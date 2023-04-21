21 комментарий

В 1980-х японка Мидори Ито покоряла сложные каскады и многооборотные прыжки. Она первой среди женщин исполнила тройной аксель, на протяжении десяти лет держалась в топе и была готова к революции четверных.

В 2023-м неудержимая Ито по-прежнему выступает на турнирах, теперь уже для любителей. При этом соревнуется не только в скольжении – у нее впечатляющий контент для 53 лет.

Собрала контент будущего (с таким выступали в Сочи-2014), но так и не выиграла Олимпиаду

Техника всегда была сильнейшей стороной Мидори. Ее тренер Матико Ямада делала ставку на сложность, и уже в 8 лет фигуристка исполнила на тренировке первый тройной. Она отличалась скоростным катанием, высотой и легкостью прыжков – и в этом смысле очень походила на современных одиночниц.

Правда, они с Ямадой упускали другой важный компонент – обязательные фигуры. Во владении коньком юная спортсменка всегда проигрывала соперницам, порой откатываясь за пределы первой десятки. В это время в женском катании правила Катарина Витт, а мастером обязательных фигур считалась Кира Иванова. Маленькая атлетичная «девочка-цунами», как называли Ито, кардинально от них отличалась.

Однако еще до отмены обязательной программы в 1990-м Ито выиграла чемпионат мира – во многом благодаря удивительной по тем временам сложности контента. С таким набором она могла бы конкурировать на соревнованиях до середины 2010-х. Мидори первой среди женщин сделала каскад из двух тройных и собрала все виды тройных прыжков в одном прокате, в том числе триксель. Базовая стоимость элементов тогда не имела такой значимости, как сейчас, и все же оценки поражали: пять из девяти судей поставили за технику 6.0, остальные – 5.9.

Ито – не только первая женщина, прыгнувшая ультра-си на соревнованиях, но еще и первая чемпионка мира из Японии .

Помимо золота ЧМ, в ее активе серебряные медали Олимпиады-1992 и чемпионата мира-1990. Она еще несколько раз была близка к подиуму на главных стартах, но в погоне за сложностью часто ошибалась и проигрывала в презентации.

О втором месте на Играх в Альбервиле спустя годы говорила так: «Было бы здорово выиграть золотую медаль, но я счастлива, что сделала тройной аксель и заложила фундамент для успехов Мао Асады, Сидзуки Аракавы, Юдзуру Ханю и других японских фигуристов ».

С точки зрения трудности программ, Мидори опередила время на пару десятков лет и даже больше. Еще в середине 1980-х она работала над четверными, но так и не показала их на соревнованиях – сломала ногу при попытке квада на тренировке и пропустила весь сезон-1984/85.

Лишь через четыре года четверные впервые покорятся мужчинам – Курт Браунинг сделает тулуп, и только через 18 лет – женщинам, юниорка Мики Андо приземлит сальхов.

«У меня была цель – сделать двойной аксель в 50. Мне и сейчас интересно, возможно ли это»

Ито дважды официально завершала карьеру и переходила из «любителей», как тогда называли участников ЧМ и Олимпиад, в «профессионалы». Для профи в 1990-е устраивали отдельные турниры не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), и Мидори регулярно на них заявлялась. В 1993-м даже выиграла чемпионат мира в этой категории.

Сейчас любителями называют фигуристов, которые встали на коньки уже будучи взрослыми и разучивают элементы ради удовольствия. Для них ISU тоже проводит международные старты, именно там теперь выступает японка.

«Когда я ушла из спорта, то иногда комментировала и брала интервью. Но все это время думала о том, чем мне действительно хочется заниматься, для чего я подхожу. И когда я начала тренировать, поняла, что мне нравится кататься с детьми – кататься я люблю больше всего . Причем сама, а не преподавать. Я хочу разделить эту радость с учениками на льду».

Ито работает в основном с любителями и уверяет, что на коньки может встать любой человек в любом возрасте. Главное – желание.

Крупнейший турнир для любителей – International Adult Figure Skating Competitions – традиционно проходит в немецком Оберстдорфе. Профессионалы, давно ушедшие из спорта, соревнуются в отдельной категории – Мастерс. Для чемпионов уровня Ито есть дополнительный вид – Мастерс Элит. Для участия нужна полноценная трехминутная программа, не более чем с шестью прыжковыми элементами (максимум три из которых – каскады), тремя вращениями и одной дорожкой шагов.

В прошлый раз Мидори выступала там в 2019-м – незадолго до своего 50-летия. Сделала двойной риттбергер и тулуп, а еще рискнула и зашла на двойной аксель, но упала. Позже от дупеля пришлось отказаться из-за травмы, но Ито не теряет надежды его вернуть:

«У меня была цель – сделать двойной аксель в 50. Но мне и сейчас интересно, возможно ли удвоить количество оборотов, если я сброшу еще немного веса и буду половчее», – со смехом говорила она в интервью в марте 2023-го.

Судя по видео в соцсетях, Ито свободно делает вращения и аксель – одинарный, но по-прежнему высокий. А еще играет с учениками в салки на льду и участвует в челленджах.

До 32 лет японка заходила и на триксель. Тогда она еще активно выступала в шоу, но когда прыжок совсем разладился, бросила их. По ее словам, не хотелось появляться перед зрителями без коронного элемента.

10 лет спустя любительские соревнования вдохновили ее вернуться: «Я увидела, как люди наслаждаются катанием и подумала: а ведь я уже забыла это чувство! Как же так? Мне нравится соперничество, поддержка трибун, сосредоточенные лица спортсменов и то, как обдувает лицо воздух на арене. Поэтому я выступаю на этих стартах».

Как и прежде, утром Мидори Ито приходит на лед, разминается, шнурует коньки и выходит на раскатку. 13 августа ей исполнится 54 года, а 15 мая она приедет в Оберстдорф, чтобы снова выступить на соревнованиях почти как 30 лет назад.

Фото: AFP/JEAN-LOUP GAUTREAU; globallookpress.com/Thomas Zimmermann, Naoki Morita