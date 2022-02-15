Анчелотти в «ПСЖ» проиграл почти все трофеи, рассорился с Леонардо и шейхами и ушел в «Реал». Но сделал парижан суперклубом

Перед матчем «Реала» с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов вспоминаем полтора сезона Карло Анчелотти в Париже.

Первые полгода шейхов в Париже вовсе не требовали обязательной смены тренера. Летом 2011-го «ПСЖ» заманил Сиригу, Менеза и Матюиди, а украсил все это покупкой Хавьера Пасторе – головокружительного молодого трикстера из «Палермо». Сицилийцы продали его с ярлыком ниспровергателя Месси. План по возвращению в Лигу чемпионов с таким составом звучал шуткой.

К новому году парижане утвердились на первом месте, но владельцам нужны были не только победы. Им нужен был лоск. Тогда и пришел Карло Анчелотти. Нанимая его, катарцы обошлись без собеседования. Их не интересовала ни его философия, ни игровой стиль. Им нужно было, чтобы вложенные деньги блестели даже на тренерском мостике, а имя нового тренера сияло гораздо ярче Комбуаре. Анчи получил контракт на 34 миллиона евро за 2,5 года, гарантию новых трансферов и друга в руководстве – спортивный директор Леонардо играл у него в «Милане».

В январе «Париж» докупил Алекса, Максвелла и Тиаго Мотту; Анчи стартовал с двумя равноценными составами и тремя очками форы. Рабочей схемой стала фирменная 4-3-2-1 с избытком фантазии между линиями. Менез и Пасторе разрывали соперников. Жереми закончил сезон с 22 ассистами во всех турнирах. Хавьер забил 16 мячей и вытащил несколько мертвых матчей.

«У Пасторе много качеств. Он из тех, кто не всегда хорош и бывает нестабилен на дистанции. Но мы принимаем его таким, потому что с его талантом он способен переворачивать матчи», – восхищался Карло.

В первый же месяц Анчи оформил лучший старт в истории клуба (пять побед кряду) и убрал из чемпионской гонки «Лилль» и «Лион». Поблизости остался один «Монпелье» – неопытный бойз-бэнд с еще нестарым Жиру на острие. Титул виделся почти неизбежным. Но начался февраль, и парижане подсели. К весне они выдали серию из трех ничьих подряд и упали на позицию ниже. В марте – влетели «Лиону» и остались без Кубка.

В мае «ПСЖ» собрался и закончил сезон четырьмя победами кряду, но до «Монпелье» так и не добрался – остался в трех очках позади и с нулем трофеев. «Когда я пришел, мы лидировали, но закончили сезон вторыми. После таких результатов тренера обычно отправляют в отставку, – описывал Анчелотти в автобиографии. – Но увольнения не случилось, и я приободрился. Мне показалось, будто совет директоров понимает, что проект требует времени».

Карло подошел к проблеме в своем стиле: организовал коллектив, а не команду. И это сработало.

Анчелотти не устраивало все в «ПСЖ»: от менталитета игроков до работы обслуживающего персонала

Анчи никогда не был системным тренером. В его представлении футбол принадлежит игрокам, а тренеры лишь распределяют обязанности между ними. В каждой новой команде он заимствовал стиль предшественника, адаптировал к составу и предоставлял максимальную свободу лидерам. «Я не верю в идеологии вроде гвардиолизма или саррибола. Я верю в идентичность команды», – говорил он.

Очевидный недостаток такого подхода – зависимость от общего командного качества и ментальности. Анчелотти не автоматизировал игру и потому нуждался в исполнителях, способных перевернуть ее самостоятельно. В «Париже» таких чемпионов не было.

«Как и в «Милане», футболисты должны были осознать, что представляют большой клуб, – вспоминал Карло в автобиографии. – Но начинать перемены нужно было мягко и постепенно. Мы устроили на базе небольшой ресторан. Игроки завтракали там перед тренировкой и обедали после. Так у них появилось время на общение и выработку командного духа. Я ни к чему не принуждал – просто организовал работу так, чтобы игрокам нравилось в клубе».

Ресторан был первым и самым маленьким шагом. Главный парижане сделали на трансферном рынке. Анчи воспользовался проблемами бывшего клуба и выпросил у шейхов Златана и Тиаго Силву. В обоих он видел настоящих чемпионов – игроков достаточного уровня и характера, чтобы заставить остальных прогрессировать.

«Иногда лидерами становятся игроки, а не тренер, и Тиаго со Златаном были как раз такими. Они стали примером для одноклубников. Именно поэтому я хотел их покупки, – писал тренер в автобиографии. – Однажды Ибра решил, что кто-то из молодых недостаточно выложился на тренировке. Он подошел и сказал: «Езжай домой и запиши в своем дневнике, что сегодня тренировался со Златаном – ведь может статься, что больше ты со мной не поработаешь».

