Бойкова и Козловский покорили ультра-си с Тутберидзе! А что потеряли после перехода от Москвиной?

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завершили первый сезон под руководством новых тренеров.

Год назад они перешли от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе , объяснив это желанием меняться «для дальнейшего роста и развития». Изменения действительно есть, и кажется, еще больше новинок пара готовит к наступающему сезону.

А заметен ли прогресс?

Усложнили контент, но для победы не хватает двух ключевых компонентов

В «Хрустальный» Бойкова и Козловский переходили, будучи одной из лучших пар России и мира. К тому моменту они уже взяли золото и бронзу Евро, стали третьими на чемпионате мира и четвертыми на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Заключительный сезон в родном Санкт-Петербурге – для них и вовсе лучший на внутреннем уровне: без крупных срывов и поражений, с победами над принципиальными соперниками Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым на чемпионате России и в финале Гран-при.

Привести их к более высоким результатам – вызов для тренеров. Он сложен еще и потому, что ранее «Хрустальный» работал только с одной парой – Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. С новыми учениками в группу пришло несколько специалистов.

На турнирах фигуристов у бортика ждет команда из девяти человек: к знаменитому трио Тутберидзе – Дудаков – Глейхенгауз присоединились Алексей Тихонов, Максим Траньков, Павел Слюсаренко, Егор Закроев, Сергей Плишкин и Максим Болотин.

Расширение штата – необходимость, ведь теперь в группе есть полноценное отделение для спортивных дуэтов. Закроев и Слюсаренко по-прежнему работают в Перми, к ним пара периодически выезжает на мини-сборы.

Контент и программы-2023/24 Александра с Дмитрием сохранили от штаба Москвиной. В короткой у них La Bohème Шарля Азнавура в дабстеп-обработке. Композиция трендовая, под нее в этом году катались также Елизавета Осокина с Артемом Грицаенко.

В произвольной остановились на «Временах года» Антонио Вивальди. И хотя дорабатывались постановки в Москве, основу для них заложила прежняя команда. С ней еще в прошлом сезоне спортсмены брали более сложную драматургию и вставки современной хореографии. Какой стиль выберут Бойкова/Козловский с новым штабом, выяснится осенью 2024-го, если они обновят программы.

Усложненный набор элементов тоже пробовали еще на турнирах-2022/23. А теперь его заявляют постоянно: вместо каскада из двух сальховов в произвольной делают секвенцию тройной сальхов + два двойных акселя. Однако ее освоили еще несколько дуэтов, в том числе Мишина/Галлямов. А некоторые пары делают более рискованную комбинацию, как Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, исполняющие лутц первым прыжком.

Есть и минус – с обновлением контента снизилась стабильность. Осложнила подготовку, вероятно, и адаптация к новой системе тренировок. Впервые с октября 2021-го случилось падение, и на том же этапе Гран-при в Красноярске – второе, ни на одном старте не удалось чисто исполнить обе программы.

Особенно тяжело давался риттбергер – и как выброс, и как сольный прыжок. Поэтому на Спартакиаде в короткой вместо него все-таки вернули сальхов. При этом фигуристы прибавили в скорости, отметили, что теперь легче справляются с тодесами, подкрутами и поддержками. Да и вообще заверили, что под руководством Тутберидзе «позитивных моментов огромное количество».

Но, судя по всему, это все еще не желаемый результат. Алексей Тихонов подводя итоги сезона объяснил:

«​​Конечно, они хотят проявить себя максимально, доля ответственности и напряжения увеличивается кратно. В этом плане ребятам хотелось сделать это быстрее, нужно правильно, быстрее не нужно, в идеале побыстрее хотелось бы, но нужно дойти самим, осознать, что от тебя хотят и почувствовать, что это работает, а это будет работать, потому что они трудятся очень хорошо».

