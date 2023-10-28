Мишина и Галлямов vs Бойкова и Козловский: кто лидер нашей фигурки? А Косторная с мужем далеко?

Парное катание в России, возможно, единственный вид, который с огромным запасом выигрывает заочное сравнение с прокатами на международных стартах.

И это несмотря на череду расставаний у дуэтов в межсезонье и завершение карьеры Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Расстановка сил внутри сборной меняется от сезона к сезону, а иногда и по ходу года – тем ярче конкуренция на главных турнирах. Неизменным остается соперничество двух пар.

Мишина/Галлямов или Бойкова/Козловский? Один важный фактор в пользу пары Москвиной

Самая острая борьба на внутренних соревнованиях по-прежнему идет между Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым и Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским. Пока противостояние заочное, впервые в сезоне-2023/24 они встретятся только на чемпионате России через месяц. После серии Гран-при лидируют Анастасия и Александр.

Мишина и Галлямов выиграли оба этапа, показав два лучших результата в сезоне – по произвольной программе (159,48) и по сумме (236,86). И хотя личному рекорду на российских стартах они пока уступают почти три балла, в технике относительно прошлого года есть прогресс. В произвольной появился более сложный каскад и вместо двух тройных сальховов – секвенция 3 сальхов + 2 аксель + 2 аксель, а это еще 1,8 балла к базовой стоимости.

По надбавкам за элементы дуэт тоже лидер: получает стабильно от +2 до +4. Хотя один срыв все же случился: на этапе в Омске Галлямов сделал бабочку на сальхове в короткой. Уверенное исполнение остального контента и высокие компоненты (тоже лучшие среди россиян – 113,76 в среднем) позволяют лидировать даже с ошибками.

Бойкова и Козловский отстают от главных конкурентов незначительно. Чисто математически в среднем разница 6,43 балла, складывается она из-за разрыва в GOE. Александра и Дмитрий ошибаются чаще, в этом сейчас их единственная проблема.

Они тоже уверенно победили на этапах Гран-при, но оба раза сорвали выброс риттбергер в произвольной. Возможно, проблема в расстановке элементов. Год назад риттбергер стоял в первой половине и на соревнованиях получался в 100% случаев, а выброс флип, вынесенный в бонусную зону, – только в 25%. Теперь их поменяли местами, и теперь результативность сменилась зеркально.

В межсезонье пара ушла от Тамары Москвиной и Артура Минчука в группу Этери Тутберидзе, но постановки прежнего штаба сохранила. Это по-прежнему микс классики и модерна в программах, теперь под современную обработку La Bohème Шарля Азнавура и «Времена года» Антонио Вивальди.

Базовую стоимость прокатов Бойкова и Козловский тоже подняли – турнирные заявки у них с Мишиной/Галлямовым одинаковые, а на тренировках ученики Тутберидзе еще отрабатывают четверной выброс. Он пока получается только с касанием на выезде.

«Мы начинаем стартовать, чтобы попасть в нужную колею, притираемся к тренерам, тренеры к нам. Давно у нас не было соревнований. Мы меняли технику выбросов и немножко технику подкруток. Первый месяц точно было тяжеловато, казалось, что ничего никогда не получится, но тренеры настаивали, все у них получилось – надеюсь, получается и у нас», – рассказывала после перехода в «Хрустальный» Александра.

Притирка, судя по всему, продолжается, потому что на ключевых элементах пара все еще ошибается. Впрочем, в начале сезона-2022/23 она тоже проигрывала заочную борьбу с Мишиной и Галлямовым, а затем опередила их на чемпионате страны и в финале Гран-при.

За место в тройке борются два дуэта. Хабибуллина/Княжук давят сложностью, а Осокина/Грицаенко впечатляют темпом развития

В топ сборной помимо Мишиной/Галямова и Бойковой/Козловского входят еще две пары.

Ученики Сергея Доброскокова Наталья Хабибуллина и Илья Княжук по итогам серии Гран-при идут третьими. Они исполняют самый сложный среди российских дуэтов прыжковый набор: стабильно приземляют тройной риттбергер и настойчиво штурмуют тройной лутц сольно и в каскаде.

Такая рискованная заявка не всегда дает преимущество. Пять из шести попыток лутца в текущем сезоне отминусовали. Но это одна из черт, выделяющих пару среди соперников.

К тому же даже с учетом периодически возникающих недокрутов (в том числе больше четверти, из-за чего базовая стоимость снижается на 20%) Хабибуллина и Княжук набирают за 220 баллов по сумме и заочно обходят всех, кроме лидирующей двойки.

