отсутствие итальянцев объясняется их положением в клубах: лучшие местные киперы играют через раз либо сидят в запасе. Но и в прошлом сезоне в рейтинг попали всего двое – Перин и Доннарумма. Зато тройка худших состояла только из апеннинцев: Сиригу, Сепе и Кордаца.

Ярче всего проблему олицетворяет Перин. В прошлом сезоне он забрался в топ-7 и наверняка оказался бы высоко и сейчас (Маттиа – один из лучших в Европе в игре на линии), но киснет в запасе. «Юве» предпочитает Шченсного, хотя он не показывает таких цифр.

И на это есть причины.

Итальянская вратарская школа отстала в развитии. Местные техники зависят от уровня вратарей – не усиливают тех, кто одарен средне

Миланские медиа заговорили о кризисе еще в середине 2000-х, но их долго не воспринимали всерьез. Буффон маскировал проблему. Он творил чудеса, и итальянцы не задумывались, что за его спиной никого нет. За 14 лет между Джиджи и Перином местные академии выпустили всего одного околотопового голкипера – Сиригу. Остальные в лучшем случае подавали надежды.

В последние несколько лет ситуация изменилась – появились Перин, Голлини, Доннарумма, Краньо и Мерет. В Италии больше нет недостатка качественных киперов. Но остались проблемы со школой.

Вратарей нового поколения объединяет пара общих деталей:

1. Трудности с ударами издалека. Македонцы выбили итальянцев из борьбы за ЧМ ударом с 25 метров по удобной для вратаря траектории и с мизерным xG. Джиджо пускает такие с дебюта во взрослом футболе, и он такой не один. То же предъявляют и другим итальянским киперам – например, Голлини.

2. Особая техника при выходах один на один и ударах с близкого расстояния. Большинство итальянцев не сокращает дистанцию до предела, а ждет выстрела – в расчете на собственные рефлексы.

Проще всего объяснить технику от обратного. Пьерлуиджи Голлини – единственный топовый кипер, отказавшийся от типично итальянской методы. Он использует две фишки:

1. Иберийский крест – полушпагат, популярный в немецкой школе;

2. Бразильский выход – мини-футбольную технику: скольжение под удар на обоих коленях, тело чуть отклонено назад, руки прижаты. Голлини по ситуации использует либо классический вариант, либо адаптированный под большие ворота прием: бросается вперед в горизонтальном положении с переходом в скольжение на боку и колене – ноги и руки закрывают максимально возможную площадь.

Обе техники все чаще используются в других вратарских школах. Преимущество в том, что сэйвы обеспечивает выучка, а не индивидуальные рефлексы. Приемы снижают зависимость от реакции: тело перекрывает самую доступную часть ворот, а движение навстречу и быстрое сокращение угла обстрела заставляют бьющего спешить и провоцируют на ошибку.

«Итальянские школы пренебрегают этими позами, – отмечал комментатор Eleven Sports Федерико Принчипи. – Они считаются пассивными, потому что вратарь не может активно реагировать и надеется на попадание в него». Местные киперы играют иначе: занимают позицию, твердо стоят на обеих ногах и реагируют по удару. Прием напоминает перестрелки ганфайтеров на Диком Западе – успех зависит от скорости и точности рефлексов.

Разница в методах видна на первых двух сэйвах в видео ниже. Сначала выходу один на один противостоит итальянец Луиджи Сепе: чуть сокращает дистанцию, но не сближается, остается на ногах и реагирует на удар. Потом вступает поляк Дронговски: до упора летит на форварда и в момент удара бросается всем телом вперед.

Итальянский подход намного эффектнее и к тому же ярко подчеркивает качества талантливых киперов, но очевиден и недостаток – он подходит только феноменам вроде Перина и Доннаруммы. Оба выделяются сумасшедшей реакцией и сделали имена на отражении ударов с нескольких метров; природные данные позволяют регулярно выигрывать подобные перестрелки. Но если кипер не так одарен, половина мячей пролетит мимо него.

Отчасти поэтому итальянские вратари постоянно возглавляют рейтинг худших в топ-лигах: академия не дала систематического оружия против реальных угроз, оставив только расчет на выбор позиции и природные данные – и даже если первое не подводит, мало у кого хватает реакции, чтобы стабильно отражать удары с близкой дистанции. В этом смысле испанские и немецкие школы выигрывают – их подход избегает зависимости от врожденных талантов и возвышает средних киперов.

Почему итальянцы не применили в обучении новые фишки? Во-первых, из-за непрошибаемой консервативности (по слухам, Кейлор Навас ссорился с итальянским тренером вратарей «Реала» Вильямом Векки – считал его приемы отсталыми), во-вторых, из-за разрушительной фиксации детских тренеров на результате. В юношеском футболе приемы вроде иберийского креста не работают, потому что по чисто физиологическим причинам невозможно перекрыть телом значительную площадь – и им не учат.

«Многие тренеры сегодня импровизируют, изучают новые техники, – рассуждал кипер «Пармы» 80-х и основатель сети вратарских школ Джакомо Дзунико. – Сейчас в моде сэйвы «крестом», популярные в мини-футболе, но использование таких приемов в 7,5-метровых воротах кажется слишком сложным. Я не гонюсь за модой, просто делюсь опытом, тем, что делал сам».

Еще важнее другая причина – игра ногами. Итальянские вратари неконкурентоспособны именно из-за нее

Интересно, что ветераны винят в кризисе именно новые методы. Несколько месяцев назад бывший вратарь «Лацио» Нандо Орси сказал в эфире Radio Sportiva: «Кипер – особенная роль, тем более для Италии. Для нее нужны призвание и специальная техническая подготовка, которую мы потеряли из-за попыток играть ногами. Традиции итальянской школы отчасти потеряны».

Так же считает и Дино Дзофф: «Школа в кризисе, и виновата методика подготовки. Мы много работаем над игрой ногами и мало над конкретно вратарской техникой. Какой смысл перезапускать владение, если вратарь ошибается на выходе и пропускает удар, который обязан был взять?»

Оба уверены, что проблема – не в отсталости, а в недостаточном консерватизме, но согласиться с ними непросто. Если бы дело действительно было именно в следовании моде, Краньо, Мерет и тем более Перин твердо закрывали позиции в грандах. Все трое великолепны на линии. Но двое сидят в запасе, а третий стагнирует в «Кальяри». Только Доннарумма конкурентоспособен в топе. Джиджо превосходит остальную тройку как раз в игре в пас и подстраховке (по европейским меркам он в лучшем случае чуть выше среднего).

Ключевая проблема именно в том, что итальянские киперы – классики. Мерет сильнее Оспины, но хуже играет в пас. Перин походя делал сэйвы, на которые Шченсны вообще не способен, но не любит покидать вратарскую и перевоплощаться в свипера. Краньо превосходит на линии и кипера «Ромы» Патрисиу, и сегодняшнего Хандановича, и обоих вратарей «Лацио» – но никто его не купил, потому что Алессио избегает игры низом и в любой сложной ситуации зажигает свечу над центром поля.

Показательна история Перина. Несколько лет назад, еще до перехода из «Дженоа» в «Юве», им заинтересовался «Наполи». Маттиа тогда как раз донашивал ярлык будущего Буффона – уже на пару с Доннаруммой. Неаполитанцы обо всем договорились, но трансфер не состоялся: Сарри сказал, что ему нужен вратарь с классной игрой ногами.

В этом сезоне всего два итальянца (Доннарумма и Терраччано) входят в европейский топ-20 по средней дистанции оборонительных действий и по количеству вмешательств за пределами штрафной. Игра в пас еще хуже. В топ-10 Серии А по количеству точных коротких передач (за 90 минут) – семь легионеров. Если взять соотношение коротких пасов к выносам подальше, в первой семерке лиги по игре низом – шесть иностранцев.

Именно поэтому местные киперы не востребованы. Футбол изменился. Вратари топ-клубов теперь чаще пасуют и страхуют высокую защиту, чем спасают от реальных угроз. Они стали важной и постоянно задействованной тактической деталью. И как бы хороши ни были итальянцы на линии, ни один тренер от нее не откажется – даже ради пары умопомрачительных сэйвов в год.

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Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa / Stringer; globallookpress.com/Juan Carlos Rojas. PIOTR KUCZA via www.imago-images/www.imago-images.de. Maurizio Borsari/AFLO; uefa.com