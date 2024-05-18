США строят дрим-тим ради золота Игр-2026: джокеры – юниорка с ультра-си и люди с русскими фамилиями

Предолимпийская гонка в фигурном катании стартует в сезоне-2024/25, потому что именно на следующем чемпионате мира разыграют путевки в Милан.

В командных соревнованиях одним из фаворитов точно станет действующий чемпион (с учетом пересмотра результатов Пекина-2022) – США. Хотя американцы уже не претендуют на победу так уверенно, как прежде. У сборной минимум одна слабая сторона, усилить которую могут российские легионеры.

Три вида из четырех закрывают фигуристы из мирового топа, хотя и с ними не все однозначно

Возможно самая стабильная линия команды США – танцы.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс (на фото ниже) не проигрывают полтора года, даже если совершают ошибки. Близко подобрались итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, но другим дуэтам вряд ли удастся в ближайшее время вытеснить их из лидирующей тройки. На стороне американцев титулы, умелые постановщики и опыт/статус в глазах судей.

Сомнения в надежности Мэдисон и Эвана дают только их туманные комментарии о продолжении карьеры. Они не решили, войдут ли в новый сезон. Хотя шанс взять личное олимпийское золото, да еще при полных трибунах наверняка заставит их задержаться в спорте.

Статус второго номера сборной в сезоне-2023/24 закрепили за собой Кристина Каррера и Энтони Пономаренко. Они продвинулись в так называемой очереди мировых танцев во многом благодаря паузе соотечественников Кейтлин Гавайек и Жана-Люка Бэйкера.

Но объективно, Каррера и Пономаренко быстро прогрессируют: на ЧМ-2024 они впервые пробили планку в 200 баллов по сумме и подобрались к топ-6 (7-е место).

Обратная ситуация у пар: на последнем ЧМ все три дуэта оказались за десяткой (заняли 11-е, 12-е и 13 места).

Вице-чемпионы мира-2023 Алекса Книрим и Брендон Фрейзер не выступают и не говорят о возвращении. Их место в команде могли занять Эмили Чан и Спенсер Хоу. Они дважды брали серебро чемпионата четырех континентов, выступали в финале Гран-при и попали в пятерку на ЧМ год назад. Из действующих американских дуэтов они единственные, кто пробивал планку в 200 баллов по сумме.

Однако осенью 2023-го Чан/Хоу накрыли травмы, и они выбыли почти на весь сезон. Текущие лидеры сборной Элли Кам/Дэни О’Ши и Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес проигрывают соперникам контентом и чистотой исполнения. Хотя стабильность всех американских пар серьезно просела – настолько, что Кам/О’Ши выиграли национальный чемпионат, несмотря на три падения.

Компенсировать отставание может Илья Малинин. Даже если ISU примет поправки, ограничивающие сложность контента, он все равно останется в лидерах благодаря запасу техники, стабильности и прогрессирующим компонентам. Проблема лишь в том, что подстраховать Илью в случае травмы или слишком плотного олимпийского расписания некому.

Джейсон Браун остается в спорте, в сильнейшей разминке, но не тренируется полноценно из-за гастролей. В марте он признал , что «кататься на старых запасах уже не получается», накопилась усталость и появились мысли об уходе. Сейчас неясно, выйдет ли он на турниры в следующем сезоне.

Остается группа из четырех одиночников: Камдена Пулкинена, Максима Наумова, Андрея Торгашева и Джимми Ма – чьи амбиции пока ограничиваются топ-10 на чемпионате четырех континентов.

Некому заменить и Изабо Левито.

Брэди Теннелл борется с травмами, действующая чемпионка страны Эмбер Гленн слишком нестабильна. Тройной аксель получается у нее лишь в четверти случаев, а потому не дает преимущество.

Изабо самая техничная и надежная одиночница сборной, пусть и неровно прошедшая сезон-2023/24. Она постепенно наращивает вторую оценку, в ее пользу теперь играет и серебро ЧМ, а скамейка запасных у девушек к Играм в Милане еще пополнится.

Алиса Лью вернулась! А в парах крепкие легионеры, ожидающие натурализации

В сезоне-2025/26 выход из юниоров откроется для Мии Калин. Она владеет четверным тулупом и пробует на турнирах квад-сальхов (без успешных приземлений). Однако при внушительной трудности контента Калин не взяла еще ни одной медали на крупных стартах ISU из-за нестабильных приземлений, съедающих высокую базу прыжков. Ее высшее достижение – 4-е место на этапе юниорского Гран-при.

Из-за этой же проблемы в призеры редко попадает 18-летняя Линдси Торгрен. На тренировках она умело делает тройной аксель и каскад 3 лутц + 3 риттбергер, но в соревновательных прокатах не справляется с ними. При относительно чистом катании Линдси, Миа и еще одна юная американка Ава Мари Зиглер укрепили бы сборную. Как и Алиса Лью, анонсировавшая возвращение на соревнования.

