Стив Керр – совладелец футбольного клуба из Ла Лиги. Что за странное пересечение в спорте?

«Добро пожаловать на наш остров, Стив!» – это не девиз очередного телешоу о выживании в дикой природе.

Стив – это главный тренер команды НБА «Голден Стэйт» Стив Керр.

Остров – солнечная средиземноморская Мальорка.

Этим летом тренер сборной США стал совладельцем футбольного клуба – испанской «Мальорки» из Ла Лиги.

Как они вообще пересеклись в одной спортивной вселенной?

«Мальорку» однажды не очень удачно спасал Рафа Надаль

«Мальорка» хоть и не является грандом испанского футбола, клуб довольно известный. Пик его скромных успехов пришелся на конец девяностых-начало нулевых: Суперкубок Испании 1998 года и Кубок Испании-2002/03, финал Кубка обладателей Кубков УЕФА-1998/99.

Потом результаты команды пошли на убыль, что усугубилось сложным финансовым положением. Клуб со столетней историей оказался на грани банкротства и фактического исчезновения. К 2010 году владевшая «Мальоркой» компания Drac оказалась в долгах на 700 млн долларов из-за странных бизнес-решений – перед финансовым кризисом перегрузила строительство туристической недвижимости.

Клуб перешел под управление консорциума во главе с его бывшим тренером Серрой Феррером. Тогда же поддержать родную команду решил первая ракетка мира и уроженец Мальорки Рафаэль Надаль – вместе со своим дядей и экс-игроком клуба (а также «Барселоны» и сборной Испании) Мигелем Анхелем Надалем они купили 10 процентов акций клуба за 2 млн долларов. Ирония была в том, что Рафа Надаль никогда не был фанатом «Мальорки», а всегда открыто топил за мадридский «Реал».

Помощь имела краткосрочный эффект – «Мальорка» выжила, но финансовое положение оставалось удручающим. Надали продали свою долю в клубе через год немецкому бизнесмену Утцу Клаассену, у которого тоже не очень сложилось – клуб в 2013 году впервые за шестнадцать лет вылетел во второй дивизион, а к началу 2016-го оказался в новой финансовой яме и на грани вылета в третий дивизион.

Именно тогда в жизни «Мальорки» впервые появились владельцы из НБА.

Все связаны с «Санз»: легенда клуба Стив Нэш и скандальный экс-владелец

В начале 2016 года «Мальорку» за 20 млн долларов выкупили американский бизнесмен Роберт Сарвер и экс-звезда НБА Стив Нэш.

Чтобы разобраться, как появился этот союз, отмотаем пленку на дюжину лет назад.

«Каждый ребенок мечтает заняться этим бизнесом. Тем из нас, кто не умеет играть, очень интересно владеть своей командой» – светился от счастья владелец «Финикс Санз» Роберт Сарвер перед плей-офф НБА сезона-2004/05.

Аризонский бизнесмен Сарвер сделал состояние на банковском деле и торговле недвижимостью. У страстного поклонника баскетбола в начале нулевых появилась идея покупки команды НБА. В 2004 году Сарвер выкупил «Финикс» у Джерри Коланджело за рекордные на тот момент 401 млн долларов.

«В первую неделю после заключения сделки я думал, что играю в фэнтези, – шутил Сарвер в июле 2004 года. – Мы поехали в Даллас и взяли Стива Нэша за 60 миллионов долларов. Я подумал, неужели я снимаюсь в «Скрытой камере»?» Я действительно это сделал? Это произошло так быстро».

Так в «Санз» вернулся когда-то задрафтованный ими канадский разыгрывающий, чтобы стать легендой команды. В первом же сезоне-2004/05 Нэш вывел «Финикс» в финал Западной конференции и стал MVP регулярки.

Сотрудничество Сарвера и Нэша вышло и за пределы НБА. Их совместная компания Liga ACQ Legacy Partners выкупила «Мальорку» в 2016-м. В сделке также участвовал давний бизнес-партнер Сарвера – бывший профессиональный теннисист Энди Кольберг.

Именно Стив Нэш убедил партнеров обратить внимание на футбольные активы. Канадец – давний поклонник футбола (в частности, фанат лондонского «Тоттенхэма»), уже с 2009 года владел долей в команде МЛС «Ванкувер Уайткэпс» и даже участвовал в тренировках своего футбольного клуба.

У Нэша есть обширные связи и в европейском футболе. Например, в поиске испанской команды активно содействовал его давний друг – экс-звезда «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Стив Макманаман. После неудачных попыток приобрести «Хетафе» и «Леванте», выбор остановили на «Мальорке».

Несмотря на то, что балеарский клуб сразу после смены владельцев вылетел в третий дивизион, в сезоне-2019/20 он уже играл в высшем дивизионе Испании – Ла Лиге.

Но из пула владельцев этим летом вышел Роберт Сарвер. Есть серьезные причины.

В сентябре 2022 года НБА оштрафовала его на 10 млн долларов с годичным баном после независимого расследования, которое установило: Сарвер неоднократно публично использовал слово на букву «н», а также позволял себе «неравное обращение с сотрудницами, высказывания и поведение сексуального характера, жестокое обращение с подчиненными, которое иногда представляло собой издевательство». Звезды лиги, в том числе Леброн Джеймс, Крис Пол и Дрэймонд Грин, заявили, что наказание было слишком мягким. PayPal пригрозил не продлевать партнерство с «Финиксом», если Сарвер останется владельцем.

В декабре прошлого года Роберт продал два своих баскетбольных актива – мужской «Санз» и женский «Меркьюри» – братьям Мэту и Джастину Ишбия за рекордные 4 млрд долларов. Летом пришлось избавиться и от «Мальорки», но скорее номинально – передал свою долю партнеру Энди Кольбергу.

Так-так. Но как там оказался Стив Керр?

Ответы стоит искать все в той же машине времени, с теми же датами на приборной панели.

Когда Роберт Сарвер в середине 2000-х искал франшизу НБА, его хороший знакомый, тренер университета Аризоны и член Зала баскетбольной славы Лют Олсон посоветовал обратиться к бывшему воспитаннику. Баскетбольную звезду Аризоны, которого в 1988 году во втором раунде драфта выбрал все тот же «Финикс» (но это чистое совпадение и не имеет причинно-следственной связи), звали Стив Керр.

После завершения карьеры в 2003-м Керр работал комментатором на Yahoo! и аналитиком на TNT, где вел передачу «Освежающие мысли Стива» об интересных фактах из истории НБА.

Керр заинтересовался проектом Сарвера и познакомил его с комиссионером НБА Дэвидом Стерном.

«Стерн предложил встретиться с Коланджело [владельцем «Санз»], и через пару месяцев мы внесли депозит в размере 10 млн долларов, – вспоминал Сарвер. – Это произошло намного быстрее, чем я думал».

После смены владельцев летом 2004 года Стив Керр стал миноритарным собственником и консультантом «Финикса», а в 2007-2010 работал генеральным менеджером . Он продолжал владеть менее чем 1% акций «Санз» до 2014 года, пока не принял предложение тренировать «Голден Стэйт Уорриорз».

Все время на посту генменеджера «Санз» Керр безуспешно пытался собрать чемпионскую команду вокруг главной звездой команды, Нэша – Стивы подружились. Когда в 2015-м году канадский разыгрывающий закончил карьеру игрока, он вскоре воссоединился с Керром – стал консультантом по развитию игроков в только что завоевавших чемпионский титул «Голден Стэйт Уорриорз». За следующие пять лет «Уорриорз» возьмут еще два титула.

«Конечно, ему не нужно было спрашивать разрешения, но из уважения он позвонил мне... это невероятное назначение», – гордился товарищем Стив Керр, когда того в сентябре 2020 года позвали тренировать «Бруклин Нетс».

Стив поддержал Стива и когда у того не очень получилось в Бруклине.

