Дэвис и Смолкин с серебром – хотя Диана упала! Судьи как будто моргнули во время их прокатов

Мемориал Ондрея Непелы – второй для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина турнир за Грузию, и они снова в призах. Из Братиславы увозят серебро, выше оказались только вице-чемпионы Европы, британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Грузинский дуэт едва не упустил второе место из-за падения Дианы в произвольном танце, но помог запас после первого дня, плюс подстраховали арбитры. Впрочем, судьи вообще вели себя интересно.

Дэвис и Смолкин зажгли в ритм-танце в новых костюмах и сдали в произвольном. Помимо падения проблемы со скольжением и скоростью

С прошлого турнира Дианы и Глеба – Lake Placid Dance International – прошло почти два месяца.

За это время дуэт вкатал ритм-танец и поработал над выносливостью: и скользят, и дышат фигуристы уже гораздо легче. Заметен постепенный набор формы к первому этапу Гран-при, а до него Дэвис и Смолкин заедут на Budapesht Trophy в середине октября. График насыщенный, но они, вероятно, хотят вычистить постановки перед стартом серии. Объяснимо, учитывая весь прошлый сезон без соревнований.

К мемориалу Непелы Диане пошили новый костюм для ритм-танца. Теперь вместо платья цвета металик – ярко-красное с открытой спиной и ассиметричной юбкой. Все это на контрасте с одетым в черное партнером.

За прошедшее с Лейк-Плэсида время ритм-танец и правда заиграл. В Братиславе прокат получился увереннее, без суетливости в движениях, и после первого дня Дэвис/Смолкин шли вторыми с отрывом в два балла от третьего места.

А вот произвольный танец пошел очевидно тяжелее. Стилистически он и без того проигрывает короткому – по крайней мере, пока балетная пластика и акробатические поддержки сочетаются плохо. К тому же в Братиславе Диана потеряла ход во второй половине проката, скорость за обоих держал Глеб. Это прослеживалось в движениях – как он ее потягивал и подталкивал в зависимости от ситуации.

В середине программы Дэвис не устояла на выходе из второй секции твиззлов. Музыку потом вместе нагнали, но потеряли и в уровне, и в оценках за исполнение. После выступления Диана и сама поникла, возможно, понимая, что это их отбросит.

И все же в итоговом протоколе грузинский дуэт выше всех, кроме британцев.

Судьи на мемориале Непелы периодически слепли на прокатах своих дуэтов. Зато для конкурентов не жалели минусовых GOE

Странные нестыковки в протоколе на мемориале Непелы случились еще в первый день, но во второй стало очевидно: каждый арбитр изо всех сил тянул пару из своей страны на первое место.

Несмотря на неудачи в произвольном танце, в протоколе грузинского судьи Диана и Глеб все равно первые, причем с +7 (!) баллами от среднего результата, который в итоге пошел в таблицу. В ритм-танце пару здорово поддержала судья из Украины Ирина Медведева, прибавившая им 4,8 балла к зачетной оценке.

Впрочем, этот специалист вообще доброжелательна к Дэвис/Смолкину еще со знаменитого Кубка Варшавы-2021, где они получили оценки близкие к топам чемпионата мира.

Великобритания сделала многое для для Фир и Гибсона. В первый день их одарили почти пятью дополнительными баллами. Щедрым оказался и чешский арбитр, прибавивший Натали Ташлеровой и Филиппу Ташлеру в ритм-танце +3. Словацкий специалист не поскупился на +7 в произвольном и поставил чехов на первое место, прижав на один балл британцев.

А вот американский судья битву за пьедестал проиграл. Он отнял больше 6 баллов от среднего результата Ташлеров и прибавил Зингас/Колеснику 4, но пара из США все равно уступила 0,06 в итоговой таблице.

Вся эта математика кому-то покажется странной и малозначимой – ведь важнее сами выступления. Необъяснимые порой надбавки в распечатках на челленджерах давно не удивляют, к тому же наибольшие и наименьшие из них все равно отбрасываются.

Однако есть несколько важных аргументов в пользу непредвзятого судейства помимо принципов фейр-плей. Медали – это деньги и статус. Турниры категории Б идут в зачет квалификации на чемпионат мира и рейтинга ISU.

Рейтинг влияет на распределение по разминкам и косвенно – затем и на баллы, добавляя «обаяние имени». На челленджерах учитываются личные и мировые рекорды. Странно ориентироваться на них по ходу сезона, зная, что в уме эти оценки нужно делить на два.

Тем не менее – ориентируются.

В случае с Дианой и Глебом season best уже в начале осени, видимо, ставит точку в выборе первой пары Грузии. Их 77,62 + 117,47 = 191,82 значительно превосходят баллы Марии Казаковой и Георгия Ревии 70,95 + 110,04 + 180,99.

В Грузии, где национальный чемпионат не проводят, а путевки на турниры выдают по результатам в сезоне, это важный фактор. Все-таки квот у сборной – две на ЧЕ и одна на ЧМ – на всех не хватит.

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Итоговое положение (танцы на льду)

1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 200,46

2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 188,94

3. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 187,34

4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 187,28

5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 179,18

Произвольный танец

1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 118,77

2. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 113,00

3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 111,67

4. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 111,32

5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 109,18

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; twitter.com/goldenskate