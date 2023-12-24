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Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?

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Александр Галлямов Александр Галлямов
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Александра Бойкова Александра Бойкова
Екатерина Чикмарева
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Елизавета Осокина
Артем Грицаенко
Матвей Янченков
Илья Княжук Илья Княжук
Наталья Хабибуллина Наталья Хабибуллина
Фигурное катание Фигурное катание

Парный турнир на чемпионате России опять свелся к дуэли Анастасии Мишиной – Александра Галлямова и Александры Бойковой – Дмитрия Козловского. В этот раз Мишина и Галлямов взяли реванш за прошлогоднее поражение.

Уже четыре раза в сезоне они набирали оценки выше мировых рекордов, в Челябинске превзошли показатели в произвольной (161,84) и по сумме (244,85).

Такая результативность поражает, но насколько эти оценки реальны? По правилам ISU рекорды на национальных турнирах не фиксируются. Однако дело не в звании лучшего, а в том, какую планку они задают остальным.

Пары постоянно получают рекордные оценки. Это началось сразу после отстранения и без видимых причин

Текущий мировой рекорд ISU в произвольной принадлежит как раз Мишиной и Галлямову – 157,46 балла. Лучший результат в короткой и по сумме за китайцами Вэньцзинь Суй и Цун Ханем – 84,41 и 239,88 соответственно.

В сезоне-2023/24 Анастасия и Александр уже пробивали эту планку на этапах Гран-при в Казани и Омске. В прошлом году они тоже трижды «обновляли» рекорды, причем даже на первом старте сезона. Тогда пара впервые набрала больше 161 балла за прокат, хотя выступала не с тем усложненным контентом, который катает сейчас.

После этого пыл арбитров убавился, и все же это не единственный пример стремительного прогресса по протоколам. Бойкова и Козловский за время отстранения дважды максимально приближались к лучшим оценкам в мире. Их результаты тоже резко выросли еще до обновления прыжковой заявки.

Судьи превратили фигурное катание в фестиваль предвзятости

Все это время спортсмены практически не комментировали работу судей – делать это теперь рискованно из-за кодекса этики. В этом сезоне после этапа в Казани Галлямов все же ответил на вопрос об оценках, причем начал с ироничной похвалы конкурентам за рубежом:

«Видно, конечно, по баллам, как развивается международное парное катание без российских дуэтов... Но, вот честно, мы даже не знали, сколько баллов в сумме набрали, только за произвольную видел, но не обращали внимания на это. Мы можем быть только довольны или недовольны прокатом. Сегодня мы довольны собой, хотя не бывает без мелочей».

В Казани они с Анастасией почти на балл превзошли свой лучший показатель в произвольной на стартах ISU. А в Челябинске сделали еще один шаг вперед.

Супербаллы Мишиной и Галлямова оправданы: они прибавили с прошлого сезона, не потеряв в стабильности

Между результатами Мишиной и Галлямова на чемпионате России и Евро-2022, где они установили тот самый мировой рекорд,не такая большая разница – 4,38.

Из них 1,8 – цена усложненного каскада: вместо комбинации из двух тройных сальховов теперь исполняется секвенция из тройного сальхова и двух двойных акселей. Еще балл они выигрывают у себя прежних за счет нового тодеса. И еще 1,6 – разница в компонентах.

Из этого длинного математического примера выходит, что главный фактор прогресса у Анастасии и Александра – усложнение контента. Помогает и стабильность, за счет которой они держат исполнение на прежнем уровне. А надбавки по шкале GOE +3, +4 они получали от зарубежных арбитров задолго до отстранения.

Прокаты вроде того, что получился на этом ЧР, близки к идеальным по определению ISU: с усложнениями на заходе и выходе с элементов, на скорости, в соответствии с музыкой, с креативными позициями, полностью контролируемыми при исполнении. Особенно впечатляет поддержка хватом за бедро, во время которой Галлямов выходит в кораблик.

Единственная заминка случилась в произвольной на выходе из парного вращения: Мишина сделала несколько лишних шагов. Впрочем, арбитры не обратили на это внимание: двое поставили +2, остальные – даже больше.

Прибавка полтора балла в компонентах относительно невелика по меркам национальных турниров. Кроме того, на Евро-2022 еще действовала система с пятью критериями компонентов, а не тремя, как сейчас, так что сравнивать их не совсем корректно. Если разбирать вторую оценку детально, то видно, что баллы за композицию, презентацию и мастерство катания колеблются в пределах 0,2, это выглядит как погрешность.

Молодые дуэт все быстрее прогрессируют в технике, но далеки от топ-оценок. Что мешает?

Кажется, что российское судейство в парах точнее, чем в остальных видах. В одиночном катании по ходу сезона арбитры несколько раз нарушали правила, выставляя вторую оценку выше допустимого за выступления с падениями – как у Аделии Петросян или Марка Кондратюка. А в танцах на льду вывели оценки россиян на один уровень с мировыми лидерами.

