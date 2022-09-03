Американка с двумя четверными – только 4-я (!) на юниорском Гран-при. Почему фигуристки с суперпрыжками вечно проигрывают?

Американская фигуристка Миа Калин привезла на второй этап юниорского Гран-при серьезный прыжковый набор с двумя четверными. Но все равно уступила соперницам без ультра-си, и даже японке, которая шла восьмой после короткой.

Калин и раньше проигрывала фигуристкам с менее сложными программами. Разбираемся, чего ей не хватает, чтобы выбиться в топ. Ведь давно понятно, что квады – не гарантия успеха.

У Калин дорогой контент, но она упускает преимущество из-за ошибок и низких компонентов

Калин заявила в произвольную на этапе в Остраве два четверных тулупа и каскады во второй половине с лутцем и флипом – набор действительно сложный. По базовой стоимости программ Миа уступает только победительнице Мао Шимаде, хотя разница между ними небольшая – 4,45 балла. Отставание же по итогам соревнований составило 36,8 балла. Откуда такой разрыв?

• Первая причина очевидна: во многом дело в технике и качестве исполнения . В произвольной судьи нашли у Калин два недокрута: на тройном риттбергере и на тройном лутце. Они стоили ей 2,16 балла. С лутца она упала – отнимем еще штрафной балл. В короткой программе все элементы исполнены чисто.

• Но проблема не только в грубых ошибках. Прыжки Калин не такие высокие и пролетные, как у японки. Некоторые из них она приземляет практически с остановкой, а один (тот самый недокрученный риттбергер) был сделан в степ-аут. На этом Миа теряет баллы за уверенный выезд. Таким образом, по GOE в произвольной она набрала всего 1,48 балла . Для сравнения: кореянка Мин Соль Квон, которая стала второй, заработала на плюсах за исполнение 9,25, Шимада – 10,29.

• Есть и еще одна проблема – низкие компоненты. Особенно поражает разница в произвольной программе. По второй оценке Калин уступила Икуре Кушиде, Мин Соль Квон и Мао Шимаде 7, 8 и 12 (!) баллов соответственно. В протоколе у Миа нет ни одной оценки выше 7,0, да и они редкость . Скольжение и презентацию арбитры оценили в среднем на 6,25 и 6,57 соответственно.

Скорость катания заметно ниже по сравнению с фигуристками из топ-3. Особенно это чувствуется в тех частях программы, где музыка развивается, а таких эпизодов в постановке два. Калин каталась под Experience Людовико Эйнауди – музыка в фигурном катании популярная. Под нее выступали, например, Евгения Тарасова и Владимир Морозов в прошлом году во второй половине короткой.

Пару раз в программе Миа теряла равновесие на крутых дугах. Это тоже влияет на вторую оценку, как и скольжение на неглубоких ребрах. Но меньше всего она получила за композицию программы – 5,96. Ее хореограф – российский специалист Евгения Чернышева. У нее много лет назад, еще по новичкам, тренировался Нэтан Чен.

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В прошлом году на чемпионате США среди юниоров Миа вообще осталась восьмой с двумя четверным и . Она допустила несколько недокрутов и степ-аут. Впрочем, ее соперницы тоже ошибались, к тому же ни одна из них не делала элементы ультра-си.

Калин снова подвели компоненты и низкие надбавки за элементы. Та же история была на обоих этапах Гран-при среди юниоров. Однако по сравнению с сезоном-2021/22 теперь Миа катается чище. В Остраве она допустила меньше грубых ошибок, чем на прошлогодних турнирах.

При чистых прокатах американка способна набирать за 195 баллов по сумме. Так было, например, на Skate Milwaukee-2021. Там судьи углядели лишь один недокрут на четверном тулупе. При таком результате Калин навяжет конкуренцию. В Остраве с этими оценками она была бы второй.

То, что четверные и тройной аксель не гарантируют победу, понятно уже давно. В российской сборной тоже есть фигуристки, которые проигрывали соперницам с менее сложными программами. Например, Майя Хромых на чемпионате России-2022 уступила Софье Муравьевой и Елизавете Туктамышевой, хотя база у их программ была ниже.

В короткой все было закономерно: Майя делала двойной аксель, а не тройной, к тому же упростила каскад. Но в произвольной заявила сложность значительно выше и все равно оказалась позади. Из-за ошибок и низких компонентов Хромых упустила преимущество в 5,42 балла над Софьей и 10,98 – над Елизаветой.

Но главный пример того, что фигурное катание – это не только прыжки, конечно, Александра Трусова.

В прошлом сезоне она заявляла сверхсложный контент: 4 (а иногда 5) четверных в произвольной и тройной аксель в короткой. Однако почти всегда проигрывала Анне Щербаковой и Камиле Валиевой, которые катались чище (с меньшим количеством ультра-си) и обходили ее компонентами. Самое яркое поражение – личный турнир в Пекине-2022, где Саша прыгнула пять квадов, но все равно осталась второй.

Безусловно, высокая базовая стоимость программы решает многое. Еще и потому, что за более дорогие элементы и надбавки выше. GOE рассчитывается так: среднее арифметическое оценок за исполнение от арбитров умножается на 10% от цены элемента. Возьмем для примера четверной тулуп в программе Миа Калин.

Самая низкая оценка за исполнение (в данном случае один из 0) и самая высокая (1) отбрасываются. Среднее арифметическое из оставшихся получается 0,43, а 10% от базы четверного тулупа – 0,95. 0,43 умножаем на 0,95 – 0,4085. Округляем до 0,41 и получаем то же, что и в протоколе. Итоговая сумма за прыжок – 9,91.

Да, дорогие элементы приносят больше выгоды, чем кажется на первый взгляд. Только вот и отрицательные GOE за них выходят значительные. Ведь при неправильном исполнении 10% от цены будут умножаться на минусовые оценки от судей, то есть вычет окажется серьезнее.

Так что со сложными прыжками спортсменам лучше быть осторожнее. Ошибки стоят дорого и портят впечатление от программы.

В случае Калин еще достаточно времени, чтобы поработать над недочетами в исполнении. Ей всего 14 лет, на взрослый лед она выйдет в сезоне-2025/26, как и большинство ее нынешних соперниц по юниорам. Сохранит ли она суперпрыжки до этого времени – неизвестно, так что делать ставку только на них точно не стоит.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Итоговое положение

1. Мао Шимада (Япония) – 212,65

2. Мин Соль Квон (Южная Корея) – 189,37

3. Икура Кушида (Япония) – 177,02

4. Миа Калин (США) – 175,85

5. Хисуэ Хан (Южная Корея) – 170,00

6. Лорин Шильд (Франция) – 165,82

Произвольная программа

1. Мао Шимада (Япония) – 141,16

2. Мин Соль Квон (Южная Корея) – 126,64

3. Икура Кушида (Япония) – 121,35

4. Миа Калин (США) – 116,61

5. Хисуэ Хан (Южная Корея) – 112,94

6. Лорин Шильд (Франция) – 107,75

Фото: Gettyimages.ru/Jurij Kodrun – International Skating Union; East NewsCal Sport Media/Sipa USA