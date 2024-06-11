Главный факт из финансового отчета РПЛ за 2023-й: аномальная чистая прибыль «Краснодара» – почти 12 млрд рублей.

Отличный повод повнимательнее присмотреться к бухгалтерии клуба.

Как зарабатывает и тратит «Краснодар»?

Рост прибыли объясняют вкладом в академию (9,2 млрд рублей), но не только им

Вот как 12 млрд из отчета объяснило руководство клуба.

«Дело в том, что данная сумма — это не совсем прибыль. Ранее в интервью Сергей Николаевич Галицкий говорил о его намерении учредить фонд для академии ФК «Краснодар», с помощью которого академия могла бы существовать, – сказал Чемпионату вице-президент «Краснодара» Арам Фундукян. – И 9 млрд из той суммы, которая указана как чистая прибыль по итогам 2023 года, как раз и являются его взносом в этот созданный фонд академии».

В налоговой отчетности клубной академии («СОШ-интернат «ФК «Краснодар») действительно значатся добровольные взносы и пожертвования на 9,2 млрд рублей. Источник не уточняется, но раз руководство клуба заявляет, что это средства Галицкого – нет оснований этому не доверять.

О планах создания эндаумент-фонда для финансирования клубной академии (деньги, которые невозможно забрать или потратить на что-то другое, кроме прописанных в уставе целей) Галицкий рассказывал еще три года назад в интервью «Коммент.Шоу».

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. Он не должен зависеть от одного человека. Надо, чтобы бюджетом в 50-70 млн долларов могли управлять без меня, чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту или апрелю [2022 года] мы закончим эти процессы, – делился Галицкий. – Предварительно руководство будет состоять из совета директоров и из наблюдательного совета. Кроме того, будут банки, контролирующие исполнение обязательств. Это будут пассивные вложения, которые позволят без меня содержать футбольный клуб… Когда мы закончим эти процессы, я стану свободен от клуба в плане моральных обязательств. Финансирование будет выполняться моими деньгами, но уже без меня».

Видимо, к апрелю 2022 года процессы закончить не удалось – вклад в фонд академии сдвинулся на следующий год. Далее клуб подал общую с академией финансовую отчетность в РФС – так и образовались 9,2 млрд из 12.

Даже без этих вложений «Краснодар» был бы лидером РПЛ по прибыли – плюс 2,8 млрд рублей («Зенит» второй с 2 млрд). При этом год назад показал убыток в 1,2 млрд.

Считаем краснодарские деньги дальше.

«Краснодар» увеличил доходы практически по всем статьям (матчдэй, спонсоры, трансляции) и, похоже, удачно вложился в ценные бумаги

Начнем с самого главного – болельщиков.

● Доходы от матчдэй выросли на треть – до почти 700 млн рублей. «Краснодар» уступил только «Спартаку» (1,8 млрд) и «Зениту» (1,3 млрд).

На билетах краснодарцы заработали 439 млн рублей (вместо 350 млн в 2022 году), на продаже мерча и сувенирной продукции – 250 млн (144 млн). Средняя посещаемость стадиона в этом сезоне выросла с 19,2 до 23,6 тысяч зрителей. Процент заполняемости стадиона «Краснодар» – самый высокий в РПЛ (67,2%). Следом идут «Факел» (54%) и «Зенит» (44,7%).

Один домашний матч в среднем приносил в кассу «Краснодара» 28 млн рублей, один зритель – 1,3 тысячи. Это меньше, чем у топ-клубов, но значительно больше, чем у других региональных команд.

Для сравнения: «Спартак» зарабатывал на одном матче 78 млн, средний чек болельщика – 6,2 тысячи рублей, «Зенит» – 60 млн / 2,2 тысяч рублей, «Ростов» – 8 млн / 800 рублей.

● Рост рекламной и спонсорской выручки на почти 400 млн рублей – с 2,1 до 2,5 млрд рублей. Здесь «Краснодар» уступил не только «Зениту» (14,6 млрд) и «Спартаку» (6,6 млрд), но и «Локомотиву», «Динамо» (по 6,5 млрд) и ЦСКА (2,9 млрд).

На сайте клуба указано не так много партнеров (если исключить спортивные медиа): букмекер Winline, Яндекс.Еда, ТЦ «Галерея Краснодар», бренд автозапчастей ABSEL и чипсы Brutto.

По данным Probukmeker, сумма контракта с Winline, заключенного в 2020 году, около 150 млн рублей в год. В январе 2023-го контракт продлили еще на 4,5 года. Финансовые условия не разглашались.

Но основным источником рекламных денег (2,1 млрд рублей) в налоговой отчетности указана организация «Лаврено Лимитед» – экс-акционер «Магнита». Еще в 2015 году Forbes сообщал , что афилированный с Галицким кипрский офшор постепенно будет продавать акции «Магнита» и направлять деньги «на финансирование инвестиционного проекта» (предполагалось, что это клуб и стадион). В актуальной карточке кипрской компании Галицкий указан одним из директоров.

Такой источник попадает под сделку со связанной стороной и по правилам РФС проверяется на соответствие рыночной цене. Если сумма появилась в отчете, значит союз признал ее адекватной.

● Поступления от организаторов соревнований выросли на 280 млн рублей − следствие нового ТВ-контракта, который помог всем клубам. На трансляциях «Краснодар» заработал 771 млн (вместо 526 млн в 2022 году).

● Самые таинственные доходы из налоговой отчетности «Краснодара» (не путать с отчетом РФС) – 5,3 млрд рублей от «дооценки ценных бумаг». Сообщается, что финансовые вложения клуба в «акции российских эмитентов», рыночная стоимость которых за год выросла вдвое – с 5,4 до 10,7 млрд рублей. Во что так удачно инвестировал «Краснодар», не уточняется.

Плюсом «Краснодар» получил доходы в 770 млн рублей от дивидендов по ценным бумагам, а также 590 млн за счет «положительной курсовой разницы и доходов, связанных с продажей валюты» .

Вот такой клуб-инвестор.

А сколько и на что вообще тратит «Краснодар»? Пятый в лиге по зарплатам, девятый – по агентским

Начнем с трансферной политики.

В 2023 году «Краснодар» показал трансферный минус в 1,1 млрд рублей (ниже только «Спартак» с минусом в 1,8 млрд и «Локомотив» с 1,2 млрд).

Трансферный баланс «Краснодара» за 5 лет – минус 5,7 млрд рублей. Сравним: «Зенит» за тот же период ушел в минус на 11 млрд, «Спартака» – 8,2 млрд.

В прошлом году на агентов «Краснодар» потратил 149,2 млн – девятый показатель в лиге (впереди даже «Рубин», «Крылья Советов» и «Ростов»). Для ориентира: «Зенит» – 860,3 млн. Это больше, чем краснодарцы за шесть лет (757,4 млн).

РФС не публикует траты клубов на зарплаты, но они есть во все той же налоговой отчетности. У «Краснодара» только пятая платежка в лиге с 3,24 млрд рублей. В лидерах ожидаемо «Зенит» и «Спартак» – 9,85 млрд и 5,99 млрд соответственно.

Здесь одно важное уточнение: речь о выплатах всем работникам – от газонокосильщика до президента клуба. Например, в «Зените», по данным налоговой, трудится 499 человек, в «Краснодаре» – 456, в «Спартаке» – 410. Но понятно, что основная часть выплат – игрокам и тренерам.

Если добавить годовой фонд зарплаты академии «Краснодара» (818 млн рублей), то в сумме получится 4 млрд рублей на сотрудников.

«Краснодар» традиционно больше всех тратит на развитие молодежи

«Краснодар» – лидер прошлого года по расходам на развитие молодежного футбола – 1,28 млрд рублей. Следом «Динамо» (879 млн) и «Зенит» (866 млн).

На это уходит пятая часть (21%) от всех клубных операционных расходов. Опять сравним: «Динамо» – 16%, «Зенит» – 5%, «Спартак» – 4%, в среднем по лиге – 7%.

При этом клуб планомерно увеличивает инвестиции в молодежь.

С учетом таких затрат прошлогоднего 9-миллиардного вклада Сергея Галицкого в фонд академии спокойно хватит еще на лет 7-8 (без учета увеличения расходов).

За шесть лет «Краснодар» вложил в детско-юношеский футбол почти 6 млрд рублей. Куда без сравнений: расходы «Зенита» за тот же период – 4,1 млрд, «Спартака» – 1,6 млрд. При этом, спартаковцы за шесть лет потратили в два раза больше на агентов чем на развитие молодежи – 3,5 млрд («Зенит» – 3 млрд, «Краснодар» – 757 млн).

«Если вы не вкладываете деньги в детский футбол, у вас не будет результата», – был уверен Сергей Галицкий еще десять лет назад.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

💸 Все деньги РПЛ: «Краснодар» увеличил прибыль на 13 млрд (!), «Спартак» в большом минусе по трансферам, «Зенит» все еще гегемон

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Сергей Бобылев; fckrasnodar.ru ; youtube.com/Коммент.Шоу