Но и к протоколам спортивных пар есть вопросы:

● На чемпионат России Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков привезли почти такой же контент, что и Мишина – Галлямов, Бойкова – Козловский. Разница в базе – суммарно 1,8-2,4. В итоговой таблице она уже гораздо больше – 16,88 и 8,35 соответственно. И это при том, что за два дня Екатерина и Матвей допустили лишь одну ошибку – недокрут в четверть на сальхове в произвольной.

Татьяна Тарасова оценила их прокат очень высоко: «Очень мощно! Носились здесь как сумасшедшие. Такая силовая программа, элемент на элементе. И она не крошка, значит, технически правильно делают. Она отважная девочка, не боится ничего. Не боится головой вниз на одной руке показывать положение шпагат и вращаться при этом. Просто здорово, красота. Ох, Слюсаренко со своей компанией, так радуешь! Потому что пары настоящие, способные на очень многое». 

● На этапе в Красноярске Елизавета Осокина и Артем Грицаенко и вовсе не уступали Бойковой и Козловскому в сложности, катались чище (у Александры и Дмитрия два падения), а отстали в итоге больше чем на 6 баллов.

● В Омске Наталья Хабибуллина и Илья Княжук благодаря контенту имели преимущество перед главными конкурентами 4,42 балла. Они не допустили ни одного срыва (только два недокрута), но все равно проиграли Мишиной – Галлямову 11 баллов, хотя чемпионы остались без прыжка в короткой.

Такое замыкание на лидерах снижает мотивацию остальных пар. Многие из них проводят первый или второй сезон вместе, и им важно понимать, насколько быстро они прогрессируют. 

Между топами и теми, кто опускается ниже второй строчки в таблице, образовалась пропасть из-за компонентов и GOE. Тем временем молодые дуэты постоянно развиваются: пробуют новые образы и хореографию, усложняют программы, некоторые даже пробуют элементы ультра-си.

Искусственно наращенные баллы в этом виде не нужны, сборная прибавляет и без них. Остается поддерживать набирающие обороты конкуренцию. Не к этому ли должна идти команда – уровню, где стать большим чемпионом может каждый?

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Наши фигуристы-парники умеют экстремальные вещи, но их тормозят правила. Почему?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

15 комментариев
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Гораздо более странно, что баллы выше мирового рекорда получает пара, которая допустила ошибку на прыжке
+6
0
+6
БК и МГ очень хороши, но пары Слюсаренко надо баллами оценивать выше, чем сейчас - там многие элементы просто шикарные на +5, начиная с невероятных прдкрутов под потолок👍🤝
+6
0
+6
Они реально сильнейшие. Но БК мне нравятся больше.
+7
-3
+4
Ответ Маргарита В Сафронова
Они реально сильнейшие. Но БК мне нравятся больше.
Да, побеждают нервами крепкими. Лично я смотрю только БК - раскат, лоск, нерв, но косяки у Саши и прощай золото.
+4
0
+4
Правда так хороши!!!
+6
-3
+3
Лично меня, кроме БК, никто не трогает со времён великих советских фигуристов 1970-х. У них есть дом, нерв, они интересные, интеллектуальные, эмоциональные личности, к "просто спортсменам" равнодушна. Но Саша срывает, видимо нервы, в который раз.... У МГ железные нервы и они, чаще всего стабильны, правда, скорость хромает, раньше вообще пешком почти... Мне интересно, почему скорость не учитывается? Зачем тогда коньки? Смотрю старые программы Родниной, ее "разбег и размах" впечатляет и сейчас, сорок лет спустя. Аю
+4
-1
+3
От души поздравляю Павла Слюсаренко, на данный момент его школа парного самая сильная в стране. Надо отметить: разница в росте у девочек- мальчиков невелика, а элементы хороши! Очень рада, что он теперь работает с моими любимыми БК.
+3
0
+3
МГ великолепны! Но и пары Слюсаренко сильны, они еще себя покажут.
+2
0
+2
Мишки Гами -супер пара, давно их люблю, но хотела бы написать про ПП именно, как про программу, а не исполнение. Программа не плохая, даже скорее хорошая, но сердце не замирало, как во время ПП Бойковой-Козловского. ИМХО.
+2
0
+2
Автор прав, вспоминая этапы гран-при, несправедливый был расклад при явных ошибках лидеров, хоть я и болею за БК, но нужно быть объективными, молодежь надо стимулировать.
+2
0
+2
да они прекрасны и Бойкова Козловский тоже, но и остальные пары супер, их как-то все-таки придерживают по сравнению с двумя парами лидеров.
+1
0
+1
Ответ Маргарита В Сафронова
Они реально сильнейшие. Но БК мне нравятся больше.
Мы с вами удивительно совпадаем)).Вчера смотрела ПП БК и не могла молчать, постоянно вырывалось: как красиво, как музыкально, нет ни одного простого движения, вся программа, как тонкая волшебная паутинка
+1
0
+1
мировые рекорды и фигурное катание. от этого сочетания уже смешно
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