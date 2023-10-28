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Мишина и Галлямов vs Бойкова и Козловский: кто лидер нашей фигурки? А Косторная с мужем далеко?

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Александра Бойкова Александра Бойкова
Алена Косторная Алена Косторная
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Александр Галлямов Александр Галлямов
Елизавета Осокина
Илья Княжук Илья Княжук
Артем Грицаенко
Георгий Куница
Наталья Хабибуллина Наталья Хабибуллина
Алексей Брюханов
Юлия Артемьева Юлия Артемьева
Фигурное катание Фигурное катание

Парное катание в России, возможно, единственный вид, который с огромным запасом выигрывает заочное сравнение с прокатами на международных стартах.

И это несмотря на череду расставаний у дуэтов в межсезонье и завершение карьеры Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Расстановка сил внутри сборной меняется от сезона к сезону, а иногда и по ходу года – тем ярче конкуренция на главных турнирах. Неизменным остается соперничество двух пар.

Мишина/Галлямов или Бойкова/Козловский? Один важный фактор в пользу пары Москвиной

Самая острая борьба на внутренних соревнованиях по-прежнему идет между Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым и Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским. Пока противостояние заочное, впервые в сезоне-2023/24 они встретятся только на чемпионате России через месяц. После серии Гран-при лидируют Анастасия и Александр.

Мишина и Галлямов выиграли оба этапа, показав два лучших результата в сезоне – по произвольной программе (159,48) и по сумме (236,86). И хотя личному рекорду на российских стартах они пока уступают почти три балла, в технике относительно прошлого года есть прогресс. В произвольной появился более сложный каскад и вместо двух тройных сальховов – секвенция 3 сальхов + 2 аксель + 2 аксель, а это еще 1,8 балла к базовой стоимости.

По надбавкам за элементы дуэт тоже лидер: получает стабильно от +2 до +4. Хотя один срыв все же случился: на этапе в Омске Галлямов сделал бабочку на сальхове в короткой. Уверенное исполнение остального контента и высокие компоненты (тоже лучшие среди россиян – 113,76 в среднем) позволяют лидировать даже с ошибками.

Бойкова и Козловский отстают от главных конкурентов незначительно. Чисто математически в среднем разница 6,43 балла, складывается она из-за разрыва в GOE. Александра и Дмитрий ошибаются чаще, в этом сейчас их единственная проблема.

Они тоже уверенно победили на этапах Гран-при, но оба раза сорвали выброс риттбергер в произвольной. Возможно, проблема в расстановке элементов. Год назад риттбергер стоял в первой половине и на соревнованиях получался в 100% случаев, а выброс флип, вынесенный в бонусную зону, – только в 25%. Теперь их поменяли местами, и теперь результативность сменилась зеркально.

В межсезонье пара ушла от Тамары Москвиной и Артура Минчука в группу Этери Тутберидзе, но постановки прежнего штаба сохранила. Это по-прежнему микс классики и модерна в программах, теперь под современную обработку La Bohème Шарля Азнавура и «Времена года» Антонио Вивальди.

Базовую стоимость прокатов Бойкова и Козловский тоже подняли – турнирные заявки у них с Мишиной/Галлямовым одинаковые, а на тренировках ученики Тутберидзе еще отрабатывают четверной выброс. Он пока получается только с касанием на выезде.

«Мы начинаем стартовать, чтобы попасть в нужную колею, притираемся к тренерам, тренеры к нам. Давно у нас не было соревнований. Мы меняли технику выбросов и немножко технику подкруток. Первый месяц точно было тяжеловато, казалось, что ничего никогда не получится, но тренеры настаивали, все у них получилось – надеюсь, получается и у нас», – рассказывала после перехода в «Хрустальный» Александра. 

Притирка, судя по всему, продолжается, потому что на ключевых элементах пара все еще ошибается. Впрочем, в начале сезона-2022/23 она тоже проигрывала заочную борьбу с Мишиной и Галлямовым, а затем опередила их на чемпионате страны и в финале Гран-при.

«Простите – загубил очередную пару». Бойкова и Козловский шутят с тренером на расстоянии, падают, но все равно с золотом

За место в тройке борются два дуэта. Хабибуллина/Княжук давят сложностью, а Осокина/Грицаенко впечатляют темпом развития 

В топ сборной помимо Мишиной/Галямова и Бойковой/Козловского входят еще две пары.