«Стив Нэш – мой друг. Более того, у него есть все качества, чтобы стать блестящим тренером, и это хорошее напоминание мне и всем другим тренерам, что мы все подчиняемся прихотям игроков и фронт-офиса, – защищал товарища Керр. – Мне и Эрику Споэльстре повезло – мы получили поддержку, необходимую для успеха. Если бы вы бросили любого из нас в такую ​​ситуацию [в «Нетс»], мы бы лучше не справились».

Теперь друзья объединились в клубе испанской Ла Лиги. А если сюда добавить давнюю дружбу Керра с другим акционером «Мальорки» Энди Кольбергом (который тоже раньше был миноритарием «Финикса»), то новый футбольный актив коуча «Уорриорз» – скорее закономерность, чем аномалия.

«Я стал фанатом «Мальорки» еще в прошлом году, и теперь я буду смотреть все игры Ла Лиги, – заявил Стив Керр в августе. – Это очень мотивирует, и не только как акционера, но и с точки зрения чувства принадлежности к клубу. Очень захватывающе».

«Динамо» Хардена, семейные инвестиции Адетокумбо в память об отце-футболисте, Леброн вложился в британский топ-клуб

Футбольные активы суперзвезд НБА – не новость или откровение . Свежие вложения Стива Керра – отличный повод собрать дайджест.

Джеймс Харден – «Хьюстон Динамо» и «Хьюстон Дэш»

За восемь сезонов в «Рокетс» Харден в стал кумиром всего Хьюстона. В 2019 году он приобрел пять процентов акций сразу в двух командах: «Хьюстон Динамо» из МЛС и «Хьюстон Дэш» из Национальной женской футбольной лиги.

Несмотря на последующее требование обмена и переход в «Бруклин» (затем в «Филадельфию», сейчас – еще куда-нибудь), Джеймс но по-прежнему владеет миноритарным пакетом акций футбольных клубов из Хьюстона (а также местного стадиона). Этот актив в бизнес-портфеле Хардена оценивается в 14 млн долларов.

Слова: «Я горжусь тем, что стал частью клуба с огромной историей и большим будущим, Хьюстон – мой дом. Футбол в целом, и особенно МЛС, в этой стране развивается. Я поклонник этой игры уже несколько лет и знаю, что у Хьюстона огромная армия футбольных фанатов, поэтому это было легкое решение, когда появилась такая возможность».

Кевин Дюрэнт – «Филадельфия Юнион»

Неизвестно, что именно связывает Дюрэнта и Филадельфию, но именно в команде МЛС из этого города он приобрел пятипроцентную долю в 2020 году c опционом покупки еще 5% в будущем. Правда, до этого Кевин вел переговоры с «Ди Си Юнайтед» из родного Вашингтона, но не сложилось.

Дюрэнт стал инвестором и общественным партнером «Филадельфии» через личную компанию Thirty Five Ventures. Его доля в клубе оценивается в 16,25 млн долларов.

Слова: «Я очень рад сотрудничать с «Филадельфией Юнион». Я и мои партнеры сразу же нашли общий язык с тренерским штабом и руководством клуба, а также прониклись историей команды. Мы с нетерпением ждем сотрудничества. Я думаю, оно сработает идеально».

Дуэйн Уэйд – «Реал Солт Лэйк»

В январе 2022 года экс-звезда «Хит» Дуэйн Уэйд стал частью новой группы владельцев клуба МЛС «Реал Солт Лэйк».

Уэйд является частью компании Smith Entertainment Group, возглавляемой боссом «Юты Джаз» Райаном Смитом. SEG вместе с Дэвидом Блитцером (владельцем «Сиксерс», хоккейнного «Нью-Джерси Дэвилз», футбольного «Кристал Пэлас») выкупили «Реал Солт Лэйк» за 400 млн долларов.

Точную долю Уэйда в новом футбольном активе посчитать невозможно.

Слова: «Рад присоединиться к футбольному миру и стать частью «Реал Солт Лэйк» вместе с моими партнерами из Smith Entertainment Group. Поехали!»

