29 комментариев

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Аделия Петросян забрала Гран-при России, первый титул среди взрослых! А ее попадание в финал – отдельное чудо

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Аделия Петросян Аделия Петросян
Камила Валиева Камила Валиева
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
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Аделия Петросян, 15-летняя ученица Этери Тутберидзе выиграла первый в истории финал Гран-при России.

Она на 13 (!) баллов обошла Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву, а еще чуть дальше осталась действующая чемпионка страны – Софья Акатьева. Петросян не проходила в финал по отбору: осенью вмешалась травма, стоившая второго этапа серии – в Санкт-Петербург Аделия приехала только на замену.

И не упустила этот шанс. Увидев баллы, Петросян расплакалась на плече у тренера – это ее первая победа после травмы, перерыва и неудачи на чемпионате России.

Сделала отрыв даже с падением. Помог сложнейший контент в произвольной – на такой риск не пошли Валиева и Акатьева

Петросян на несколько баллов оторвалась от соперниц еще в первый день. Хотя примерно с тем же набором, что у нее, выступали Валиева, Акатьева и Софья Муравьева. Все заявили триксель, тройной флип или лутц сольным элементом и каскад из двух тройных прыжков во второй половине программы – конкуренция плотная.

Однако только Аделия исполнила все не просто чисто, а без единой видимой помарки. Оценка за технику – почти 50 баллов (49,11). А сумма за короткую и вовсе лучшая в России по сезону-2022/23 – 85,62. И это с учетом того, что Петросян катала второй и остальные фавориты ждали очереди.

На фоне судейских разборок в женском катании этот season best ни у кого, казалось, не вызвал сомнения.

Татьяна Тарасова, в последние недели присоединившаяся к Евгению Плющенко в критике судей, подтвердила в интервью Metaratings – оценка заслуженная: «Аделия абсолютно достойна своих баллов, она достойна еще больших баллов. Каталась изумительно, рисковала, на большой скорости, повзрослевшая. Было взрослое, прекрасное катание».

К произвольной Петросян  приготовила еще более крепкий арсенал: четверной флип, два четверных тулупа (один из которых в секвенции с двойным акселем), триксель в бонусной зоне, сразу после него каскад из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер + еще сольные флип и риттбергер в три оборота и вращения с дорожкой, которые в итоге оценили на максимальный четвертый уровень.

Квад-флип у Аделии раньше не получался на соревнованиях чисто, но в финале Гран-при – безукоризненно. А это психологический рубеж, который тоже важно преодолеть.

Никто из соперниц не решился пойти на три четверных или тройной аксель во второй половине программы. Да и у самой Аделии никогда прежде не было настолько высокой базы. За год она выучила один новый ультра-си и усовершенствовала два уже имеющихся (итого у нее их 4: флип, тулуп, риттбергер, триксель). С таким набором можно бороться за победу на любых турнирах.

К тому же у Петросян последовательно растет оценка за компоненты, хоть и не совсем корректно ориентироваться на нее по внутренним стартам.

Могла ли Петросян попасть в финал, не выступив на одном из этапов? Да! Объясняем почему

Аделия, в отличие от других участниц, откатала только на одном этапе Гран-при. Накануне вылета в Пермь она травмировала ногу и снялась с соревнований, а они были заключительными в серии. То есть у Петросян не оставалось шанса появиться на другом этапе, поправив здоровье, как это сделала Софья Муравьева. 

Но даже без одного старта Аделия сохраняла шансы на финал: она победила на первом для себя Гран-при, получила 18 очков и стала четвертой запасной. А дальше сложились обстоятельства.

В конце февраля с финала снялась Александра Трусова. А потом объявили, что старт пропустят Анастасия Зинина и Ксения Синицина – они не получили допуск от врачей после восстановления от старых травм. Зинину, по словам тренеров, по-прежнему беспокоит бедро – по показаниям МРТ, «проблема серьезная».

Синицына после стрессового перелома голени до начала февраля не тренировалась полноценно и, как сама говорит, «теперь постепенно набирает форму, чтобы не произошел рецидив».

В резервном списке перед Петросян шла еще 14-летняя фигуристка из ЦСКА Мария Парамонова, но она накануне улетела в Новокузнецк на турнир «Дети Азии».

Теоретически Парамонова успела бы и на Гран-при – перерыв между стартами составил три дня – но выдержать такой график со сменой часовых поясов трудно. В Новокузнецке она закончила третьей с суммой 167,67 балла, так что, вероятно, правильно расставила приоритеты.

Аделия приехала на финал одним из фаворитов, несмотря на травму, паузу и пару не особо удачных выступлений.

Двумя месяцами ранее на чемпионате России она осталась пятой, до тройки призеров не хватило 6 баллов. Тогда Петросян упала в обеих программах и после проката себя критиковала: «Если ты прыгаешь тройной аксель, то тройной лутц можно как-то сделать, наверное».

Позже она выиграла Кубок Первого канала вместе с «Красной машиной» Алины Загитовой. Тогда и в первый, и во второй день оказывалась в тройке лучших среди девушек, но все равно позади извечных конкуренток-сверстниц – Акатьевой и Муравьевой.

Теперь Петросян первая, и это сигнал: за статус флагмана «Хрустального» еще будет борьба. Аделия уже не неопытная крошка, бросившая вызов взрослым, а одна из ключевых спортсменок сборной – техничная, уверенная в себе, обладающая универсальным набором прыжков.

Впервые в карьере она обыграла Камилу, причем уже набравшую форму. На пресс-конференции Валиева с Туктамышевой подняли победительницу на руки, как Софью Акатьеву после первого места на чемпионате России. «Возвысили тебя, так сказать», – пошутила Камила.

А Аделия после просьбы журналистов сказать что-то хорошее о соперницах поблагодарила: «Спасибо Камиле, что она продвигает наш спорт. Так же, как и Лиза, которая проехала столько же чемпионатов России... Сколько, кстати? 15? Ну вот, мне столько лет. Это шок для меня.

Я рада, что могу соревноваться, выступать, разговаривать с такими спортсменками, которыми я восхищаюсь и на которых равняюсь».

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Итоговое положение

1. Аделия Петросян – 255,01

2. Камила Валиева – 241,76

3. Елизавета Туктамышева – 241,61

4. Софья Акатьева – 241,09

5. Софья Муравьева – 233,04

6. Алина Горбачева – 228,85

Валиева прощается с номером про Олимпиаду: без капюшона, но с рыданиями на плече Тутберидзе

«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф

29 комментариев

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Pennywise
Ответ round15
Чудом будет, если эта девочка через года два сможет выполнять прыжки ультра-си. Слабо верится. Милая крохотная и миниатюрная сейчас, сможет ли она, пройдя взросление, сохранить это. В плане эстетическом сейчас ее катание на любителя.
Помню как про Трусову с Щербаковой в юниорах писали, вот будет им 16 и они уже ничего прыгать не будут. А еще некоторые «иксперды» заявляли о невозможности квадов в женской одиночке, даже блоги вели на эту тему. Время идет, блоги канули в лету, но комментарии на спортсе не меняются. :)))
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Роман Волков
Аделька выступила Супер!
Должно было когда нибудь получиться!
На весь сезон ни у кого сил не хватило.
У того кто был силён с самого начала, к концу сил сил не хватило, Акатьева Тулуп перестала докручивать, у Камилы сил на весь прокат не осталось. Одна Лиза стабильна.
А Аделия с начала травмировалась, зато к концу сезона показала лучший результат.
Вот такое замечание.
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Irgachali Tursunbaev
Ответ B.Jones
Сейчас её очередь. У Гогиевны всё по расписанию, иначе родители с цепи сорвутся. Деньги то немалые.
согласен это вообще не спорт это балаган с клоунами
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round15
Чудом будет, если эта девочка через года два сможет выполнять прыжки ультра-си. Слабо верится. Милая крохотная и миниатюрная сейчас, сможет ли она, пройдя взросление, сохранить это. В плане эстетическом сейчас ее катание на любителя.
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B.Jones
Ответ Irgachali Tursunbaev
ее попадание в финал Ттберидзе протащила какое здесь чудо
Сейчас её очередь. У Гогиевны всё по расписанию, иначе родители с цепи сорвутся. Деньги то немалые.
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Verysia
Удачи в большом спорте, Аделия! Voi la!
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Irgachali Tursunbaev
ее попадание в финал Ттберидзе протащила какое здесь чудо
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Manukello
Ответ Michael1969
Можно говорить все что угодно про "взрослое катание", но при росте спортсменки 140 это для меня, дилетанта, звучит диковато - я не могу себе представить взрослую девушку такого роста, вот и все. Да, это, вероятно, больше говорит о моем слабом воображении, чем о (современном женском) фигурном катании как о спорте, но 140 есть 140.
Верно. Понаставят детей на лёд и называют "женское"
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Ягун Ягунини
Очень важная победа для Аделии. Есть надежда, что теперь её наконец то будут оценивать по достоинству. А то столько раз её запихивали под ту же Муравьеву...
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Manukello
Ответ Светлана Менова
Турниры в остальных видах были не менее зрелищными, почему про них не написать? Надоело женское одиночное и эти лица на главной!
Девичье одиночное вы хотели сказать
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Manukello
Ответ Don Merzavez
Все-таки в гимнастике и фигурном катании пора вводить отдельные зачеты по возрастным группам.
Полностью согласен
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Manukello
Рецепт победы тренерского штаба - кто есть помоложе, того и выставить на турнир. А то как вырастет, то как ж медали зарабатывать потом
+2
-3
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Manukello
Не надо блат и кумовстао называть чудом
+3
-4
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Веселый грибочек
С победой Аделию!🥇 Удачи в дальнейшем.🍀
+2
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Don Merzavez
Все-таки в гимнастике и фигурном катании пора вводить отдельные зачеты по возрастным группам.
+7
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Whiskey cat
Аделия так трепетно прильнула на плечо Тутберидзе, сама смутилась и обрадовалась победе.
+3
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Светлана Менова
Турниры в остальных видах были не менее зрелищными, почему про них не написать? Надоело женское одиночное и эти лица на главной!
+2
-4
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Маргарита В Сафронова
Ответ Michael1969
Можно говорить все что угодно про "взрослое катание", но при росте спортсменки 140 это для меня, дилетанта, звучит диковато - я не могу себе представить взрослую девушку такого роста, вот и все. Да, это, вероятно, больше говорит о моем слабом воображении, чем о (современном женском) фигурном катании как о спорте, но 140 есть 140.
А по-вашему взрослое катание это что? Костюм Луны в ПП прошлого сезона? Или фигуристые шевеления на льду ЧЕ2023?
+7
-3
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Маргарита В Сафронова
Аделия настоящий боец, она постоянно развивается, осваивает новые элементы. Но, при всех своих бойцовских качествах, выглядит такой милой и непосредственной девочкой. Она порхает на льду, исполняя сложнейший контент. Поздравляю, Аделия, с красивой победой над сильнейшими фигуристкаии мира!
+4
-4
0
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Kovka Gnutik
Нашли формальный повод включить Петросян, и правильно сделали, она украсила этот турнир.
И её первое место в ФГП ни у кого не вызывает сомнений.
А вот второй должна была быть Акатьева, но это никак не укладывалось в проведённую Первым каналом рекламную кампанию. (При всём уважении к тому, что Первый делает для нашего ФК).
+11
-2
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Додик Аксель
Из тени выходят те, кого не видно и не слышно было на крупных и главных соревнованиях. А Аделия всегда была на слуху и на виду. А вчера заслуженно победила, выиграв в КП и ПП.
+4
-1
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Michael1969
Можно говорить все что угодно про "взрослое катание", но при росте спортсменки 140 это для меня, дилетанта, звучит диковато - я не могу себе представить взрослую девушку такого роста, вот и все. Да, это, вероятно, больше говорит о моем слабом воображении, чем о (современном женском) фигурном катании как о спорте, но 140 есть 140.
+9
-10
-1
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Люблю Женьку
Адель молодец! Её КП очень нравится! Ещё в юниорах поняла, что это стойкий оловянный солдатики, и без тренеров выходила, настраивала сама себя и прыгала квады.
Куда Валиева продвигает ФК? Ответ сам собой напрашивается 🤷‍♀️

А ситуация с местом Акатьевой на ФГП один в один как год назад на ОИ: спортсменку с пятью ультра си упаковывают под два квада, да ещё с падением, да ещё с двоенным прыжком. Штаб верен себе, ставка на нужных. В данном случае ради молчания.
+2
-6
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opty
Ответ Nassta
Листаю ленту и не могу найти никакой информации кто выиграл гранпри в других видах, зато про женскую одиночку уже 4 поста выложили
Остальные виды не хайповые , не гламурные и не скандальные. Зачем о них писать? Если бы раздел ФК был действительно посвящен фигурному катанию... А так, это ССС - Слухи, Сплетни, Скандалы вокруг фигурки.
+8
-2
+6
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Nassta
Листаю ленту и не могу найти никакой информации кто выиграл гранпри в других видах, зато про женскую одиночку уже 4 поста выложили
+13
-2
+11
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