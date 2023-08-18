8 комментариев

Kiss not cry
Блог

Наши юниоры выдали прыжковый набор на уровне взрослого ЧМ. Чем еще удивили фигурные прокаты?

контрольные прокаты контрольные прокаты
Арсений Федотов
Лев Лазарев
Григорий Федоров
Николай Угожаев
Макар Пузин
Кирилл Сарновский
Сергей Дудаков
Николай Морошкин
сборная России сборная России
мужское катание мужское катание
Фигурное катание Фигурное катание

Сезон в нашем фигурном катании традиционно начинается с прокатов юниоров.

Парни уже показали обе программы (у девушек произвольная впереди). До старта Гран-при и других ключевых турниров больше двух месяцев, а техническая заявка уже впечатляет, чего не скажешь о выборе музыки.

Ого, возник тренд на четверной лутц. И вообще, постановки у юниоров сложнее, чем у парней из взрослой команды

В короткой программе юниоров базовую стоимость серьезно ограничивают правила – четверные прыжки запрещены, но один фигурист все же обошел этот барьер.

18-летний Григорий Федоров (ученик Светланы Соколовской) открыл прокаты с чистого четверного флипа, а затем исполнил квад-лутц (с падением). Осенью он выйдет на взрослый лед, поэтому показал набор, адаптированный под новый уровень. В произвольной Федоров снова зашел на эти ультра-си и оба раза не устоял.

Выводы о форме делать рано, для наработки стабильности есть полный сезон. К тому же остальные прыжки Федоров сделал без падений, справился и со сложной секвенцией из квад-тулупа и двух двойных акселей. Еще один двойной прыжок – тулуп – вероятно, трансформируется в четверной.

На три квада зашли воспитанник «Хрустального» Арсений Федотов (тулуп и два сальхова) и Никита Сарновский из «Ангелов Плющенко» (лутц и два сальхова). По два у Михаила Тихонова из «Армии фигурного катания» (тулуп с падением и сальхов) и подопечного Тамары Москвиной Николая Угожаева (флип и лутц чисто).

14-летний ученик Сергея Давыдова Лев Лазарев замахнулся на четыре, среди которых два сложнейших лутца, тулуп и сальхов с падением.

Еще год назад контент у парней был проще. После полноценного сезона без международных стартов внутренняя конкуренция и зрелищность программ не упали, а даже выросли!

Во взрослой сборной на условные «старшие четверные» (флип и лутц) заходят только двое – Александр Самарин и Марк Кондратюк (плюс заходил Михаил Коляда, приостановивший карьеру). На чемпионате мира-2023 их исполнили трое, в Новогорске у юниоров – четверо. Тренер Сергей Дудаков анонсировал, что вскоре в эту лигу может войти и Арсений Федотов – он тоже готовит новые элементы.

Татьяна Тарасова по итогам прокатов заверила: «У нас есть достойные мальчишки. Все, кто катался, все хорошие. Кого-то одного выделять не буду, потому что это было бы неправильно».

Справедливо?

Есенин в миксе с тяжелым металлом, «Черный лебедь» с k-pop и прокат по мотивам модного показа

С музыкой и образами для юниоров тренеры экспериментируют не так охотно, как с контентом. Это объяснимо: классика – отличная база для отработки скольжения, пластики и чувства ритма для начала карьеры. Однако придумать что-то новое с композицией из золотого фонда фигурного катания очень сложно. 

В Новогорске только юноши за два дня откатали под «Лебединое озеро», «Мулен руж», Ave Maria (дважды!), а еще под темы из «Интерстеллара», фильмов о Джеймсе Бонде, Nemesis, Beethoven’s 5 Secrets и O от Coldplay, и так звучащие каждый сезон.

Но оригинальные решения тоже нашлись.

Федотов и команда Тутберидзе для произвольной выбрали новый микс – не просто балет Чайковского, а тему из фильма «Черный лебедь», дополненную одноименным треком южно-корейской группы BTS.

Для 14-летнего Арсения мрачный образ и история со сложным психологизмом в новинку. Для короткой взяли ритмичные Iron и Run Boy Run от Woodkid, здесь своя сложность: темп постоянно повышается, пока к концу проката не достигает пика и не обрывается.

«Это действительно новое для него. Многие отметили, что такого от спортсмена не ожидали. Мне кажется, новизна этих программ и в смене стиля, это современная хореография и интересная музыка, интересные заходы, все в музыкальные акценты…» – рассказал Сергей Дудаков.

Абсолютно новую для фигурного катания композицию взял Николай Угожаев – музыку к модному показу мужской коллекции «Лето 2021» Yves Saint Laurent. В прокате он отыгрывает роль участника показа. В стиле этой коллекции Угожаеву также пошили костюм: лаконичный черный с вставками из сетки.

Хореограф Николай Морошкин объяснял: «На самом деле, подиум и лед – интересная идея, которую, наверное, никто не пробовал воплотить. Разные города, новые коллекции, все это в бешеном темпе в свете софитов и в конечном счете, все это прыжки наверх».

А ученику Ирины Смирновой Макару Пузину для короткой собрали необычный мэшап из тяжелого металла и поэмы «Черный человек» Сергея Есенина в исполнении Сергея Безрукова.

В прокате звучат лишь ее начало и конец: «Друг мой, друг мой. Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль <...> Никого со мной нет. Я один… И – разбитое зеркало…» – они задают тон программе. Между этими фрагментами при помощи хореографии и элементов спортсмен отражает страдание героя. Для 14-летнего юноши непростая задача, но вместе с тем возможность роста.

Впереди премьеры произвольных программ у девушек. Какие находки приготовили они, узнаем вот-вот. 

Сборная России 

Контрольные прокаты

Новогорск

18 августа

Девушки, произвольная программа

15:00

24 августа

Пары, короткая программа

15:00

25 августа

Пары, произвольная программа

15:00

29 августа

Танцы на льду, ритм-танец

15:00

30 августа

Танцы на льду, произвольный танец

15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

Суперюниорка Плющенко пошла против правил ради сложности – в чем идея?

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS

В тексте использованы фрагменты интервью «Матч ТВ» и Федерации фигурного катания на коньках России.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев, Рамиль Ситдиков

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tania09**
Федотов завораживает, как же хочется чтобы без травм прошёл свой спортивный путь.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИАНА
Арсений и Лева и Коля Угожаев очень порадовали!!!! Умнички!!!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ostinato
Ответ Nokolay Fomi4ev
Комментарий скрыт
Ой, а расскажите об удачных переходах из ТШТ к другим тренерам. Кто-то стал олимпийским чемпионом с другими тренерами? Может быть чемпионом Мира, Европы?
Имя, сестра, имя.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Нас ждӗт роскошный юниорский сезон, Главное, чтобы все спортсмены были здоровы и прошли его до конца. И девочки и мальчики восхищают сложностью и красотой катания.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий