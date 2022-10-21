Кто царит в фигурке без наших юниоров? Австралийка из Балашихи, итальянец Николай (его рост – 195 см!) и три японки с ультра-си

В сезоне-2021/22 российские юниоры взяли 15 путевок в финал Гран-при из 24. Старт отменили из-за ковида, но результат впечатлял – ни одной сборной прежде не удавалось подобное.

В этом году турнир проходит без россиян, но в Турине все равно выступят спортсмены с нашими корнями, а ультра-си у одиночниц – привычная заявка. Рассказываем, как изменилась расстановка сил в юниорском катании и почему в этом сезоне точно стоит следить за финалом.

У девушек новые монополисты – японки и кореянки. Они готовятся к битве тройных акселей

Открытие сезона – японка Мао Шимада: на дебютном этапе в Остраве она сделала эталонный тройной аксель и зашла на четверной тулуп. Квад не получился (падение), но через две недели в Польше Мао приземлила его успешно – техбригада углядела только недокрут в четверть. В итоге у Шимады два золота и лучшие суммы в серии – 212,65 и 217,68.

В короткой программе под саундтреки из «Короля льва» Мао очень напоминает другую японку – действующую чемпионку мира Каори Сакамото, только помладше. То же легкое, свободное катание и хореография, близкая к постановке Каори на тему из «Гладиатора». Те же непосредственность и упорство.

Из-за поднятия возрастного ценза и неудачной даты рождения – 30 октября – Мао выйдет во взрослые только в осенью 2026-го. То есть до Олимпиады можно добраться в лучшем случае в 2030-м. Но Шимада уверяет – не беда: «Я вообще не расстроилась. У меня все равно пока недостаточно сил. Но я продолжу тренироваться, чтобы отобраться на Олимпийские игры в тот год, когда смогу участвовать».

Помимо Шимады в Турин приедут еще две японки – Хана Йошида и Ами Накаи. Они тоже владеют тройным акселем, хоть и делают его нестабильно (50/50 на официальных стартах). И все же в финале у девочек ожидается традиционное столкновение ультра-си, даже без России.

В него вмешаются три кореянки, которые не владеют сверхсложными прыжками, но поборются за медали при чистых прокатах с тройными.

Одна из фавориток – серебряный призер юниорского чемпионата мира-2022 Син Чжи А. Тогда до золота в Таллине ей не хватило 0,54 балла. Сейчас Чжи А снова в шестерке лучших, а вместе с ней – Ким Чхэ Ен и Квон Мин Соль. Мин Соль – самая юная участница турнира. Ей 13 лет, ее рост – всего 147 см, зато тема в короткой программе серьезная – «Пляска смерти» Сен-Санса.

В фаворитах у парней – русский итальянец Николай Мемола. Пробился в топ, хотя не заявляет квады – мешает рост (195 см!)

У юношей в лидеры неожиданно выбился американец Лукас Бруссард. Он почти не владеет ультра-си – заявляет только тройной аксель и всякий раз его не докручивает. На польском Гран-при даже заочно уступил победительнице женских соревнований Мао Шимаде, хоть и установил там три личных рекорда. И все же только у Лукаса победы на обоих этапах серии: повезло с соперниками, да и сам он катался как никогда чисто.

Лучший по оценкам в этом сезоне – итальянец с российским паспортом Николай Мемола. Мы уже рассказывали его историю, но она стоит того, чтобы повториться. Отец – итальянец, а мать русская, тренировалась в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина. С профессором много работал и Николай, причем называл «Юбилейный» лучшим местом для тренировок. Проблем с общением не возникало – Мемола хорошо говорит по-русски.

Николай взял золото в Риге и серебро в Остраве. В прокатах пока минимум риска и нет квадов – уже пару лет Мемола борется с четверным сальховом, но в его случае это крайне непросто, ведь его рост 195 см. Николая отличает скольжение – особенно раскатистое, от борта до борта всего за пару шагов.

Еще три места в финале займут японцы Сюнсукэ Накамура, Такеру Амин Катайсэ и Нозому Йошиока.

Накамура и Йошиока – единственные, кто делал на этапах четверные, пусть и не всегда успешно. Нозому к тому же выделился программами: в произвольной у него саундтреки из кинофраншизы «Пираты Карибского моря». Хореография, костюм и музыкальная нарезка – все безумно напоминает программу испанца Хавьера Фернандеса из сезона-2010/11.

Кстати, тема для короткой у него тоже из списка Фернандеса – «Малагенья». Но здесь сходства только в стилистике.

Замыкает шестерку американец Роберт Ямпольски. Он вырвал путевку в Турин в тяжелой борьбе с японцем Рио Наканатой и корейцем Ча Ен Хеном на этапе в Гданьске. По очкам у них равенство – 22, а вот по баллам победил Роберт как раз благодаря суперудачному выступлению в Польше.

В танцах брат и сестра из Чехии громят мировые рекорды. Два года назад они проигрывали всем даже на челленджерах

Новый неожиданный фаворит – впервые за много лет это дуэт не из России и не из Северной Америки, а из Чехии! Брат с сестрой Даниэль и Катерина Мразек. Год назад они проиграли даже национальный чемпионат и пропустили ЮЧМ, а в этом сделали квантовый скачок в компонентах и технике, ворвавшись в мировой топ.

На домашнем этапе чехи установили новый мировой рекорд в ритм-танце среди юниоров, а через полтора месяца обновили его в Италии. Оба выступления принесли, разумеется, золото и лучшие суммы баллов.

Они уже несколько лет тренируются в Милане у Маттео Занни и Барбары Резниковой. Из первого международного сезона они вынесли максимум опыта – отсюда, вероятно, такой прогресс. А еще Катерина и Даниэль подросли, окрепли и обрели свой стиль.

Для ритм-танца-2022/23 партнерше сшили необычный костюм – красное платье с юбкой макси. Оно делает Катерину старше, но это как раз то, что нужно для 16-летней девушки, исполняющей страстное аргентинское танго. А нестандартная юбка придает амплитуду движениям на твиззлах и вращениях.

Остальные места в финале получили дуэты из первой десятки ЮЧМ-2022. С максимальным количеством очков в Турин отобрались бронзовые призеры первенства канадцы Надя Башинска и Питер Бомон. Это, возможно, самые яркие персонажи турнира – чего стоит один только видеоблог Нади про то, как совмещать фигурное катание, работу в кондитерской и обычную жизнь подростка.

Впервые в финале юниорского Гран-при окажутся дуэты из Южной Кореи и Великобритании: исторические путевки забрали Ханна Лим – Е Куан и Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес. Обе пары катаются вместе лишь второй сезон, но уже входят в мировой топ-10 среди сверстников.

Компанию им составят немцы Дарья Гримм – Михаил Савицкий и французы Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно.

В парном катании регресс – в финале дуэты, которые катаются на уровне технического минимума ЮЧМ

Единственный вид, который в этом сезоне серьезно просел по зрелищности: юниоры показывали набор давно знакомых движений и музыкальных треков. Выделились только украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта в короткой под «Весну» от рок-группы «Вопли Видоплясова».

Уровень техники снизился: половина финалистов не владеет тройными прыжками вообще, остальные три дуэта делают их нестабильно. Большинство подкруток на этапах – второго уровня, выбросы тройные, но с ошибками. Все пары по сумме прокатов получали такие оценки, которые взрослые чемпионы набирают за одну произвольную.

• Лучшая сумма юниоров в сезоне – у австралийцев Анастасии Голубевой и Гектора Гиотопулос Мура – 166,56. Для сравнения, мировой рекорд по произвольной у взрослых – 157,46.

Настя – еще одна финалистка с русскими корнями. Она родилась в подмосковной Балашихе и до 2020-го выступала за Россию по одиночницам, а потом сменила вид, собрала чемоданы и улетела на другой конец света. Они с Гектором тренируются в Сиднее у Галины и Андрея Пачиных и каждый раз преодолевают по несколько тысяч километров, чтобы добраться до соревнований.

• Худшая сумма – у канадцев Авы Кэмп и Йонатана Елизарова – 124,73. За два этапа они ни разу не перешагнули планку в 130 баллов. Базовые стоимости их программ всего на 2-3 балла выше технического минимума ЮЧМ. К этому же уровню близки их соотечественники Хлоя Панетта и Киран Трэшер.

Отчасти причина таких низких результатов в возрасте – финалисты этого года очень юные. Аве Кэмп и американке Кайле Смит всего по 14 лет, Виолетте Серовой – 15, а их партнерам – 17-19. Это мало по меркам парного катания, лидеры прошлого сезона в среднем на 3-4 года старше. Но проблема в том, что даже среди более взрослых фигуристов сейчас нет никого сильнее.

Зато поддержки и вращения почти у всех выглядели суперэффектно. Высший уровень сложности, уверенное исполнение и несколько нестандартных ходов. Как, например, у Кайлы Смит и Энди Денга.

Или у Виолетты Серовой и Ивана Хобты.

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Все эти фигуристы, как и взрослые, встретятся в Турине с 8 по 11 декабря, для юниоров это первый финал за три года. В прошлый раз, кстати, в этом же городе, соревновались японец Юма Кагияма и итальянец Даниэль Грассль – теперь флагманы мужского катания. А еще Камила Валиева и американка Алиса Лью. У Валиевой с тех пор случилось несколько мировых рекордов, десяток золотых медалей и допинг-история, а Лью уже завершила карьеру.

В этот раз в Италии выступят спортсмены, которые в 2019-м катались только на детских внутренних стартах, – совсем новое поколение, за которым будущее.

Фото: Gettyimages.ru/Joosep Martinson – International Skating Union, Cameron Spencer, Jurij Kodrun – International Skating Union; globallookpress.com/Raniero Corbelletti