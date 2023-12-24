Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?

Парный турнир на чемпионате России опять свелся к дуэли Анастасии Мишиной – Александра Галлямова и Александры Бойковой – Дмитрия Козловского. В этот раз Мишина и Галлямов взяли реванш за прошлогоднее поражение.

Уже четыре раза в сезоне они набирали оценки выше мировых рекордов, в Челябинске превзошли показатели в произвольной (161,84) и по сумме (244,85).

Такая результативность поражает, но насколько эти оценки реальны? По правилам ISU рекорды на национальных турнирах не фиксируются. Однако дело не в звании лучшего, а в том, какую планку они задают остальным.

Пары постоянно получают рекордные оценки. Это началось сразу после отстранения и без видимых причин

Текущий мировой рекорд ISU в произвольной принадлежит как раз Мишиной и Галлямову – 157,46 балла. Лучший результат в короткой и по сумме за китайцами Вэньцзинь Суй и Цун Ханем – 84,41 и 239,88 соответственно.

В сезоне-2023/24 Анастасия и Александр уже пробивали эту планку на этапах Гран-при в Казани и Омске. В прошлом году они тоже трижды «обновляли» рекорды, причем даже на первом старте сезона. Тогда пара впервые набрала больше 161 балла за прокат, хотя выступала не с тем усложненным контентом, который катает сейчас.

После этого пыл арбитров убавился, и все же это не единственный пример стремительного прогресса по протоколам. Бойкова и Козловский за время отстранения дважды максимально приближались к лучшим оценкам в мире. Их результаты тоже резко выросли еще до обновления прыжковой заявки.

Судьи превратили фигурное катание в фестиваль предвзятости

Все это время спортсмены практически не комментировали работу судей – делать это теперь рискованно из-за кодекса этики. В этом сезоне после этапа в Казани Галлямов все же ответил на вопрос об оценках, причем начал с ироничной похвалы конкурентам за рубежом:

«Видно, конечно, по баллам, как развивается международное парное катание без российских дуэтов... Но, вот честно, мы даже не знали, сколько баллов в сумме набрали, только за произвольную видел, но не обращали внимания на это. Мы можем быть только довольны или недовольны прокатом. Сегодня мы довольны собой, хотя не бывает без мелочей».

В Казани они с Анастасией почти на балл превзошли свой лучший показатель в произвольной на стартах ISU. А в Челябинске сделали еще один шаг вперед.

Супербаллы Мишиной и Галлямова оправданы: они прибавили с прошлого сезона, не потеряв в стабильности

Между результатами Мишиной и Галлямова на чемпионате России и Евро-2022, где они установили тот самый мировой рекорд,не такая большая разница – 4,38.

Из них 1,8 – цена усложненного каскада: вместо комбинации из двух тройных сальховов теперь исполняется секвенция из тройного сальхова и двух двойных акселей. Еще балл они выигрывают у себя прежних за счет нового тодеса. И еще 1,6 – разница в компонентах.

Из этого длинного математического примера выходит, что главный фактор прогресса у Анастасии и Александра – усложнение контента. Помогает и стабильность, за счет которой они держат исполнение на прежнем уровне. А надбавки по шкале GOE +3, +4 они получали от зарубежных арбитров задолго до отстранения.

Прокаты вроде того, что получился на этом ЧР, близки к идеальным по определению ISU: с усложнениями на заходе и выходе с элементов, на скорости, в соответствии с музыкой, с креативными позициями, полностью контролируемыми при исполнении. Особенно впечатляет поддержка хватом за бедро, во время которой Галлямов выходит в кораблик.

Единственная заминка случилась в произвольной на выходе из парного вращения: Мишина сделала несколько лишних шагов. Впрочем, арбитры не обратили на это внимание: двое поставили +2, остальные – даже больше.

Прибавка полтора балла в компонентах относительно невелика по меркам национальных турниров. Кроме того, на Евро-2022 еще действовала система с пятью критериями компонентов, а не тремя, как сейчас, так что сравнивать их не совсем корректно. Если разбирать вторую оценку детально, то видно, что баллы за композицию, презентацию и мастерство катания колеблются в пределах 0,2, это выглядит как погрешность.

Молодые дуэт все быстрее прогрессируют в технике, но далеки от топ-оценок. Что мешает?

Кажется, что российское судейство в парах точнее, чем в остальных видах. В одиночном катании по ходу сезона арбитры несколько раз нарушали правила, выставляя вторую оценку выше допустимого за выступления с падениями – как у Аделии Петросян или Марка Кондратюка. А в танцах на льду вывели оценки россиян на один уровень с мировыми лидерами.

Но и к протоколам спортивных пар есть вопросы:

● На чемпионат России Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков привезли почти такой же контент, что и Мишина – Галлямов, Бойкова – Козловский. Разница в базе – суммарно 1,8-2,4. В итоговой таблице она уже гораздо больше – 16,88 и 8,35 соответственно. И это при том, что за два дня Екатерина и Матвей допустили лишь одну ошибку – недокрут в четверть на сальхове в произвольной.

Татьяна Тарасова оценила их прокат очень высоко: «Очень мощно! Носились здесь как сумасшедшие. Такая силовая программа, элемент на элементе. И она не крошка, значит, технически правильно делают. Она отважная девочка, не боится ничего. Не боится головой вниз на одной руке показывать положение шпагат и вращаться при этом. Просто здорово, красота. Ох, Слюсаренко со своей компанией, так радуешь! Потому что пары настоящие, способные на очень многое».

● На этапе в Красноярске Елизавета Осокина и Артем Грицаенко и вовсе не уступали Бойковой и Козловскому в сложности, катались чище (у Александры и Дмитрия два падения), а отстали в итоге больше чем на 6 баллов.

● В Омске Наталья Хабибуллина и Илья Княжук благодаря контенту имели преимущество перед главными конкурентами 4,42 балла. Они не допустили ни одного срыва (только два недокрута), но все равно проиграли Мишиной – Галлямову 11 баллов, хотя чемпионы остались без прыжка в короткой.

Такое замыкание на лидерах снижает мотивацию остальных пар. Многие из них проводят первый или второй сезон вместе, и им важно понимать, насколько быстро они прогрессируют.

Между топами и теми, кто опускается ниже второй строчки в таблице, образовалась пропасть из-за компонентов и GOE. Тем временем молодые дуэты постоянно развиваются: пробуют новые образы и хореографию, усложняют программы, некоторые даже пробуют элементы ультра-си.

Искусственно наращенные баллы в этом виде не нужны, сборная прибавляет и без них. Остается поддерживать набирающие обороты конкуренцию. Не к этому ли должна идти команда – уровню, где стать большим чемпионом может каждый?

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф