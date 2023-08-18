8 комментариев

Сезон в нашем фигурном катании традиционно начинается с прокатов юниоров.

Парни уже показали обе программы (у девушек произвольная впереди). До старта Гран-при и других ключевых турниров больше двух месяцев, а техническая заявка уже впечатляет, чего не скажешь о выборе музыки.

Ого, возник тренд на четверной лутц. И вообще, постановки у юниоров сложнее, чем у парней из взрослой команды

В короткой программе юниоров базовую стоимость серьезно ограничивают правила – четверные прыжки запрещены, но один фигурист все же обошел этот барьер.

18-летний Григорий Федоров (ученик Светланы Соколовской) открыл прокаты с чистого четверного флипа, а затем исполнил квад-лутц (с падением). Осенью он выйдет на взрослый лед, поэтому показал набор, адаптированный под новый уровень. В произвольной Федоров снова зашел на эти ультра-си и оба раза не устоял.

Выводы о форме делать рано, для наработки стабильности есть полный сезон. К тому же остальные прыжки Федоров сделал без падений, справился и со сложной секвенцией из квад-тулупа и двух двойных акселей. Еще один двойной прыжок – тулуп – вероятно, трансформируется в четверной.

На три квада зашли воспитанник «Хрустального» Арсений Федотов (тулуп и два сальхова) и Никита Сарновский из «Ангелов Плющенко» (лутц и два сальхова). По два у Михаила Тихонова из «Армии фигурного катания» (тулуп с падением и сальхов) и подопечного Тамары Москвиной Николая Угожаева (флип и лутц чисто).

14-летний ученик Сергея Давыдова Лев Лазарев замахнулся на четыре, среди которых два сложнейших лутца, тулуп и сальхов с падением.

Еще год назад контент у парней был проще. После полноценного сезона без международных стартов внутренняя конкуренция и зрелищность программ не упали, а даже выросли!

Во взрослой сборной на условные «старшие четверные» (флип и лутц) заходят только двое – Александр Самарин и Марк Кондратюк (плюс заходил Михаил Коляда, приостановивший карьеру). На чемпионате мира-2023 их исполнили трое, в Новогорске у юниоров – четверо. Тренер Сергей Дудаков анонсировал, что вскоре в эту лигу может войти и Арсений Федотов – он тоже готовит новые элементы.

Татьяна Тарасова по итогам прокатов заверила: «У нас есть достойные мальчишки. Все, кто катался, все хорошие. Кого-то одного выделять не буду, потому что это было бы неправильно».

Справедливо?

Есенин в миксе с тяжелым металлом, «Черный лебедь» с k-pop и прокат по мотивам модного показа

С музыкой и образами для юниоров тренеры экспериментируют не так охотно, как с контентом. Это объяснимо: классика – отличная база для отработки скольжения, пластики и чувства ритма для начала карьеры. Однако придумать что-то новое с композицией из золотого фонда фигурного катания очень сложно.

В Новогорске только юноши за два дня откатали под «Лебединое озеро», «Мулен руж», Ave Maria (дважды!), а еще под темы из «Интерстеллара», фильмов о Джеймсе Бонде, Nemesis, Beethoven’s 5 Secrets и O от Coldplay, и так звучащие каждый сезон.

Но оригинальные решения тоже нашлись.

Федотов и команда Тутберидзе для произвольной выбрали новый микс – не просто балет Чайковского, а тему из фильма «Черный лебедь», дополненную одноименным треком южно-корейской группы BTS.

Для 14-летнего Арсения мрачный образ и история со сложным психологизмом в новинку. Для короткой взяли ритмичные Iron и Run Boy Run от Woodkid, здесь своя сложность: темп постоянно повышается, пока к концу проката не достигает пика и не обрывается.

«Это действительно новое для него. Многие отметили, что такого от спортсмена не ожидали. Мне кажется, новизна этих программ и в смене стиля, это современная хореография и интересная музыка, интересные заходы, все в музыкальные акценты…» – рассказал Сергей Дудаков.

Абсолютно новую для фигурного катания композицию взял Николай Угожаев – музыку к модному показу мужской коллекции «Лето 2021» Yves Saint Laurent. В прокате он отыгрывает роль участника показа. В стиле этой коллекции Угожаеву также пошили костюм: лаконичный черный с вставками из сетки.

Хореограф Николай Морошкин объяснял: «На самом деле, подиум и лед – интересная идея, которую, наверное, никто не пробовал воплотить. Разные города, новые коллекции, все это в бешеном темпе в свете софитов и в конечном счете, все это прыжки наверх».

А ученику Ирины Смирновой Макару Пузину для короткой собрали необычный мэшап из тяжелого металла и поэмы «Черный человек» Сергея Есенина в исполнении Сергея Безрукова.

В прокате звучат лишь ее начало и конец: «Друг мой, друг мой. Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль <...> Никого со мной нет. Я один… И – разбитое зеркало…» – они задают тон программе. Между этими фрагментами при помощи хореографии и элементов спортсмен отражает страдание героя. Для 14-летнего юноши непростая задача, но вместе с тем возможность роста.

Впереди премьеры произвольных программ у девушек. Какие находки приготовили они, узнаем вот-вот.

Сборная России

Контрольные прокаты

Новогорск

18 августа

Девушки, произвольная программа

15:00

24 августа

Пары, короткая программа

15:00

25 августа

Пары, произвольная программа

15:00

29 августа

Танцы на льду, ритм-танец

15:00

30 августа

Танцы на льду, произвольный танец

15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

В тексте использованы фрагменты интервью «Матч ТВ» и Федерации фигурного катания на коньках России.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев, Рамиль Ситдиков