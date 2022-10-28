«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову

Этап фигурного Гран-при в Сочи (29-30 октября) – дебютный на взрослом льду для 15-летней Аделии Петросян, еще одной талантливой ученицы Этери Тутберидзе.

В этом сезоне она вошла в сборную по сеньорам и могла бы выступать на Skate Canada или NHK Trophy в рамках международной серии. Пока впереди только национальные турниры – правда, и там конкуренция остра: в Сочи Петросян столкнется с Трусовой, Самоделкиной и Яметовой, а в Перми в конце ноября – с Туктамышевой, Хромых и Усачевой.

Но Аделии есть что им противопоставить.

Она уже овладела тремя квадами и замахнулась на два рекорда. «Кроха с четверными» – так ее называет Татьяна Тарасова.

Вошла в топ российских юниоров, еще не владея ультра-си. А когда усложнилась, выросла в угрозу для взрослых чемпионок

Аделия Петросян начинала в школе олимпийского резерва «Москвич» у Ирины Страховой, которая готовит спортсменов уже 52 года. У нее училась Карина Акопова, сейчас выступающая в парном катании с Никитой Рахманиным и входящая в топ-10 дуэтов России.

А еще Анастасия Шаботова, известная в основном по реплике о допинге в «Хрустальном» и неудавшейся карьере в сборной Украины из-за лайка под постом Плющенко , однако это вовсе не главные ее характеристики. В 13 лет Шаботова овладела тройным акселем, а в прошлом сезоне достойно выступала на челленджерах: вошла в пятерку лучших в Варшаве и Оберстдорфе.

Ученики Страховой отличаются уверенной базовой техникой, благодаря которой потом разучивают ультра-си. Вот как катала Петросян 4 года назад за «Москвич».

В группу Тутберидзе Аделия попала в сезоне-2019/20. Он закончился досрочно из-за пандемии, но все же Петросян успела пройти 10 стартов. Из наиболее важного: бронзовые медали на втором этапе и в финале Кубка России по юниорам. В заключительном туре ее обогнали только Акатьева и Самоделкина, прыгнувшие по два квада.

Сама Петросян на тот момент не владела сложными элементами, зато избежала ошибок и показала вращения наивысшего – четвертого – уровня. Уже тогда она уверенно вошла в топ российских юниоров и в следующие два года ни разу не выпадала из пятерки сильнейших ни на одном турнире.

Год назад Петросян дебютировала на этапах юниорской серии Гран-при: взяла бронзу в Словакии, золото в Словении и отобралась в финал (его отменили из-за пандемии). Пожалуй, самое впечатляющее ее достижение – 4-е место на взрослом ЧР в прошлом декабре. 14-летняя Аделия обыграла всех, кроме олимпийской тройки Валиева – Трусова – Щербакова.

Выучила квад-риттбергер и дважды могла войти в историю, но ее рекорды не засчитали. Теперь она нацелена на триксель

Среди других фигуристок Петросян выделяет необычный прыжковый контент: она первой в мире среди девушек сделала четверной риттбергер.

Освоить его давно хотят Самоделкина и Трусова, а еще кореянка Ю Ен, но Аделия раньше всех приземлила его на соревнованиях. Правда, это достижение все равно не засчитали – Петросян не пробовала прыжок на международных стартах, а на национальных турнирах такие рекорды не фиксируются.

Та же история с другим артефактом: Петросян – единственная в фигурном катании (и среди мужчин, и среди женщин), кому удалось сделать два квад-риттбергера в одной программе – сольный и в каскаде с двойным тулупом.

Неизвестно, сколько еще продлится отстранение сборной России, но Ю Ен по-прежнему выступает на соревнованиях под эгидой ISU и может первой исполнить этот ультра-си в официальной истории.

Хотя даже мужчинам тяжело справиться с четверным риттбергером. Первым его сделал олимпийский чемпион Юдзуру Ханю лишь в 2016-м – к этому времени открыли все остальные квады, кроме акселя. Сложность риттбергера в том, что отталкивание происходит не за счет маха или толчка зубцом об лед, а преимущественно благодаря рывку вверх почти с места – для этого нужна немалая сила. Риск ошибиться высок, а базовая стоимость элемента относительно низкая. Он всего на балл дороже тулупа и на 0,8 – сальхова.

У Аделии четверной риттбергер тоже редко получается чисто. Всего на соревнованиях у нее было пять попыток исполнить его сольно и еще три в комбинации с другими прыжками – из них абсолютно чистыми, отплюсованными судьями, получился один сольный и два в каскаде. Остальные выходили с недокрутами, два – с падениями. И все же именно этот ультра-си Петросян заявляет чаще всего – она настояла на том, чтобы увеличить число оборотов.

Еще в арсенале Аделии – четверные тулуп и сальхов. Тулуп она дважды пробовала на соревнованиях в прошлом году (оба раза с неудачными выездами) и на прокатах месяц назад (чисто). Сальхов покорился пока только на тренировке . Еще Петросян работает над квад-флипом, но прежде всего хочет выучить тройной аксель: «Он мне необходим для жизни в фигурном катании».

Хотя еще два сезона назад она спокойно набирала на турнирах за 200 баллов и без рискованных элементов – во многом за счет сверхстабильных тройных: Петросян не срывает их с декабря 2020-го. За них судьи выставляют GOE в среднем от +2 до +4, отмечая уверенные отрыв и приземление, шаги на заходе, безусильность и умение попадать в музыку.

Серьезные плюсы Петросян приносят и вращения: сложные, с хорошей центровкой и скоростью.

В прокатах еще есть над чем работать – это видит и сама Аделия. На вопрос, что нужно подтянуть, без сомнений выдает: «Скольжение. Мне нужно научиться натягивать ноги, ехать правильнее, красивее чтобы было. Надо очень много над этим работать. И еще многие детали».

И действительно, компонентно она пока уступает не только взрослым, но и многим сверстницам. Ее средняя вторая оценка за два проката – 91,85. Отставание от Акатьевой, Вероники Жилиной и Муравьевой в пределах пяти баллов – вроде бы не критично. Но если сравнивать с Валиевой, Туктамышевой или Щербаковой, то разница уже 15-20 баллов. Однако высокие компоненты зачастую приходят с возрастом, опытом и титулами. В этом смысле время работает на Петросян.

Готовится не только к прокатам, но и к вопросам журналистов. И не комплексует из-за роста

Единственное, что Петросян иногда мешает – психология. Очень редко, но у нее бывают срывы из-за волнения, как в январе-2022 на первенстве России. Тогда совсем не задались разминка перед произвольной и начало программы – Аделия загубила оба четверных, но собралась после падения.

Выйдя в микст-зону не стала таить : «Все пошло не по плану с самого начала. Я еще никогда не была такой взволнованной».

А вот образы в программах ей всегда подбирают такие, для которых нужна уверенная подача: в прошлом сезоне – танго A Evaristo Carriego и мистический Paint It Black в исполнении Сиары.

В этом году в короткой у нее Voilà Барбары Прави – трек про одиночество и желание быть услышанной, а в произвольной необычная композиция The Locked Room от японца Дзюн Миякэ, которую соединили с Mechanisms Кирилла Рихтера. Здесь сложный ломаный ритм сочетается с глубокой идеей: «В первой половине программы я не вижу, не слышу, не могу говорить, из-за этого у меня такое пустое состояние. Во второй половине я пытаюсь из этого выбраться, и там состояние уже более взбудораженное».

Такие мрачные композиции – необычный выбор для совсем юной спортсменки. Из-за небольшого роста – 140 см – Петросян выглядит еще младше своих лет. Но на уровне исполнения точно знает, про что катает: «Да, я маленького роста, но внутри у каждого человека есть свои эмоции, свои чувства, поэтому сложно сказать, что я себя чувствую крохой. Внутри я себя ощущаю на свой возраст».

Аделия рассудительна, скромна и всегда уважительна к соперницам. Вспоминая юниорские этапы Гран-при, недоумевает : «Если честно, в Любляне я не ожидала, что стану первой. Было непривычно обгонять такую спортсменку как Софья Самоделкина. Очень уважительно отношусь к ней. Я знаю, как ей тяжело, как всем спортсменам тяжело. Была рада, что выполнила поставленную задачу».

Петросян охотно общается с прессой и даже заранее продумывает комментарий после проката. «Когда спрашивают, ты должен ответить как можно больше и интереснее, чтобы людям было тебя интересно слушать. Перед каждым соревнованием мы с мамой проходим вопросы, которые мне могут задать, и стараемся на них ответить», – удивительный уровень подготовки!

Ну и финальный штрих: статус у нее на странице – строка из Пастернака: «Цель творчества – самоотдача».

Дебют Петросян на российском Гран-при – в субботу в 14:30 мск.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Владимир Песня; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press