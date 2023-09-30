Kiss not cry
Блог

Дэвис и Смолкин с серебром – хотя Диана упала! Судьи как будто моргнули во время их прокатов

Диана Дэвис Диана Дэвис
сборная Грузии
Натали Ташлерова
Филип Ташлер
Льюис Гибсон
танцы на льду танцы на льду
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Лайла Фир
Георгий Ревия
Мария Казакова
Мемориал Ондрея Непелы
Вадим Колесник
Эмилия Зингас
Фигурное катание Фигурное катание

Мемориал Ондрея Непелы – второй для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина турнир за Грузию, и они снова в призах. Из Братиславы увозят серебро, выше оказались только вице-чемпионы Европы, британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Грузинский дуэт едва не упустил второе место из-за падения Дианы в произвольном танце, но помог запас после первого дня, плюс подстраховали арбитры. Впрочем, судьи вообще вели себя интересно.

Дэвис и Смолкин зажгли в ритм-танце в новых костюмах и сдали в произвольном. Помимо падения проблемы со скольжением и скоростью

С прошлого турнира Дианы и Глеба – Lake Placid Dance International – прошло почти два месяца.

За это время дуэт вкатал ритм-танец и поработал над выносливостью: и скользят, и дышат фигуристы уже гораздо легче. Заметен постепенный набор формы к первому этапу Гран-при, а до него Дэвис и Смолкин заедут на Budapesht Trophy в середине октября. График насыщенный, но они, вероятно, хотят вычистить постановки перед стартом серии. Объяснимо, учитывая весь прошлый сезон без соревнований.

К мемориалу Непелы Диане пошили новый костюм для ритм-танца. Теперь вместо платья цвета металик – ярко-красное с открытой спиной и ассиметричной юбкой. Все это на контрасте с одетым в черное партнером.

За прошедшее с Лейк-Плэсида время ритм-танец и правда заиграл. В Братиславе прокат получился увереннее, без суетливости в движениях, и после первого дня Дэвис/Смолкин шли вторыми с отрывом в два балла от третьего места.

А вот произвольный танец пошел очевидно тяжелее. Стилистически он и без того проигрывает короткому – по крайней мере, пока балетная пластика и акробатические поддержки сочетаются плохо. К тому же в Братиславе Диана потеряла ход во второй половине проката, скорость за обоих держал Глеб. Это прослеживалось в движениях – как он ее потягивал и подталкивал в зависимости от ситуации.

В середине программы Дэвис не устояла на выходе из второй секции твиззлов. Музыку потом вместе нагнали, но потеряли и в уровне, и в оценках за исполнение. После выступления Диана и сама поникла, возможно, понимая, что это их отбросит.

И все же в итоговом протоколе грузинский дуэт выше всех, кроме британцев.

Судьи на мемориале Непелы периодически слепли на прокатах своих дуэтов. Зато для конкурентов не жалели минусовых GOE

Странные нестыковки в протоколе на мемориале Непелы случились еще в первый день, но во второй стало очевидно: каждый арбитр изо всех сил тянул пару из своей страны на первое место.

Несмотря на неудачи в произвольном танце, в протоколе грузинского судьи Диана и Глеб все равно первые, причем с +7 (!) баллами от среднего результата, который в итоге пошел в таблицу. В ритм-танце пару здорово поддержала судья из Украины Ирина Медведева, прибавившая им 4,8 балла к зачетной оценке.

Впрочем, этот специалист вообще доброжелательна к Дэвис/Смолкину еще со знаменитого Кубка Варшавы-2021, где они получили оценки близкие к топам чемпионата мира.

Великобритания сделала многое для для Фир и Гибсона. В первый день их одарили почти пятью дополнительными баллами. Щедрым оказался и чешский арбитр, прибавивший Натали Ташлеровой и Филиппу Ташлеру в ритм-танце +3. Словацкий специалист не поскупился на +7 в произвольном и поставил чехов на первое место, прижав на один балл британцев. 

А вот американский судья битву за пьедестал проиграл. Он отнял больше 6 баллов от среднего результата Ташлеров и прибавил Зингас/Колеснику 4, но пара из США все равно уступила 0,06 в итоговой таблице.

Вся эта математика кому-то покажется странной и малозначимой – ведь важнее  сами выступления. Необъяснимые порой надбавки в распечатках на челленджерах давно не удивляют, к тому же наибольшие и наименьшие из них все равно отбрасываются. 

Однако есть несколько важных аргументов в пользу непредвзятого судейства помимо принципов фейр-плей. Медали – это деньги и статус. Турниры категории Б идут в зачет квалификации на чемпионат мира и рейтинга ISU.

Рейтинг влияет на распределение по разминкам и косвенно – затем и на баллы, добавляя «обаяние имени». На челленджерах учитываются личные и мировые рекорды. Странно ориентироваться на них по ходу сезона, зная, что в уме эти оценки нужно делить на два.

Тем не менее – ориентируются.

В случае с Дианой и Глебом season best  уже в начале осени, видимо, ставит точку в выборе первой пары Грузии. Их 77,62 + 117,47 = 191,82 значительно превосходят баллы Марии Казаковой и Георгия Ревии 70,95 + 110,04 + 180,99.

