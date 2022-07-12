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Рыбакина прилетела в Казахстан: выпила кумыс, поела баурсаков и встретилась с болельщиками. Впереди – несколько активных дней

Федерация тенниса Казахстана
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Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Фотопост.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина через несколько дней после победы на Уимблдоне сообщила, что планирует лететь домой – в Казахстан.

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Для первой казахстанской победительницы турнира «Большого шлема» в аэропорту Нур-Султана устроили теплый прием. Несмотря на поздний прилет, Рыбакину встречали болельщики, пресса и местные чиновники.

Показываем, как все прошло.

Родители спортсменки тоже ждали дочь в аэропорту.

Впереди у Лены обширная программа – встречи с премьером Казахстана Арманом Смаиловым, акимом Астаны Алтаем Кульгиновым, пресс-конференция, общение с болельщиками и юными теннисистами. Следующий день будет не менее активным – Рыбакину ожидает перелет в Алматы и похожий распорядок мероприятий.

Фото: ktf.kz

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