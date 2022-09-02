Юная японка Мао Шимада разгромила всех в короткой программе на Гран-при. У нее есть четверной прыжок и свой фан-клуб

Короткая программа юниорок на втором этапе Гран-при завершилась, и уже сейчас в Остраве определился явный лидер. Это 13-летняя японка Мао Шимада.

Она оторвалась от ближайшей соперницы почти на 9 баллов. А впереди произвольная, в которой Шимада может удивить еще больше, ведь она владеет четверным тулупом.

Рассказываем, чего ждать от японской фигуристки и кто поборется с ней за пьедестал.

Шимада покорила безупречным катанием и скольжением в лучших традициях японской школы

У Мао в Остраве был самый чистый прокат короткой программы и сложный, конкурентоспособный контент: 3 риттбергер, 2 аксель и каскад 3 лутц + 3 тулуп. Напомним, у юниоров в короткой программе есть жесткие ограничения: в этом сезоне – обязательный сольный тройной риттбергер для всех одиночников и запрет на сольный тройной аксель у девочек.

Шимада со своим набором справилась на отлично. Все элементы она исполнила на высокой скорости, визуально практически без усилий. Все вращения максимального, четвертого уровня сложности, как и дорожка шагов. Прыжки пролетные, с уверенными выездами.

Легкости катанию придает и музыка. Мао катается под саундтреки к фильму «Король лев» с оркестровой и хоровой партией. В прошлом сезоне под эти мелодии каталась Вакаба Хигучи, только в произвольной.

Хореографы у них тоже разные, но с похожим стилем. Для Хигучи программу поставила Ше-Линн Бурн, а для Шимады – Лори Николь. В произвольной Мао выступит под акцентные инструментальные композиции Passepied Джина Майкла Блейза и Creditos Альберто Иглесиаса.

Заявки на второй соревновательный день в Остраве еще не опубликовали, но вполне возможно мы увидим четверной прыжок от Шимады. В прошлом сезоне на чемпионате Японии среди юниоров она исполнила четверной тулуп на +1.9 GOE. Благодаря кваду Мао поднялась на первое место после четвертого в короткой программе. Она опередила всех шестнадцати- и семнадцатилетних соперниц.

Мао уже лучшая среди японских юниоров. Но соревноваться со взрослыми сможет только через 4 года

Тренируется Шимада у Миэ Хамады в Академии Киношита. Там же когда-то катались победительница финала Гран-при Рика Кихира, чемпионка мира среди юниоров Марин Хонда и бронзовый призер взрослого ЧМ Сатоко Мияхара. Сейчас с Хамадой также работает американец Винсент Чжоу – двукратный бронзовый призер чемпионата мира, которые не раз пытался покорить пятиквадку.

Шимада тоже работает над усложнением контента. Год назад она пробовала делать на соревнованиях тройной аксель, но недокручивала и падала. При чистых прокатах она способна набрать 188.5 баллов по сумме. Этого ей хватило бы для того, чтобы стать четвертой на прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров. Мао не прошла на него по возрасту, хоть и выиграла национальный отбор.

Помимо золота юниорского чемпионата Японии у Мао есть в активе еще две значимые награды: она дважды побеждала на национальном первенстве по новисам.

Этот сезон для Шимады первый юниорский на международном уровне. А вот на взрослых турнирах мы увидим ее нескоро. Фигуристка родилась 30 октября 2008 года, значит перейти на уровень сеньоров сможет только в сезоне-2026/2027. К тому времени Шимаде будет уже почти 18 лет. А все из-за постепенного поднятия возрастного ценза. По старым правилам японка успела бы выйти из юниоров на 2 года раньше и наверняка поборолась бы за Игры в Милане-2026.

Впрочем, в Японии она уже популярна и любима. У нее даже есть свой небольшой фан-клуб. В социальных сетях есть несколько страниц с ником @mao.shimada_fan. В них чуть больше сотни подписчиков, но и это неплохо для 13-летней фигуристки, которая впервые выступает на турнире за пределами своей страны.

Среди соперниц японки в Остраве квадистка из США, две кореянки и (неожиданно) 17-летняя француженка

Помимо Шимады в короткой программе в Остраве выделялись еще несколько фигуристок. Это, например, кореянка Минсол Квон. Она еще младше Мао, ей 13 исполнилось только полгода назад, так что Минсол на международных турнирах тоже новенькая.

У нее набор элементов почти такой же, как у Шимады, только в каскаде стоит 3 флип, а не 3 тулуп. Но она отстала от японки на 8.76 балла, потому что получила гораздо меньшие надбавки за исполнение (почти в 2 раза). Но больше всего она уступила по компонентам – 4 балла. Тем не менее, суммы 62.73 ей хватило для того, чтобы занять вторую строчку турнирной таблицы.

В тройку лидеров после короткой программы входит и американка Миа Калин. Она уже знакома нам по прошлогодней серии Гран-при. Миа владеет четверным тулупом и ставит его в каскад с двойным, но почти всегда недокручивает более чем на четверть.

Недокруты бывают у нее и на тройных прыжках. Они не позволяют ей набирать конкурентоспособную сумму баллов и бороться за пьедестал. Однако два уверенных, практически безошибочных проката мы все же видели от нее на Skate Milwaukee-2021. Тогда она получила оценку 195.5 баллов и заняла второе место, уступив только другой американке Изабо Левито. Сейчас Калин снова подводят мелкие технические ошибки, а еще компоненты. По второй оценке она 6-я в короткой программе.

Побороться за пьедестал может также 17-летняя француженка Лорин Шильд. Она на этом этапе Гран-при одна из самых взрослых участниц, но по-прежнему не завершила юниорскую карьеру. А еще конкуренцию наверняка навяжет кореянка Хису Хан. Хису оказалась на промежуточном пятом месте, потому что упала с первого прыжка и осталась без каскада. Но в произвольной она еще может догнать и Калин, и Квон.

Спортсменки, которые расположились ниже в турнирной таблице, допустили еще больше ошибок в первый день соревнований. Борьба продолжится в субботу, 3 сентября, в произвольной программе. Начало в 11.30 по московскому времени. Не пропустите!

Фото: Gettyimages.ru/Jurij Kodrun – International Skating Union / Contributor; globallookpress.com/Yohei Osada/AFLO