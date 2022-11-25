Шенгюн – разыгрывающий, потухший Грин и провал Портера как вина Сайласа? Что нового мы узнали о молодых «Рокетс»

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о бедствиях «Хьюстона». Вы можете их скрасить своими плюсами.

Не будет преувеличением, если я скажу, что текущие «Рокетс» в очередной раз пробивают худшие рекорды франшизы.

Молодые ребята из «Хьюстона» пока что не установили результата 1982/83 года с балансом 14-68 (командирами «танка» были потухшие Хэйс и Мерфи), но тенденция наблюдается. Кстати, что интересно – с драфта 83-го года «Хьюстон» получил Ральфа. И да, карьеру Ральфа разрушили травмы, однако его вклад в франшизу бесценен. Ничего или никого не напоминает?

В общем-то, произошло много интересного, в том числе наконец-то появились коренные изменения в структуре и рисунке игры. Потому давайте разберемся, какие приключения случились с «дайнемик-дуо», туркиш-пауэр и остальной молодежью во главе с невозмутимой престарелой черепахой Эриком Гордоном.

И да, давайте поступим следующим образом: опишу сначала позитивные и контрастные вещи, а потом расскажу, что меня разочаровало.

P.S. Да, кстати, перед началом прочтения не забудьте подписаться на два Telegram-канала, в которые я и мой товарищ Илья постоянно постим всякие забавные вещи из мира НБА:

Канал StepBack Канал Хьюстомания

Позитив: переход к нападению через Шенгюна

На самом деле, мне бы хотелось очень много раз извиниться перед Алпи. За то, что не верил в его способности плеймейкера. За то, что ругал его за неумение адаптироваться в защитных схемах. За то, что сомневался, что он может стать какой-то важной частью «Рокетс».

Признаться, я до последнего не хотел втягиваться в «Алпи-тренд», считая, что Шенгюн не сможет пойти по стопам Йокича, и думая, что его путь будет гораздо тернистее, чем у того же Николы. И начало сезона турка было действительно немного обескуражившее: при факте естественного роста статистики (с 9,6 очка до 15,5 в среднем; с 2,6 ассиста до 3,5) он проиграл конкуренцию Бруну Фернанду, неимоверно много брал на себя владений, откровенно игнорируя открытых Портера, Исона, Гордона или Грина. И после ЧЕ Алпи выглядел уставшим, т.к. без отдыха с двух ног ворвался в сезон и тренировочный процесс. Плюс его защита была отвратной, казалось, что ни в один гибрид он не вольется.

Но в последнее время слишком много негатива от «дайнемик-дуо» и в целом «Хьюстона» повлекло за собой резкий скачок турка.

Самое основное, что поменялось – концепция нападения после травмы Портера. И где-то в глубине души мне немного обидно, что акценты игры с возвращением Портера сменятся, но, с другой стороны – развитие Шенгюна на позиции б/х является чуть ли не самым важным, что должно было произойти в перестройке. Хотя начинать стоило раньше, но это уже претензия к Сайласу, а о нем позже.

После травмы КПЖ в Техасе возникла острая проблема с разыгрывающим. Да, в обойме есть Дейшен Никс и Тайтай Вашингтон, но первый – это скорее затянувшаяся командировка циркового оркестра, а второй еще просто не догнал, что он в НБА. Экспериментировать, постоянно тасуя на чуть ли не главенствующей позиции Грина и Гордона уже надоело, очевидно, что Эрик хорош, но только как вторичный б/х, а Грин пока вывозит только простые пик-н-роллы.

Потому Стивен Сайлас доверил все в руки Шенгюна. И Шенгюн в роли ведущей опции проявляет себя гораздо лучше, чем Грин и Портер, т.к. турок расширил вариативность умения боллхендлера: научился банально переводить мяч на чужую половину, стал играть много он-болл комбинаций – разыгрывать из пост-аппов, играть «шорт-экшен» в роли 4-ки (например, второй матч с «Орландо») с Исоном и Мартином.

Short Action c Мартином (1):

Short Action c Джабари и Мартином (2):

Аллей-уп с Грином (бежал через всю площадку в стиле Николы):

Short Action с Мартином (3, как раз из игры с «Орландо»):

Розыгрыш из поста под завершение Мартина (таких моментов набежит штук 100, если не больше):

Да еще и реализовывать из поста может – Шенгюн занимает 11-е место в лиге по частоте пост-ап комбинаций (всего у него их 19,1% от общего процента владений), набирая 0,98 очка за владений в посте (средний показатель) – и лишь 36% игроков в лиге лучше него играют пост-апы.

Завершение из low-поста через Уильямса с «Окс»:

Завершение из high-поста через Гобера:

Плюс турок много подбирает в нападении и идет лидером по бокс-аутам (10-й среди бигменов). И лидерство «Рокетс» по подборам в нападении (2-е в лиге, 13,2 подбора в среднем; сам Шенгюн 1-й среди второгодок по подборам в среднем) во многом заслуга Шенгюна, который еще лучше стал чувствовать игру – за 47 игр у него 154 подбора в нападении (в прошлом сезоне за 72 игры 138 подборов).

А т.к. Алпи еще и держит лидерство среди бигменов по хенд-оффам, то он создает пространства для бросков или драйвов Грина, Портера, Гордона или Мэтьюза, после чего ставит им заслоны под проходы или броски (1-й по скрин-ассистам в команде – 3,5 в среднем за игру).

Flip PnR с Грином:

Short PnR с Гордоном:

Плюс мы помним его козырь – использование фейк-мувов, а потому Алпи может еще и нестандартно, например, спиной к кольцу, видеть забегания партнеров или делать показ на передачу, а потом завершать.

Скрытая передача на Тэйта:

Фейк-мув в игре с «Миннесотой»:

Но все-таки, главное, что нужно отметить – его вовлеченность в шорт-роллы с Грином или Гордоном: он может действовать неплохо в PnR не только как боллхендлер, но и как завершающий: у Шенгюна за 3,5 владения в roll 1,15 очка. Для примера – у Вучевича за 4,3 попытки 1,06 очка, Валанчунаса – за 2,8 владения 1,06 очка.

Spread PnR с Грином и завершение из поста:

Грин и Алпи PnR:

Drag PnR с Гордоном:

Drag PnR с Грином с завершением Шенгюна:

Гордон и Шенгюн Angle PnR:

Шенгюн и Гордон Drag PnR:

Flat PnR с Грином:

Отдельно порадовало, что он научился играть пик-н-роллы в роли 1-го номера. Или то, какие передачи начал отдавать в пик-н-попе.

Шенгюн и Мартин Inverted PnR (перевернутый, когда Шенгюн играет в роли 1-го номера):

Пик-н-поп без скрина с Джабари и Мартином:

PnP без скрина с завершением Исона:

«Хьюстон» – габаритная и молодая команда, бегущая, хоть и делающая это плохо. И в такой команде наконец-то раскрыт инициатор, который, во-первых, может сыграть более 10 вариаций пик-н-ролла, а во-вторых, может собрать воедино всю мощь и скорость ресурса.

Но также очевидно, что турок не станет элитным плеймейкером и в принципе франчайзом, пока не сможет создавать гравитацию на площадке, т.к не способен стабильно угрожать броском с дистанции и пока не сможет повышать свою вариативность в защите кольца.

Касательно первого споры будут идти еще долго, потому что, исходя из просмотренных матчей Алпи, такое чувство, что вообще не собирается повышать бросковую нагрузку (например, количество попыток из-за дуги снизилось с 1,4 до 0,7 за игру), плюс он часто теряет мяч и банально долго готовится к броску (17-й по проценту потерь в лиге). Хотя все задатки (мягкая кисть, постановка ног) для броска имеются.

Да, в этом отношении много вопросов надо задавать Стивену Сайласу или штабу по развитию навыков (например, Рику Хиггинсу или Джону Лукасу), но и Шенгюн не сказать, что особо проявляет заинтересованность. Да, можно идти куда-то в сторону Дрэймонда Грина, но если турок реально хочет равняться и соответствовать словам Йокича, Гобера или Эдвардса, и стать первой скрипкой, то надо равняться на того же Сабониса или Газоля-младшего (или старшего), начиная развивать треху или хотя бы чаще бросая средние.

При этом, даже несмотря на отсутствие броска и откровенно, пока что третью роль в «Хьюстоне» (3-й в команде по количеству касаний – 50,4 в среднем), потому что, как и следовало ожидать, львиную долю владений получили Портер-младший (79,5) и Грин (65,0) (время владения с мячом Шенгюна (1,9) — пятое в команде; по количеству секунд на касание Шенгюн (2,24) – также меньше, чем у КПЖ, Грина и Гордона), турок лидирует по EPM в команде – plus-2,1 (у Портера plus-0,2, у Исона plus-0,1). И когда находится с мячом меньше двух секунд реализует 5,1 попытку с 56,1% (EFG так и вовсе 57,6%). Плюс его TS вырос с 55,2% до 62% (выше среднего по лиге).

Да и с защитой тут не все так плохо, как принято думать: да, Алпи много пропускает из «краски» (через него бросают 8,1 попытку с процентом 51,8%), но он идет 5-м в команде по метрике D-RAPTOR (0,5), плюс его DBPM по сравнению с началом сезона вырос с -1,2 до +0,6 в среднем (например, у Сабониса и Вучевича на вторые сезоны в лиге было -0,5 DBPM; у Марка Газоля +1,1; у Пау -0,3).

Плюс стала наблюдаться тенденция, когда в drop Алпи стал резко и эффективно выходить на дугу и перехватывать, например, в матчах с «Миннесотой», ГСВ или «Вашингтоном» (0,9 перехватов в среднем; 1,7 касаний мяча в защите; 3-й среди софморов по перехватам, выше него Вагнер и Гидди), или когда стал неплохо страховать, например, в матче с «Окс» против Шая.

Но главный вопрос, как на прогресс Шенгюна смотрит Стивен Сайлас. При очевидно больших амбициях и таланте Грина или Портера турок улучшает почти каждого партнера, например, того же Кеньона Мартина в роли «завершающего», Тари Исона или Эрика Гордона, которому он значительно облегчает жизнь на PnR (Гордон уехал). Да и собственные показатели Шенгюн почти все улучшил.

Вот, например, любимые комбинации Мартина и Шенгюна (Мартин, благодаря розыгрышу турка, чувствует себя в роли завершающего как рыба в воде):

В общем-то, Алпи делает нападение «Хьюстона» вариативнее, качественнее. Однако ставится много вопросов по тому, как он может стать «франчайзом», когда есть Джейлен Грин. Наглядный пример – клатч, где турок реализует 0,6 попытки с 41,7%, а Грин 1,2 с процентом 44,8%. Да и самое главное – Грин может завершать трехи в клатче, а турок пока нет. Ведь сложно решать клатчевые ситуации с выводом на двухочковый.

И сложно выстраивать игру через белого парня без броска, когда у тебя в ростере находится «новый Кобе». Йокич на то и исключение, что своими способностями загасил навыки «маленьких».

Вывод: для выхода на уровень первой опции нужно учиться бросать с дистанции и продолжать совершенствоваться в защите

Позитив: прогресс Кеньона Мартина-младшего и Тари Исона

Когда я смотрю на игроков типажа Исона и Мартина, то мне становится немного непонятно, в какую сторону их может довести хасл.

Понимаете, легко очароваться рабочей лошадкой. Сложнее оценивать реальные, коренные, системные ошибки, которые они исправляют в следующих владениях зрелищными действиями.

Но давайте попробуем и в первую очередь разберем Тари Исона.

Когда я был в подкасте у Марка Бурчакова, то вынес тезис, что мне сложно оценивать конечную прогрессивную модель Тари, ведь его прототипы, а именно Кидд-Гилкрист или Кавай, или РоКо, или Ануноби, проводили сезон новичка менее многообещающе – Кидд-Гилкрист, в отличие от Исона, хоть и набирал в среднем 9 очка за игру, но вообще не имел нормальной техники броска из-за дуги и попадал трехи с точностью 22%. Ануноби в принципе по каждой метрике слабее выглядел, у РоКо первый сезон произошел крайне скомканным, а Кавай играл в системе САС, которые в сезоне-2011/12, на секунду, заняли 1-е место в регулярке, имели понятную структуру игры, множество менторов и Грегга Поповича.

У Тари из менторов Джейшон Тэйт, которому конечно можно похвастаться путем в НБА, но сам Джейшон в лиге только 3-й сезон, и Эрик Гордон (уехал). И в сравнении с Джинобили, Диао, Стивеном Джексоном и Ричардом Джефферсоном наставничество Эрика и Тэйта выглядит как-то менее привлекательно.

Тем не менее, среди новичков Тари стал 1-м по перехватам, 3-м по подборам в атаке (стал вторым новичком в истории НБА, сделав рекорд по подборам в атаке – 12 за игру), 5-м по общему числу подборов, 5-м по блокам, 8-м по точности трехочковых (а об этом было больше всего вопросов), 8-м по созданным попыткам и 9-м по сумме очков, 1-м среди новичков по deflections (2,0 в среднем). А я напомню – это 17-й пик, получающий 19 минут за игру и вышедший в 49 матчах из 53 со скамейки, и который был откинут с лотереи как раз из-за «странной» и неуверенной техники броска из-за дуги, и потому, что ему приписывали низкий basketball IQ.

Игра с «ОКС» – подбор и перехват:

Подбор в игре с «Уизардс», где он скинул Кристоферу:

Однако его бросок куда лучше, чем ожидалось – при 8,7 очка в среднем он попадает в среднем 35,8% при 2 попытках из-за дуги, 78,6% c линии и с точностью внутри периметра 46,8% (при 5,7 попытках). eFG – третий в команде (48,6%), TS также близок к среднему по лиге (52,2%). То, в чем я больше всего сомневался перед началом сезона, а именно в отсутствии механики и техники джамперов/бросков с получения – тоже в пределах нормы: за 1,9 catch-and-shoot попытки из-за дуги он попадает 37,5% в среднем.

И все это вяжется с Исоном, удивляться такому не стоит, как говорил его тренер Уилл Уэйд из «LSU» – он не расслабляется, когда добивается успеха, он чувствует в этом больший вызов.

И даже по месяцам можно заметить, как статистика Тари планомерна росла (естественно, что при возросшей нагрузке некоторые показатели «барахлят»):

У него все еще имеются проблемы с завершением после перехватов (в транзишне), он часто торопится, выглядит сырым в изоляциях и розыгрыше (пока может только завершать), лучше играет, когда меньше возится с мячом. Да и в защите через него попадают с точностью 40% из-за дуги и 47,5% с игры, это многовато.

Но Тари перекрывает это хаслом и чувством подбора, или перехвата, плюс малым количеством фолов (2,2 в среднем).

Вот, например, как энергично он защищался по Кузме в low-посте:

Как напористо усложнил бросок Шаю:

Или как благодаря напору научился завершать с контактом:

Хасл в игре с «Миннесотой» против Эдвардса:

С Мартином-младшим сложнее. Определенно, в сравнении с началом сезона Мартин прибавил и явно понял, что Сайлас ему доверяет. А когда травму получил Гордон ­– Кеньон прочно обосновался на позиции легкого форварда, помогая Джабари и Шенгюну на подборах, а в атаке исполняя бросающего данкера-вспышку.

И главный вопрос по Мартину – есть ли у него будущее именно в «Хьюстоне»?

Он один из лучших скрин-ассистентов и завершающих в команде: делая 1,8 скрин-ассиста за игру в среднем, в roll он попадает 1,15 очка. Плюс его игра в краске и хасл в ней (очки второго шанса) – 2,1 очка второго шанса в среднем и 7,4 очка в краске. Для легкого форварда – это крайне высокие цифры.

Гордон и Мартин Drag PnR:

Мартин хаслит в конце игры с «Детройтом» (это в клатче):

Плюс он мало фолит (1,8 за игру), неплохо действует в подстраховке, очень неплохо защищается на дуге (пропускает 35,6% бросков через себя).

Однако будем объективны – конкуренты на его позиции Смит и Исон, у которых перспектив явно поболее, у которых более стабильные броски что с дистанции (треха Мартина снизилась с 35,7% до 32,6%), что с линии (процент с линии по сравнению с 1-м сезоном каждый год у Мартина снижался: 71,4% в первом; 63,4% во втором; 62,6% в третьем), плюс в зачатках у них имеется розыгрыш, а Мартин все же более топорный товарищ, при этом еще и явный андерсайз. Да и в краске он только мешается (неумело страхует в drop).

Хотя порой даже в розыгрыше у него имеются всплески – неплохо действует в транзишне:

В итоге голый атлетизм помог Мартину обрести себя рядом с Шенгюном на позиции распасовщика (повысил среднее кол-во очков с 8,8 до 11,4), но в потенциале – Мартин все еще первый кандидат на обмен под усиление, т.к. тяжело держать столь амбициозного и пробивного андерсайз-тяжа в роли 7-го игрока ротации. Однако стоит повторить: его прогресс в сравнении с началом года заставляет делать выводы в пользу сохранения (например, Стоун отклонил все предложения по Мартину, где фигурировал пик 1-го раунда).

Вывод: трепетно следить за их прогрессом и постоянно делать выводы

Контраст: эксперимент с Портером – пора бить тревогу?

Главное впечатление от Портера то же: его случай – все еще сложно.

Проблема в том, что Стивену Сайласу давно пора понять: лепить из Портера доминирующего б/х в гелиоцентрической системе five-out, делая из номинальной айзо-тройки/двойки Джеймса Хардена – это нецелесообразно. Да, Портер может играть простые пик-н-роллы, по типу pistol-screen, Spain PnR (когда снайпер выходит из high-post на дугу) или ghost-роллов c Грином (или другими гардами), или flat, flip, horns с Шенгюном, Бруну или Гарубой, однако пик-н-роллы может играть вся лига. Для того, чтобы стать «тру-пг», необходимо нечто большее, чем заученные комбинации. Необходимо мышление «флор-дженерала», которого у Портера именно сейчас не наблюдается.

Поэтому я согласен с критикой экспертов после четверти сезона, что Кевин Портер не идеальная точка опоры в системе five-out, т.к. Портер внесистемный автономный гард по типу Джамала Кроуфорда или Мюррея, просто с очень неплохими навыками передачи.

Он может пасовать и пасовать хорошо (5,5 ассиста за игру – 16-й показатель в лиге; 18-й по проценту передач в пересчете на 100 владений), но, похоже, что мозг КПЖ не способен совместить нагрузку бросков и drive’s с розыгрышем (Портер – 18-й по потерям в НБА; из них 84 после передач) , ориентируясь сразу на 3 задачи.

И «Рокетс», по сути, неправильно используют очень хорошего атакующего защитника, который имеет просто очень высокий уровень б/х, делая из него разыгрывающего типа Пола, Конли или Хардена.

Количество очков, проценты, включая TS и штрафные, у Портера каждый сезон растут планомерно (как, например, у Деджонте Мюррея). Да, есть просадки – точность из-за дуги (37,5% в прошлом сезоне, 34,6% в этом) и EFG чуть-чуть снизилось (с 51,1% до 50,9%), плюс завершение после PnR осталось на прежнем уровне – 0,77 очка за владение.

Однако перед сильным весенним отрезком в прошлом году Портер также получил травму и имел проблемы с дыханием после COVID-19, до этого сильно проседая как в плеймекинге, так и скоринге. Возможно, история повторится и в этом году, потому что общая уверенность у Портера повысилась, а после МВЗ явится дополнительная мотивация. И почти все важные победы «Хьюстона» в этом году были добыты при непосредственном участии Портера, и когда Кевин вел игру.

Но все же пора признать, что Портер должен быть либо второстепенным боллхендлером, либо вингом, играющим айзо и разыгрывающим, либо выходить в роли «шестого»: точность трехочковых catch-and-shoot бросков – 42,2% при 2,1 попытки.

Однако нельзя точно говорить про перевод скамейку, т.к. глупо будет утверждать, что он не сочетается ни с Грином, ни с Шенгюном, ведь в лайн-аппах с ними у него есть положительный Net.рейтинг:

E. Gordon – K. Porter Jr. – J. Green – A. Sengun – J. Smith Jr. — -3,2 (29 игр; 14,7 минуты лайн-ап);

Убирается Гордон:

K. Porter Jr. – J. Green – K. Martin Jr. – A. Sengun – J. Smith Jr. — -1,2 (минусовой, но улучшения есть; 26 игр; 4,7 минуты в среднем в таком лайн-апе);

K. Porter Jr. – J. Green – K. Martin Jr. – J. Smith Jr. – B. Fernando — +0,2 (9 игр; лайн-ап играет в среднем 4,1 минуту)

K. Porter Jr. – J. Green – K. Martin Jr. – A. Sengun – T. Eason — +1,0 (18 матчей, 2,5 минуты в среднем в таком лайн-апе);

Плюс мне также нравится, как Портер действует рядом с Шенгюном в роли «завершающего».

Также затрону защиту: отмечу игру Портера в обороне на мяче – как разыгрывающий, который проходит заслоны, усложняет жизнь звездным соперникам – Кев слишком часто выбрасывается на соперника и плохо проходит заслоны. Однако на мяче он все-таки не бесполезен: Кев все еще идет в топе по перехватам (1,3 за игру, 17-й по стилам в сумме) и 37-й в лиге по deflections – 2,4 касаний мяча в среднем. Бросают через Портера 8 попыток из-за дуги в среднем с точностью 36,5% – не ужасный показатель. Плюс вспоминаем игру с «Филой», где он поставил Хардену почти решающий блок-шот.

Но все же ему лучше действовать в роли страхующего винга, некого «тела» в drop, толкаясь с тройками/четверками в пост-аппах (например, как он оборонялся по Банкеро или Луни/Дрэймонду) и перехватывая у них мяч. Либо же усложнять им бросок, после чего подбирать, быстро переводить мяч на чужую половину, отдавать Шенгюну и открываться под бросок.

Выводы:

поэкспериментировать с Портером, сместив акценты его игры с модели доминирующего боллхендлера гелиоцентрического нападения на роль Джамала Мюррея или «продвинутого» Джордана Кларксона

продолжать смотреть, как Грин и КПЖ сочетаются в одной пятерке

Контраст: Джейлен Грин, который теряет мотивацию, но все равно прибавляет

В цензе 20-лет и младше Джейлен Грин стал вторым игроком после Зайона, который в 39 играх с начала сезона набирал двузначное количество очков (у Зайона 61 игра).

При увеличении числа проходов Грин почти безболезненно справился с переходом к более серьезной нагрузке – 8,8 прохода в среднем, 46,8% реализация в прошлом году; 12,5 прохода в среднем, 43,0% реализация в этом.

Джейлен Грин сильно прибавил в розыгрыше и порой может вести игру команды, хотя казалось, что он никогда не избавится от бесконечных айзо.

При возросшем USG (с 23,7 до 27,9) TS Грина упал всего лишь на 1,6 процента (54,7% и 53,1%; средний по лиге – 57,9%), а количество очков так и вовсе повысилось – 17,3 в прошлом сезоне на 21,5 в среднем в этом.

Он, на удивление, не так плох в игре без мяча: в этом сезоне Джейлен попадает 34,9% catch-and-shoot броска при 3,6 попытках с игры и имеет точность 35,5% из-за дуги при 3,4 catch-and shoot попытки в среднем (в прошлом сезоне — 34,8% catch-and-shoot попаданий при 3,8 попытках с игры; 35,2% при 3,8 попытках из-за дуги).

И качество его решений наконец-то может сосуществовать с количеством.

Его второй сезон очень напоминает кривую движения Девина Букера или Стефа Карри на второй год в лиге. Но в голове сидит мысль, что что-то идет не так. У меня сложилось ощущение, что он просто устал постоянно проигрывать.

Грин также трудится на износ, его работу в атаке, в особенности прогресс по части заработка фолов (3,5 штрафного в прошлом году; 5,8 в этом), отмечает что Лукас, что Сайлас. Грин почти безвылазно терроризирует Джабари или Кристофера после тренировок, заставляя Джабари соревноваться с ним в «чистых» бросках, а Джоша мучая постоянными спаррингами 1 в 1.

