29 комментариев

Аделия Петросян, 15-летняя ученица Этери Тутберидзе выиграла первый в истории финал Гран-при России.

Она на 13 (!) баллов обошла Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву, а еще чуть дальше осталась действующая чемпионка страны – Софья Акатьева. Петросян не проходила в финал по отбору: осенью вмешалась травма, стоившая второго этапа серии – в Санкт-Петербург Аделия приехала только на замену.

И не упустила этот шанс. Увидев баллы, Петросян расплакалась на плече у тренера – это ее первая победа после травмы, перерыва и неудачи на чемпионате России.

Сделала отрыв даже с падением. Помог сложнейший контент в произвольной – на такой риск не пошли Валиева и Акатьева

Петросян на несколько баллов оторвалась от соперниц еще в первый день. Хотя примерно с тем же набором, что у нее, выступали Валиева, Акатьева и Софья Муравьева. Все заявили триксель, тройной флип или лутц сольным элементом и каскад из двух тройных прыжков во второй половине программы – конкуренция плотная.

Однако только Аделия исполнила все не просто чисто, а без единой видимой помарки. Оценка за технику – почти 50 баллов (49,11). А сумма за короткую и вовсе лучшая в России по сезону-2022/23 – 85,62 . И это с учетом того, что Петросян катала второй и остальные фавориты ждали очереди.

На фоне судейских разборок в женском катании этот season best ни у кого, казалось, не вызвал сомнения.

Татьяна Тарасова, в последние недели присоединившаяся к Евгению Плющенко в критике судей, подтвердила в интервью Metaratings – оценка заслуженная: «Аделия абсолютно достойна своих баллов, она достойна еще больших баллов. Каталась изумительно, рисковала, на большой скорости, повзрослевшая. Было взрослое, прекрасное катание».

К произвольной Петросян приготовила еще более крепкий арсенал: четверной флип, два четверных тулупа (один из которых в секвенции с двойным акселем), триксель в бонусной зоне, сразу после него каскад из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер + еще сольные флип и риттбергер в три оборота и вращения с дорожкой, которые в итоге оценили на максимальный четвертый уровень.

Квад-флип у Аделии раньше не получался на соревнованиях чисто, но в финале Гран-при – безукоризненно. А это психологический рубеж, который тоже важно преодолеть.

Никто из соперниц не решился пойти на три четверных или тройной аксель во второй половине программы. Да и у самой Аделии никогда прежде не было настолько высокой базы. За год она выучила один новый ультра-си и усовершенствовала два уже имеющихся (итого у нее их 4: флип, тулуп, риттбергер, триксель). С таким набором можно бороться за победу на любых турнирах.

К тому же у Петросян последовательно растет оценка за компоненты, хоть и не совсем корректно ориентироваться на нее по внутренним стартам.

Могла ли Петросян попасть в финал, не выступив на одном из этапов? Да! Объясняем почему

Аделия, в отличие от других участниц, откатала только на одном этапе Гран-при. Накануне вылета в Пермь она травмировала ногу и снялась с соревнований, а они были заключительными в серии. То есть у Петросян не оставалось шанса появиться на другом этапе, поправив здоровье, как это сделала Софья Муравьева.

Но даже без одного старта Аделия сохраняла шансы на финал: она победила на первом для себя Гран-при, получила 18 очков и стала четвертой запасной . А дальше сложились обстоятельства.

В конце февраля с финала снялась Александра Трусова. А потом объявили, что старт пропустят Анастасия Зинина и Ксения Синицина – они не получили допуск от врачей после восстановления от старых травм. Зинину, по словам тренеров , по-прежнему беспокоит бедро – по показаниям МРТ, «проблема серьезная».

Синицына после стрессового перелома голени до начала февраля не тренировалась полноценно и, как сама говорит , «теперь постепенно набирает форму, чтобы не произошел рецидив».

В резервном списке перед Петросян шла еще 14-летняя фигуристка из ЦСКА Мария Парамонова, но она накануне улетела в Новокузнецк на турнир «Дети Азии».

Теоретически Парамонова успела бы и на Гран-при – перерыв между стартами составил три дня – но выдержать такой график со сменой часовых поясов трудно. В Новокузнецке она закончила третьей с суммой 167,67 балла, так что, вероятно, правильно расставила приоритеты.

Аделия приехала на финал одним из фаворитов, несмотря на травму, паузу и пару не особо удачных выступлений.

Двумя месяцами ранее на чемпионате России она осталась пятой, до тройки призеров не хватило 6 баллов. Тогда Петросян упала в обеих программах и после проката себя критиковала: «Если ты прыгаешь тройной аксель, то тройной лутц можно как-то сделать, наверное».

Позже она выиграла Кубок Первого канала вместе с «Красной машиной» Алины Загитовой. Тогда и в первый, и во второй день оказывалась в тройке лучших среди девушек, но все равно позади извечных конкуренток-сверстниц – Акатьевой и Муравьевой.

Теперь Петросян первая, и это сигнал: за статус флагмана «Хрустального» еще будет борьба. Аделия уже не неопытная крошка, бросившая вызов взрослым, а одна из ключевых спортсменок сборной – техничная, уверенная в себе, обладающая универсальным набором прыжков.

Впервые в карьере она обыграла Камилу, причем уже набравшую форму. На пресс-конференции Валиева с Туктамышевой подняли победительницу на руки, как Софью Акатьеву после первого места на чемпионате России. «Возвысили тебя, так сказать», – пошутила Камила.

А Аделия после просьбы журналистов сказать что-то хорошее о соперницах поблагодарила: «Спасибо Камиле, что она продвигает наш спорт. Так же, как и Лиза, которая проехала столько же чемпионатов России... Сколько, кстати? 15? Ну вот, мне столько лет. Это шок для меня.

Я рада, что могу соревноваться, выступать, разговаривать с такими спортсменками, которыми я восхищаюсь и на которых равняюсь».

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Итоговое положение

1. Аделия Петросян – 255,01

2. Камила Валиева – 241,76

3. Елизавета Туктамышева – 241,61

4. Софья Акатьева – 241,09

5. Софья Муравьева – 233,04

6. Алина Горбачева – 228,85

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф