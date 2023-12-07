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Кто лучшая фигуристка мира прямо сейчас?

Нина Пинзарроне
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Гран-при Гран-при
Каори Сакамото Каори Сакамото
Изабо Левито Изабо Левито
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Соревнования фигуристок на Гран-при-2023/24 получились самыми нестабильными за последние несколько лет.

Топы вроде Луны Хендрикс удивляли обилием ошибок, японки – сложными заявками с ультра-си, а судьи – необъяснимо высокими оценками. Постоянная величина только одна – лидерство Каори Сакамото.

Сейчас ее почти невозможно обыграть, но все же соперницы рядом.

Сакамото – абсолютный лидер, но рискует потерять главный козырь – компоненты

Каори – единственная фигуристка в этом сезоне, выигравшая оба этапа Гран-при. Она все еще набирает форму, поэтому оценки сильно разнятся: от 187,62 к 203,30, затем 226,13 и снова регресс – 205,21.

Главная проблема – недокруты. Если в Эспоо судьи отразили в протоколах все недоделанные прыжки, то в Ванкувере (как раз там сумма превысила 226) упустили несколько ошибок: недокрут в четверть на тройном флипе в каскаде в оба дня, плюс как минимум неясное ребро на тройном лутце в начале произвольной.

А вот в Финляндии японке даже назначили балл штрафа в произвольной за нарушение хронометража. Вероятно, арбитры посчитали, что Каори затянула исполнение заключительного движения. Это же в кисс-энд-край предположила тренер Соноко Накано.

Финальный взмах руками Сакамото делает на 04:10 от начала выступления – это верхняя допустимая граница. Задержку на доли секунды в целом можно рассматривать как перекат.

Пока эти снижения не влияют на результативность Каори. В текущем сезоне она только раз осталась без золотой медали – на первом же старте Gensan Summer, провалив оба проката. С тех пор очевидна прибавка в скорости катания и высоте прыжков, а еще Сакамото улучшила физическую подготовку, благодаря чему и дорожки, и финальные вращения выглядят гораздо легче.

А как дела у лучшей фигуристки мира?

Конкурентоспособный контент с тройными лутцами и флипами, четвертые уровни на непрыжковых элементах, минимум падений (благодаря умению вытаскивать даже самые сложные выезды) и компоненты 100+ по сумме – то, что делает Сакамото стабильно первой.

Но и соперницы не слишком далеко, а по некоторым критериям уже впереди. Луна Хендрикс побила средний результат Каори по второй оценке: 107,37 против 106,22. Еще год назад японка была в этом безоговорочным лидером.

И все же от конкуренток уровня Хендрикс ее пока отделяет важный навык – умение не допускать срывов.

Хендрикс и Левито уверенно в топ-3, но ошибки мешают подняться

По сложности программ, оценкам и компонентам к Сакамото близка Хендрикс, чуть дальше американка Изабо Левито. Однако обе катаются крайне нестабильно.

Луна стартовала с уверенных прокатов на Гран-при США. Технический специалист нашел только два недокрута – оба раза на каскаде тройной лутц – тройной тулуп. Причем в одном из случаев более чем на четверть, то есть с понижением стоимости элемента на 20%.

На следующем этапе в Китае к ним прибавилась бабочка на акселе в короткой и понижение на каскаде тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер.

В случае удачного исполнения элементов судьи поддерживают бельгийку и ставят надбавки GOE +3, +4, даже если ей не хватает высоты или уверенности в приземлении. В таком случае она преодолевает отметку в 220 баллов по сумме и становится едва ли не главной соперницей Сакамото. Однако ошибки отбрасывают. В Китае Луна осталась третьей, уступив Хане Йошиде и Ринке Ватанабе из Японии.

В сезоне-2022/23 у Хендрикс была серия из четырех стартов с падениями. Так что с учетом плавно растущих компонентов единственное, за что сейчас ей особенно нужно бороться, – чистые приземления. В остальном есть все, чтобы долго не выпадать из мирового топ-3.

Еще одно место в лидирующей тройке занимает Левито. По итогам этапов Гран-при-2023 она и вовсе вторая благодаря серебру в США и золоту во Франции. Хотя по баллам Изабо все же уступает Луне.

Американка больше не рискует с фирменным каскадом тройной лутц – тройной риттбергер, который в прошлом сезоне получался только в 50% случаев. Сначала она убрала его из короткой, а потом и в произвольной заменила на каскад с тулупом. Но количество ошибок от этого существенно не сократилось.

Теперь Изабо миксует лутц с сальховом, но всякий раз не докручивает последний прыжок более чем на четверть. На первом элементе по-прежнему возникают вопросы к ребру.

Несмотря на то, что Левито катается без падений (исключение – один неудавшийся выезд на Nebelhorn Trophy), баллы регулярно теряются на другом. Недокруты и недодержанные вращения стоят ей порядка 5-10 баллов. При таком раскладе бороться с Хендрикс и Сакамото Изабо может, если только те ошибаются.

Математически при идеальном исполнении американка должна приблизиться к ним вплотную, ведь в остальном получает неплохие надбавки – выше +2, +3 по шкале GOE, хотя к прыжкам готовится заметно дольше, чем Луна и Каори, и заходит на них на меньшей скорости.

Компонентно, как и в технике, Левито чуть потеряла в сравнении с предыдущим сезоном: она получает в среднем 99,14 против 100,4 в прошлом году. Однако действующий показатель все равно третий в мире. Изабо развивается, выбирает более сложную хореографию и музыку для программ. Сейчас у нее «Белый ворон» и Yearning Рауля Феррандо.

И хотя Левито довольно просто и буквально изображает змею в короткой, это все равно новые стиль и пластика для нее. Останавливаться на одном удобном образе – точно не про нее. Иначе и не должно быть в случае со спортсменкой, которая второй сезон держится в лидерах на международных соревнованиях.

У лучшей фигуристки США слишком буквальный наряд: танцует со змеей на руке, показывает змеиный язык

Обе японки с ультра-си пробились в финал, несмотря на срывы. Четверные и триксель – по-прежнему железный аргумент на турнирах?

Отдельно стоят японки Хана Йошида и Рион Сумийоши – только они из финалисток Гран-при заявляли ультра-си по ходу сезона. Помимо них рисковала еще американка Эмбер Гленн – дважды заходила на тройной аксель: один выполнила на +1,94, другой скрутила только на один оборот.

Йошида пробует триксель регулярно – как в короткой, так и в произвольной. Но из 11 попыток в прокатах-2023/24 отплюсовали лишь одну, в остальном она не докручивала прыжок минимум на четверть. Благодаря высокой базе и уверенному исполнению остальных элементов японка попадает в призы.

Китайский этап Хана и вовсе выиграла, но там двух чистых прокатов не было ни у одной участницы. Рискованный контент помогает только в двух случаях: если ошибаются конкурентки и если сбавки на акселе незначительные (недокрут не более 90 градусов при контролируемом приземлении). В остальном ценнее чистый двойной, но Йошида упорно борется за сложный контент и пока держится в числе шести топ-одиночниц первой половины сезона.

Более удивительный прыжковый набор у Рион Сумийоши, она больше года показывает на соревнованиях четверной тулуп. Результативность низкая: 1 удачный квад из 16. Как правило, Рион не докручивает его от четверти и более, но от сверхтрудной заявки не отказывается. 

Как выяснилось, не зря. Тот единственный в карьере отплюсованный тулуп на французском Гран-при сделал 20-летнюю Сумийоши самой взрослой квадисткой в мире. До нее это достижение принадлежало Элизабет Турсынбаевой, приземлившей четверной сальхов на чемпионате мира-2019 в 19 лет.

В трансляции показалось, что Рион довернула четверть оборота уже на выезде, но у судей и техспециалиста вопросов не возникло. Японка в итоге взяла бронзу и с шестого места в рейтинге отобралась в финал чемпионской серии.

Есть самый возрастной квад в женской фигурке! Японка Сумийоши сделала в 20 лет и рыдала от счастья 😱

В заключительную стадию турнира она отправится впервые. До 19 лет Сумийоши оставалась в юниорах из-за травм и нестабильного катания. У нее и в текущем сезоне нет ни одного соревнования с безошибочным выступлением хотя бы в один из дней. Но в остальном и первая, и вторая оценки растут.

Бельгия впервые отправит в финал двух фигуристок. Они вытеснили из топ-6 кореянок

На нынешнем Гран-при заметно выше поднялись европейские одиночницы. Главное доказательство – бельгийка Нина Пинзарроне, занимающая пятое место в рейтинге серии. Никогда прежде сборная Бельгии не отправляла сразу двух одиночниц в финал.

Год назад Нина была пятой на чемпионате Европы и 11-й в мире. В Гран-при она не участвовала, но в этом сезоне получила два этапа и на обоих отчаянно боролась за выезды. Пинзарроне обошлась без падений в Японии, уверенно прошла французский этап и с серебром и бронзой попала в финал.

У бельгийки конкурентоспособный прыжковый набор с тройными лутцем и флипом, к тому же за год она прибавила во второй оценке. Однако недокруты, в том числе существенные, на понижение, по-прежнему съедают часть ее оценок.

Нина Петрыкина из Эстонии страдает от той же проблемы, но все же пробилась в топ-3 на Гран-при США и остановилась в шаге от пьедестала в Китае. Среди юных одиночниц в призеры по одному разу попадали кореянка Ким Чхэ Ен и американка Линдси Торнгрен – первая и вторая запасные у женщин соответственно. Удивительно, но никто из кореянок не попал топ-6. В прошлый раз такое случалось еще при россиянках.

По итогам этапов Гран-при-2023 пока получается, что побеждает та, кто чище и увереннее проходит обе программы, как бы банально это ни звучало. С учетом того, что самая распространенная ошибка у женщин – недокруты, положение в турнирной таблице зависит еще и от состава судейского корпуса. Не все бригады дотошно высматривают выезды (оценки Каори Сакамото как пример).

На эксперименты с контентом, как это делают мужчины, девушки решаются редко. Те, кто все же рискуют, обычно ошибаются на приземлениях. Довольно долго в сравнении с предыдущими сезонами набирают форму даже топ-фигуристки, но их спасают компоненты.

Однако финал-2022 показал: при равных заявках у фигуристок исход соревнований решает только качество прокатов. У кого они получатся лучше, узнаем в ближайшие дни.

Кто лучший фигурист мира прямо сейчас?

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

Фото: Kenjiro Matsuo, Chu Jiayin, Huang Wei, Naoki Nishimura, Darryl Dyck/Global Look Press

Кто лучшая фигуристка мира прямо сейчас?
342 голосa
Каори Сакамото
27%
Каори Сакамото
Луна Хендрикс
18%
Луна Хендрикс
Рион Сумийоши
1%
Рион Сумийоши
Хана Йошида
1%
Хана Йошида
Изабо Левито
3%
Изабо Левито
Кто-то из наших
50%
Аделия Петросян
14 комментариев
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это как если бы баскетболистов из нба или хоккеистов из нхл отстранить от международных стартов, а затем писать статьи из серии "кто лучший баскетболист мира...."
+23
-3
+20
Ответ Контрольный выстрел
Соболев.
Соболев из синхронного плавания. Или прыжков в воду. Причем тут фигурное катание?
+5
0
+5
Петросян
+10
-6
+4
Если судить по победам на международных соревнованиях - то Сакамото, если по сложности программ и баллам - то однозначно Петросян
+5
-1
+4
Лучшей фигуристкой мира скоро будет чемпионка России. Это по факту. Остальное курам на смех)))))))))
+7
-4
+3
Мировое женское ФК сейчас таково, что если кто-то из наших былых звезд решит "тряхнуть стариной", поменять гражданство и ФКФР не станет подлить - сильнейшей снова может стать Туктамышева... ПРостите за троллинг.
+5
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+3
Кореянки вообще проваливают этот сезон, удивительно
+5
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Соболев.
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Гном Гномыч
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Чтобы определить действительно лучшую в мире, соревноваться должны все спортсменки. Выбирать из «допущенных» такое себе(((
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Конечно за Левито
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Ответ Контрольный выстрел
Соболев.
ты из какой команды КВН?
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