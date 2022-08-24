Куда пропал лучший фигурист мира и кто – новый лидер?

Сезон в фигурном катании стартовал, но не все легенды выходят на лед. Нэтан Чен – герой Олимпиады-2022 и трехкратный чемпион мира – взял бессрочную паузу.

Чем он занимается сейчас? Когда планирует вернуться на соревнования? А планирует ли вообще? И главное – кто займет место Чена? Юдзуру Ханю точно не сможет, ведь он ушел из спорта.

Чен вернулся в Йельский университет, ходит по шоу и пишет книгу (в двух вариантах) – а тренер советует закончить со спортом

В отличие от того же Ханю, 23-летний Нэтан Чен не завершал карьеру официально. Более того, он попал в сборную США на сезон, хотя выступать на соревнованиях не будет еще как минимум год. Об этом фигурист рассказал в интервью NBC Sport, его объяснения прямо подкупают простотой:

«Не думаю, что вернусь к соревнованиям в следующем [2022/23] сезоне. И вообще, понятия не имею, буду ли выступать после окончания университета. Я доволен тем, чего достиг. Я хочу погрузиться в учебу, а не пытаться быстро пройти ее, чтобы просто сдать экзамены. Хочу заводить друзей. У меня было не так уж много возможностей для этого.

После того, как закончится тур Stars on Ice, я думаю поговорить с Рафом (тренер Рафаэль Арутюнян ), чтобы узнать, что он думает, узнать, что думают мои родители, моя семья – и уже отталкиваться от этого».

Что думает об этом Рафаэль Арутюнян, мы уже знаем. Он высказался в интервью RT еще после Олимпийских игр: «Я бы, если честно, рекомендовал Нэтану вообще завершить карьеру и возобновить учебу в университете. Ради чего продолжать кататься? Чтобы завоевать еще одну медаль, еще один титул чемпиона мира? Это несерьезно» .

Собственно, именно учебой Чен и занимается: он студент Йельского университета, изучает естественные науки. В 2020 году Нэтан взял академический отпуск и вернулся к Арутюняну в Калифорнию. Готовиться к Олимпиаде и сдавать экзамены в университете Лиги Плюща ему оказалось не под силу. Сейчас Чен – чуть ли не главный студент-чемпион в США, уже амбассадор зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде.

Параллельно с учебой Нэтан пишет автобиографию, причем сразу в двух вариантах: детская книжка с картинками и классические мемуары. Предисловие к ним оставит сама Вера Вонг: моднейший дизайнер несколько лет шила костюмы для Чена, и за это время они стали хорошими друзьями.

Еще Нэтан регулярно дает интервью и участвует в телешоу. Там его можно было увидеть даже играющим в хоккей – Чен занимался в детстве. Нэтана позвали в шоу «Secret Celebrity Renovation» («Секретный ремонт знаменитостей») – и он помог с ремонтом катка в Солт-Лейк-Сити, где когда-то начинал. Посмотреть, как Чен управляется с клюшкой, можно на официальном сайте НХЛ .

Ну и, конечно, Нэтан гастролирует с ледовыми шоу. До середины лета он выступал на Stars on Ice – и, кстати, катал там новую показательную программу под Space Song. Прыжковый контент облегченный, но опасный: 3 флип, 3 тулуп и эффектное сальто назад в финале .

Держать идеальную форму ради прокатов на шоу нет смысла. Да и площадь льда на некоторых аренах непривычно маленькая, чтобы исполнять соревновательные программы. В предыдущие годы на гастролях Чен тоже редко заходил на элементы ультра-си, к тому же в конце олимпийского сезона вылезла травма (диагноз неизвестен). Как раз из-за этого повреждения Нэтан снялся с чемпионата мира-2022.

А можно ли вернуться на топ-уровень после паузы? Примеры были, но в мужском катании – только один

Не только Чен приостановил карьеру после олимпийского сезона. Паузу взяли Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, Вэньцзинь Суй и Цун Хань тоже пока не делали заявлений.

