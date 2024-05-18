А «Зенит» правда судят хуже? Считаем признанные ошибки

Разбор Игоря Сергеева.

Одна из черт большого кризиса «Зенита» – жалобы на судейство. После поражения от ЦСКА (0:1) Сергей Семак неожиданно заявил, что его клуб страдал всегда.

«За работой ЭСК следим только для интереса – многие вещи и трактовки абсолютно непонятны, – вспыхнул после поражения от ЦСКА главный тренер «Зенита» Сергей Семак – Естественно, в тех спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Кроме, возможно, каких-то единичных случаев. Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат».

Вероятно, такова позиция клуба, поскольку у капитана Дугласа Сантоса тезисы те же, что и у Семака.

«Должен сказать, что порой принимаются не самые однозначные судейские решения в играх с участием «Зенита». К сожалению, практически все эти решения принимаются против «Зенита». Не припомню тех, что были бы приняты в нашу пользу. Против этого также приходится сражаться и бороться».

Действительно ли «Зенит» страдает от судейства?

В этом сезоне «Зенит» жалуется на судей в два раза чаще – аномальные 22 (!!!) раза. Больше, чем «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА вместе взятые

По традиции мы не берем функции экспертов, а ориентируемся только на официальный источник – решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Напомним, комиссия оценивает решения в ключевых эпизодах матчей (голы, пенальти, удаления) по жалобам клубов и/или РФС. Да-да, мы понимаем, что система считает только ошибки, признанные ЭСК, и такой подсчет не дает полной картины. Если ошибка отражена в протоколе инспектора матча и ее никто не оспаривает, она не попадает на стол ЭСК и мы о ней ничего не знаем. Это большой минус, но ничего не поделать.

Публичные релизы РФС – все, что у нас есть. При этом на большой дистанции (несколько сезонов) они все же могут дать ответ, есть ли клубы, которые страдают от плохих решений значительно чаще остальных.

Смотрим текущий баланс признанных ЭСК ошибок (здесь и далее – матчи РПЛ и Кубка).

Кажется, больше всех должен возмущаться «Ростов» – четыре признанные ошибки против и ни одной в пользу. При этом его соперники подали 14 жалоб на судейство, но ни одна из них не была удовлетворена – то есть в пользу ростовчан не ошиблись ни разу.

«Зенит» близок – три ошибки против. Но есть и одна в пользу, что смягчает баланс: неверное удаление Хорхе Карраскаля в декабрьском кубковом матче с «Динамо», которое не особо повлияло на матч – клуб из Санкт-Петербурга пропустил в большинстве и уступил 0:1.

Кстати, как раз «Динамо» лидирует в сезоне по ошибкам в свою пользу – 4! Такого баланса нет ни у кого в лиге.

Количество ошибок может зависеть от количества жалоб, поэтому проверим, кто в сезоне-2023/24 чаще всего ходит в ЭСК.

Да-да, пятая часть всех жалоб в ЭСК этого сезона – от «Зенита».

А вот, например, «Ахмат» вообще ни разу не жаловался на судейство.

А количество вообще переходит в качество?

«Ростов» и «Рубин» лучше других ориентируются в алгоритмах ЭСК – у них самый высокий процент удовлетворения жалоб. Жаль, что такую эффективность не дают дополнительные очки.

У «Зенита» срабатывает лишь каждая седьмая жалоба, но до «Пари НН» далеко – у того отклонили все 14 обращений.

Вывод: принцип «чем больше жалоб, тем больше признаний ошибок» с ЭСК не работает.

Судейские ошибки вообще повлияли на результаты «Зенита» в этом сезоне?

«Зенит» – «Динамо» (3-й тур)

Алексей Амелин ошибочно не удалил полузащитника «Динамо» Дениса Макарова на 49-й минуте матча.

❌ Результат: поражение «Зенита» 2:3

Вероятность влияния на результат – высокая.

«Зенит» – «Крылья Советов» (12-й тур)

Артем Чистяков ошибочно не удалил форварда «Крыльев Советов» Амара Рахмановича на 41-й минуте матча.

✅ Результат: победа «Зенита» 3:1

«Зенит» – «Оренбург» (25-й тур)

Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» на 77-й минуте матча.

✅ Результат: победа «Зенита» 1:0

Итог: одна, возможно, результативная ошибка, которая сыграла против «Зенита» и помогла его ближайшему конкуренту.

Конечно, с учетом чемпионской гонки она получает другой контекст. Но можно ли на ее основе сделать вывод и системной несправедливости?

Правда ли, что «Зенит» судят как-то иначе?

В этом сезоне «Зенит» жалуется в два раза чаще обычного, но количество ошибок выросло незначительно.

Прослеживается интересная динамика: количество ошибок против «Зенита» больше чем сезоном ранее (одна против трех), а вот в пользу – наоборот (пять против одной). Баланс из положительного ушел в минус. Может, ли это быть причиной раздражения клуба?

Сравним общий баланс клубов за четыре сезона, чтобы понять, действительно ли «Зенит» страдает на дистанции.

У «Зенита» положительный баланс, а по ошибкам клуб не выделяется ни в одну, ни в другую сторону. Какой-то особый судейский подход к клубу не зафиксирован.

А вот «Ростов» страдает от судей не только в этом сезоне – клуб с отрывом по ошибкам против него, а ошибок в пользу меньше только у «Сочи».

Лидер по балансу – «Локомотив»!

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Вернемся к эмоциональным тезисам Семака. Фраза, что все эти годы клуб живет «в таком режиме» (спорные решения против), как минимум спорная. Возможно, тренеру действительно непонятны трактовки ЭСК и судей, но в этом сезоне (да и на дистанции) клуб страдает от судейских ляпов не больше остальных.

Возможно, разница восприятия действительно только в том, что раньше «был результат».

Надеемся, на финише чемпионской гонки обойдется без скандалов, претензий и заседаний ЭСК.

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Фото: РИА Новости /Александр Гальперин, Алексей Филиппов