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У наших фигуристов тренд на обилие квадов, но риск все только портит. Почему так?

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Уфимский этап Гран-при «Край курая» – первый крупный турнир в российском календаре, а мужчины в произвольной уже установили рекорд.

Сразу три одиночника заявили по четыре четверных прыжка – на такое количество мультиквадок наши фигуристы никогда раньше не шли. Однако чистого выступления не получилось ни у одного, а двое и вовсе оказались вне пьедестала – уступили соперникам с менее рискованный контентом.

Зачем нужно столько четверных, если на внутреннем уровне для победы хватит и трех ультра-си в прокате? Есть несколько причин и столько же контраргументов.

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На сверхсложный контент в произвольной зашли Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов. Причем все они попробовали особенно трудный и редкий риттбергер. Для сравнения: на трех последних чемпионатах мира лидеры показывали от трех до шести квадов.

Макар в предыдущие сезоны уже несколько раз пытался приземлить в одном прокате четыре четверных. Он первый россиянин, кому это удалось, но все элементы чисто он не сделал пока ни разу. В Уфе вышло падение с флипа, недокрут и степ-аут на тройном акселе, а еще второй уровень дорожки шагов, на которую, видимо, просто не хватило сил.

Лутфуллин упал дважды – с тройного акселя и четверного сальхова, к тому же не докрутил на четверть квад-риттбергер, не доделал позицию волчок в финальном вращении, закончил позже музыки и тоже получил второй уровень за дорожку.

Семененко устоял на всех прыжках, но трижды с трудом вытащил приземление. Плюс сорвал секвенцию из трикселя и тройного сальхова: с первого элемента выехал в степ-аут, на втором скрутил два оборота, но связку не засчитали – в сухом остатке только тройной аксель. А еще не додержал волчок во вращении, хотя судьи к этому отнеслись благосклонно. Никто не отминусовал исполнение, а три арбитра даже поставили +3.

С учетом отставаний после короткой программы Игнатов занял 4-5 место, Лутфуллин – 5-е, а Семененко победил. На второй и третьей строчках расположились Роман Савосин и Андрей Мозалев с тремя ультра-си, хотя и они падали: Савосин – один раз, а Мозалев – дважды, допустив к тому же бабочку на квад-сальхове. Запаса после первого дня и чистого исполнения остальных элементов хватило, чтобы удержаться на пьедестале.

Семененко после выступления признался, что для него такой прыжковый набор удобен: «Не знаю, максимум ли четыре или нет, но для соревнований это самый оптимальный вариант. Флип и лутц… реально многое, не буду говорить, что все».

Хотя вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Трусова заверила, что для российских одиночников возможно многое. Она уверена, что Кондратюк, Семененко, Лутфуллин и Гуменник в скором времени соберут и пять четверных в одном прокате. Вопрос только один: есть ли в этом смысл?

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До сезона-2023/24 парни в российской сборной придерживались тактики «лучше меньше, да лучше». Для победы на внутренних турнирах им обычно хватало двух квадов в короткой и трех в произвольной, даже если исполнены они с ошибками.

Теперь фигуристы готовы на больший риск. Отстранение от международных соревнований не тормозит прогресс ни во взрослом, ни в юниорском катании. Юноши вовсю разучивают сложнейшие флип и лутц в четыре оборота, а по количеству ультра-си догоняют старших чемпионов в 13 лет.

Высокая база позволяет покрыть часть ошибок и отыграть отставание после первого дня – выступление Семененко в Уфе как лишнее подтверждение. Перед произвольной он уступал три балла, а в итоге оторвался от Савосина почти на 12, из которых 6,15 – разница в стоимости элементов.

Однако риск оправдан не всегда, Игнатова и Лутфуллина ошибки отбросили. При более удачных выступлениях соперников их отставание от тройки лидеров было бы больше. Мужское катание – и без того самый непредсказуемый вид в российской фигурке, а обилие квадов делает старты еще более нервными.