Лью закончила со спортом два года назад (в 16 лет), взяв бронзу постолимпийского чемпионата мира. Об уходе объявила сразу после турнира: навалились травмы, психологические проблемы, к тому же начался пубертат, из-за которого пришлось отказаться от части ультра-си. Алиса почти удержала тройной аксель, но убрала четверной лутц.

Теперь она активно восстанавливается, чтобы войти в сезон-2024/25. Планы не раскрывает, интервью не дает. В ее соцсетях лишь один ролик на тему камбэка: Лью исполняет тройные прыжки и двойной аксель.

Лучшая фигуристка США прославилась в 12, боролась с Валиевой и закончила в 16. Почему так и чем грозит ее уход?

В парах несколько новичков уже подбираются к топу. Осенью 2023-го в штабе Ольги Ганичевой и Алексея Летова сложилась пара Алиса Ефимова/Миша Митрофанов. Алиса родом из Финляндии, куда почти 25 лет назад переехали из Санкт-Петербурга ее родители. В 15 она вернулась в Россию, чтобы перейти в пары под руководством Тамары Москвиной.

С 2015-го по 2020-й Ефимова выступала под российским флагом в дуэте с Александром Коровиным, взяла золото Универсиады-2019 и серебро Skate America. Затем провела два сезона в Германии с Рубеном Бломмартом. Год назад они пробились в десятку на чемпионате мира и остановились рядом с пьедесталом на Евро, затем партнер завершил карьеру.

С Мишей Митрофановым они прошли три старта в США, став вторыми на национальном чемпионате. В наступающем сезоне международный карантин Алисы из-за перехода закончится, и пара включится в борьбу за путевки на главные турниры.

Однако на Игры в Милане ход им пока закрыт: для участия в Олимпиаде Ефимовой нужен американский паспорт.

«Мы разбираемся с этим. Думаю, что проблемы не будет, у нас есть план действий», – заверил Митрофанов, не раскрывая подробностей. По классической схеме гражданство США Алиса получит минимум через пять лет после переезда (то есть в 2028-м), через три – если выйдет замуж за американца.

Из-за проблем с натурализацией олимпийский турнир скорее всего пропустят Кейти Макбет и Даниил Паркман, родившийся в Санкт-Петербурге. Бронзовые призеры Skate America-2023 Челси Лю и Балаш Надь закончили из-за ментальных проблем партнерши. Значит, пока сборная остается с тремя (не очень убедительными) лидерами – Кам/О’Ши, Плазас/Фернандес и Чан/Хоу.

Проблемы с составом есть у каждой команды. Кто увереннее – хозяева Игр итальянцы, стабильные японцы, а может, Грузия с легионерами?

Среди команд, претендующих на олимпийский командник, нет ни одной идеально сбалансированной. Так было всегда – одна-две позиции проседают даже у топ-сборных.

Итальянцам перед домашними Играми предстоит отыскать одиночницу. Лара Наки Гутманн и Сарина Йоос не принесут много очков, если не вычистят ошибки в прокатах. Потенциальная замена им – 17-летняя Анна Пецетта с более ценным контентом, но и ей недостает стабильности.

У Канады кризис и в мужском катании, и в женском. Уэсли Чу и Мадлен Скизас поддержат команду в отборе на произвольную программу, но не приблизят ее к медали, если не усовершенствуют форму.

Японии после ухода Мисато Комацубары и Тима Колетто не хватает танцевального дуэта. Франции – спортивного. Камилла и Павел Ковалевы опытные фигуристы, но периодически выпадают из-за травм. А более юные Осьен Пьегад и Денис Стрекалин сильно уступают им в уровнях сложности и чистоте исполнения.

На этом фоне крепко выглядит Грузия, которая за несколько лет усилилась легионерами. Даже с учетом периодически возникающих ошибок Анастасия Губанова и Анастасия Метелкина/Лука Берулава – одни из фаворитов командного турнира в своих видах. Однако Диане Дэвис/Глебу Смолкину предстоит плотная конкуренция в танцах на льду, а Нике Эгадзе – в соревнованиях мужчин.

Китай и Южная Корея, вероятно, вовсе не укомплектуют команды. Для этого нужно заявить минимум шесть фигуристов, а до Игр взять хотя бы по одной квоте в каждом из видов на чемпионате мира-2025.

Впрочем, просчитывать математические шансы сборных на медали настанет пора лишь через полтора года. Сейчас у каждой из них достаточно времени полностью пересобрать состав и не один раз.

В тексте использованы фрагменты интервью «Sports» и «Матч ТВ».

Фото: Gettyimages /Minas Panagiotakis / Freier Fotograf, Matthew Stockman / Staff, David Ramos / Staff; isu.com