Одновременно Анчи занялся формированием штаба. В «Париже» не было аналитиков и физиотерапевтов, и Карло сам собирал их по всей Европе. Он же переформатировал работу обслуживающего персонала. «ПСЖ» сильно отличался от «Милана» и «Челси». Он больше напоминал команды, с которыми я работал на старте карьеры, – рассказывал тренер. – Однажды нам предстоял гостевой матч, и в четверг администратор спросил меня о меню на субботу: «Лосось или курица?» Что?! Почему вы спрашиваете об этом в четверг, почему план питания до сих пор не утвержден? У клуба даже столовой не было».

Карло потратил полгода, чтобы направить клуб по правильному пути. После этого он взялся за трофеи.

Анчи чуть не уволили посреди второго сезона. Он затаил обиду, поссорился с Леонардо и ушел в «Реал»

Одной из самых постоянных и характерных черт Лиги 1 всегда была клубная нестабильность. Специфический статус топового сырьевого придатка богатых чемпионатов определил низкую преемственность: в истории лиги почти не было более-менее долгих отрезков, на которых пять-шесть клубов значительно возвышались над остальными. 2012-й не стал исключением. «Монпелье» продал Жиру и тем самым избавил парижан от назойливой конкуренции. Другого клуба, способного перебраться за планку в 80 очков, не нашлось.

«ПСЖ» выиграл титул даже слишком легко – с 12-очковым преимуществом над «Марселем». Но успехи пришли не сразу. В конце ноября парижане вылетели из Кубка лиги и свалились на вторую строку в чемпионате. Перед декабрьской игрой с «Порту» Леонардо и Аль-Хелайфи подошли к Карло:

– Если не победишь, ты уволен.

– Почему?

– Потому что мы недовольны. Нам важны не только результаты, но и проект, и он нас не радует. Поэтому если не победишь, будешь уволен.

Анчи выиграл 2:1, но отношения треснули. Он больше не доверял боссам – понял, что времени он не получил. Больше всех его бесил Леонардо: «Я считал его другом, но он так и не объяснил, почему со мной так поступили. Он повел себя не по-мужски. Если хочешь уволить – увольняй, а не говори, что тебя отправят в отставку, если проиграешь. Если я не справляюсь с работой, просто увольте меня. Не нужно ставить глупые ультиматумы. Ты босс, убирай кого хочешь, но делай это как мужчина, раз уж решился».

Все это наложилось на уже затаенное и спрятанное внутри недовольство. Анчи не нравилась трансферная политика. Он считал, что Леонардо злоупотребляет абсолютной свободой и зарится на все, что блестит. Явный закупочный дисбаланс мешал правильному развитию: три места в атаке делили Ибра, Пасторе, Лавесси, Лукас Моура, Менез, Гамейро, Оаро и Нене, а в средней линии иногда выходил номинальный фулбек Максвелл – полузащитников не хватало для полноценной ротации.

Анчи заговорил об этом открыто, и отношения с Леонардо испортились окончательно. Поняв, что бразилец никуда не денется, Карло решил уйти – и уже зимой предупредил шейхов, что отработает только этот сезон.

К несчастью для Анчи, сезон получился даже слишком хорошим. К весне шейхи забыли о попытке отставки. 11-матчевая беспроигрышная серия снова превратила его в любимчика. К тому же он добрался до лигочемпионского четвертьфинала. Там парижане только из-за правила гостевого гола пропустили вперед «Барселону». Карло выполнил главную цель: показал миру, что на карте появилась новая сила.

Именно поэтому шейхи нарушили договоренность и отмели предложение «Реала». Переход подвис. Перес публично объявил, что переговоры слишком сложные и итальянца не будет в Мадриде. Но тот все-таки добился своего – переругался с боссами так, что они его отпустили. «В конце между нами не было хороших отношений, ведь я хотел уйти, а клуб не отпускал. У нас были проблемы. Это был трудный период», – вспоминал Анчелотти.

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Полтора года Карло в Париже получились очень неоднозначными. Он выиграл всего один трофей из шести возможных и упустил чемпионство. Но когда «ПСЖ» устроил опрос на лучшего тренера в истории клуба, Карло обставил всех. Ведь дело было не только в титулах.

«Все, что он говорил тогда владельцам, потом подтвердилось, – объяснял бывший защитник парижан Сильвен Арман. – Говоря, что они неправильно закупаются, он рассчитывал на определенную реакцию. Со временем Леонардо заработал так, как указывал Анчелотти, но было уже поздно. А сейчас так функционируют все французские клубы».

Шейхи превратили «ПСЖ» в денежный мешок, но именно Анчелотти научил их работать как суперклуб. Он почти не выигрывал, не оставил выраженной игровой идентичности, но поднял планку во всем – и заложил основу десяти лет побед.

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Фото: globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Michael Regan