В Грузии, где национальный чемпионат не проводят, а путевки на турниры выдают по результатам в сезоне, это важный фактор. Все-таки квот у сборной – две на ЧЕ и одна на ЧМ – на всех не хватит.

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Итоговое положение (танцы на льду)

1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 200,46

2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 188,94

3. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 187,34

4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 187,28

5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 179,18

 

Произвольный танец

1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 118,77

2. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 113,00

3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 111,67

4. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 111,32

5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 109,18

 

Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; twitter.com/goldenskate

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlenaPayvina
У нас с 2мя падениями 1е место было))) в том году. Поэтому 2е ещё по божески
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spf12
Ответ Е...С
Давно пора наказывать судей, без этого ничего не изменится.
Распечатки откройте. Там всё стоит и падение снизило оценки. Хватит ерунду писать.
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Давно пора наказывать судей, без этого ничего не изменится.
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ad notam
Что за ложный и провокативный заголовок "Судьи как будто моргнули во время их прокатов" - за падение был дедакшн и минусовое GOE на элементе SyTwW2+SyTwM4 6.09-2.32-1=2.77
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ sidhant
Радует что эти ребятишки уже не имеют к России ни какого отношения.
Так-то оно так. Но в январе следующего года их натянут на бронзу чемпионата Европы. К этому все и идет..
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ spf12
Есть ощущение, что слепые.
А попросите Фомичева (раз он так уверенно заявляет "не катают на такие оценки") разобрать первые 30-40 секунд проката Дэвисов по шагам. Будет мегапафосная простыня, в которой будет все, кроме требуемого))
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Похоже надо об этом сообщить про этого украинского судью его руководству, вот весело будет
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Ответ AlenaPayvina
У нас с 2мя падениями 1е место было))) в том году. Поэтому 2е ещё по божески
Не только у нас. Чемпионы мира тоже наваляли, что не помешало им стать чемпионами.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Диана в произвольном танце с самого начала была не в форме. То ли нервничала, то ли самочувствие не очень.
В ритм-танце накануне ребята смотрелись намного лучше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
orlitza
Ответ Nokolay Fomi4ev
То есть Казакова/Ревия и Ташлеровы - пары, в которых оба партнера катят, намного слабее пары, где нулевая партнерша и среднего уровня партнер? То есть можно нарисовать любые оценки и такие, как ты, будут говорить, что всё правильно? После того блата, что сопровождает Дэвис и Смолкина, танцы вообще пора исключать из олимпийских видов. Никому не приходит в голову включать в олимпиаду бальные танцы на паркете - туда же за пределы олимпиады пора отправлять и танцы на льду. А в одиночном и в парном заменять людей на компьютерную аппаратуру.
Что же никак не смириться с оценками? Судьи так видят. И не первый год. Давно в обносках ЭГ ходила бы, если бы всё покупалось. Ну, не нравятся они кому-то. И что? Уже за другую страну катают. Что же никак не отстать от фигуристов?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ Anna Stefan
Кроме Гибсонов и Дэвисов (несмотря на падение Дианы), никого и не было, кто мог бы претендовать на 1-2 место. Ташлеров могли затащить, но они сильно отстали в РТ. Колесники на удивление ни о чём. Про остальных вообще нечего сказать.
Вот-вот, вообще не понимаю восхищения Зингас-Колесник, которых уже почему-то считают околотоповым дуэтом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Ответ Mion
Все так)) но чемпионы мира не на элементе присели)
Неважно. Они просто не могли не стать чемпионами при любом прокате, потому что омерикосам обязательно нужно было золото в единственном виде, в котором на него не могли претендовать ни японцы, ни корейцы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mion
Ответ Anna Stefan
Не только у нас. Чемпионы мира тоже наваляли, что не помешало им стать чемпионами.
Все так)) но чемпионы мира не на элементе присели)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spf12
Ответ Егор Егор
Здравствуйте, этери георгиевна
И вам не хворать.) Вывожу Егадзе и тороплюсь ответить вам.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Кроме Гибсонов и Дэвисов (несмотря на падение Дианы), никого и не было, кто мог бы претендовать на 1-2 место. Ташлеров могли затащить, но они сильно отстали в РТ. Колесники на удивление ни о чём. Про остальных вообще нечего сказать.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Статья о произвольном танце, а видео нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sidhant
Радует что эти ребятишки уже не имеют к России ни какого отношения.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тёкин
И даже судья на ВАР не увидел?))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nokolay Fomi4ev
Ответ spf12
Распечатки откройте. Там всё стоит и падение снизило оценки. Хватит ерунду писать.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Видимо, кудрявая женщина в пальто продолжает ужины с судьями и скорее всего, особо щедрыми ужины были в межсезонье в Турции, когда она вместе со своим корешем Лакерником проводила сборы и семинары для иностранных судей. Я уже тогда говорил, что эти мероприятия в Турции не пройдут бесследно. Подпальтовая парочка снова на коне!
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Ответ Gemma157
Так-то оно так. Но в январе следующего года их натянут на бронзу чемпионата Европы. К этому все и идет..
И будут призеры кататься в шоу Тутберидзе, с документами то сейчас уже все в порядке.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий