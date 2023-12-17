Экономическая революция в Бундеслиге. Частный инвестор даст один миллиард евро

Фанаты в ярости.

У Немецкой футбольной лиги (DFL) появятся внешние инвесторы – две трети клубов согласились, поэтому решение подтверждено.

Это значит, что немецкий футбол централизованно получит деньги от какой-то крупной корпорации. И это несмотря на активные протесты болельщиков и статус одной из самых консервативных лиг Европы. За продажу инвесторам 8% лицензионного дохода от коммерческих прав планируется выручить примерно миллиард евро.

Вот что нужно знать о революционной для Германии сделке.

Все получилось лишь со второй попытки. Весной не хватило четырех голосов

В конце мая на внеочередном собрании DFL поднимался тот же вопрос – соглашение с частным инвестором по предоставлению доли в коммерческих правах. Только цифры были другими: инвестор платит 2 млрд евро за 12,5% акций компании DFL MediaCo, которая бы управляла и продавала права на трансляции лиги в течение следующих 20 лет.

Вот как лига планировала потратить вырученные деньги:

– 0,8 млрд евро (40%) остались бы в лиге на развитие цифрового контента – например, создание платформы видеоконтента для более молодой международной аудитории.

– 1,2 млрд евро (60%) пошли бы клубам, из которых 0,9 млрд – на клубную инфраструктуру, 0,3 млрд – по усмотрению клубов.

Идею поддержали 20 клубов из 36 участников первой и второй Бундеслиг, против выступили 11 клубов, воздержались – пять. По требованию «Бохума» голосование было тайным.

По данным Sportcal, точно против были «Кельн», «Штутгарт», «Шальке», «Санкт-Паули» и «Карлсруэ».

В заявлении «Кельна» говорится: «Вступив в партнерство с частным инвестором на срок 20 лет, клубы Бундеслиги потеряют полную свободу принятия решений». А президент «Санкт-Паули» увидел другую угрозу – еще большее уничтожение конкуренции между богатыми и бедными клубами.

По данным The Athletic, предлагалась существующая модель распределения средств от медиаправ, согласно которой 80 процентов телевизионных доходов получает первый дивизион. Четверть всей суммы для Бундеслиги делится поровну между командами, а оставшиеся три четверти распределяются в зависимости от турнирных успехов. Например, в прошлом сезоне «Бавария» получит 95,3 млн евро, а «Бохум» – 33,2 млн евро.

Важное уточнение: дискуссия о реформе проходила на фоне активных протестов футбольных фанатов: группы болельщиков организовывали демонстрации и марши против инвестиций. В опросе более 56 тысяч фанатов, проведенном изданием Kicker в начале мая, 67,5% респондентов выступили против частных инвесторов.

После провального голосования временные директора DFL Оливер Леки (представлял «Фрайбург») и Аксель Хеллманн («Айнтрахт) сообщили, что с июля покинут посты.

Хеллманн жестко высказался по итогам голосования: «Тем, кто был против, придется ответить на один вопрос: откуда в будущем возьмутся безопасность и стабильность Бундеслиги?»

«Иногда в жизни все просто. Несмотря на явное большинство, нам ясно, что процесс окончен. Такова демократия», – грустил председатель наблюдательного совета DFL и босс дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

Важный момент: 20 голосов «за» (из 36) – это все-таки большинство. Значит, идею было сложно похоронить.

Теперь голосов достаточно. Что изменилось?

Начнем с того, что сменилось руководство DFL: с июля генеральными директорами DFL трудятся Марк Ленц и Штеффен Меркель, которые работали в аппарате лиги продолжительное время и не имеют прямых связей с клубами. Ленц был исполнительным вице-президентом по корпоративной стратегии и международным связям, Меркель – по управлению национальной и международной продукцией, защите аудиовизуальных прав.

При активной поддержке Ханса-Йоахима Ватцке 11 декабря им удалось согласовать с клубами новую концепцию стратегического маркетингового партнерства с привлечением внешних инвестиций – партнер получит не более 8% (вместо изначальных 12,5%) лицензионного дохода от медиа и других коммерческих прав в течение 20 лет.

Ключевой нюанс – обозначенные «красные линии»:

• Это лицензионное соглашение, а не продажа акций в компании DFL, поэтому влияние инвесторов на лигу и клубы исключено. После истечения соглашения полные лицензионные права автоматически вернутся к лиге.

