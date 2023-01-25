Красотка-боксерша из Петропавловска – Наталья Богданова. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде

С 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу пройдут главные старты азиатского континента. В женском боксе за медали Азиады будут биться шесть казахстанок.

На ринг выйдут Назым Кызайбай (до 51 килограмма), Жайна Шекербекова (до 54 килограммов), Карина Ибрагимова (до 57 килограммов), Римма Волосенко (до 60 килограммов), Наталья Богданова (до 66 килограммов) и Валентина Хальзова (до 75 килограммов).

Но в первую очередь на себя обращает 24 летняя уроженка Северо-Казахстанской области Наталья Богданова.

В ее весе 66 кг – очень высокая конкуренция в Азии. В этом весе выступает участница последних Олимпийских игр, призер юношеских олимпийских игр Надежда Рябец, чемпионка Азии, бронзовый призер Олимпийских игр Дарига Шакимова. Но на Азиаду первым номером едет именно Богданова.

Наталья очень рано осталась без мамы, поэтому ее воспитанием занималась бабушка, что закалило ее характер.

«Семья для меня все. Всегда скучаю по ним на сборах», – признается Наталья в интервью Федерации бокса Казахстана.

Девушка причем преуспела не только в боксе: в 2019 году Богданова стала мастером спорта по кикбоксингу.

У 24-летней спортсменки не так много громких побед за спиной, не считая Кубка мира и ряда международных турниров, в том числе и Кубка столицы, в финале которого она победила прямую конкурентку Даригу Шакимову.

Азиада 2023 станет для Натальи первой в карьере.

«Верю в себя, верю, что добьюсь больших результатов», – признается сама спортсменка.

Наталью связывают теплые чувства с бывшим партнером по сборной СКО по боксу, обладателем пояса WBA International в профессионалах непобежденным Евгением Павловым.

Будем болеть за Наталью в Ханджоу, а также и за всю сборную Казахстана.

Фото: https://www.instagram.com/bogdanova_natasha_