«Простите – загубил очередную пару». Бойкова и Козловский шутят с тренером на расстоянии, падают, но все равно с золотом

Борьба с Мишиной/Галлямовым продолжается, хотя некоторые специалисты больше не видят конкуренции

Вместе со стабильностью снизилась и результативность. Если на этапах Гран-при Бойкова с Козловским обходили всех соперников даже с ошибками, то при встрече с Мишиной/Галлямовым на чемпионате России и Спартакиаде запаса мощности не хватило для золота. С этих турниров пара увезла серебро. Зато опередила главных конкурентов в короткой программе на Кубке Первого канала.

Мишина и Галлямов усложнили контент (разрыва по базе между больше ними нет), приготовили постановки в привычном для себя стиле, но главное – прошли все старты практически безошибочно. Единственный срыв – бабочка на параллельном прыжке на первом турнире. В остальном эта пара лучшая в стране по надбавкам за исполнение и компонентам.

Вторая оценка выделяла Бойкову и Козловского среди менее опытных и титулованных дуэтов в первой половине сезона, но Мишиной с Галлямовым они проигрывают около 2,5 баллов. Хотя тренеры «Хрустального» уверяют, что над выразительностью катания и скольжением работают с парой особенного много.

Александр Энберт считает, что дуэты идут почти на равных. А вот Наталья Бестемьянова после ЧР в декабре решила, что между ними уже нет конкуренции:

«У спортивных пар никакой конкуренции и борьбы не было. Катались Бойкова с Козловским и потом совершенно фантастически – Мишина и Галлямов. Никто ни с кем не соревновался. Не было соревнования между ними! Одна пара находится на втором месте. Вторая, прекрасная пара, находится на первом месте».

«У них нечистое катание все время. Они очень хорошая пара. Им нужно кататься на 100%, делать то, что у них поставлено. И подумать над каким-нибудь еще элементом, который бы помогал им выигрывать», – предположила Татьяна Тарасова.

И такой элемент нашелся.

Продвинулись в изучении ультра-си, но пока не добавляют его в программы. Рискнут в новом сезоне?

По окончании сезона-2023/24 Бойкова и Козловский впервые чисто исполнили четверной выброс на публике. Они сделали это на шоу в Москве, затем повторили в Ярославле и в Хабаровске.

В январе впервые зашли на него на турнире – прыжковом чемпионате России – и все три попытки оказались неудачными. Там же они опробовали подкрут в четыре оборота, но его оценили лишь на второй уровень.

Позже Бойкова объяснила ошибки нехваткой времени на подготовку: «На выполнение четверного элемента нужно давать чуть больше времени, потому что нужно много концентрации. Когда ты в одиночном катании, ты его один делаешь. А когда ты в паре, вам нужно совпасть. Это не физическая проблема, а моральная».

Эти слова по сути значат, что поставить ультра-си в соревновательную программу паре пока не под силу. В прокате на заход останется еще меньше времени, а уровень стресса будет выше, чем во время показательных. Алексей Тихонов рассказал, что фигуристы работают над этим и элемент практически готов.

Этапы Гран-при – хорошая возможность рискнуть, там перед соперниками подстрахует преимущество в компонентах. Но и его может быть недостаточно.

Козловский настаивает: стоимость ультра-си нужно повысить. Он даже обратился с этим к Международному союзу конькобежцев (ISU) в соцсетях.

«Нам бы хотелось показать, что пусть выброс не получается, но это не тот элемент, который является недосягаемым. Хочется получать обратную связь от организаций, которые формируют правила в парном катании. Сейчас базовая стоимость четверного выброса – крайне низкая, исполнять его – сомнительная перспективная. Нам бы хотелось, чтобы это изменилось».

Сейчас выброс четверной сальхов, с которым борется дуэт, стоит 6,5 балла (тройной – 4,4). Он на 1,2 дороже тройного флипа и на 1,5 – тройного риттбергера, и этой разницы не хватит, чтобы компенсировать падение или даже степ-аут на приземлении. Хотя покорение таких вершин ценно, возможно, не меньше, чем золотая медаль, особенно если к ней не прилагается путевка на международные соревнования.

Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?

В тексте использованы фрагменты интервью ТАСС, «Спорт-Экспрессу», Metaratings, «Матч ТВ» и РИА Новости.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Даничев, Александр Вильф