Ученики Сергея Доброскокова Наталья Хабибуллина и Илья Княжук по итогам серии Гран-при идут третьими. Они исполняют самый сложный среди российских дуэтов прыжковый набор: стабильно приземляют тройной риттбергер и настойчиво штурмуют тройной лутц сольно и в каскаде.

Такая рискованная заявка не всегда дает преимущество. Пять из шести попыток лутца в текущем сезоне отминусовали. Но это одна из черт, выделяющих пару среди соперников.

К тому же даже с учетом периодически возникающих недокрутов (в том числе больше четверти, из-за чего базовая стоимость снижается на 20%) Хабибуллина и Княжук набирают за 220 баллов по сумме и заочно обходят всех, кроме лидирующей двойки.

Впечатляет рост в скольжении и презентации. Они одинаково органично выглядели и в игривой короткой под саундтреки к фильму «Маска», и в лиричных произвольных под «Аве Мария» и балет «Ромео и Джульетта». В сезоне-2023/24 Хабибуллина/Княжук добавили в список удачных постановок «Игру престолов» и страстное «Танго свободы» Астора Пьяццоллы. 

Близки к тройке лучших в России также Елизавета Осокина и Артем Грицаенко из группы Павла Слюсаренко. Они четвертые в рейтинге по итогам Гран-при, хотя еще год назад даже не попали в восьмерку финалистов на взрослых соревнованиях.

Елизавета и Артем вместе второй сезон. С прошлой осени они улучшили взаимодействие на льду, освоили трендовую секвенцию с тройным сальховом и двумя дупелями и прибавили 16 баллов к личному рекорду. Такой прогресс – во многом результат интенсивного сезона-2022/23: тогда фигуристы прошли полноценный набор стартов по взрослым и по юниорам. Среди сверстников держались в лидерах, а вот старшим уступали.

Теперь они прорвались в национальный топ с серебром и бронзой Гран-при.

Подняться еще им пока не позволяют компоненты (в среднем на 2-3 балла ниже, чем у Хабибуллиной/Княжука) и возникающие порой ошибки на прыжковых элементах, хотя в сравнении с прошлым сезоном стабильность выросла вдвое.

Наши фигуристы-парники умеют экстремальные вещи, но их тормозят правила. Почему?

Рядом с пьедесталом минимум пять ярких пар. Они рискуют с контентом, но проигрывают из-за нестабильности

В призы на внутренних стартах регулярно попадают еще несколько дуэтов, но они от лидеров отстают уже ощутимее – на 15-20 баллов по сумме. 

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов в сезоне-2022/23 делили с Осокиной/Грицаенко пьедестал на юниорских турнирах и даже удачнее выступали по взрослым: взяли серебро и бронзу Гран-при и вошли в топ-6 в финале. В этом году они дважды стали третьими, однако внимание привлекали не меньше, чем победители.

Артемьева/Брюханов решились на ультра-си в произвольной и добавили четверную подкрутку. После первой попытки Юлия упала, когда Алексей уже опускал ее на лед. Вторая получилась без ошибок. Ее оценили на второй уровень сложности, но баллов все равно поставили больше, чем соперники набирают за тройной подкрут четвертого уровня.

Проблема дуэта в том, что и на других элементах грубые ошибки вылезают на каждом турнире. Особенно часто – на каскаде. В текущем сезоне фигуристы перешли на секвенцию из двойного акселя и тройного сальхова, но и она еще не выходила чисто.

Ошибки отбрасывают и Ясмину Кадырову с Валерием Колесовым, которые за два совместных сезона только один старт прошли без падений. С приземлениями борются Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков – серебряные призеры казанского этапа. У них помимо прыжковых элементов периодически не получается поддержка типа лассо – партнерша сходит с нее, не выдерживая основную позицию.

Отдельно в списке конкурентоспособных пар стоят Таисия Собинина/Денис Ходыкин и Алена Косторная/Георгий Куница, которые проводят первый сезон вместе.

Им кроме стабильности в исполнении элементов не хватает скатанности, особенно это ощущается в случае Куницы и Косторной, перешедшей в новый вид меньше года назад.

Обе пары рискуют, заявляя усложненный прыжковый контент, Собинина/Ходыкин пробуют четверной подкрут, но чистоты прокатов не хватает, чтобы бороться за тройку. По второй оценке разрыв с лидерами выглядит пропастью – в среднем 13-15 баллов.

