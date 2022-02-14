Казахстан провел очень странный товарняк: лидеры сборной не приехали, соперник собрался за два дня, а трансляция опоздала на 15 минут

Много вопросов.

В марте сборной Талгата Байсуфинова предстоят игры с Молдовой. Худший из этой пары отправится в европейский дивизион D – в компанию к Андорре, Мальте и Сан-Марино.

В рамках подготовки к плей-офф казахстанцы провели спарринг с так называемой сборной легионеров КПЛ. Казахстан победил 2:1, но удовольствия или даже какого-то приятного послевкусия матч не оставил. Что с этой игрой было не так?

Соперник

Пока Молдова готовится к плей-офф играми с Угандой (84 в рейтинге FIFA) и Кореей (29-е) в разрешенные даты для товарищеских матчей, Казахстан выбрал в соперники сборную легионеров.

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Безусловно, сильнейшие иностранные футболисты Лиги, собранные в одну команду, могли бы дать серьезный бой сборной Казахстана. Но такой команды мы не увидели. Сильнейшие клубы страны не отпустили своих легионеров на матч либо сами футболисты отказались в этом участвовать. В любом случае, принципов, по которым комплектовался соперник сборной, наверное, не объяснит никто.

Место в команде легионеров нашлось не только тем людям, что только недавно подписали контракты с казахстанскими клубами, но даже и тем, кто вообще сейчас без команды. Таких было сразу трое – Владимир Гинайтис, Паро Юсcуф и Пламен Димов. Здесь только Димов связан с Казахстаном, он раньше играл в нашей стране, но последним его клубом был все-таки узбекский «Андижан». Мы не говорим ничего плохого об этих парнях, тот же Гинайтис помог легионерам забить, но как эти люди связаны с КПЛ – загадка.

Центральный защитник Бруно Соарес, представлявший «Ордабасы», со своей командой еще даже не тренировался. Шымкентцы проводят УТС дома, а бразильский защитник – почему-то в Турции. Как минимум, мы теперь знаем, что бывший футболист «Кайрата» возвращается в КПЛ.

Есть вопросы даже по тренерскому штабу. В сборной легионеров было два голкипера – Литовченко и Милошевич, и сразу два тренера вратарей. Окей, Александр Петухов работает в штабе Андрея Карповича в «Кызыл-Жаре» – проблем нет. Но Котляр? Как в сборную легионеров попал тренер вратарей киевского «Рубикона» из Второй лиги Украины? Возможно, еще один человек нужен был для тренировочного процесса. Но почему именно он?

Состав этой команды стал известен только за день до матча. Возможно, за это время футболисты даже имена друг друга запомнить не успели, не то что сыграться.

Селекция сборной

Хотя и с составом Национальной команды не все гладко. Во-первых, в игре не участвовали футболисты, выступающие за границей – Марат Быстров, Ян Вороговский, Бахтиер Зайнутдинов, Георгий Жуков, Алексей Щеткин и Нуралы Алип.

Во-вторых, снова нет понимания, по каким критериям игроков пригласили на этот матч? Максим Самородов и Станислав Басманов – талантливые парни, но на двоих в прошлом сезоне провели 10 игр в чемпионате.

Если штаб экспериментирует, то почему это делается за месяц до важнейшего матча с Молдовой. Если же часть футболистов вызывали из-за нехватки состава, то почему нельзя было провести игру в официальные даты FIFA? Тогда можно было бы вызвать всех.

Снова вопросы без ответов.

Спонсор на футболке

Команды появились на поле с рекламой на форме. Для сборных – это нонсенс. У большинства национальных команд есть спонсоры и партнеры – это абсолютно нормальная практика, но размещаются логотипы этих компаний только на рекламных позициях или тренировочной форме. Казахстан не стал новатором, а скорее нарушил гласные и негласные правила.

Реклама на игровой форме сборных запрещена FIFA. Ограничения касаются всех официальных матчей, как квалификационных игр, так и товарищеских. Но никакого официального статуса эта встреча не имела, поэтому каких-либо санкций ждать не придется.

Владимир Жарков сообщал, что все затраты по организации матча взяла на себя букмекерская компания «Olimpbet». Спонсор рассчитывал, что их логотип будет на баннерах вокруг поля.

«По турецким законам в матчах местного чемпионата и между сборными (причем любыми и вне зависимости от статуса встречи) это запрещено. При этом на игровой форме футболисты могут рекламировать кого угодно», – рассказывал инсайдер.

Можно cделать вывод, что размещение рекламы на футболках – это компромисс между Федерацией и спонсором. Но все ли участники процесса остались довольны? Особенно увидев, что на черной вратарской кофте «Olimpbet» нанесли черным цветом.

Запоздалая трансляция

Казахстанские болельщики не увидели в прямом эфире первый гол матча, да и чудом успели ко второму. Трансляция из Турции началась с 15-й минуты.

Как сообщал «Qazsport» в своих соцсетях, проблема была на стороне турецких технарей, которые вовремя не выдали сигнал телеканалу.

Самое интересное, что в эфире самого канала никаких извинений или объяснений вплоть до включения из Турции не было.

Зрители, что дождались трансляции, в итоге увидели матч экспериментального состава сборной против футболистов, которые были едва знакомы. Кажется, в Турции в разгар межсезонья можно было найти соперника куда серьезнее. Провести нормальный контрольный матч против реального коллектива.

Но в таком случае никто бы не гарантировал успех. А сейчас, как говорится, счет на табло – 2:1.

Фото: instagram.com/kff_team