Сколько зарабатывают и тратят клубы КХЛ? СКА везде в лидерах

Считаем деньги.

«Металлург» взял Кубок Гагарина с восьмым бюджетом, а самые богатые клубы – СКА и «Ак Барс» – вылетели в первом раунде. Вместе с самым небогатым клубом лиги – тольяттинской «Ладой».

Клубы КХЛ, как и все юрлица, в конце марта подавали в налоговую бухгалтерские отчетности. Данные публичны, поэтому можно оценить доходы, расходы, прибыль, убытки и общие траты на зарплату.

Конечно, есть нюансы.

СКА больше всех зарабатывает (и тратит), далее – «Ак Барс» и «Авангард»

Важные уточнения:

– в выборку попали только российские клубы («Динамо» Минск, «Куньлунь» и «Барыс» – мимо).

– мы брали холдинговые клубные компании (например, ООО «Хоккейный Клуб СКА», ООО «СКП «Татнефть – АК Барс», АНО «Народная Команда – Хоккейный Клуб «Спартак», АНО Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Кубань-Регион» (ХК «Сочи») или Ассоциация «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль», Челябинская городская общественная организация хоккейный клуб «Трактор»).

– в публичном доступе нет отчетности ЦСКА.

– подавляющее большинство российских клубов (15) являются некоммерческими организациями, поэтому их отчетность разделена на «коммерческую» (да-да, они могут ей заниматься, если это не противоречит целям организации) и «некоммерческую» (получение и распределение целевых средств). Мы посчитали все.

Начнем с коммерческой деятельности – доходов, куда входят все финансовые поступления от спонсорской помощи и билетной выручки до заработков на трансферах.

● Отрыв СКА, «Ак Барса» и «Авангарда» объясняется (но не только этим) их коммерческим статусом – клубы не получают дополнительных целевых средств (как остальные).

● Из «некоммерческих» первым идет «Локомотив», следом – московское «Динамо» и «Автомобилист».

● Только три клуба потеряли в доходах: «Сибирь», «Витязь» и «Спартак».

● Суммарные доходы клубов КХЛ выросли на 4,4 млрд (15%) по сравнению с 2022 годом. Самый большой прирост у «Авангарда» (в основном, за счет рекламных услуг – рост на 1,4 млрд) и «Ак Барса» (также за счет рекламы – на 1,1 млрд).

● Из пояснений к отчетности (они есть не у всех) следует, что доходы от рекламных услуг «Ак Барса» составили 5,6 млрд рублей, «Авангарда» – 2,7 млрд (плюс 830 млн за права на товарный знак ), «Локомотива» – 2,2 млрд, «Динамо» – 2 млрд, «Нефтехимика» – 1,1 млрд, «Металлурга» – 353 млн.

● Билетная выручка «Авангарда» – 360 млн рублей, «Ак Барса» – 330 млн, «Салавата Юлаева» – 207 млн, «Динамо» – 184 млн, «Локомотива» – 143 млн, «Нефтехимика» – 44 млн.

● На реализации товаров и сувенирной продукции «Авангард» заработал 129 млн рублей, «Ак Барс» – 121 млн, «Металлурга» – 56 млн, «Локомотива» – 44 млн, «Динамо» – 36 млн.

● Суммарные доходы «Трактора» от билетов (абонементов), рекламы и сувенирки составили 302 млн.

● Продажа игроков принесла «Авангарду» 145 млн рублей, «Нефтехимику» – 71 млн, «Динамо» – 68 млн, «Ак Барсу» – 43 млн, «Локомотиву» – 4 млн, «Металлургу» – 1,6 млн.

Переходим к расходам.

● Суммарные расходы клубов увеличились на 7,5 млрд рублей (28%) в сравнении с 2022 годом.

● СКА, «Ак Барс» и «Авангард» здесь также идут с отрывом от остальных – почти в 2,4 млрд.

● Управленческие расходы (содержание офиса, зарплата руководителей, кадровиков, юристов, бухгалтеров и так далее) «Ак Барса» составили 532 млн рублей, «Авангарда» – 492 млн, СКА – 452 млн, «Автомобилиста» – 114 млн, «Трактора» – 110 млн, «Динамо» – 109 млн.