Стабильность Алена и Георгий постепенно нарабатывают. На московском этапе они допустили только один срыв в произвольной и помарку в короткой. Эти ошибки частично отыгрываются чистым тройным лутцем и секвенцией из тройного флипа с двумя двойными акселями. Вполне конкурентоспособно выглядят вращения и поддержки не ниже третьего уровня, за дорожку шагов и вовсе ставят четвертый.

На контрасте с ними: тодес и подкрутка неизменно не выше второго. Разбалансированность тоже сказывается на компонентах, как бы хорошо ни скользили фигуристы.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко настаивает: прогресс очевиден, взаимодействие между партнерами улучшается. Катарина Гербольдт сетует на то, что спортсмены не совпадают по ритму и все еще выглядят как одиночники. Так или иначе, Косторная и Куница замкнули восьмерку по итогам Гран-при, а на международном уровне их прокатов хватило бы, чтобы держаться в топ-3 на этапах. И дело не в оценках – их сравнивать с баллами арбитров ISU некорректно, а именно в наборе элементов и качестве исполнения.

Впрочем, поздравлять дуэт с выходом в финал рано, Федерация фигурного катания России еще не опубликовала списки участников. Зато на чемпионате страны все эти пары точно сойдутся. Там и выяснится, кто сильнейший.

В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе

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В тексте использованы фрагменты интервью РИА Новости, Sport24 и «Чемпионату».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид

66 комментариев

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Timur_A
Что за словосочетание "Косторная с мужем"? Зачем такое жёсткое неуважение к Кунице в заголовке проявлять? Он что, по мнению автора, - вообще, не фигурист? Только муж Косторной?
+102
-3
+99
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Утренняя Аврора
Косторная с мужем. Звучит дико. У него имя , вообще-то ,есть. Он тоже спортсмен. А не носитель и муж Алены Косторной. Что за бестактность и обезличивание Георгия Куницы.?
+64
-2
+62
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Даша Лавренова
Ответ Timur_A
Что за словосочетание "Косторная с мужем"? Зачем такое жёсткое неуважение к Кунице в заголовке проявлять? Он что, по мнению автора, - вообще, не фигурист? Только муж Косторной?
Вспомнился "парень Туктамышевой", то есть Лазукин) когда-то давно его так называли в заголовках, его это расстраивало
+57
0
+57
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Charliz
Георгий, мы знаем как тебя зовут еще с тех времен, когда ты был одиночником! Удачи тебе и твоей жене Алене)
+27
-1
+26
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Дарья Виноградова
У БК в этом сезоне потрясающая подкрутка!
+30
-7
+23
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galik55
К чему статья, чтобы стравить болельщиков, есть много не адекватных болельщиков. Хорошо если высказывания будут корректными. Все пары у нас очень сильные.
БК очень амбициозная пара, большие мастера, скорость , скольжение.
Мне больше импонируют МГ , ХК и пары Слюсаренко.
Пока сильней МГ и БК. Но очень близко ХК.
Всем парам на ЧР желаю удачи
+21
-2
+19
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Маргарита В Сафронова
И ещё, я за мужа Косторной. Георгий, я знаю, как тебя зовут.
+26
-8
+18
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Туц
Желаю победы МиГам, очень люблю эту пару. А за 3 место будет настоящая заруба пары все классные одна лучше другой. Мне лично ЧЯ очень нравятся, может у них бронзу взять выйдет. А КК желаю хорошего проката... при определенных раскладах у них есть шанс попасть в сборную, но это надо чтоб другие наваляли...
+30
-13
+17
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Kristine Kristine
Смотреть российские пары - это абсолютное удовольствие. Если подтянутся пары, которые сейчас борются за условное третье место, то будет самый интересный вид ФК.
+18
-1
+17
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Ольга Воеводина
Как радостно смотреть на наши замечательные пары! Просто отдушина в этом сезоне. Ещё в прошлом году казалось, что уйдут Тарасова/Морозов и будут МГ и БК соревноваться друг против друга до скончания веков. А в этом году видится совсем другая картина. Вспомнился Дима с речью про очередь (не в обиду ему, просто), так вот Мишки тогда не захотели стоять в очереди и пошли вперёд. Так и молодежь сегодня тоже не хочет и я предвкушаю, что следующий сезон будет ещё более насыщенным и интересным в парном катании. Благо это не танцы, здесь усложнение контента, улучшение парных элементов и взаимодействие в паре достаточно быстро сказывается на получаемых оценках. Лишь бы все были здоровы!
+17
-1
+16
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Маргарита В Сафронова
Я за БК. Они сильно рискнули, и они более одухотворённые в катании.
Я с Вами. БК сложнее, тоньше, подправили осанку - совсем красавцы стали. Стабильности бы им...
+27
-11
+16
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versa
Хотя все финалы ещё впереди, взлёт сезона - Осокина-Грицаенко. В прошлом году, мимо проходили. Сейчас улётные выбросы и поддержки, интересно презентуют постановки. С программами на сто процентов попали. Лиза яркая артистичная партнёрша, она и в одиночном была огонёк.
+15
0
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Залина Малина
Неужели статья о парном катании?
+15
-1
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IrinaKin
Ответ Маргарита В Сафронова
Я за БК. Они сильно рискнули, и они более одухотворённые в катании.
А можно подробнее чем они рискнули? Уйти к Тутберидзе за высокими оценками?
+27
-14
+13
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Марина Рязанова
БК продуманы ещё те, хоть и спортсмены хорошие, но болеть за них не хочется из-за их неискренности. Пожелаю удачи МГ и Пермским парам!
+18
-6
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Утренняя Аврора
Кому? Кому? Только одному. А обе пары золотые. Пусть победят крепкие нервы. На ЧР и Спартакиаде. Буду болеть за тех и за других.
+13
-2
+11
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Маргарита В Сафронова
Я за БК. Они сильно рискнули, и они более одухотворённые в катании.
+28
-17
+11
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ИринаФК
какая ещё череда расставаний в спортивных парах была в это межсезонье? даже Ходыкин с Дашей ещё в том году разошлись. а все остальные на месте точно
+10
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AlenaElena28@mail.ru
косторная / куница проходят только курс молодого бойца парного катания и то уже 3 или 4 дуэта обыгрывают это очень хороший старт в карьеру
+9
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Lilia Sadykova
У мужа Косторной есть имя и фамилия, а то Бойкова / Козловский, Мишина/ Галлямов и Косторная с мужем, какое то пренебрежение и не уважение к Гоше. Написали так, как будто Куница просто приложение к Косторной.
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Kareglazaya
Мне всегда нравилось катание Косторной, но она всего лишь чемпионка Европы, не олимпийская чемпионка, не мировой рекордсмен. На данный момент известна больше скандалами, чем спортивными достижениями. А потому фраза "муж Косторной" выглядит почти оскорбительно.
Я бы еще поняла "муж Родниной", да и то: если партнер не имеет титулов, что ж теперь даже по имени его не называть что ли?
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Raphanus
Ответ Kareglazaya
Мне всегда нравилось катание Косторной, но она всего лишь чемпионка Европы, не олимпийская чемпионка, не мировой рекордсмен. На данный момент известна больше скандалами, чем спортивными достижениями. А потому фраза "муж Косторной" выглядит почти оскорбительно. Я бы еще поняла "муж Родниной", да и то: если партнер не имеет титулов, что ж теперь даже по имени его не называть что ли?
Вообще -то мировой рекорд Косторной по короткой программе держался кучу лет. Если вообще побит. "Всего лишь" чемпионка Европы - хах
+14
-5
+9
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ВИван
Прекрасным МиГам и далее совершенствоваться и удачи!
+11
-3
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Анастасия Платонова
Какой же Гоша молодец, он муж Алёны и боец!
А вообще их Куницами называют.
+9
-1
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Ольга Воеводина
Ответ Lennuci
Молодежи уже не дают из-за очереди. Стабилизируй они прыжки, из которых у БК нет ничего кроме ритта и сальхова, у МГ - сальхов и нестабильный лутц, молодежь ничем не хуже. Но если у Мигов остальное на высоте (про программы не говорю), то у БК до сих пор косяки, которые теперь оправдывать будут переходом и переездом минимум сезон. А сыплют им нехило с этими косяками.
Ни что не вечно под луной. Это нормально, когда к спортсменам с регалиями относятся более лояльно. Это происходит всегда в жизни, есть поговорка студенческая "сначала ты работаешь на зачётку, потом зачётку на тебя". Работнику с опытом и знаниями прощается больше, чем новичку и т.д. Но не до бесконечности. Если все время косячить, то на твое место неизбежно придут молодые, на месте стоять не получится.
+7
-1
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Charliz
Ответ Timur_A
Что за словосочетание "Косторная с мужем"? Зачем такое жёсткое неуважение к Кунице в заголовке проявлять? Он что, по мнению автора, - вообще, не фигурист? Только муж Косторной?
Максимально некорректно. И наверняка, оставляет осадок у ребят. И как у пары в жизни, и как у пары на льду.
+6
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Залина Малина
Мишки лучшие и всё тут
+20
-14
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PolinaIvi
Какое свинство писать такие заголовки.
+7
-2
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Elenavasilevna
Ответ IrinaKin
А можно подробнее чем они рискнули? Уйти к Тутберидзе за высокими оценками?
В прошлом сезоне они выиграли ЧР и без Тутберидзе . Так может быть дело не совсем в высоте оценок, и не так уж и повышены они из-за имени тренера?
+6
-1
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B.Jones
Ответ АдминБЦ
Комментарий скрыт
А остальные, не первые, большего добились? Чтобы их по фамилии. Да и первые, по мне не легенды, хоть и молодцы. Опять эта непутёвая в самый замес влезла. Ещё и парня втянула.😁✌️
+5
0
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Анаис_Анаис
Ответ Маргарита В Сафронова
Я за БК. Они сильно рискнули, и они более одухотворённые в катании.
А я с самого начала за них. По презентации они были лучше всегда.
+7
-3
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Charliz
Ответ versa
Хотя все финалы ещё впереди, взлёт сезона - Осокина-Грицаенко. В прошлом году, мимо проходили. Сейчас улётные выбросы и поддержки, интересно презентуют постановки. С программами на сто процентов попали. Лиза яркая артистичная партнёрша, она и в одиночном была огонёк.
Очень нравилась в одиночном!) маленький вихрь была!)
+4
0
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TatRom
Ответ IrinaKin
А можно подробнее чем они рискнули? Уйти к Тутберидзе за высокими оценками?
Я вообще опасаюсь, что этот переход приведет к руинам в парах, подобно танцам. Очень много ресурса идет на одну пару. Ситуация с комментированием этого вида на 1 канале чего стоит! При всем уважении к Тихонову, на мой взгляд не этично одному за наставников обсуждать прямых конкурентов. А от вида внушительной тренерской команды за бортиком плохо становится. Прямо бизнес-проект какой-то.
+7
-3
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Elenavasilevna
Ответ versa
Хотя все финалы ещё впереди, взлёт сезона - Осокина-Грицаенко. В прошлом году, мимо проходили. Сейчас улётные выбросы и поддержки, интересно презентуют постановки. С программами на сто процентов попали. Лиза яркая артистичная партнёрша, она и в одиночном была огонёк.
Вот у них действительно прямо прорыв, и не скажешь, что совсем недавно встали в пару.
+4
0
+4
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Perfectooo
Вот прям очень большое спасибо за статью Ксении! А то я плавала в наших парах..
Всё чётко и по делу.. на фоне традиционного шлака в разделе прям светлый лучик..
+5
-1
+4
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Ресницы Габи
Мне кажется, что пары - единственный вид в ФК, который не переживает за непопадание на международные соревнования. Лучшие пробуют новое без риска потерять титул или международный авторитет, улучшаются и среднячки, которые метят в дамки, новички видят этих самых лучших перед собой, тянутся за ними. Мы наблюдаем интересный момент развития вида внутри страны)
А на международке даже бестолково и скучно - три пары только будут отбираться и брать пьедестал везде и всюду, а остальные вне сборной сидеть будут и развиваться со скоростью улитки. А сейчас остро, интересно)
Главное, чтоб совсем в космос не улетели, а то у нас уже сейчас лидеры мирового гран-при «через не можу» отобрались на российскую спартакиаду 5 или 6
+4
0
+4
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Анастасия Прудникова
Ответ unknownman
Да, хорошая интрига на сезон, МГ против БК, результат противостояния непредсказуем. Далее целый набор прекрасных молодых пар, которые, в целом, ничем не хуже МГ и БК, в чем-то даже сильнее (по техническому набору), но в ФК важен статус, и этот статус дает двум "ведущим" парам фору где-то в 15 баллов, которую в парном катании нечем перекрыть. Заранее угадать, кто из более молодых займет 3 место, невозможно, кандидатов аж целых пять, это будет очень интересно.
Вообще хорошо бы, чтобы борьба была непредсказуемой на ЧР и помимо МГ и БК другие пары тоже могли претендовать при честном судействе на 1, 2 места. Особенно неприятно будет смотреть на то, если данные две пары наошибаются и их все равно лояльно отсудят, а другая какая-нибудь пара откатается чище и сложнее, но выше ее бронзы не "поднимут". В общем, интересно будет посмотреть, каким в итоге пьедестал будет и как пары откатаются.
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IrinaKin
Статья хорошая, спасибо!
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Anatiana
Ну классно же, что у нас так много сил ных и красивых пар!
Любуюсь Бойковой. Но и мишки ничуть не раздражают. И слава Богу!
Только вот Георгия Куницу не надо называть мужем Косторной.
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Оле-Лукойе
Ответ IrinaKin
А можно подробнее чем они рискнули? Уйти к Тутберидзе за высокими оценками?
То есть вы правда полагаете, что они ушли только ради якобы грибов Этери?
Я помню, как про ТМ такое же говорили, при том, что ТМ вообще никогда не обижали оценками и у нас,и на международном уровне, даже наоборот сыпали. Но у Этери ТМ выиграли серебро ОИ.
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B.Jones
Ответ IrinaKin
А можно подробнее чем они рискнули? Уйти к Тутберидзе за высокими оценками?
Вот мне тоже интересно. Хотя теперь всё наоборот, конъюнктурщики у нас самые рисковые. Вот пускай попробуют от Гоги уйти, если такие смелые
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Sincere
Ответ Raphanus
Вообще -то мировой рекорд Косторной по короткой программе держался кучу лет. Если вообще побит. "Всего лишь" чемпионка Европы - хах
Его же Валиева побила)
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IrinaKin
Ответ galik55
К чему статья, чтобы стравить болельщиков, есть много не адекватных болельщиков. Хорошо если высказывания будут корректными. Все пары у нас очень сильные. БК очень амбициозная пара, большие мастера, скорость , скольжение. Мне больше импонируют МГ , ХК и пары Слюсаренко. Пока сильней МГ и БК. Но очень близко ХК. Всем парам на ЧР желаю удачи
Статья отличная, много информации.
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Charliz
Ответ АдминБЦ
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Алена ни разу не Тэтчер, и не Меркель. Она классная фигуристка, но известна только в рамках узкого круга болельщиков ФК, в отличие от той же Саши или Ани.
а в том виде ФК, в котором она сейчас есть - она знает меньше Георгия.
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Elenavasilevna
Ответ Svetlana Yablonskaya
Я с Вами. БК сложнее, тоньше, подправили осанку - совсем красавцы стали. Стабильности бы им...
И я с Вами)))) Насчет второй оценки, я считаю, что БК лучше, они элегантны, выразительны. Стабильности - да, им не хватает, особенно часто подводит второй выброс. МГ стабильны, надежны, но кто из этих двух пар лучше, покажет лишь очное противостояние. Выиграет тот, у кого нервы крепче, а пока каждому болельщику остается ждать и болеть за свою любимую пару , не унижая действительно достойных соперников.))
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Sincere
Почему пишут, что у БК и МГ одинаковые заявки, если первые прыгают в кп риттбергер, а вторые вроде пока перешли на сальхов?
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B.Jones
Ответ Анастасия Платонова
Какой же Гоша молодец, он муж Алёны и боец! А вообще их Куницами называют.
Для пары самое то название
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И это все о нем
Парное катание у меня всегда на втором месте после мо, эти два вида самые сложные и эффектные, правда парное у нас всегда на уровне, а мо только начинает подниматься, хотя на международном уровне мо всегда была и остаётся на высоком уровне, сейчас у нас столько сильных и интересных пар, конкуренция внутри не даёт расслабится, конечно МГ самая слаженная и сильная пара на сегодня, ребята не только прекрасные спортсмены, но открытые и доброжелательные люди, их ближайшие соперники БК, слишком прагматичные и агрессивно амбициозные, ушли за грибами к ЭТ, ну что ж каждому своё, болеть за них не хочется, МГ удачи по сезону!
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Veronika spuria
Ответ Kareglazaya
Мне всегда нравилось катание Косторной, но она всего лишь чемпионка Европы, не олимпийская чемпионка, не мировой рекордсмен. На данный момент известна больше скандалами, чем спортивными достижениями. А потому фраза "муж Косторной" выглядит почти оскорбительно. Я бы еще поняла "муж Родниной", да и то: если партнер не имеет титулов, что ж теперь даже по имени его не называть что ли?
мировой рекорд по юниорам в кп не побит еще, так то.
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Девушка Безимени
Ответ Утренняя Аврора
Косторная с мужем. Звучит дико. У него имя , вообще-то ,есть. Он тоже спортсмен. А не носитель и муж Алены Косторной. Что за бестактность и обезличивание Георгия Куницы.?
пара куниц
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