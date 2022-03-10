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Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам

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Таджикистан и «легионеры» оптимизма не добавили.

Талгат Байсуфинов после года работы покинул главную команду страны. Тренера назначили в декабре 2020-го – сразу после завершения очередного розыгрыша Лиги наций (где Казахстан с треском провалился). 

24 и 28 марта сборной предстоят стыковые матчи против Молдовы за право остаться в дивизионе С Лиги наций. Проигравший вылетает к футбольным карликам из Сан-Марино и Мальты. Готовить Казахстан к этим играм будет Андрей Карпович, временно назначенный на должность наставника.

Сборная под руководством Байсуфинова провела 11 матчей. Давайте вспомним, как это было.

«Вы нас наказали, поздравляю». Франция и Украина стали первой проверкой

Первые дни работы Талгата Маруановича выглядели оптимистично. Тренер не стеснялся общаться с прессой и обещал, что сборная даст бой любому сопернику.

«В приоритете – стратегическое выстраивание команды на перспективу, поиск талантливой молодежи, получение международного опыта в играх с грандами. 

Спортивная цель – набрать по возможности максимальное количество очков и показать хороший, результативный футбол. Будем максимально выкладываться в каждом матче. Мы являемся «темной лошадкой». В группе не относят нас к серьезным соперникам, и мы должны этим воспользоваться».

Байсуфинов не только активно привлекал молодежь, но и возвращал в сборную опытных и далеко не самых юных исполнителей: Александра Мокина, Серикжана Мужикова и Азата Нургалиева.

На первых порах его команда радовала казахстанцев – да, французы без особых проблем увезли три очка из Нур-Султана (хотя Мокин и испортил настроение Мбаппе, отразив пенальти), но у Украины легкой прогулки не вышло.

В Киеве в заявке неожиданно не оказалось все того же Мокина – кипер решил закончить выступления в сборной красиво. Смена вратаря не повлияла на атакующий настрой Украины – Роман Яремчук открыл счет в середине первого тайма. Через полчаса Казахстан ответил контратакой и голом Серикжана Мужикова – 1:1. Ничья хозяев не устроила.

Хотя Андрей Шевченко все же поздравил казахстанцев: «Мне понравилось, что Казахстан бился, дрался до конца. Они делали все, что они могли. Поэтому молодцы ребята, взяли очко, а мы наши моменты, которые были, не использовали. Мы создали достаточно для того, чтобы закрыть эту игру. Поэтому вы нас наказали, поздравляю».

Талгат Байсуфинов сказал, что все дело в ментальности: «Если ответить коротко, то мы сейчас работаем под таким девизом, что если мы будем играть на победу, то ничейного результата, может и добьемся, а если будем играть на ничью, то не добьемся ничего. До пропущенного мяча, такое впечатление, что будто бы играли так, чтобы лишь бы обезопасить свои ворота. В перерыве ребята прониклись идеей и второй тайм показал, что да, у нас не хватает мощи в атаке, где-то недорабатываем, но мы с нашими соперниками не можем ставить игру первым номером, хотя будем стремиться к этому».

Неплохая игра с чемпионами мира и ничья в Украине – довольно оптимистичное начало второго пришествия Байсуфинова в сборную.

Визовые и дипломатические проблемы, а вишенка на торте – разгром в Скопье

Дальше в графике сборной значились два контрольных матча – с Мальтой и Косово. Здесь у Федерации случилась серьезная накладка. Казахстан не признал независимость и суверенитет косоваров, поэтому подобная контрольная встреча выглядела в глазах общественности довольно странно.

Позже соперниками Казахстана стали называть всю ту же Мальту и Северную Македонию, но и тут все не прошло гладко. Встречу с Мальтой планировали провести в австрийском городе Вольфсберг, но из-за эпидемиологической ситуации в Австрии, казахстанским футболистам и тренерам отказали в визе. Во всяком случае, так звучала официальная версия.

В итоге, Казахстан провел спарринг с македонцами, хотя и здесь не обошлось без проблем. Сборная застряла в аэропорту в Скопье, по разным загвоздка вновь заключалась в визах. 

Байсуфинов не придавал этому большого значения: «Мы вовремя сдали необходимые документы, однако по прибытии визы нам не дали. Говорят, ведь: «матч состоится в любую погоду». Мы готовы к игре. Для нас это станет большим опытом».

Тренер отмечал, что Казахстан тактически готов ко встрече с командой, пробившейся на Евро: «Разобрали игру соперника, донесли всю необходимую информацию до игроков.К матчу подходим во всеоружии. Хотим показать хорошую игру. Северная Македония тоже хотела проверить свои силы в игре с нами. Для обеих команд предстоящая игра – крайне полезна».

Хозяева разгромили казахстанцев (4:0) и полностью доминировали в матче: владение 65% на 35%, 11:1 по ударам в общем, и по ударам в створ. Игра с македонцами обнажила старые проблемы – медлительность защитников и отсутствие какого-либо креатива у атакующих игроков. 

Байсуфинов заявил, что результат встречи его не устроил: «Было много ошибок как в защите, так и в полузащите. Мы будем иметь это в виду.  Хотя результат нам не подошел, мы будем улучшать его на основе этого матча. У команды хорошие контратаки, нам было очень интересно с ними играть. У нас много новых игроков, у которых нет такого игрового опыта».

Тренировки по Zoom, эксперименты c составом и феерия от Валиуллина

Сентябрьский отрезок оказался самым удачным и эмоциональным для Казахстана под руководством Байсуфинова: за это время сборная сыграла с Украиной, Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

С подготовкой к этим матчам у Казахстана возникли сложности. Главный тренер сдал положительный тест на COVID, поэтому тренировки сборной проходили в онлайн-режиме.

Сам Байсуфинов отмечал, что так работать было даже удобнее: «Сложностей из-за карантина в связи с коронавирусом и в плане видеосвязи и тренировок не было. Мне даже было удобнее, потому что онлайн я смотрел картину сверху. Мое отсутствие в тренировочном процессе где-то уравняло шансы со сборной Украины, так как у них практически не было подготовки, плюс новый главный тренер. Все моменты, конечно, мы учитывали».

Казахстан и Украина выдали настоящий триллер. Украинцы дважды выходили вперед, причем между голами разница почти в 90 минут. Первый мяч команда Петракова забила уже на 2 минуте, а второй – в компенсированное время.

Казахстан ответил двумя голами Руслана Валиуллина – на 74 минуте и буквально на последних секундах компенсированного. Это надо было видеть! Казахстан героически отобрал очки у одного из фаворитов группы. 

Наставник украинцев Петраков был в ярости: « Даже не знаю, что сказать. На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают».

Отдельных слов похвалы от тренера соперника заслужил Валиуллин. Увы, больше за сборную Руслан не играл – у него обнаружили допинг.

Перед выездом в Финляндию казахстанцы столкнулись с проблемой в составе. Помимо Бейсебекова, у которого выявили ковид прямо перед матчем, предстоящие выездные встречи пропустили Стас Покатилов, Серикжан Мужиков, Бахтиер Зайнутдинов и Азат Нургалиев. 

Казахстан вышел на поле необычным составом, да еще и с двумя дебютантами – Тайкеновым и Таттыбаевым. Финны победили лишь благодаря голу Йоэла Похьянпало.

«На секундочку, мы играли с командой, которая играла на чемпионате Европы. Мы следили за сборной Финляндии, отмечали эту сильную сторону. Если дальше пойти в историю, игра наверху – большой козырь скандинавских команд. Наверное, это не неожиданность, а то, что умеет делать команда и этот игрок. Мы на это обращали внимание, но гол реально хорош, как его вытащить. Даже если взять сачок, то не сможешь», – сказал Байсуфинов на пресс-конференции.

Следующая игра сложилась для Казахстана удачнее. Сборная вновь отобрала очки – на этот раз у боснийцев. Причем, как и в матче с Украиной, это случилось в последние минуты встречи. После боснийцы назовут этот матч «Незабываемой драмой в Зенице».

Байсуфинов был на коне. Тренер отмечал, что подобный результат – далеко не предел мечтаний: «Если мы всегда будем так готовиться, будем соответственно настраивать ребят на такой результат. Игра, как говорится, все поставит на свои места.

У нас в группе соперники очень высокого качества. Но я думаю, что мы можем где-то на равных со всеми играть и прыгнуть выше головы».

Прощание с Катаром, ментальные проблемы и недопонимание Батеки

В октябре оптимизм сменился такой привычной для нас депрессией – Казахстан с одинаковым счетом 0:2 уступил и боснийцам, и финнам.

Перед матчем с балканцами у Казахстана еще были шансы пробраться на ЧМ, но Джеко и компания нас этих даже очень призрачных шансов лишили. Казахстан прибавил во втором тайме, но этого не хватило для победы.

Байсуфинов видел проблему в психологии: «Босния и Герцеговина давала нам много пространства, чтобы мы могли атаковать. Первые 5-10 минут мы сыграли хорошо. Но, в перерыве я у игроков спросил: «Чего вы испугались?». Будем обсуждать все это после игры. 

Я считаю, что мы еще не готовы играть первым номером. Не в плане функциональной подготовки, а скорее психологически. Этот менталитет у нас в голове, который не дает нам играть первым номером. Мы ведем работу с игроками».

Те же проблемы, похоже, возникли и в домашнем матче с Финляндией. Теему Пукки дважды огорчил Шацкого, а с ним и весь Казахстан. Коуч сборной Казахстана,  подводя итоги встречи с финнами, сетовал, что в сборной не все понимают Зайнутдинова: «Он сегодня оставил все силы на поле. Да, может быть, спешил где-то. Но в РПЛ у него игры поинтенсивнее и намного быстрее, чем у нас. Поэтому Батека показывает высокий темп игры, что не все игроки сборной могут поддержать его в этом компоненте. От этого, возможно, и происходит недопонимание на поле».

Парижская безнадега и «пилюля» с Таджикистаном

Главным разочарованием сборной в период Байсуфинова стала выездная игра с Францией. 

Мечты о поднимающейся с колен сборной Казахстана оказались блажью: за сентябрьскими триллерами последовала октябрьская грусть, а теперь чересчур оптимистично настроенных болельщиков спустили с небес на землю в Париже: 0:8. Отличился даже Рабьо, для которого гол на 75-й минуте стал дебютным.

Это – крупнейшее поражение сборной Казахстана в истории. До этого проигрывали только с разницей в шесть мячей максимум: такое бывало с Турцией (2005) и Россией (2008).

По итогам кампании Казахстан, отбиравший очки в компенсированное время и заставлявший соперников нервничать, занял последнее место в группе, так и не одержав ни одной победы – грусть отбора на ЧМ в России повторилась.

После матча Байсуфинов с трудом нашел слова: «Мы не были готовы, обсудим это и проанализируем игру. Это очень больно, это очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Нечего сказать, счет говорит сам за себя».

Затем была победа над Таджикистаном, которая вряд ли кого-то порадовала. Тренер посвятил этот результат фанатам: «Ждали этого целый год. В первую очередь, эта победа посвящается нашим преданным болельщикам, и за это большое спасибо надо сказать ребятам. Думаю, что после той игры с Францией (0:8), после всего этого негатива, они смогли стать на ноги и добыли эту победу».

После неудачного цикла, пусть и с несколькими яркими матчами, в воздухе повис вопрос о дальнейшей судьбе Байсуфинова в сборной. Сам тренер был готов к любому решению, но соглашение все-таки продлили.

В феврале Байсуфинов даже начал подготовку к стыкам с Молдовой. Сборная Казахстана сыграла с командой из легионеров команд КПЛ, которой, к слову, руководил Андрей Карпович. Казахстан обыграл соперника, хотя этот результат ни в какие зачеты не идет – игра не имела никакого официального статуса.

В сухом остатке, сборная Казахстана при Байсуфинове провела восемь официальных матчей и 2 контрольных. Команда одержала лишь одну победу (с Таджикистаном), трижды сыграла вничью и шесть матчей завершились поражением.

Улучшит ли показатели Карпович? Посмотрим.

Фото: КФФ, REUTERS/Gonzalo Fuentes

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