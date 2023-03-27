9 комментариев

Пока топовые танцевальные дуэты боролись за медали чемпионата мира, в первых разминках разворачивалась самая впечатляющая история преодоления на этом турнире.

Полгода назад эстонская фигуристка Солен Мазанг упала с поддержки на тренировке, пережила перелом свода черепа и провела неделю в реанимации. А теперь вместе с партнером Марко Гайдаенко выступила на главном старте сезона.

В произвольную программу они не квалифицировались – остались на 28-й строчке – но сам выход на лед гораздо ценнее титулов.

«Врач скорой помощи, который осматривал меня первым, не мог поверить, что я выкарабкалась»

29 сентября 2022 года Солен и Марко, как обычно, вышли на тренировку в Ледовой академии Монреаля. До первого старта – Finlandia Trophy – оставалось меньше недели, и они уже накатывали готовые программы. Размялись, поработали над ритм-танцем и перешли к произвольному.

«Это случилось на простом транзишене, который мы делали сотни раз. Я была на плечах у Марко головой вниз. Чувствовала свободу, будто лечу. И в этот момент лезвие Марко попало в след на льду. Он споткнулся, повалился назад, но все равно отчаянно пытался защитить меня. Мы упали. Я сильно ударилась и отключилась на несколько секунд. А когда пришла в себя, схватилась за голову и закричала», – так Мазанг описывала случившееся через несколько месяцев.

Марко не сразу понял, что произошло. Это падение не отличалось от множества других, после которых они вставали и ехали дальше, но в этот раз Солен не поднималась. Тренеры сориентировались мгновенно и вскоре фигуристка проходила томографию в больнице.

Во время МРТ состояние Мазанг ухудшилось: температура упала до 32 градусов, зрачки не реагировали на свет – она впала в кому. Ей экстренно провели трепанацию черепа, операция длилась несколько часов. Быстрая реакция медиков и решительность тренеров спасли девушке жизнь – ни у кого из них не было времени на раздумья.

«Я очень благодарен Тиму Дику, Оливии Смарт и Патрису Лозону, которые приехали и поддержали меня, пока врачи боролись за жизнь Солен. Мари-Франс Дюбрей позвонила ее маме. Мы безумно благодарны ей за то, что она взяла на себя этот тяжелый разговор», – рассказывал Марко.

Два дня спустя Мазанг пришла в себя: дышала только при помощи аппарата искусственной вентиляции легких, в голове у нее стоял большой дренаж.

«Мой доктор до сих пор не понимает, как я выжила. Врач скорой помощи, который осматривал меня первым, приходил потом в реанимацию. Он не мог поверить, что я выкарабкалась».

Через 8 дней после операции Солен вернулась домой.

«Могу официально заявить, что я робот – у меня в голове стоят четыре металлические пластины»

В ноябре Солен завела блог о возвращении в спорт.

Она день за днем фиксировала каждое изменение в состоянии, снимала на видео занятия в центре реабилитации и подробно рассказывала о домашних тренировках. У нее на странице собраны сеты упражнений для тех, кто хочет привести мышцы в тонус.

Первое время Мазанг с трудом справлялась даже с простыми бытовыми вещами – поесть, принять душ, выйти на прогулку. Потом долго тренировала вестибулярный аппарат, потому что теряла равновесие всякий раз, когда закрывала глаза или отрывала одну ногу от пола.

В каждом видеоотчете Солен улыбается и танцует. Про операцию она теперь рассказывает шутя: «Могу официально заявить, что я робот, потому что у меня в голове стоят 4 металлические пластины». Лишь один раз она оставила под постом грустную подпись: «Иногда я впадаю в уныние, плохо себя чувствую и хочу все бросить 😔».

9 января 2023 года, через 102 дня после падения, Мазанг снова вышла на лед. Сначала каталась только в шлеме и не больше 15 минут в день. Раз в неделю проходила тесты на баланс и визуальное восприятие, чтобы отслеживать восстановление нейронных связей.

Через 6 месяцев после падения она полностью восстановилась физически, но ментально сделать это гораздо тяжелее.

Солен мучается от панических атак, не выносит шум и яркий свет, а еще лишилась некоторых воспоминаний. В какой-то степени это побочные эффекты лекарств, но часть симптомов пройдет только спустя пару лет.

«Работы много, но меня больше ничего не беспокоит, потому что я жива, а это самое главное»

На чемпионате мира в Сайтаме Мазанг/Гайдаенко заняли 28-е место. Год назад они были 19-ми с личным рекордом 149,04 балла. Пока дуэт далек от оптимальной формы, и все же темпы восстановления поражают.

Всего месяц назад Солен делала только простые шаги, едва приступила к твиззлам и тренировкам с утяжелителями – гантелями по 5 кг в каждую руку, не больше. Сейчас они с Марко полностью вернули программы.

Бороться с элитой им было бы непросто даже без травмы и перерыва. Фигуристы молоды (Солен 20 лет, Марко – 21) и провели лишь один полноценный сезон по взрослым. На юниорском уровне они взяли бронзу французского этапа Гран-при. Вместе они катаются второй год, под руководством Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона – с лета 2022-го.

Впереди много работы над собой, но и упорства этим ребятам не занимать.

Солен полна решимости: «Меня больше ничего не беспокоит, потому что я жива, а это самое главное. Я создала аккаунт в соцсетях в надежде показать миру, что все возможно, если вы верите в себя и не сдаетесь. Нужны только время, любовь и преданность».

Фото: instagram.com/solenemazingue_; globallookpress.com/YUTAKA/AFLO