● С другой детализацией расходов сложнее, но есть некоторые цифры: «Авангард» потратил на аренду спорткомплекса и других помещений 633 млн. На переезды, проживание и питание игроков ушло еще 307 млн рублей. «Ак Барс» направил 220 млн рублей на финансирование детско-юношеского направления.

А теперь сводим цифры.

Клубы КХЛ в 2023 году вышли в общий плюс почти на 64 млн (в 2022 году был минус 155 млн). Если взять за скобки СКА и «Динамо» – они тратят приблизительно столько же, сколько и зарабатывают.

Здесь включается другой важный фактор российского хоккея – целевые средства. Это регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов), добровольные взносы и пожертвования, субсидии из бюджетов всех уровней. Такая форма финансирования характерна для некоммерческих организаций – те сдают отдельные отчеты о целевом использовании денежных средств.

«Торпедо» и «Металлург» лидируют по целевым деньгам, а 4 клуба не получают такие средства

● Использованных целевых средств больше полученных почти на миллиард, но это не должно смущать. Значит, могли оставаться неиспользованные средства с прошлого года.

● «Спартак» получил на 3,8 млрд рублей меньше, чем годом ранее, «Торпедо» – на 2,3 млрд больше.

● Источники разные. Например, «Трактор» получил 1,47 млрд рублей от Министерства финансов Челябинской области, «Салават Юлаев» – 1,28 млрд от Фонда социальных целевых программ, «Динамо» – 309 млн от Фонда поддержки национального спорта, культуры и образования плюс 100 млн от Лиги Легенд Мирового Хоккея, «Металлург» – пожертвования в 400 млн от ООО «ОСК» и 121 млн от Кредит Урал Банка плюс субсидия в 200 млн от Администрации Магнитогорска.

С учетом того, что целевые средства не совсем относятся к доходам, мы не будем складывать их с коммерческими доходами. А вот общие расходы посчитаем – так получим (да-да, очень грубо) общий бюджет клубов в 2023 году.

Итак, суммируем расходы и использованные целевые средства.

Бонус: клубные зарплаты

В налоговой отчетности есть строка, которая отражает платежи «в связи с оплатой труда» – это зарплаты плюс любые выплаченные бонусы, а также налоги и все страховые взносы.

К сожалению, только девять клубов разместили информацию о зарплатах. Объяснение простое: некоммерческие организации не обязаны публиковать такие данные (отчет о движении денежных средств), но некоторые все равно это сделали (например, «Локомотив» и «Автомобилист»)

Внимательно изучаем тех, кто разместил.

Откуда такие цифры?

Мы помним, что в КХЛ действует потолок зарплат 900 млн рублей. Зимой «СЭ» публиковал рейтинг, где самые увесистые платежки у ЦСКА (895 млн рублей), СКА (890 млн), «Локомотива», «Ак Барса» и «Авангарда» (по 840 млн).

Речь о выплатах всем работникам – от маскота до президента клуба. Например, в ООО «Хоккейный Клуб СКА» по данным налоговой в 2023 году трудилось 463 сотрудника, в Ассоциации «ХК Локомотив» – 428. ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс» – 307 человек

Еще и за календарный год – то есть включает части разных сезонов.

Кроме этого, регламентом разрешено не учитывать 20% личных бонусов от контракта каждого игрока под потолком зарплат, а также премии финалистам Кубка Гагарина-2023 (ЦСКА и «Ак Барс»).

Во всем этом немного смущает почти 3-миллиардный фонд оплаты труда СКА . Во-первых, это почти вдвое больше, например, «Локомотива» (где примерно столько же сотрудников). Во-вторых, клуб не мог выплачивать турнирные премии за выход в финал. В-третьих, на руководство и офисных сотрудников (те самые управленческие расходы) потрачено «всего» 452 млн рублей. Как версия, такую разницу обеспечивают зарплаты сотрудников академии и команд клубной системы – «СКА-Нева», «СКА-1946» и «Академия СКА-Юниор».

Телеграм-канал Игоря Сергеева

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Григорий Сысоев