Некоторые спортсмены находятся в этом неопределенном статусе уже несколько сезонов. Окончательно расстаться со спортом непросто с психологической точки зрения, а иногда еще и с финансовой.

Вообще, в фигурном катании редки прощаются со льдом навсегда: тот же Ханю несколько недель назад аккуратно называл свое решение не абсолютным уходом из спорта, а лишь переходом в профессионалы (хотя турниров среди профи уже нет) и обещал работать над четверным акселем. В 90-е спортсмены решительнее оставляли соревнования ради шоу: вспомним примеры Тары Липински, Оксаны Баюл, Алексея Урманова или Ильи Кулика.

Большая редкость – перерыв и последующее возвращение на прежний топ-уровень, особенно среди олимпийских чемпионов . В мужском одиночном катании с этим справился разве что Евгений Плющенко. После победы в Турине-2006 он перешел в профессионалы, но в сезоне-2009/2010 снова набрал форму и здорово подготовился к Играм в Ванкувере.

Для золота этого не хватило – Эван Лайсачек оказался впереди на 1,31 балла, но до Олимпиады Плющенко уверенно выиграл этап Гран-при, чемпионаты России и Европы. По сложности программ соперники его уже догоняли, а вот по чистоте исполнения – вряд ли.

В женском одиночном катании таких историй нет; в парном катании были чемпионы, которые переходили из любителей в профессионалы и обратно. Это, например, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков: они отлучались в шоу на 3 года, успели за это время завести ребенка, а потом снова выиграли Олимпиаду. Камбэк после двух лет в шоу совершили и танцоры Тесса Виртью и Скотт Моир.

Так что вернуться в мировую элиту реально даже после долгого перерыва (дольше одного сезона), тем более спортсмену с талантом и усидчивостью как у Чена.

Кое-кто уже готов занять место Чена. Справится ли он с конкуренцией, если решит вернуться?

Пока Чен занимается учебой, карьеру продолжают Шома Уно и Юма Кагияма – призеры Олимпиады-2022.

Уно в прошлом сезоне регулярно заявлял в произвольной программе пять четверных прыжков: сальхов, флип, риттбергер и два тулупа – и пока этот набор не давался японцу без помарок. Шома, еще 3 года назад рыдавший без тренера в КиКе, ближе всех подобрался к результатам Нэтана с точки зрения техники, а по второй оценке иногда даже обходил его.

Японец за компоненты в среднем получал 137,39 балла, а американец – 136,68. Уно не хватает только чистоты и стабильности: за весь прошлый олимпийский цикл у него было лишь 2 турнира без грубых ошибок на обе программы. Этого недостаточно, чтобы стать несокрушимым лидером.

Юма Кагияма – еще один серьезнейший претендент из Японии, тоже мультиквадист: в арсенале сальхов, риттбергер и тулуп (сольный и в каскаде). В командном турнире в Пекине он справился с этой задачей на 100%, но на других соревнованиях всегда недокручивал риттбергер минимум на четверть.

По четыре квада в программе пытается делать американец Илья Малинин. И даже больше: Илья на тренировках несколько раз приземлил чистый четверной аксель. Рафаэль Арутюнян, к слову, консультирует Малинина и пророчит ему первый пятерной в истории. Но все это позже, когда фигурист обретет стабильность. Пока у Ильи уверенные прокаты чередуются с полными срывами, причем вне зависимости от сложности – так было и на мартовском ЧМ.

Помимо этих трех фигуристов за лидерство поборется итальянец Даниэль Грассль. Он владеет самыми дорогими четверными из доступных – лутцем и флипом – и готов наращивать сложность. А еще изучать новые стили: для этого в межсезонье Грассль переехал в США и сменил тренера. Раньше он занимался у Лоренцо Магри, а теперь у Алексея Летова и Ольги Ганичевой.

Подрастут и новые чемпионы. Нэтан Чен закончит учебу не раньше 2024 года – к этому времени в фигурном катании изменится многое.

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman; globallookpress.com/Naoki Nishimura/AFLO, Raniero Corbelletti/AFLO