На нестабильность посетовала и Татьяна Тарасова: «Мозалев представил необычную программу из двух частей. Это впервые так. Это новинка, но я хотела бы, чтобы новинкой было исполнение всех элементов. Этого, к сожалению, не случилось».

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К тому же победивший на Гран-при Семененко отыграл у серебряного призера три балла только компонентами. Савосин провел без турниров полтора года, а более титулованные конкуренты вроде Гуменника или Кондратюка во второй оценке такого разрыва не допустят.

Перебор с квадами только усиливает главную тенденцию в нашем мужском катании: победить (и проиграть тоже) может каждый, все зависит от удачного (или нет) дня. Чем больше сложных элементов – тем больше шансов ошибиться. Мужское катание все труднее прогнозировать – это интересно для зрителей.

Но хорошо ли для спорта, в котором не выделяется никто, потому что все одинаково непредсказуемы и ненадежны?

Четверные не гарантируют преимущество ни на национальных стартах, ни на международных. Все дело в правилах

При этом чистота, точность, скольжение и презентация спасают даже тех, кто вообще не прыгает четверные.

Американец Джейсон Браун занял 5-е место на чемпионате мира-2023, хотя самый ценный элемент в его заявке – это секвенция из тройного и двойного акселей. А его соотечественник Илья Малинин за два дня приземлил восемь квадов, но все равно уступил японцу Шоме Уно и корейцу Чха Чжун Хвану. Они оба проигрывали Илье в трудности более 20 баллов.

Александра Трусова на Играх-2022 в Пекине выставила пятиквадку в произвольной и триксель в короткой против Анны Щербаковой с двумя четверными флипами. Трусова вошла в историю как первая женщина, кому покорились пять четверных в одной программе, но все равно осталась без золота.

Иногда амбициозная заявка играет против спортсмена.

Оценка за исполнение в протоколе умножается на коэффициент трудности элемента, поэтому чем выше база, тем значительнее минус в случае срыва. Так Международный союз конькобежцев стимулирует фигуристов на надежные прыжки. В обратную сторону это правило тоже работает: потенциальные надбавки за дорогие прыжки больше, чем за менее ценные. Но даже стабильные приземления на тренировках – не гарантия успеха на соревнованиях.

Семененко после Гран-при рассказал, как долго боролся с четверным риттбергером. Первый раз показал его полтора года назад на предолимпийском чемпионате России, не докрутил больше половины оборота и упал.

«У меня наконец-таки получилось на соревнованиях риттбергер сделать – все никак не удавалось, хотя на тренировках был хороший процент выполненных прыжков. На контрольных прокатах в Москве так сложилось, что я делал риттбергеры 6 из 7, попал только в произвольной. Рад, что и на прошлых показательных выступлениях в Питере у меня получилось, и сейчас тоже удачно вышло».

Впереди у российских одиночников еще пять этапов Гран-при, а после – чемпионат страны и финал серии, где конкуренция сильно возрастет. Там разница в количестве ультра-си уже не будет неоспоримым преимуществом, по крайней мере без чистого исполнения и впечатляющей презентации.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Итоговое положение

1. Евгений Семененко – 289,37

2. Роман Савосин – 277,66

3. Андрей Мозалев – 259,47

4. Макар Игнатов – 253,41

5. Глеб Лутфуллин – 253,04

6. Даниил Постарнаков – 218,20

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В тексте использованы фрагменты интервью Sport24, «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Григорий Сысоев

4 комментария

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Juulia
Лутфуллин упал дважды – с тройного акселя и четверного сальхова…интересно а автор вообще смотрел прокат?! У Глеба одно падение🤦‍♀️,но главное набросить
+2
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Маргарита В Сафронова
Молодцы ребята, что так резко с квадами начинают, по ходу сезона они эту планку удержат и закрепят.
+1
0
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Anisu
Все не так. Господи, бедные спортсмены. Пусть уже журналисты класс покажут, как надо-то.
+1
-1
0
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Залина Малина
Какие у нас мальчики замечательные. Бесспорно - это самый интересный вид.
0
0
0
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