21 комментарий

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Ого, японская фигуристка выступает в 53 года: она первой прыгнула триксель и учила квады в 1980-х

сборная Японии сборная Японии
женское катание женское катание
Мидори Ито
Матико Ямада
Фигурное катание Фигурное катание

В 1980-х японка Мидори Ито покоряла сложные каскады и многооборотные прыжки. Она первой среди женщин исполнила тройной аксель, на протяжении десяти лет держалась в топе и была готова к революции четверных.

В 2023-м неудержимая Ито по-прежнему выступает на турнирах, теперь уже для любителей. При этом соревнуется не только в скольжении – у нее впечатляющий контент для 53 лет.

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Техника всегда была сильнейшей стороной Мидори. Ее тренер Матико Ямада делала ставку на сложность, и уже в 8 лет фигуристка исполнила на тренировке первый тройной. Она отличалась скоростным катанием, высотой и легкостью прыжков – и в этом смысле очень походила на современных одиночниц.

Правда, они с Ямадой упускали другой важный компонент – обязательные фигуры. Во владении коньком юная спортсменка всегда проигрывала соперницам, порой откатываясь за пределы первой десятки. В это время в женском катании правила Катарина Витт, а мастером обязательных фигур считалась Кира Иванова. Маленькая атлетичная «девочка-цунами», как называли Ито, кардинально от них отличалась.

Однако еще до отмены обязательной программы в 1990-м Ито выиграла чемпионат мира – во многом благодаря удивительной по тем временам сложности контента. С таким набором она могла бы конкурировать на соревнованиях до середины 2010-х. Мидори первой среди женщин сделала каскад из двух тройных и собрала все виды тройных прыжков в одном прокате, в том числе триксель.  Базовая стоимость элементов тогда не имела такой значимости, как сейчас, и все же оценки поражали: пять из девяти судей поставили за технику 6.0, остальные – 5.9.

Ито – не только первая женщина, прыгнувшая ультра-си на соревнованиях, но еще и первая чемпионка мира из Японии.

Помимо золота ЧМ, в ее активе серебряные медали Олимпиады-1992 и чемпионата мира-1990. Она еще несколько раз была близка к подиуму на главных стартах, но в погоне за сложностью часто ошибалась и проигрывала в презентации.

О втором месте на Играх в Альбервиле спустя годы говорила так: «Было бы здорово выиграть золотую медаль, но я счастлива, что сделала тройной аксель и заложила фундамент для успехов Мао Асады, Сидзуки Аракавы, Юдзуру Ханю и других японских фигуристов».

С точки зрения трудности программ, Мидори опередила время на пару десятков лет и даже больше. Еще в середине 1980-х она работала над четверными, но так и не показала их на соревнованиях – сломала ногу при попытке квада на тренировке и пропустила весь сезон-1984/85.

Лишь через четыре года четверные впервые покорятся мужчинам – Курт Браунинг сделает тулуп, и только через 18 лет – женщинам, юниорка Мики Андо приземлит сальхов.

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«У меня была цель – сделать двойной аксель в 50. Мне и сейчас интересно, возможно ли это»

Ито дважды официально завершала карьеру и переходила из «любителей», как тогда называли участников ЧМ и Олимпиад, в «профессионалы». Для профи в 1990-е устраивали отдельные турниры не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), и Мидори регулярно на них заявлялась. В 1993-м даже выиграла чемпионат мира в этой категории.

Сейчас любителями называют фигуристов, которые встали на коньки уже будучи взрослыми и разучивают элементы ради удовольствия. Для них ISU тоже проводит международные старты, именно там теперь выступает японка.

«Когда я ушла из спорта, то иногда комментировала и брала интервью. Но все это время думала о том, чем мне действительно хочется заниматься, для чего я подхожу. И когда я начала тренировать, поняла, что мне нравится кататься с детьми – кататься я люблю больше всего. Причем сама, а не преподавать. Я хочу разделить эту радость с учениками на льду».

Ито работает в основном с любителями и уверяет, что на коньки может встать любой человек в любом возрасте. Главное – желание.

Крупнейший турнир для любителей – International Adult Figure Skating Competitions – традиционно проходит в немецком Оберстдорфе. Профессионалы, давно ушедшие из спорта, соревнуются в отдельной категории – Мастерс. Для чемпионов уровня Ито есть дополнительный вид – Мастерс Элит. Для участия нужна полноценная трехминутная программа, не более чем с шестью прыжковыми элементами (максимум три из которых – каскады), тремя вращениями и одной дорожкой шагов.

В прошлый раз Мидори выступала там в 2019-м – незадолго до своего 50-летия. Сделала двойной риттбергер и тулуп, а еще рискнула и зашла на двойной аксель, но упала. Позже от дупеля пришлось отказаться из-за травмы, но Ито не теряет надежды его вернуть:

«У меня была цель – сделать двойной аксель в 50. Но мне и сейчас интересно, возможно ли удвоить количество оборотов, если я сброшу еще немного веса и буду половчее», – со смехом говорила она в интервью в марте 2023-го.

Судя по видео в соцсетях, Ито свободно делает вращения и аксель – одинарный, но по-прежнему высокий. А еще играет с учениками в салки на льду и участвует в челленджах.   

До 32 лет японка заходила и на триксель. Тогда она еще активно выступала в шоу, но когда прыжок совсем разладился, бросила их. По ее словам, не хотелось появляться перед зрителями без коронного элемента.

10 лет спустя любительские соревнования вдохновили ее вернуться: «Я увидела, как люди наслаждаются катанием и подумала: а ведь я уже забыла это чувство! Как же так? Мне нравится соперничество, поддержка трибун, сосредоточенные лица спортсменов и то, как обдувает лицо воздух на арене. Поэтому я выступаю на этих стартах».

Как и прежде, утром Мидори Ито приходит на лед, разминается, шнурует коньки и выходит на раскатку. 13 августа ей исполнится 54 года, а 15 мая она приедет в Оберстдорф, чтобы снова выступить на соревнованиях почти как 30 лет назад.

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Фото: AFP/JEAN-LOUP GAUTREAU; globallookpress.com/Thomas Zimmermann, Naoki Morita

21 комментарий

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Светлана Менова
Триксель Мидори Ито до сих пор самый непревзойдённый по высоте и качеству исполнения. Мощно она его прыгала.
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Александр Скворцов
Уважение Мидори Ито!
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Кокич
Ответ Миха Ковалёв
тутберидзе со своим пионеротрядом не поперхнулась там от такой новости?
Зоуи Джонс: "А не рановато ли я закончила карьеру?"
+19
-2
+17
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Наталья Иванова
Ответ Dooomer
Да вроде не особо высоко взлетает
вы что. Меня аксель ито впечатляет больше акселя косторной, хотя алена моя любимица. Я никогда такой высоты не встречала на трикселе
+11
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Vladimir Rybakoff
Да, она гений своего времени.

Удаче ей и здоровья!
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Plutus89
Ответ Миха Ковалёв
тутберидзе со своим пионеротрядом не поперхнулась там от такой новости?
Миха, а что вам Тутберидзе то покоя не даёт)))
+15
-6
+9
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Руфина Ю.
Ответ Светлана Менова
Триксель Мидори Ито до сих пор самый непревзойдённый по высоте и качеству исполнения. Мощно она его прыгала.
Ито прыгала триксель не только очень высоко, но и довольно расслабленно, да так, создавалось впечатление, что если сгруппируется поплотнее, то и четвертый оборот сделает. Прыгала с ходу, а не со стопора, и три оборота делала в воздухе задолго до приземления. В сети можно найти видео прыжков Мидори в 14 лет (1984 год) и в 22 года (1992 год) - разницы нет. Выдающийся прыжковый талант у нее.
+7
0
+7
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Aboba Boba
Чусовитина мира фигурного катания?)
+7
-2
+5
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Маргарита В Сафронова
Я обожаю Мидори Ито. Жаль, что она не стала ОЧ. Очень яркая была в спортивном плане.
+4
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Irina Kistler
Ответ Кокич
Зоуи Джонс: "А не рановато ли я закончила карьеру?"
у Зоуи 4 ребёнка, а у Мидори нет детей, но молодцы обе, что так преданы фк, всегда с улыбкой и позитивом выглядят!
+4
0
+4
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Миха Ковалёв
тутберидзе со своим пионеротрядом не поперхнулась там от такой новости?
+20
-16
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Вячеслав Пустохин
Лиза Туктамышева: "Ооокей, вызов принят"
+3
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Акселек давай
Ответ Миха Ковалёв
тутберидзе со своим пионеротрядом не поперхнулась там от такой новости?
У Этери уже 4 золотых олимпийских чемпионки и две серебряных) Она же не в конкурсе активная старость соревнуется)
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Акселек давай
Лиза, принимай вызов)
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Светлана Ильина
Побольше бы таких статей на спортсе!
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Двестик Двестик
Дома за неё болели. В 1992м она была достойна золота -(
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Светлана Менова
Ответ Акселек давай
У Этери уже 4 золотых олимпийских чемпионки и две серебряных) Она же не в конкурсе активная старость соревнуется)
Так в Хрустальном уже с этого сезона открылась группа взрослых любителей, так что кто знает, может, и в этой, категории начнут побеждать ;)
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