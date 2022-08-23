Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?

Вы наверняка слышали про переход российской фигуристки-юниорки Ульяны Ширяевой в сборную Канады. Возможно, и про переход Инги Гургенидзе в сборную Грузии.

«Единичная история», – сказала вице-чемпионка мира-2012 Алена Леонова, и, в целом, именно такие заключения и преобладают. На самом деле не единичная. Помимо этих фигуристок спортивное гражданство сменили еще три юниорки. Это связано с изоляцией России? А в прошлом году переходов было меньше?

Разбираемся, что изменилось после отстранения россиян от международных стартов.

Уйти из России труднее всего – в 2020-м наша федерация выставила дополнительные условия

Для начала разберемся, как фигуристу вообще перейти в другую сборную, если захотелось. Глобально смену спортивного гражданства контролирует Международный союз конькобежцев (ISU). Проблем не возникнет, если:

• предыдущая федерация не против;

• с последнего выступления на международных соревнованиях под прошлым флагом прошло хотя бы 12 месяцев. Речь идет не только о чемпионатах мира и Европы, но и о международных турнирах уровнем пониже, например, челленджерах.

У нашей федерации ( ФФКР ) чуть другой алгоритм: фигурист получает запрос от новой федерации, а уже от этой даты (а не от последнего международного старта) отсчитывается карантин. Для спортсменов, которые выступали или выступают за сборную , карантин длится 2 года. Для тех, кто в сборной никогда не был, но катался на чемпионате или первенстве России, 1 год. Эти дополнительные условия ввели в нашей сборной только в 2020 году.

Пример: бронзовый призер Кубка России Мария Талалайкина в новом сезоне выступит за сборную Италии. Она пыталась сменить гражданство еще в августе-2021, но не смогла. Вроде все выглядело просто: последний международный турнир для нее – еще из сезона-2017/18 (то есть больше 12 месяцев назад). Но Талалайкина выступала на чемпионатах России, и это затянуло процесс.

Запрос из Италии ей пришел только в 2021 году – так что пришлось ждать еще целый сезон, чтобы уйти.

Но если фигурист никогда не участвовал в перечисленных стартах, то все гораздо проще. Многие из юниоров, перешедших под другой флаг в 2022-м, катались только на всероссийских и региональных кубках. То есть им достаточно лишь приглашения от новой федерации, чтобы их отпустили – без карантинов.

4 юниорки из России уже заявлены на Гран-при за другие сборные, пятая держит карантин

Канада только подала запрос на переход Уильяны Ширяевой, и ФФКР рассмотрит его в декабре – об этом рассказал Тед Бартон. Тем не менее Ульяна уже в заявке на турнир Belair Direct BC – как такое может быть?

Это возможно в переходный период. «Армия фигурного катания», за которую Ширяева катала раньше, разрешила ей выступать на неквалификационных соревнованиях . То есть на таких, откуда баллы не идут в зачет фигуриста : ни season best, ни технический минимум для отбора, например, на чемпионат мира там набрать нельзя.

В прошлом сезоне Ульяна стала 11-й на первенстве России, еще выиграла бронзу этапа Кубка Федераций, а годом ранее – бронзу Кубка Москвы среди КМС. На пьедесталы турниров посложнее она не понималась, но еще может. Ее бывший тренер Алексей Василевский заверил: «Девочка очень хорошая, а как пойдет работа с канадскими специалистами, время покажет. Тройной аксель был уже совсем хороший у нее, четверные сальхов и тулуп готовы на 90%» . Правда, ни один из этих элементов Ширяева еще не показывала на соревнованиях.

Элементы ультра-си есть и в арсенале 13-летней Инги Гургенидзе, которая с этого сезона катается за Грузию. Правда, почему-то в случае с Гургенидзе карантин не потребовался, хотя она выступала на первенстве России-2021 – заняла там 15-е место. А еще в прошлом сезоне Инга выиграла Первенство Казани, бронзу четвертого этапа Кубка России и стала 10-й на финале по КМС.

Гургенидзе делает сложный каскад 3 лутц-ойлер-3 сальхов во второй половине программы и тройной аксель. На триксель она заходила лишь однажды – на финале Кубка Казани-2022, и вышло безошибочно. С остальными прыжками порой возникают проблемы: подводят недокруты и бабочки. Но если исправить ошибки, то Инга и без суперсложных прыжков набирает за 195 баллов по сумме программ. Такая фигуристка – усиление для Грузии.

В этом сезоне Инга Гургенидзе впервые отправится на этапы юниорского Гран-при (стартует уже на этой неделе). Мы увидим ее в Риге 7 сентября.

Там же выступит 13-летняя Валентина Андрианова – ученица Анны Царевой. С этого сезона она представляет Германию, а раньше каталась за «Академию льда». Высокими результатами Андрианова пока похвастаться не может. Максимум – медали небольших турниров, например, с «Февральской вьюги». На Первенстве Москвы в прошлом году она осталась 15-й.

В заявочных листах Гран-при – еще пара российских фигуристок, которые сменили гражданство в этом сезоне (но они пока числятся в запасных на этапах): ученица Марины Черкасовой Полина Джуманиязова – от Венгрии, Анна Ющенкова – от Израиля.

Эти три спортсменки показывают результаты ниже, чем Гургенидзе или Ширяева. Никто из них не владеет элементами ультра-си, даже с двойными и тройными прыжками они иногда справляются с трудом . Ющенкова ни разу в карьере не набирала больше 126 баллов по сумме, Джуманиязова на забиралась выше отметки в 149 баллов, лучший результат Андриановой – меньше 144.

Для нашей конкуренции этого очень мало, чтобы соперничать за крупные турниры, просто за попадание туда – а вот в Германии, Венгрии и Израиле с этим точно проще. Скорее всего, это главная причина, по которой эти фигуристки сменили спортивное гражданство.

Фигуристы и раньше переходили в другие сборные. Или в этом году их больше в связи с отстранением России?

В прошлом сезоне флаг тоже сменили минимум четверо юниоров: Олеся Леонова (Эстония), Александр Власенко (Венгрия), Софья Фарафанова (Казахстан) и Дарья Афиногенова (Литва).

Власенко уже представлял новую сборную на двух чемпионата мира – по взрослым и по юниорам: занял 29-е и 27-е места соответственно. Афиногенова в прошлом году мелькнула на этапе Гран-при в Словении, стала 13-й. Остальные фигуристки выступали только на небольших кубках. В новом сезоне все появятся на Гран-при и челленджерах.

При высоком уровне конкуренции в России частые переходы – обыденность, хоть ФФКР и пыталась этому препятствовать (за счет тех самым поправок из 2020-го).

Впрочем, теперь ситуация принципиально изменилась: российских спортсменов отстранили от зарубежных турниров, и сколько это продлится, неизвестно никому. Сейчас у российских юниоров, лишенных серии Гран-при и других международных турниров, остается минимум практики: лишь национальное первенство и всероссийские соревнования на призы чемпионов.

Пока непонятно, допустят ли юниоров до внутренней – как бы взрослой – серии Гран-при или до чемпионата страны по прыжкам. Тем временем их сверстники, которые сменили гражданство, продолжат выступать и набираться опыта.

И все же массового исхода фигуристов из сборной в этом сезоне не было – по крайней мере, пока . Более того, в июле гендиректор ФФКР Александр Коган сообщил RT , что некоторые спортсмены просятся обратно.

«Не думаю, что совет ISU во главе с новым президентом пойдет на нарушение собственной конституции, в которой очень четко прописаны правила перехода спортсменов. В этом отношении у нас и сейчас идет непрерывное взаимодействие с рядом стран, в том числе и так называемых недружественных, несмотря на все сложности текущего момента. Могу, кстати, сказать, что мы получаем довольно много запросов на возврат фигуристов обратно в страну. Более того, многие из этих запросов уже удовлетворили».

Кто подавал такой запрос, Коган не уточнил, и никаких новостей по этому поводу с тех пор тоже не было. Сейчас ситуация на трансферном рынке фигурного катания та же, что и в предыдущие годы; даже при том, что этот сезон – особенный.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня