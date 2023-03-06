29 комментариев

Аделия Петросян забрала Гран-при России, первый титул среди взрослых! А ее попадание в финал – отдельное чудо
Аделия Петросян, 15-летняя ученица Этери Тутберидзе выиграла первый в истории финал Гран-при России.
Она на 13 (!) баллов обошла Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву, а еще чуть дальше осталась действующая чемпионка страны – Софья Акатьева. Петросян не проходила в финал по отбору: осенью вмешалась травма, стоившая второго этапа серии – в Санкт-Петербург Аделия приехала только на замену.
И не упустила этот шанс. Увидев баллы, Петросян расплакалась на плече у тренера – это ее первая победа после травмы, перерыва и неудачи на чемпионате России.
Сделала отрыв даже с падением. Помог сложнейший контент в произвольной – на такой риск не пошли Валиева и Акатьева
Петросян на несколько баллов оторвалась от соперниц еще в первый день. Хотя примерно с тем же набором, что у нее, выступали Валиева, Акатьева и Софья Муравьева. Все заявили триксель, тройной флип или лутц сольным элементом и каскад из двух тройных прыжков во второй половине программы – конкуренция плотная.
Однако только Аделия исполнила все не просто чисто, а без единой видимой помарки. Оценка за технику – почти 50 баллов (49,11). А сумма за короткую и вовсе лучшая в России по сезону-2022/23 – 85,62. И это с учетом того, что Петросян катала второй и остальные фавориты ждали очереди.
На фоне судейских разборок в женском катании этот season best ни у кого, казалось, не вызвал сомнения.
Татьяна Тарасова, в последние недели присоединившаяся к Евгению Плющенко в критике судей, подтвердила в интервью Metaratings – оценка заслуженная: «Аделия абсолютно достойна своих баллов, она достойна еще больших баллов. Каталась изумительно, рисковала, на большой скорости, повзрослевшая. Было взрослое, прекрасное катание».
К произвольной Петросян приготовила еще более крепкий арсенал: четверной флип, два четверных тулупа (один из которых в секвенции с двойным акселем), триксель в бонусной зоне, сразу после него каскад из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер + еще сольные флип и риттбергер в три оборота и вращения с дорожкой, которые в итоге оценили на максимальный четвертый уровень.
Квад-флип у Аделии раньше не получался на соревнованиях чисто, но в финале Гран-при – безукоризненно. А это психологический рубеж, который тоже важно преодолеть.
Никто из соперниц не решился пойти на три четверных или тройной аксель во второй половине программы. Да и у самой Аделии никогда прежде не было настолько высокой базы. За год она выучила один новый ультра-си и усовершенствовала два уже имеющихся (итого у нее их 4: флип, тулуп, риттбергер, триксель). С таким набором можно бороться за победу на любых турнирах.
К тому же у Петросян последовательно растет оценка за компоненты, хоть и не совсем корректно ориентироваться на нее по внутренним стартам.
Могла ли Петросян попасть в финал, не выступив на одном из этапов? Да! Объясняем почему
Аделия, в отличие от других участниц, откатала только на одном этапе Гран-при. Накануне вылета в Пермь она травмировала ногу и снялась с соревнований, а они были заключительными в серии. То есть у Петросян не оставалось шанса появиться на другом этапе, поправив здоровье, как это сделала Софья Муравьева.
Но даже без одного старта Аделия сохраняла шансы на финал: она победила на первом для себя Гран-при, получила 18 очков и стала четвертой запасной. А дальше сложились обстоятельства.
В конце февраля с финала снялась Александра Трусова. А потом объявили, что старт пропустят Анастасия Зинина и Ксения Синицина – они не получили допуск от врачей после восстановления от старых травм. Зинину, по словам тренеров, по-прежнему беспокоит бедро – по показаниям МРТ, «проблема серьезная».
Синицына после стрессового перелома голени до начала февраля не тренировалась полноценно и, как сама говорит, «теперь постепенно набирает форму, чтобы не произошел рецидив».
В резервном списке перед Петросян шла еще 14-летняя фигуристка из ЦСКА Мария Парамонова, но она накануне улетела в Новокузнецк на турнир «Дети Азии».
Теоретически Парамонова успела бы и на Гран-при – перерыв между стартами составил три дня – но выдержать такой график со сменой часовых поясов трудно. В Новокузнецке она закончила третьей с суммой 167,67 балла, так что, вероятно, правильно расставила приоритеты.
Аделия приехала на финал одним из фаворитов, несмотря на травму, паузу и пару не особо удачных выступлений.
Двумя месяцами ранее на чемпионате России она осталась пятой, до тройки призеров не хватило 6 баллов. Тогда Петросян упала в обеих программах и после проката себя критиковала: «Если ты прыгаешь тройной аксель, то тройной лутц можно как-то сделать, наверное».
Позже она выиграла Кубок Первого канала вместе с «Красной машиной» Алины Загитовой. Тогда и в первый, и во второй день оказывалась в тройке лучших среди девушек, но все равно позади извечных конкуренток-сверстниц – Акатьевой и Муравьевой.
Теперь Петросян первая, и это сигнал: за статус флагмана «Хрустального» еще будет борьба. Аделия уже не неопытная крошка, бросившая вызов взрослым, а одна из ключевых спортсменок сборной – техничная, уверенная в себе, обладающая универсальным набором прыжков.
Впервые в карьере она обыграла Камилу, причем уже набравшую форму. На пресс-конференции Валиева с Туктамышевой подняли победительницу на руки, как Софью Акатьеву после первого места на чемпионате России. «Возвысили тебя, так сказать», – пошутила Камила.
А Аделия после просьбы журналистов сказать что-то хорошее о соперницах поблагодарила: «Спасибо Камиле, что она продвигает наш спорт. Так же, как и Лиза, которая проехала столько же чемпионатов России... Сколько, кстати? 15? Ну вот, мне столько лет. Это шок для меня.
Я рада, что могу соревноваться, выступать, разговаривать с такими спортсменками, которыми я восхищаюсь и на которых равняюсь».
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Итоговое положение
1. Аделия Петросян – 255,01
2. Камила Валиева – 241,76
3. Елизавета Туктамышева – 241,61
4. Софья Акатьева – 241,09
5. Софья Муравьева – 233,04
6. Алина Горбачева – 228,85
Валиева прощается с номером про Олимпиаду: без капюшона, но с рыданиями на плече Тутберидзе
«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф
Должно было когда нибудь получиться!
На весь сезон ни у кого сил не хватило.
У того кто был силён с самого начала, к концу сил сил не хватило, Акатьева Тулуп перестала докручивать, у Камилы сил на весь прокат не осталось. Одна Лиза стабильна.
А Аделия с начала травмировалась, зато к концу сезона показала лучший результат.
Вот такое замечание.
И её первое место в ФГП ни у кого не вызывает сомнений.
А вот второй должна была быть Акатьева, но это никак не укладывалось в проведённую Первым каналом рекламную кампанию. (При всём уважении к тому, что Первый делает для нашего ФК).
Куда Валиева продвигает ФК? Ответ сам собой напрашивается 🤷♀️
А ситуация с местом Акатьевой на ФГП один в один как год назад на ОИ: спортсменку с пятью ультра си упаковывают под два квада, да ещё с падением, да ещё с двоенным прыжком. Штаб верен себе, ставка на нужных. В данном случае ради молчания.