• Планирование игрового календаря остается исключительно за лигой (значит – клубами): инвесторы не смогут влиять ни на расписание туров, ни на перенос игр за границу, ни на другие аспекты.

• Бизнес-модель исключает риски формирования долгов у DFL: в условиях сложных процентных ставок задолженность лиги может привести к взаимной задолженности между клубами.

• Никакого «наводнения» рынка деньгами: поэтапное стратегическое партнерство не приведет к тому, что «больше денег окажется в карманах игроков и советников».

• Полный суверенитет лиги и клубов при принятии решений: внутренняя организация лиги (например, состав органов управления) останется незатронутой стратегическим маркетинговым партнерством.

Даже при таких вегетарианских условиях голосование прошло на грани: 24 из 36 клубов проголосовали «за», 10 – «против», 2 – «воздержались».

Голосование было тайным, но издание Sportschau смогло подсчитать, как распределились голоса (на основании публичных заявлений ряда клубов).

Было бы 23 «за» – и проект снова бы не приняли. Все решил один голос.

Возможно, главный герой голосования – 79-летний управляющий директор и акционер «Ганновера» Мартин Кинд. По данным Bild, он получил указание от правления клуба голосовать против, но проголосовал за. Кинд давно борется с немецким правилом «50+1» (когда болельщики-члены должны иметь большинство голосов при принятии основных управленческих решений в клубе) и с ассоциацией болельщиков «Ганновера». Клуб запросил разъяснения от управляющего директора, но пока не получил четких ответов.

«Конкретный вопрос заключался в том, как он голосовал и следовал ли инструкциям, – заявили в правлении клуба. – Однако, как и прежде, Кинд просто указал, что это было тайное голосование».

«Ганновер» даже готов через суд оспорить решение лиги, но тут есть нюанс: в клубе очень сложная управленческая конструкция, которая фактически позволяет обходить правило «50+1». Так, год назад ассоциация болельщиков даже сместила Кинда с должности, но тот через суд оспорил свое отстранение.

«Решение лиги не имеет легитимности», – все равно уверен президент «Ганновера» Себастьян Крамер.

Зачем Бундеслиге инвесторы? И куда пойдет миллиард?

По словам Ханса-Йоахима Ватцке, инвестиции призваны повысить «международную конкурентоспособность» лиги.

Бундеслига идет сразу после АПЛ по внутреннему контракту на телевизионные права – контракты с Sky и DAZN до конца сезона–2024/25 г. ежегодно приносят 1,1 млрд евро.

Внутренние ТВ-контракты топ-5 европейских лиг

Но немецкая лига отстает по продажам прав за рубежом. Международные трансляции Бундеслиги приносят около 200 млн евро в год, а АПЛ получает почти в десять раз больше – 1,9 млрд евро.

Идея заключается в том, что деньги инвесторов, их маркетинговый опыт и связи помогут Бундеслиге увеличить доходность.

Основная часть ожидаемых инвестиций пойдет на «оцифровку и интернационализацию» Бундеслиги, включая создание собственной платформы видео и потокового вещания.

Лига не сообщила точную сумму предполагаемых инвестиций – она является «частью переговоров с участниками торгов, которые, помимо ключевых экономических моментов, также включают в себя комплексную проверку и дальнейшее уточнение бизнес-планирования».

Но в распоряжении Sportschau появились цифры из инвестиционного плана DFL:

– 183 млн евро – на зарубежный маркетинг: поддержка клубов в планировании и проведении международных поездок, увеличение фан-базы за пределами Германии, открытие офисов DFL по всему миру (пока есть только в Германии, Нью-Йорке и Сингапуре), лоббирование интересов в среде вещательных каналов.

– 164 млн евро – на собственную цифровую платформу. Видеоконтент будет продаваться фанатам напрямую по подписке. Частью платформы станет международный фан-шоп.

– 126 млн евро – на местный рынок. Борьба с нелегальными трансляциями, появление видео из раздевалок и командных автобусов, короткие интервью перед матчами, расширение доступа телевещателей к командам для дополнительного контента между играми.

– 65 млн евро – на партнерскую рекламу. Большая часть пойдет на «виртуальную рекламу», чтобы по периметру полей настраивать подходящие предложения для конкретной страны, где транслируется игра. Важный пункт: права на наименование – у Бундеслиги скоро появится спонсор, который придется указать в названии.

– 8 млн евро – на развитие «виртуальной Бундеслиги» и киберспортивного направления.

– 54 млн евро – «стратегический резерв» лиги.

– 100 млн евро – на поддержку клубов в поездках за границу. Покрытие транспортных расходов – например, при путешествии в США или Азию для продвижения Бундеслиги

– 300 млн евро – на заполнение финансовой дыры из-за отказа клубов от 8% своих доходов в долгосрочной перспективе.

Важным бонусом лига видит так называемую «добавленную стоимость», которую может принести новый партнер: глубокое знание основных международных медиарынков, сеть глобальных медиапартнеров и других корпораций из различных секторов экономики для улучшения доступа к рынкам, опыт и знания в лицензировании, спонсорстве, технологий для улучшения цифровых стратегий и ускорения роста социальных сетей.

DFL сформулировала цель предстоящего партнерства так: оставаться конкурентоспособной и финансово стабильной лигой с точки зрения спорта и экономики, сохраняя при этом баланс между социальными корнями и экономическим ростом.

Противники инвестиций считают, что баланс может пострадать

Лига заявляет, что для немецкого футбола важно сохранить традиции с учетом фундаментального правила «50+1», которое является «уникальным глобальным преимуществом».

Президент берлинского «Униона» Дирк Зинглер предупредил, что Германия, где большинство клубов контролируется их членами, как раз рискует потерять самобытность в «тщетной попытке конкурировать в финансовом отношении с богатыми владельцами клубов в других странах».

Болельщики также не очень поддержали новую концепцию. Как сейчас, так и полгода назад организованные группы устроили акции протеста на нескольких стадионах. Их позиция основана на консервативном принципе: лига не должна открываться для внешних инвестиций ради большего дохода.

«Частные инвесторы заинтересованы только в максимальной прибыли, – считает представитель дортмундской ультрас группы «Единство». – В этом нет ничего плохого, но, на наш взгляд, это не совсем соответствует идее социально ориентированного футбола, который мы хотя бы отчасти еще видим в Бундеслиге».

«Красные линии», упомянутые выше, вроде бы нивелируют ряд опасений болельщиков – например, в части переносов соревновательных матчей за границу, возможного вмешательства в календарь или структуру турниров. Но фаны (и клубы, которые голосовали против) все равно считают, что инвестиционные компании с их высокими ожиданиями доходности будут оказывать косвенное влияние. Особенно когда вкладывают миллиард евро.

«Ясно одно: никто ни во что не вкладывает столько денег, не получая ничего взамен, – говорится в заявлении в заявлении болельщиков «Санкт–Паули». – Мы не хотим футбола, как в Англии, где болельщики — всего лишь украшение для спорта, контролируемого инвесторами. К счастью, у нашего клуба есть четкая позиция по этому поводу».

Болельщики еще и недовольны тем, что распределение инвестиционных средств и реализация всего проекта в первую очередь направлены не на стадионного зрителя, а на ТВ-зрителя – лига и инвестор будут явно заинтересованы в повышении доходов именно от ТВ-прав.

Фан-клубы многих крупнейших немецких клубов, включая «Баварию» и дортмундскую «Боруссию», заявили в пятницу, что они будут молчать в течение первых 12 минут предстоящих игр команд в знак признания влияния болельщиков как 12-го игрока футбольной команды. Пятничный матч гладбахской «Боруссии» с «Вердером» приостановили на пять минут – фаны закидали поле шоколадными монетами в золотой фольге.

«Мы не готовы бездействовать, пока немецкий футбол распродается», – говорится в совместном заявлении фанатов.

Лига пока реагирует сдержанно.

«Мы ответственно подойдем к проекту, – заявил на пресс-конференции управляющий директор DFL Марк Ленц. – Потенциальный инвестор обязан принять «красные линии». В противном случае это будет неправильный партнер».

Руководство лиги уже начало переговоры с претендентами: три предложения считаются довольно перспективными.

Ожидается, что процесс выбора инвестора завершится к концу марта 2024 года.

Фото: Arne Dedert, Hirnschal, Matthias Koch, Hendrik Schmidt/Global Look Press