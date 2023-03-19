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Главный ветеран фигурки уходит в 37 лет. Он продвигал квады и соперничал с Плющенко

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Кана Мурамото
Марина Зуева Марина Зуева
Дайсуке Такахаси Дайсуке Такахаси
Фигурное катание Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) системно выступает за долголетие фигуристов: отстаивает важность компонентов, жестко наказывает за неоправданный риск, поощряет чистоту и стабильность.

Однако настоящих долгожителей международного уровня по-прежнему немного. Один из них – 37-летний Дайсуке Такахаси – накануне завершил карьеру. 9 лет назад он закончил с одиночным катанием, а теперь попрощался с танцами на льду.

Удивительно, потому что именно сейчас они с партнершей по-настоящему вышли на пик. Так почему он уходит, если хотел задержаться в спорте?

Продвигал четверные вместе с Плющенко 20 лет назад и боролся с Ханю за путевку в Сочи-2014

Такахаси – первый японский одиночник экстра-класса, первый чемпион мира, победитель финала Гран-при и призер Олимпийских игр.

Он попал в топ-10 в 2003-м и продержался там до 2014-го, хотя этот период – один из самых непростых в истории фигурного катания: переход от системы оценивания 6,0 к современным правилам и борьба за четверные у мужчин. Тренды в спорте менялись каждый сезон, но японец мастерски адаптировался. Все благодаря высоким компонентам и неустанной борьбе с ультра-си.

Дайсуке регулярно заявлял квады на турниры. Лучше всего удавался тулуп, но он также пробовал флип (ни разу не докрутив на соревнованиях) и отрабатывал на тренировках лутц. И это при том, что в середине 2000-х – начале 2010-х для победы на главных стартах хватало чистой программы с тройными.

Именно поэтому на Играх-2010 американец Эван Лайсачек, не исполнивший ни одного четверного, обошел и Такахаси, и Плющенко, которые зашли на квады, но ошиблись. 

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Однако высокий риск далеко не всегда оправдывал себя: почти в каждом сезоне у Дайсуке случались минимум один-два срыва программы. Зато вторая оценка не подводила – в лучшие годы он получал десятки за компоненты регулярно.

Такахаси отличался уверенным владением коньком и артистичным, эмоциональным катанием. Недаром после ухода из одиночников он выступал в шоу, совмещающих фигурное катание с японским театром кабуки. Дайсуке одинаково органично двигался под классику Рахманинова и Пьяццолло, мюзиклы Уэббера и рэп Снуп Догга.

Вершина соревновательного творчества – страстное танго в короткой-2009/10 с умопомрачительной дорожкой в конце.

За долгую карьеру Такахаси поработал с тренерами и хореографами самых разных школ: россиянами Николаем Морозовым и Татьяной Тарасовой, американцами Лори Никол и Ше-Линн Бурн, швейцарцем Стефаном Ламбьелем и, конечно, Утако Нагамицу и Кэндзи Миямото. Более универсального и разностороннее развитого одиночника в Японии не было до появления Юдзуру Ханю и Шомы Уно.

Однако к 2014-му Дайсуке накопил травм. Правое колено – самое слабое место – оперировали несколько раз. Такахаси попрощался со льдом после Игр в Сочи, попытался вернуться в 2018-м, но без четверных на соревнованиях, а год спустя перешел в танцы.

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Стартовать в танцах на льду, если тебе за 30, – особенная задача. Но в Японии, где конкуренция в этом виде долго держалась на нуле, решать ее реально. Партнерша Такахаси, 27-летняя Кана Мурамото, уже взяла бронзу чемпионата четырех континентов вместе с Крисом Ридом и золото командного Кубка мира. Она предложила Дайсуке кататься вместе под руководством Марины Зуевой.

Зуева привела к олимпийскому золоту Тессу Виртью/Скотта Мойра и Мэрил Дэвис/Чарли Уайта, а еще подготовила нескольких призеров Игр. Но к 2020-му в ее группе не осталось сильных дуэтов, поэтому на необычный японский проект действительно надеялись. 

«То, что мы делаем сейчас, – это только начало работы с огромным, почти неограниченным потенциалом, поверьте моему опыту. Я даже не пытаюсь ничего приукрасить. Напротив, я чувствую огромную ответственность за эту пару, потому что в моих руках талант, а это всегда ко многому обязывает тренера», – уверяла Зуева в ноябре 2021-го.

Она называла Такахаси идеальным партнером для Мурамото: «эмоциональный и экспрессивный», «высококлассный одиночник с мощной технической базой, которую нужно лишь адаптировать под танцы на льду».

Техника у пары действительно в порядке. В первый же совместный сезон они на равных соперничали с первым на тот момент дуэтом сборной Мисато Комацубарой и Тимом Колето. А через год совместной работы базовая стоимость их программ вышла на уровень чемпионов мира Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Образы для постановок тоже подбирали непростые: в первом же произвольном танце замахнулись на «Баядерку» с почти балетной пластикой.

Тренерский штаб в их мастерстве не сомневался: «Конечно, проще взять приятную музыку и просто красиво кататься под нее. Исполнять балетную пьесу на льду гораздо сложнее. Если вы не способны разложить хореографию на фразы, как это делается в балете, у вас может получиться только пародия на балет», – поясняла Зуева.

Однако паре не хватало чистоты и стабильности – в первые два сезона ошибки случались почти в каждом прокате. Из-за падения в ритм-танце на национальном чемпионате Дайсуке и Кана проиграли отбор на Игры-2022, хотя до этого не раз обходили Комацубару/Колето.

И все же, несмотря на солидный возраст и неудачи на стартах, зашли на следующий олимпийский цикл.

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За прошедший год Мурамото и Такахаси ни разу не намекали на возможное завершение карьеры. К началу сезона-2022/23 они взяли серебро чемпионата четырех континентов и бронзу на NHK Trophy-2020 (по сути внутреннем турнире из-за ковидных ограничений). Их персональный рекорд по сумме программ – 190,16 – проигрывал результатам соперников из топ-3 по 30-40 баллов.

В начале февраля 2023-го Дайсуке в шутку рассуждал: «Я уйду, когда перестану танцевать. Хочу выступать до конца жизни, поэтому, когда закончу с танцами на льду, снова начну практиковать прыжки. Я хочу иметь возможность выступать как в танцах, так и в одиночном разряде».

Но через три месяца настроение изменилось. По завершении World Team Trophy Такахаси вдруг заявил: «На банкете прошлой ночью некоторые судьи подошли ко мне и сказали, что я наконец-то влился в танцы на льду. Все они спрашивали: «Ты продолжаешь, верно?» Я серьезно подумаю об этом, но не знаю, как все обернется».

Он уверял: желание остаться есть, но год выдался слишком тяжелым – нужен отдых.

Две недели спустя Мурамото и Такахаси объявили о завершении карьеры. Оказалось, решение закончить созрело еще в декабре 2022-го. Старая травма колена обострилась, прогресс замедлился, а боль не отступала. «Я не мог присесть на правую ногу – перенес нагрузку на левую. Это не очень хорошо, но что-то нужно было решать. Я не мог тренироваться, а иногда просыпался утром и не мог даже пошевелить ногами», – объяснил фигурист. 

Как ни странно, именно сезон-2022/23 – самый удачный в их совместной карьере. Дуэт выиграл национальный чемпионат, несколько раз обновил личный рекорд по оценкам и остановился в шаге от десятки лучших на чемпионате мира. Теперь, по словам партнерши, они работают вместе над другим проектом.

За то время, что Дайсуке катался сначала в одиночном, а потом в танцах на льду, в фигурном катании сменилось несколько эпох. Евгений Плющенко и Стефан Ламбьель попрощались с турнирами и ушли в тренерство. Началась, дошла до пика и завершилась карьера Юдзуру Ханю. В Японии выросло новое поколение чемпионов – Шома Уно и Юма Кагияма.

Казалось, Такахаси не остановится никогда, но в его спортивной жизни все же настал следующий этап, который он называет началом большого пути.

Ого, японская фигуристка выступает в 53 года: она первой прыгнула триксель и учила квады в 1980-х

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Фото: globallookpress.com/Naoki Morita; Gettyimages.ru/Atsushi Tomura, Matthew Stockman

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