А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала

Софья Муравьева уже несколько лет среди флагманов академии Плющенко, хотя за время их сотрудничества с Евгением в группу заглядывали Трусова, Косторная, а теперь и Софья Самоделкина, еще в юниорах освоившая все четверные, кроме акселя.

Муравьева, шедшая после короткой программы в Казани второй, в итоге оторвалась от соперниц почти на 10 баллов.

В чем ключ к успеху?

Узнала о победе во время интервью и очень удивилась. На Гран-при в Казани только у Муравьевой два чистых проката

Четвертый этап Гран-при для Софьи – первый старт сезона-2023/24. В прошлый раз на соревновательный лед она выходила еще в марте, в финале серии.

Несмотря на долгий перерыв (некоторые соперницы этой осенью успели пройти по два этапа), в Казани Муравьева выступила безупречно – единственная из 12 участниц. Каталась уверенно, на скорости, визуально без усилий держала высокий темп, показала четвертый уровень на вращениях и третий на дорожке шагов в обеих программах и не допустила ни одного грязного выезда.

В короткой у нее двойной аксель, тройной флип и каскад 3+3 лутц-тулуп. В заявке изначально стоял тройной аксель, но обошлось без него. Затем Муравьева включила его в планируемый контент на произвольную, но снова не решилась. Потом последовали объяснения: прыжок получается на тренировках отдельно от проката, но вставлять в программу еще не время.

Однако даже облегченного набора хватило для победы (228,81 балла). После короткой (77,02), пока Софья находилась в КиКе, с трибун крикнули «мало», но сама фигуристка согласилась с оценками: «Не знаю... Я на тот момент думала, что это много, так что у меня ни к кому претензий нет».

Произвольную Муравьева и вовсе выиграла, хотя боролась сразу с тремя квадистками – Валиевой, Садковой и Горбачевой. Они заявили по одному четвертому, но не устояли на выезде.

О победе Софье рассказали уже в микст-зоне. Пока она давала интервью, выступление закончила Камила, лидировавшая после первого дня. Валиева рухнула на 4-е место, а Муравьева сохранила первую позицию по итогам двух прокатов, но призналась, что до последнего была уверена разве что во втором месте.

«Я просто не верю, даже не знаю, что сказать, думала войти в тройку, понравиться зрителям. У меня два старта здесь до этого было – оба плохие. В первом без каскада осталась, во второй раз не вышла на произвольную – заболел живот, даже разогнуться не смогла. Надеялась, в этот раз меня Казань нормально встретит», – добавила она.

У Муравьевой лучшие и техника, и компоненты.

Вторая оценка – одно из преимуществ, благодаря которому Софья еще юниоркой ворвалась во взрослый российский топ. Оно работает и теперь. Кажется, в актуальных реалиях компоненты + чистота катания – главные активы на соревнованиях.

Муравьева отказалась от тройного акселя и оказалась права. Соперницам ультра-си тоже не приносят пользу

Победа на Гран-при – первая для Муравьевой за два года. До этого она брала золото в ноябре 2021-го на пятом этапе Кубка России по мастерам. В сезоне-2021/22 Софья еще совмещала юниорские старты со взрослыми и только готовилась к полноценному переходу. Казалось, что набор прыжков с трикселем, приближающиеся четверные и высокие для ее возраста компоненты позволят бороться с опытными чемпионками.

И Муравьева действительно держалась в топе, но не выигрывала.

В сезоне-2022/23 у нее два серебра на российском Гран-при, оба раза вслед за Елизаветой Туктамышевой. На этапе в Перми Софья обновила личный рекорд национальных стартов – 239,15 – но все равно проиграла чемпионке мира 0,79 балла.

Тогда Муравьева катала набор с тремя трикселями на две программы и все приземляла чисто. Но с декабря 2022-го стабильность выездов испортилась: аксель получался на соревнованиях 50 на 50, да и в целом, по словам Софьи, между турнирами и тренировками возник дисбаланс.

При этом еще в августе Муравьева заверила, что вскоре покажет на стартах четверные сальхов и тулуп, причем как сольно, так и в каскадах. Два года назад она заходила на сальхов дважды, но падала. Пока что нет не то что квадов – приходится отказываться даже от коронного трикселя. Но, возможно, эта тактика сейчас самая правильная.

В сезоне-2023/24 стабильности в исполнении ультра-си нет ни у одной российской фигуристки на взрослых стартах.

Чаще всего на них заходит Аделия Петросян (на фото ниже), у нее в арсенале набор из трех квадов и трикселя, но этой осенью из семи попыток удачными получились лишь две. Еще по разу четверные пробовали Камила Валиева, Алина Горбачева, Дарья Садкова и Мария Парамонова, но никто не приземлился на положительные оценки по шкале GOE. Пополнить список успешных квадисток могут Вероника Жилина, Софья Акатьева и Анастасия Зинина, пока пропускающие турниры из-за травм.

На юниорских соревнованиях ситуация не лучше. Юные фигуристки рискуют чаще, но результат это приносит пока только Маргарите Базылюк, которая выкатывает без ошибок минимум по три ультра-си, и Алене Приневой, показавшей чистый каскад с четверным лутцем. Однако и они не справляются с трудной заявкой полностью.

Стоимость ультра-си не настолько велика, чтобы компенсировать ошибки на выезде. Это доказывают и протоколы: в Казани Валиева получила 4,75 за четверной тулуп с падением и 5,71 за чистый тройной во второй половине. Такие расценки уже критиковала Этери Тутберидзе, на них жаловался Илья Малинин.

Однако в этих реалиях фигуристы просуществуют минимум до конца текущего олимпийского цикла, и победит в нем тот, кто выжмет максимум не только из собственных возможностей, но и из правил.

Плющенко критиковал судей и федерацию за поддержку тех, кто снижает сложность. Теперь он снижает сложность с ученицами

В академии Плющенко сейчас катаются несколько фигуристок, потенциально владеющих суперсложным контентом: Вероника Жилина, Софья Титова, Софья Самоделкина и Софья Муравьева. Еще больше работают над ультра-си на тренировках.

К сверхтрудности ученицы «Ангелов» готовы, даже если надо идти ва-банк. На юниорских турнирах все они заходили на триксель в короткой программе, рискуя получить нули в случае, если не удастся каскад (таковы ограничения правил для юных фигуристов).

Да и сам Евгений – один из первых адептов максимальной сложности программ, хотя эта сложность не всегда играла ему на руку. На Играх-2010 в Ванкувере с двумя квад-тулупами Плющенко проиграл чуть больше балла американцу Эвану Лайсачеку, заявившему надежный набор с тройными.

Став тренером, Евгений несколько раз столкнулся с поражениями учениц из-за чрезмерного риска. Ярчайший пример – 2-е место Жилиной и 4-е Титовой на первенстве страны-2023, после которого тренер сорвался на судей:

«Если посмотреть, люди выигрывают с одним четверным – я никого не хочу… Но с одним четверным – и противопоставить четыре ультра-си, мы что делаем? Мы делаем то, что произошло у меня с Лайсачеком? Где он сейчас, кто он вообще, где чего? Его давным-давно…

Трусова каталась. Девочка двигала фигурное катание. Проиграла Олимпиаду. Каталась у меня, по 4 ультра-си делала. А нам не надо это, нам балет нужен», – после этой тирады Евгений объявил годичный мораторий на общение со СМИ на тему судейства.

«Балет», о котором тогда рассказал Плющенко, теперь показала на Гран-при Муравьева. Тройные с хорошим отрывом и приземлением, пролетностью и сложными заходами принесли ей самую высокую техническую оценку в произвольной, а глубокие ребра, плавность, баланс и скорость – лучшие компоненты.

А самого Плющенко в Казани даже не было – вместо поездки на Гран-при со своей топ-ученицей он остался в Москве на «Битве школ», где выступал его сын Александр.

Судя по всему, теперь в «Ангелах» изменили подход, снизив амбиции. И в случае с Муравьевой точно не прогадали.

В тексте использованы фрагменты интервью «Спорт-Экспресс», Sport24 и «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф, Владимир Баранов