Однако, когда Джейлен выходит на паркет, злости зачастую не видно, так как очевидного катализатора к восходу на вершину нет. Да, с ним появились какие-то зачатки «гравитации» при розыгрыше, его short-роллы с Шенгюном – красота. Его выбор бросков, углов для передач, чувство подбора, то, как он выходит из двойной опеки – конкретно в этих вещах он стал смотреться гораздо увереннее. Радует его игра в отдельные месяцы – вышел неплохой январь.

Но он совсем не принимает требований Сайласа, откровенно ленится защищаться и проходить заслоны (DBPM -2,6). Грин часто теряет мяч (19-й в лиге по потерям за игру), перебарщивает с айзо (6-й в лиге промахам с игры), бросает играть.

Ему не хватает зрелости и запаса терпения, а потому его нестабильная игра объяснима и тем, что «Рокетс» откровенно «танкуют», а Грин пока не вышел на уровень соотношения нагрузки/вклада в игру, чтобы сделать партнеров лучше.

Естественный рост будет продолжаться, но я уже не раз говорил, что для дальнейшего развития необходим тренер и правильные партнеры. Штаб, конкретнее Лукас и Абдельфаттах, делают все для улучшения точечных игровых и физнавыков. Но есть еще и тактика, которую от Сайласа Грин как будто бы не принимает: достаточно посмотреть, как Грин играет в роли «свободного» защитника при миксе box-and-one и drop.

Плюс в ростере «Хьюстона» слишком мало менторов, которые постоянно бы пинали Грина, ведь когда в прошлом году пришел Шредер, то Грин и штаб отмечали, что наличие немца стало одной из мотиваций Грина в работе над розыгрышем.

Вывод: чтобы Грин соответствовал первой звезде ростера, «Хьюстону» надо искать дополнительных менторов для него, а ему самому продолжать прокачивать дисциплину, самостоятельно находя вызовы

Контраст: странное развитие Джабари Смита

Джабари Смит, в отличие от Тари Исона, хоть и был выбран под более высоким пиком, оваций не получает.

И есть за что: он часто фолит (19-й по фолам в НБА, 3 фола за игру в среднем).

Его решения и потери иногда вызывают улыбку.

Треха, которую перед драфтом нахваливали все, до жути нестабильна – 30,6% при 5,3 попытки в среднем. Для сравнения – у Кигана Мюррея 40,3% из-за дуги при 6 попытках. У Банкеро – 29,7%, но на 4,3 попытки.

И приправляем это полным неумением играть изоляции и отсутствием розыгрыша.

Однако тут скорее надо предъявлять претензии к тренерскому штабу, которые зная, что Джабари надо водить буквально за ручку и заставлять играть в простой баскетбол, позволяют Смиту перебарщивать на площадке, допуская откровенно странные и быстрые броски на исходе или начале владения. Возникает чувство, будто бы Смит обособлен на площадке и тренируется отдельно от команды.

При этом защита Смита определенно хороша. Например, он очень здорово защищался по Яннису в победной игре с «Бакс» (+/- Смита – +13; Янниса – -11) и по Дончичу в игре с «Мавс». Или по Кузме с «Вашингтоном»: когда Джабари защищался по Кузме — 4 очка. Когда Джабари отставили от Кузмы, Кайл набрал 28 очков за вторую половину.

1:

2:

3:

Также радует, что Джабари начал пользоваться заслонами и выступать после них бросающим. И главное, что попадает.

И в последнее время у него стало лучше получаться завершать сложные броски.

В общем, иногда Джабари демонстрирует всплески высокого потенциала, может неплохо подбирать (43-й по количеству подборов за игру в лиге – 6,9 за игру), защищаться и бросать.

Однако пока все это слишком сыро, невнятно и нестабильно, тем более в сравнении с остальными новичками – Банкеро в сезоне новичка почти уехал на МВЗ, а Мюррей играет важную роль в боевом «Менто».

Вывод: работать и терпеть

Негатив: почти вся работа, проделанная Сайласом

«Контактная борьба, преодоление заслонов, выход на открытых игроков и все, что мы обязаны делать. Мы играли так, будто это все не имеет значения. А оно имеет. Все это важно. Я разочарован. Есть уроки, которые нам предстоит усвоить, но такая игра недопустима. Это просто неправильный подход.

Они не прилагают усилий в обороне. Они не цепляются так, как должны это делать. Они далеко отпускают своих оппонентов, не борются и не помогают друг другу. Они не делают то, что должны делать».

Ровно до момента этой фразы я вновь собирался всячески отмазывать Стивена, но не в этот раз.

И нет, вы тут не увидите призывов к увольнению, я просто буду рассуждать о том, что накопилось.

Начнем с того, что лично мне до сих пор неясно: тренер-Сайлас повторяет судьбу Майка Брауна в «Кавс» и ему нужна своя команда, в которой он может поднять на коротком отрезке боевой дух типа «Индианы» или ПТБ, или же Стивен просто пока что еще не созрел до главного, окончательно потеряв раздевалку и доверие молодежи?

Тонкая грань между тренером и отцом должна проходить всегда, взгляните на того же Джамала Мозли, у которого вечно больные «Орландо» ограниченным ресурсом идут 22–32. И их ростер очевидно менее талантливый, нежели у «Рокетс», но Мозли умеет ставить границы между жесткостью и милосердием, совмещая несовместимые вещи. Игроки за него бьются и слушают его, вникают в его «защитный» стиль – «Мэджик» в тройке по наименьшему количеству пропущенных бросков из-за дуги.

Сайлас же почти 2,5 сезона нянчился с неугодными умами, целуя их в пятую точку, а потом начал судорожно исправлять ситуацию, став нервным, бледным, неуравновешенным и каким-то психованным.

И да, у него умер отец, это горе, чисто по-человечески его понять можно и нужно, но если ты профессионал и сам отказался от отпуска в пользу работы в такое неприятное для себя время, будь готов к отсутствию поблажек. Самое смешное в этой ситуации – когда Стивен пропускал игры по причине смерти отца, то под руководством Лукаса игроки одержали 2 победы. Они бились за орущего деда. Возможно, эмоции и желание отплатить Сайласу тоже сыграло свою роль, но разница в играх под руководством Лукаса и Сайласа видна невооруженным взглядом.

Теперь, давайте ненадолго отбросим эмоции и обратимся к критериям «гуру» баскетбольной ветки, задавшего тренд на самые важные качества хедкоуча. И, естественно, делая поправку на то, что в «сливающей» команде требования могут разниться.

Слушает ли он свой штаб?

Спорно.

Он уже в который раз убивает все наработки Лукаса и маринует игроков на лавке. Дейшен Никс в роли бэкапа ужасен, корректных слов при описании его игры подбирать не получается. Но Стивен с упрямством барана продолжает его ставить.

Очевидно, Тайтай Вашингтон только вливается в лигу, а Джош Кристофер на старте немножечко морально сдал из-за травмы бедра, когда очень серьезно пытался подготовиться ко второму сезону в лиге после многообещающего первого.

Но вместо того чтобы помочь Джошу найти свою игру, Стивен лепит из него разыгрывающего, когда очевидно, что Джоша надо наигрывать под игрока типажа Науэлла или 3&D винга. Он отправил Джоша в «Рио Гранде» под наставничество Бурлесона – и Джош в среднем набирал по 29,3 очка + 5,3 подбора + 6,3 ассиста, подтянув ментальность, улучшив выборку бросков, игру в транзишне, в защите. Да еще и баззер Джош положил фарму «Орландо».

Касательно Тайтай Вашингтона – то же самое: его спускают в G-лигу – он набирает 53 очка. Его выпускают в основе, и хоть и на ограниченных минутах появляется хоть какая-то уверенность и надежность в бэкап-пг.

Но Стивену все равно, он продолжает наигрывать Никса, попутно говоря Джошу, что тот не играет, потому что тренер хотел проверить ротацию. Хотя очевидно, что средний Кристофера из low-пост может быть неплохой опцией со скамьи.

1:

2:

Плюс Стивен всячески игнорирует наработки Абдельфаттаха, который добивался чемпионства в G-лиге быстрым нападением с «Вайперс». При этом по всем продвинутым метрикам «Рокетс» худшие в переходах, потерях, количеству очков в транзишне. Игра без мяча также оставляет желать лучшего – «Хьюстон» 24-й по скрин-ассистам в лиге.

Хотя какие-то задатки и вспышки порой имеются:

Что-то типо Empty-Drag на лад «Рокетс»:

Быстрая перепасовка в игре с «Оклахомой»:

Также отсутствует понимание, как он вникает в мысли мастодонта Лайонела Холлинса, который брал чемпионство с ЛАЛ в роли ассистента и отвечал за grit-and-grind «Гриззлис». Ведь Сайлас полгода приходил к тому, что с Алпи не надо играть размен, но при этом хоть как-то использовать его мобильность. В итоге получились выходы на перехват из drop.

При этом да, видно, что-то все-таки Стивен от Холлинса внял: «Хьюстон» идет в середине рейтинга по подборам в защите, в тройке лучших по подборам в нападении, научились миксовать защиту (drop с box-and-one и размен в V-образной легкой пятерке), 14-ми по пропущенному проценту с игры, 8-ми по пропущенным трешкам и 7-ми по пропущенным броскам из краски. То есть не худшие – уже слава богу.

Ну и непонятно, как Стивен пытается внять идеи Рика Хиггинса (видеокоординатор, в последнее время совмещает с ассистентом по развитию навыков), который видел и знает, как играли «Орландо» с Вучевичем на пятерке, которую он мог спокойно проецировать на Шенгюна.

Делает ли он изменения от игре к игре?

Да, но очень поздно. Переход к Шенгюну в роли разыгрывающего типажа Дреймонда можно было осуществить гораздо раньше.

Делает ли он изменения в самой игре?

Почти нет. Редкие замены сочетаются с невнятными тайм-аутами, странными лайн-аппами и Никсом.

Умеет ли коммуницировать с игроками?

И тут, безусловно, да, например, как он смог наладить контакт с Мартином после его просьбы об обмене. Или его главная победа – контракт и сохранение Портера в лиге. Как замотивировал работать Бруну (лучший DBPM в команде – +1,3) и Гарри Мэтьюза, сохранив им место в лиге.

Тем не менее, глядя на него иногда складывается ощущение, что он выборочно хорошо к кому-то относится. Постоянное присутствие Гарубы, Кристофера на скамье или полный игнор Тайтай Вашингтона – эти тенденции как-то совсем выбиваются из привычной картины развития молодежи.

Экспериментирует ли он?

Да, но не часто. А в перестройке это преступление.

Его наработки странные, но на самом деле дают свои плоды – например, из-за появления Тари Исона Джейшон Тэйт перестал выходить на «смоллбольную» пятерку, играя в роли разыгрывающего.

И да, он действительно в этой роли смотрится неплохо.

Например, Тэйт умеет играть простые PnR (Oklahoma 77 PnR (2)):

Очередной «Оклахома» PnR с Грином:

Или пример Эрика Гордона, когда тот научился очень здорово играть в роли второстепенного б/х. Или Кевина Портера, который тоже обучился розыгрышу.

При этом к нападению через Алпи Стивен пришел только через полтора сезона.

Итого: один действительно сильный навык, который сейчас очевидно, что не работает, так как у руководства и офиса задача сливать, игроки поняли, что рыпаться не надо, да и Сайлас особо не стремился это недоразумение поправить.

Его наработки по-прежнему видны скомкано, люди, зрители, авторы, инсайдеры, видимо, даже игроки не понимают плана Стивена. Они не доходят до его идей. И еще в январе на DraftKings.net прошло голосование, где 41% болельщиков проголосовал за увольнение Сайласа, 13% за продление, а 46% проголосовали за работу до конца сезона.

Людям нравится Стивен как человек, они хотят понять его. Им импонирует, что он не сдается в тяжелейших условиях и держит голову прямо. Но лично мне не нравится, что он пошел на поводу у руководства и сливал после сильного эмоционального начала. Да, от чего-то серьезного там было немного, но у молодежи горели глаза, они пытались шевелиться.

Однако слив за сливом без каких-то весомых коренных изменений ровно до травмы Портера и смерть отца сделали дело, Стивен поплыл, а резко менять ситуацию и условия тренировочного процесса, когда ты занимался ерундой на протяжении четверти сезона, скорее, напоминает битье в конвульсиях и судорожный стук по клавиатуре, когда на горизонте замаячил гневный начальник.

Да, еще не поздно делать изменения и менять подход: после игры с «Кингз» Тэйт сказал, что от Стивена досталось всем, в том числе наконец-то и Смиту, с которым Сайлас персонально пересматривал игру и детально разбирал ошибки. Или момент, когда за раздолбайство на бросковой разминке с «Миннесотой» Стивен наорал на Грина и некоторых молодых, дав понять, что они оборзели. И встречу с «Вулвз» «Рокетс» выиграли.

Пример Име Удоки в «Бостоне» заставляет верить в чудеса, но у «Селтикс» совершенно иная культура и идентичность, которой у «Рокетс» сейчас нет. Даже вечно спокойный Эрик Гордон после Нового Года говорил, что ему конкретно надоела вся эта ерунда, цитата: «целый год одно и тоже, мы вообще не поменялись».

Команда деморализована, большинство идей не работает, молодежь не вникает, потому что начала разочаровываться в коуче. Мало менторов, нет проводников идей. Нет ясного стиля игры. Нет конкретных задач. «Хьюстон» – вновь худшие в лиге, их баланс 13–41.

И все это приправили смертью отца.

В общем, не знаю, что может помочь Сайласу. Честно.

Будем смотреть, как команда заиграет после восстановления Портера и после очевидного «взрыва» Сайласа.

Вывод: смотреть, будут ли хоть какие-то движения после эмоциональной встряски

Сухой остаток

Тяжело. Просмотр игр «Хьюстона» стал почти невыносим.

Но мне понравилось, что сказал один из зарубежных авторов: «Не смотрите много игр, если команда в перестройке. Поберегите нервы».

Все, что остается болельщикам «Хьюстона» – верить в то, что Стивен хоть чуть-чуть зашевелит Мурзика, а уже летом «Рокетс» повезет с лотереей драфта и будет подписан топовый СА. Или же и вовсе вернется Харден.

В любом случае по сравнению с началом сезона я разочарован. Хотя постарался найти позитивные вещи.

Поэтому опять входим в режим «ждуна».

P.S. Напомню про два Telegram-канала:

Канал StepBack Канал Хьюстомания

Подписывайтесь.

Фото: REUTERS/Troy Taormina-USA TODAY Sports, Kirby Lee-USA TODAY Sports, Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Tim Heitman