Впечатляет рост в скольжении и презентации. Они одинаково органично выглядели и в игривой короткой под саундтреки к фильму «Маска», и в лиричных произвольных под «Аве Мария» и балет «Ромео и Джульетта». В сезоне-2023/24 Хабибуллина/Княжук добавили в список удачных постановок «Игру престолов» и страстное «Танго свободы» Астора Пьяццоллы.

Близки к тройке лучших в России также Елизавета Осокина и Артем Грицаенко из группы Павла Слюсаренко. Они четвертые в рейтинге по итогам Гран-при, хотя еще год назад даже не попали в восьмерку финалистов на взрослых соревнованиях.

Елизавета и Артем вместе второй сезон. С прошлой осени они улучшили взаимодействие на льду, освоили трендовую секвенцию с тройным сальховом и двумя дупелями и прибавили 16 баллов к личному рекорду. Такой прогресс – во многом результат интенсивного сезона-2022/23: тогда фигуристы прошли полноценный набор стартов по взрослым и по юниорам. Среди сверстников держались в лидерах, а вот старшим уступали.

Теперь они прорвались в национальный топ с серебром и бронзой Гран-при.

Подняться еще им пока не позволяют компоненты (в среднем на 2-3 балла ниже, чем у Хабибуллиной/Княжука) и возникающие порой ошибки на прыжковых элементах, хотя в сравнении с прошлым сезоном стабильность выросла вдвое.

Рядом с пьедесталом минимум пять ярких пар. Они рискуют с контентом, но проигрывают из-за нестабильности

В призы на внутренних стартах регулярно попадают еще несколько дуэтов, но они от лидеров отстают уже ощутимее – на 15-20 баллов по сумме.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов в сезоне-2022/23 делили с Осокиной/Грицаенко пьедестал на юниорских турнирах и даже удачнее выступали по взрослым: взяли серебро и бронзу Гран-при и вошли в топ-6 в финале. В этом году они дважды стали третьими, однако внимание привлекали не меньше, чем победители.

Артемьева/Брюханов решились на ультра-си в произвольной и добавили четверную подкрутку. После первой попытки Юлия упала, когда Алексей уже опускал ее на лед. Вторая получилась без ошибок. Ее оценили на второй уровень сложности, но баллов все равно поставили больше, чем соперники набирают за тройной подкрут четвертого уровня.

Проблема дуэта в том, что и на других элементах грубые ошибки вылезают на каждом турнире. Особенно часто – на каскаде. В текущем сезоне фигуристы перешли на секвенцию из двойного акселя и тройного сальхова, но и она еще не выходила чисто.

Ошибки отбрасывают и Ясмину Кадырову с Валерием Колесовым, которые за два совместных сезона только один старт прошли без падений. С приземлениями борются Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков – серебряные призеры казанского этапа. У них помимо прыжковых элементов периодически не получается поддержка типа лассо – партнерша сходит с нее, не выдерживая основную позицию.

Отдельно в списке конкурентоспособных пар стоят Таисия Собинина/Денис Ходыкин и Алена Косторная/Георгий Куница, которые проводят первый сезон вместе.

Им кроме стабильности в исполнении элементов не хватает скатанности, особенно это ощущается в случае Куницы и Косторной, перешедшей в новый вид меньше года назад.

Обе пары рискуют, заявляя усложненный прыжковый контент, Собинина/Ходыкин пробуют четверной подкрут, но чистоты прокатов не хватает, чтобы бороться за тройку. По второй оценке разрыв с лидерами выглядит пропастью – в среднем 13-15 баллов.

Стабильность Алена и Георгий постепенно нарабатывают. На московском этапе они допустили только один срыв в произвольной и помарку в короткой. Эти ошибки частично отыгрываются чистым тройным лутцем и секвенцией из тройного флипа с двумя двойными акселями. Вполне конкурентоспособно выглядят вращения и поддержки не ниже третьего уровня, за дорожку шагов и вовсе ставят четвертый.

На контрасте с ними: тодес и подкрутка неизменно не выше второго. Разбалансированность тоже сказывается на компонентах, как бы хорошо ни скользили фигуристы.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко настаивает: прогресс очевиден, взаимодействие между партнерами улучшается. Катарина Гербольдт сетует на то, что спортсмены не совпадают по ритму и все еще выглядят как одиночники. Так или иначе, Косторная и Куница замкнули восьмерку по итогам Гран-при, а на международном уровне их прокатов хватило бы, чтобы держаться в топ-3 на этапах. И дело не в оценках – их сравнивать с баллами арбитров ISU некорректно, а именно в наборе элементов и качестве исполнения.

Впрочем, поздравлять дуэт с выходом в финал рано, Федерация фигурного катания России еще не опубликовала списки участников. Зато на чемпионате страны все эти пары точно сойдутся. Там и выяснится, кто сильнейший.

В тексте использованы фрагменты интервью РИА Новости, Sport24 и «Чемпионату».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид