Экс-россиянка Гургенидзе стартовала на Гран-при за Грузию: выпучила глаза и надула щеки из-за низких оценок

13-летняя грузинская фигуристка Инга Гургенидзе дебютировала в юниорской серии Гран-при – еще в прошлом сезоне она выступала за Россию.

В Риге она занимает 5-е место после короткой программы (58,80) – но, кажется, это значительно ниже ожиданий самой спортсменки и тренера Людмилы Гафаровой. Почему такие низкие баллы?

Уверенно исполнила прыжки, но серьезно уступила по второй оценке. Это реформы так влияют на фигуристов?

Гургенидзе заявила конкурентоспособный прыжковый контент: двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы. Такие же элементы исполнили и другие спортсменки из топ-5.

По базовой стоимости Гургенидзе уступила только текущему лидеру – Чжи А Син (и то всего 0,78 балла): кореянка сделала сложную дорожку шагов четвертого уровня, а Гургенидзе оценили лишь на второй.

С точки зрения исполнения Инга тоже не сильно проигрывала соперницам. Она не докрутила на четверть тулуп в каскаде, за что получила GOE -0,51; еще чуть потеряла на финальном вращении – элемент оценили лишь на +0,1. Но грубых ошибок не допущено – и все же отставание от первого места больше 11 баллов, а от тройки отделяют 5. В чем причина?

Дело в низкой второй оценке. Инга получила за компоненты 25,13 балла – по этому показателю она седьмая в короткой программе (у лидирующей кореянки 30,06). По всем трем критериям Гургенидзе оценили примерно одинаково:

композиция – 6,18

презентация – 6,21

владение коньком – 6,50

Арбитры выставили среднее арифметическое? Или действительно все было так ровно?

Сравнить этот результат с оценками Гургенидзе на других соревнованиях нельзя: в прошлом сезоне она выступала за Россию и каталась только на внутренних турнирах, где обычно делается поправка на домашнее судейство. А на международном уровне Инга выступает впервые.

И все же для понимания: на первенстве России-2022 она получила 27,04 балла за компоненты в короткой программе. Однако это было в середине сезона с вкатанными программами, на национальном турнире и до реформы компонентов.

А что изменилось в этом плане в новом сезоне? Кажется, ничего, кроме количества критериев. По крайней мере, такое впечатление складывается сейчас. У большинства фигуристов между результатами «до» и «после» разница минимальная – в пределах 0,5 балла. Несмотря на то, что компонентов теперь меньше, а судьи не присматриваются к ним внимательнее.

Сама Гургенидзе в Риге постаралась. Она в этом сезоне катается под хитовую и ритмичную Sweet dreams от Eurythmics. Гургенидзе справилась – отыграла все музыкальные акценты, выдержала темп и даже успела пококетничать с залом.

Пару раз в программе Инга чуть потеряла равновесие, что наверняка повлияло на оценивание skating skills (владение коньком). А еще визуально количество связок между элементами у нее чуть меньше, чем у кореянки Син – это тоже могло сказаться на разнице в оценках. Но в целом отставание грузинской фигуристки могут объяснить лишь арбитры: компоненты все еще остаются самой субъективной частью судейства в фигурном катании.

Оценки удивили и спортсменку в КиКе. Ее прокат тепло встретили зрители, комментаторы ISU тоже остались в восторге, а сама Гургенидзе улыбалась.

Но когда объявили оценки, выглядела обескураженной: сначала выпучила глаза.

Потом несколько раз глянула на тренера в поисках объяснений. Объяснений нет.

Увидев промежуточную таблицу, в которой отставание от лидера составило почти 12 баллов, Инга показательно надула щеки и вздохнула.

И всем видом показывала, что недовольна оценками.

Гургенидзе владеет ультра-си и еще поборется за место в топ-3

Инга делает ставку на прыжковую часть. В арсенале есть тройной аксель – в прошлом сезоне он удался на первенстве в Казани, но на других стартах Гургенидзе на триксель не заходила.

Исполнять тройной аксель в самом начале сезона рискованно, но реально. Например, японка Мао Шимада и американка Миа Калин на предыдущем этапе Гран-при показали максимум сложности: и четверные, и триксель.

Впрочем, на латвийском этапе ультра-си может показать не только Гургенидзе. Тройным акселем владеет также японка Ами Накаи, которая пока идет третьей. Иногда она его недокручивает, но на турнире Coupe de Printemps-2022 в прошлом сезоне исполнила чисто.

Чжи А Син и без ультра-сложных прыжков набирает за 200 баллов при чистых прокатах. В прошлом сезоне она финишировала второй на юниорском чемпионате мира, уступив победительнице – Изабо Левито – всего 0,54 балла.

Остальным соперницам в техническом плане Гургенидзе не уступает – по крайней мере, если сравнивать контент прошлых сезонов. После короткой программы разница между фигуристками с 4 по 10 места составляет 5 баллов (это меньше, чем отставание Гургенидзе до виртуальной бронзы).

И если с техникой все понятно (и отчасти прогнозируемо), то что будет со второй оценкой узнаем совсем скоро – произвольную в Риге девушки катают 9 сентября. Удивится ли Инга итоговым оценкам?

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Юниорки

Короткая программа

1. Чжи А Син (Южная Корея) – 70,41

2. Сохо Ли (США) – 64,06

3. Ами Накаи (Япония) – 63,87

4. Кимми Репонд (Швейцария) – 58,88

5. Инга Гургенидзе (Грузия) – 58,80

6. Чжи Хен Хван (Южная Корея) – 58,01