Крах «системы 6,0» – последняя революция в фигурке. Ее спровоцировал олимпийский скандал с нашими

Международный союз конькобежцев (ISU) несколько лет борется с падением зрительского интереса к фигурному катанию.

Аккуратные реформы не дают нужный результат, об этом говорят и финансовый отчет за 2022 год, и замены среди фигурных руководителей , а еще громче – жалобы на сложности с привлечением новой аудитории.

В прошлый раз Союз решился на радикальные шаги в 2010-м, когда отменил обязательный танец для дуэтов и случайную систему подсчета судейских оценок.

Во многом это отголоски эксперимента, начавшегося в 2002 году, для ухода от шестибалльной системы судейства. Тогда фигурное катание сильно перекроили, чтобы сохранить как вид спорта.

Реформы спровоцировал скандал с Бережной и Сихарулидзе на Олимпиаде. Россию обвинили в сговоре, а ISU – в давлении на судей

До сезона-2002/03 все турниры по фигурному катанию судили по «системе 6,0».

Прокат оценивали по двум критериям: в короткой программе – обязательные элементы и артистизм, в произвольной – техника и артистизм. Баллы выставляли по шкале от 0 (то есть «не выполнено») до 6 («выполнено безукоризненно») с шагом в 0,1.

Каждый судья сначала определял базовую стоимость программы, а затем вычитал из нее сумму штрафных десятых за ошибки. Таблицу снижений устанавливал ISU. Затем та же бригада оценивала художественную составляющую.

Прежний «артистизм» во многом похож на нынешние «компоненты». Особенно ценились реберность, скорость скольжения, уверенность и легкость, гармоничная композиция программы, соответствие музыке, ритмичность и умение презентовать идею. Причем подчеркивалось, что вторая оценка может серьезно отличаться от первой.

«Программы, в которых многооборотные прыжки представлены не в полной мере, могут быть достаточно высоко оценены за композицию и музыкальное исполнение. Вместе с тем оценки эти взаимосвязаны, так как программу, не содержащую сложных элементов, легче выполнить артистично и красиво. Поэтому в произвольной программе различие между первой и второй оценками может превышать 0,5-0,6 балла», – писал Алексей Мишин в учебнике для институтов физкультуры.

Главная особенность старой системы судейства в том, что она была относительной, а не абсолютной (как текущая). Арбитр оценивал спортсмена в сравнении с соперниками, расставлял по таблице, а победителя определяли по принципу относительного большинства. То есть программу выигрывал тот, кому большинство судей отдало первое место, а не тот, кто набрал наиболее высокие баллы. Так же распределяли остальные позиции.

Все изменилось после скандала на Олимпиаде-2002.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе обошли в соревнованиях пар Жами Сале и Давида Пеллетье. Четверо арбитров из девяти поставили на первое место канадцев, а пятеро – россиян. Среди этих пяти была француженка Мари-Рен Ле Гунь, которая вечером после соревнований призналась, что отдала предпочтение Бережной и Сихарулидзе по просьбе главы Федерации фигурного катания Франции Дидье Галагье. Предположительно в благодарность за это Россия должна была оценить выше всех французский дуэт в танцах.

Этого так и не случилось: Алла Шеховцова поставила Анисину/Пейзера ниже Лобачевой/Авербуха.

Скандал, изменивший фигурное катание: столкновение на льду, подкуп судей и два золота

На заседании судей Ле Гунь подтвердила слова о сговоре, хотя позже в письменных показаниях отказалась от них. Она сообщила, что солгала под давлением председателя техкома ISU Салли-Энн Степлфорд, посчитавшей победу россиян несправедливой. Российская сторона в свою очередь обвинила в давлении на жюри американского рефери ISU Рональда Пфеннинга.

Все запуталось настолько, что оценки лидирующих дуэтов в произвольной аннулировали, канадцам присудили вторую золотую медаль, серебряную не отдали никому. Бронзовые призеры китайцы Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо в знак протеста не вышли на повторное награждение.

На следующем конгрессе ISU президент Оттавио Чинкванта потребовал реформировать систему судейства.

Это едва не привело к расколу организации. Несколько ее членов отделились во Всемирную конькобежную федерацию (World Skating Federation), но она вскоре распалась. Фигурное катание с тех пор пошло по новому пути.

Чиновники экспериментировали несколько лет и выслушивали критику еще дольше. Против реформ было несколько аргументов

Новые правила опробовали уже на серии Гран-при-2002/03. Окончательно их приняли через два года и потом долго дорабатывали; Стефан Ламбьель в 2010-м предрекал им становление в течение еще нескольких лет.

Кажется, оно длится до сих пор, однако базово та система почти не отличается от современной. Фигуристов теперь оценивают относительно «инструкции», как выразился бывший вице-президент ISU Александр Лакерник, а не друг друга. Спортсмены распределяются по таблице в зависимости от оценки за короткую и произвольную программы, а она складывается из базовой стоимости всех элементов, средней арифметической оценки за исполнение от арбитров и суммы средних баллов за компоненты за вычетом штрафов.

Если верхней планки баллов нет, проще отсудить спортсменов с первым стартовым номером. Прежде это делалось как бы в заочном сравнении с конкурентами.

Есть еще несколько важных изменений: судьи больше не высчитывают сложность проката – этим занимаются технические специалисты и техконтроллер. В произвольной запретили переделывать неудавшиеся элементы и выполнять лишние, их количество ограничено.

Такую сложную (на первый взгляд) арифметику сначала много критиковали. Против нее работало поражение Евгения Плющенко в финале Гран-при-2002. Он чисто сделал два каскада с четверными, затем еще один с тройным акселем и по базе обошел канадца Эмануэля Сандю. Однако баллов Евгению не хватило, потому что он запутался, не сделал обязательный тройной сальхов и сольный триксель – каскад с ним зачли как лишний элемент.

