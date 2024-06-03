Биатлонистка Кира Дюжева – та самая, с макияжем для команды и пирсингом – завела блог на Спортс!

От редакции Sports: вы в блоге биатлонистки Киры Дюжевой. Вы наверняка читали ее интервью, а теперь Кира открыла блог, где будет рассказывать о тренировочных буднях, достижениях в спорте и за его пределами. В первом посте она знакомится с читателями и рассказывает об увлечениях и старте карьеры.

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Приветствую вас, дорогие читатели! Меня зовут Кира Дюжева, и это мой пост-знакомство.

Мне 22 года, я родом из прекрасного города Кодинск. Профессионально занимаюсь биатлоном и вхожу в сборную России. Свободное от спорта время посвящаю макияжу. Я решила поделиться своими увлечениями и опытом, создав этот блог. В нем я расскажу о своем пути в спорте, тренировках и соревнованиях.

Для начала 5 быстрых фактов обо мне:

● Вхожу в состав сборной России по биатлону.

● До 15 лет занималась лыжными гонками.

● Бесконечно люблю животных.

● Увлекаюсь макияжем.

● Обожаю азиатскую кухню.

Сегодня расскажу о начале спортивной карьеры. Мой родной Кодинск находится в Кежемском районе Красноярского края. Этот район, расположенный возле дивной реки Ангара, олицетворяет собой природное богатство Сибири. Я влюблена в родные просторы! С самого детства все располагало к тому, чтобы я стала спортсменкой, так как почти каждый член моей семьи в какой-то о степени относится к спорту.

Мой брат, Дмитрий Дюжев, выступал на очень высоком уровне. Его путь часто вдохновляет меня и напоминает о том, что нет ничего невозможного для тех, кто действительно верит в свои силы и готов работать ради мечты.

Моя сестра, Мария Чертакова (Дюжева), также занималась биатлоном и отличалась от нас с братом невероятными стрелковыми навыками. Ее хладнокровие и умение собраться в нужный момент всегда меня восхищали. По сей день я стремлюсь повторить ее результат.

Мой папа посвятил огромною часть жизни спортивной деятельности – как в качестве спортсмена, так и в качестве тренера. Он всегда оставался в тени, но играл ключевую роль во всех успехах. Своей поддержкой и бесконечной верой в наши способности он помогает раскрыть потенциал и достичь поставленных целей.

С самого детства мне привили трудолюбие и любовь к спорту. Изначально я занималась лыжными гонками. В 15 лет папа направил меня на биатлон. Одно из первых достижений пришло на Всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге. На них я справилась со стрельбой: в спринтерской гонке было два ноля – и я заняла первое место. Тогда я впервые плакала на финише от счастья.

В 2021 году благодаря спонсированию моего региона я смогла провести подготовку совместно с юниорской сборной России. Благодаря этому мои результаты значительно улучшились, и в следующем году я получила возможность готовиться со сборной централизовано.

К сожалению, в середине летней подготовки я заболела менингитом. Многие врачи говорили, что последствия болезни будут со мной на протяжении всей спортивной карьеры. Но благодаря тренерам и специалистам сборной я прошла реабилитацию за полгода и поучаствовала в двух заключительных этапах. На последнем этапе в спринтерской гонке я заняла третье место, чему была очень рада.

Несмотря на то, что я пропустила половину сезона, Михаил Шашилов разглядел во мне потенциал и взял к себе на подготовку. В этом сезоне у меня получилось несколько раз заехать в призы на Первенстве России по юниорам и победить в спринтерской гонке. Также в копилку моих побед добавилась спринтерская гонка на Универсиаде.

Со следующего года я начну выступать по взрослым. Надеюсь, благодаря моим стараниям и грамотной подготовке Михаила Шашилова, Андрея Падина и всех наших специалистов я смогу прогрессировать, и в дальнейшем мои результаты будут только расти.

В блоге я буду делиться с вами тренировочным процессом, внутренней обстановкой команды, расскажу о подготовке к соревнованиям и еще множество всего, что может быть вам интересно.

Благодарю всех читателей за проявленный интерес к этому невероятному кусочку моей жизни!

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Фото: личный архив