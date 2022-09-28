Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой

На этапах международной серии Гран-при в этом сезоне уже случилось два больших камбэка: после года отсутствия из-за травм на лед вышли японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

В России тоже есть такие истории, и речь не только про Даниила Самсонова. 17-летняя Анна Фролова (ученица Сергея Давыдова) пару лет назад считалась одной из самых заметных юниорок страны, взяла бронзу юношеской Олимпиады, а потом вдруг пропала из заявок всех турниров.

Она пропустила больше года, но появится на самарском этапе Гран-при «Волжский пируэт» – в борьбе с Трусовой и Самоделкиной. Почему ее не было так долго и готова ли она бороться за медали сейчас?

Была одной их лучших юниорок мира (в соперничестве со звездам Тутберидзе), хотя не прыгала ультра-си

Фролова прорвалась в юниорский топ в сезоне-2018/19, когда тренировалась у Светланы Пановой в «Снежных барсах».

Конкуренция в сборной тогда была сумасшедшая: во взрослые еще не вышли Щербакова, Трусова и Косторная, зато уже заявили о себе Хромых, Усачева и Валиева. Фролова в этой компании не затерялась: успешно выступила на этапах Кубка России по КМС (4-е и 2-е места) и закончила 3-й в финале. Причем серебряному призеру – Усачевой – уступила всего 0,5 балла .

Еще более успешным получился следующий сезон, международный. Хотя после контрольных прокатов Фролву серьезно раскритиковала Инна Гончаренко: «Не впечатлила. Прогресса нет, да еще и, выходя со льда, что-то начинает с недовольным лицом отвечать тренеру. Откаталась довольно слабо, а потом и претензии тренеру. Это вопрос об отношении к спорту. По-моему, здесь надо в норму себя, прежде всего, приводить».

Уже через месяц Фролова взяла бронзу на дебютном Гран-при в Загребе, а потом попала на пьедестал второго этапа серии и Юношеских Олимпийских игр .

Она не должна была участвовать в этих двух турнирах – вышла на замену травмированным Алене Канышевой и Виктории Васильевой. Анне временами по-спортивному очень везло. Когда не складывались прокаты, соперницы тоже допускали ошибки, и шансы на победу между ними выравнивались. Так было на Олимпиаде в Лозанне-2020, когда Фролова дважды упала в произвольной, но удержала бронзу.

Гораздо удачнее она выступила за месяц до этого на чемпионате России-2020 среди взрослых: два почти безошибочных проката и 6-е место. Отставание от топ-5 составило 3,7 балла .

У Фроловой было несколько сильных сторон:

• стабильность в короткой программе, благодаря чему Анна отрывалась от большинства соперниц;

• высокая выносливость, которая позволяла ставить все каскады во вторую половину и набирать бонусы;

• конкурентоспособные компоненты. Если с прыжками порой не задавалось, то по второй оценке Анна почти всегда входила в тройку лучших среди сверстниц.

Мешало лишь одно – отсутствие ультра-си. Фролова с ними боролась, учила, но на соревнованиях пока ни разу не приземлила. В октябре 2020-го Давыдов убеждал : «Четверной тулуп она уже практически способна сделать. Надеемся, что в скором будущем освоим. Но сделать прыжок, в моем понимании, – это исполнить его 8 раз из 10 попыток. А когда один проскакивает – это пока не зачет».

Через год повторил , что на тренировках все получается, и понадеялся, что скоро они «переступят эту черту». Но на заветный квад Фролова даже не заходила. С августа 2021-го она вообще не каталась на публике.

А почему?

Получила ту же травму, что и Трусова, и выбыла на год. Теперь заявлена на Гран-при вместе с Сашей и Самоделкиной

В сезоне-2021/22 Фролова снималась со всех стартов – мешал стрессовый перелом стопы. Врачи запрещали ей делать прыжки почти два месяца. Давыдов надеялся , что к юниорскому чемпионату России Анна придет в форму, но этого не случилось.

Стрессовые переломы – частая история у фигуристок. С такой же проблемой столкнулась перед Играми-2018 Евгения Медведева, а потом и Александра Трусова в разгар борьбы за Пекин-2022.

Из-за постоянной работы на износ кости становятся хрупкими и добить их может даже стандартная нагрузка. Болит не так сильно, как при обычном переломе, поэтому сразу оценить серьезность травмы сложно. Пауза в тренировках нужна в любом случае. Обычно требуется 1-2 месяца, но сроки зависят от тяжести повреждения.

Некоторые спортсмены восстанавливаются относительно быстро: Трусова и Медведева уже через два месяца соревновались в полной (ну или почти полной) готовности. Это не признак выздоровления, но кататься и прыгать можно.

Фроловой на турнирах не было больше года, и сейчас она возвращается уже в статусе взрослой спортсменки. Пока заявлена только на этап Гран-при в Самаре, но возможно, появится и в Перми – полные составы на этот старт еще не опубликовали.

Форма и программы Анны – загадка. Она не выступала на открытых прокатах сборной, в соцсетях ЦСКА ее тоже давно не видно. Зато Трусова в мае поделилась фотографиями того, как они вместе сходили на картинг.

На «Волжском пируэте» ученица Давыдова впервые покажет новые постановки.

Раньше для нее всегда выбирали классику вроде «Нотр-Дам-де-Пари» или лирику – как «Following the Bird» Эцио Боссо и саундтрек к фильму «Матильда». Легкое скольжение Анны и катание на высокой скорости хорошо сочеталось с инструментальной музыкой.

Что же до оценок, то при оптимальных кондициях Фролова набирала в среднем 185-190 баллов за две программы, а на внутрироссийских стартах ее рекорд и вовсе – 213,91. Внушительная сумма с учетом невысокой сложности, но это было до травмы. Насколько сильна фигуристка сейчас, увидим в Самаре.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф, Владимир Песня