Было еще несколько аргументов против.

● Опасения за объективность.

«По сути, все отдано в руки одного технического контролера, который определяет, выполнен элемент или нет, и остальные судьи пляшут именно от решения контроллера», – сетовал Виктор Кудрявцев.

Эту проблему не решили и сейчас. Современные технологии позволяют точно фиксировать недокруты и неверные ребра, даже указывать на них зрителям в трансляциях, но техбригады по-прежнему порой не замечают их (умышленно или из-за невнимательности).

● Проблемы с выставлением компонентов.

Арбитров освободили от оценивания трудности, но общая нагрузка при этом возросла, ведь по новым правилам баллы они ставят за каждый элемент. Чтобы сделать это точно, нужно одновременно следить за множеством нюансов исполнения. Это повышает объективность оценки за технику, но практически сводит ее на нет в случае с компонентами.

Тренер Ламбьеля Петер Грюттер еще в 2004-м предлагал разделить судейскую бригаду на техническую и компонентную, но этого так и не произошло. Впрочем, баллы за артистизм и прежде далеко не всегда выглядели правдоподобно. Одна из самых скандальных историй случилась на тех же Играх в Солт-Лейк-Сити, после которых долго обсуждали вторую оценку Сары Хьюз и поражение Ирины Слуцкой.

«Требуем пересмотреть результат и вручить второе золото». Слуцкую засудили на Олимпиаде-2002: миф или правда?

● Возможный регресс сложности.

«Ограничивается прогресс, так как для победы не обязательно разучивать более сложные элементы», – говорили Алексей Мишин и Евгений Плющенко.

Ирина Слуцкая предложила контраргумент: «Я владею всеми элементами, а сейчас очень строго оценивается техника. По новой системе фигуристы не имеют права на ошибку. Нельзя чего-то недоделать или, наоборот, выполнить лишние элементы».

Теперь очевидно, что прогресс не остановился, стоило спортсменам и тренерам адаптироваться к правилам. Причем фигуристы продвинулись не только в изучении прыжков.

«Раньше мы делали упор на прыжки, скорость и не так много внимания уделяли вращениям, спиралям, шагам, а теперь все это важно. Значит, надо перестраивать тренировочный процесс», – объяснял Кудрявцев.

Однако и текущие правила, кажется, уже не поспевают за развитием фигурного катания.

Постепенные изменения правил должны предотвратить новый кризис, но пока они выглядят как бег на месте

Некоторые специалисты считают, что современная система ISU тоже изжила себя.

«Сейчас судейство является на 40% прогнозируемым – это те цифры, которые стоят за каждым элементом. А на 60% – манипуляционным. Это коэффициенты GOE, которыми оценивают исполнение элементов, и вторая оценка за компоненты программы, которая, как бы ни формулировали правила, является крайне расплывчатой», – объясняет Олег Васильев.

На небрежность при выставлении GOE (особенно условным «спортсменкам с именем») несколько лет назад указывал и Алексей Мишин. Расширение шкалы от +- 3 до +-5 он вовсе назвал опасным. Но больше всего вопросов вызывает не первая, а вторая оценка.

«Мы говорим об оригинальности, артистизме и прочем, но не даем свободы делать это, а лишь делаем правила более строгими. Для меня слишком многое не имеет смысла – например, это должно выглядеть сложно, но в то же время быть выполнено легко и без усилий. Как это оценивать? Для меня вся система ошибочна в том плане, что в ней нет смысла», – так раскритиковал Стефан Ламбьель сокращение компонентов с пяти до трех.

Он настаивал: если сама концепция неудачная, мелкие изменения не спасут.

Очередной пакет осторожных реформ ISU готовит к июньскому Конгрессу в Лас-Вегасе. На повестке снижение количества прыжков в произвольной, легализация сальто, увеличение штрафов за срывы, изменения тайминга турниров и еще множество менее значимых реформ. Все для того, чтобы сделать фигурное катание простым (= понятным), зрелищным и привлекательным для зрителей.

Но случиться может обратное.

Поправка о повторах (использование одного прыжка не более трех раз независимо от количества оборотов) превратит просмотр турниров в бесконечный подсчет элементов. Трансформация системы штрафов по предложению Нидерландов (снижение базы на 50% при падении) отобьет у фигуристов желание рисковать и удивлять публику.

Сокращение прыжковых элементов с семи до шести и каскадов с трех до двух не даст арбитрам больше времени на оценивание композиции или презентации. Взгляд на художественную составляющую от этого не изменится, так что и спортсмены не станут искать новые решения, а лишь добавят в образовавшуюся паузу пару новых хореоэлементов.

В ISU видят эти проблемы и экспериментируют гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Разделение арбитров на две бригады уже опробовали в теневом режиме на чемпионате Европы-2023. Экспериментальная система работала вне зачета параллельно с основной. Источник РИА заверил: в одиночном и парном катании ее приняли отлично, в танцах на льду – не очень.

Но для реальных изменений все равно не хватает ресурсов – просто нет стольких квалифицированных специалистов. Чтобы подготовить их, нужны время и деньги, которых у Союза с каждым годом меньше. И, кажется, даже сами чиновники не знают, как это исправить.

Фигурное катание хотят упростить ради популярности, но это утопия

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В тексте использованы фрагменты интервью Sports, «Главреду», «Известиям», а также фрагмент книги А.Н. Мишина «Фигурное катание на коньках. Учебник для институтов физической культуры».

Фото: Gettyimages.ru /Minas Panagiotakis, Jurij Kodrun – International Skating Union, Atsushi Tomura, Alexander Hassenstein; Raniero Corbelletti/Global Look Press ; РИА Новости /Сергей Гунеев