Яннис Адетокумбо – «Нэшвилл»

В марте этого года суперзвезда «Милуоки Бакс» вошел в пул владельцев клуба МЛС «Нэшвилл Соккер Клаб», который оценивается Forbes в 500 млн долларов.

Другими инвесторами клуба значатся совладелец «Санз» Джастин Ишбия, звезда хоккейных «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг и голливудская актриса Риз Уизерспун.

Также в франшизу инвестировали другие братья Адетокумбо – Танасис, Костас и Алекс. Их отец Чарльз, который умер в 2017 году, профессионально играл в футбол в Германии и Нигерии, и Танасис сказал, что он «очень гордился бы» вложением семьи в футбол.

Слова: «Это не только финансовая инвестиция. Отчасти это наследие, для нас и грядущих поколений».

Тони Паркер – «ОЛ Рейн»

Об увлечении Паркера футболом известно широко. Тьерри Анри даже был шафером на свадьбе Тони, а сам Паркер регулярно посещает футбольные матчи.

В декабре 2019 года Тони стал совладельцем команды Национальной женской футбольной лиги «Рейн» из штата Вашингтон. Мажоритарную долю клуба (89,5%) за 3,5 млн долларов выкупила OL Groupe, материнская компания французского «Лиона». Представителю бренда OL в США Тони Паркеру достались 3 процента акций клуба, который после ребрендинга стал «ОЛ Рейн» (OL Reign).

Паркер даже назывался преемником легендарного Жан-Мишеля Оласа на посту президента «Лиона». Но саму OL Group в декабре 2022 года выкупил американский бизнесмен Джон Текстор. «Следующим после Оласа» назначили француза Сантьяго Куччи.

Слова: «Я начал заниматься футболом, когда мне было 6 лет. Я играл три года. Я люблю футбол. Футбол всегда был в моей жизни. Было естественным сместиться в сторону футбола».

Мэджик Джонсон – «Лос-Анджелес»

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон после ухода из НБА стал инвестором и бизнесменом – например, владеет пакетами акций в бейсбольных «Доджерс» и женской баскетбольной команде «Спаркс».

В 2014 году Джонсон стал совладельцем нового «ФК Лос-Анджелес», который в 2018-м вступил в МЛС. Среди его партнеров – такие звезды, как комик Уилл Феррелл, бейсболист Номар Гарсиапарра, легенда женского футбола Миа Хэмм, экс-менеджер НБА и член Зала баскетбольной славы Рик Уэлтс.

Чемпион предыдущего розыгрыша МЛС оценивается почти в миллиард долларов.

Слова: «Бог действительно благословил меня! 10 титулов в НБА (5 в качестве игрока и 5 в качестве владельца), перстень Мировой серии с «Доджерс», чемпионство со «Спаркс» и теперь победа в МЛС с «Лос-Анджелесом» .... что дальше??? 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍»

Доминик Уилкинс – «Бирмингем Легион»

Легенда НБА Доминик Уилкинс – инвестор команды USL (второй уровень после МЛС) «Бирмингем Лиджен» из Алабамы.

«Легион», несмотря на игру во втором дивизионе, очень популярен в городе. Например, на летнем матче Открытого Кубка против «Интер Майами» на трибунах был установлен рекорд – 18 418 болельщиков.

Уилкинс связан с городом через Kulture City, некоммерческую организацию со штаб-квартирой в Бирмингеме, которая помогает людям с нарушениями зрения.

Слова: «Футбол – это вид спорта, в который играют все. Так что это прекрасная возможность не только стать частью футбольной команды, но и построить отношения в городе».

Леброн Джеймс – «Ливерпуль»

В 2011-м Леброн инвестировал часть своих доходов в «Ливерпуль» из Английской премьер-лиги – приобрел 2% акций за 6,5 млн долларов.

За эти двенадцать лет «Ливерпуль» выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. По оценкам Marca, теперь доля Леброна оценивается в 44 млн долларов.

Слова: «Ливерпуль» выиграл множество чемпионств, и мне было очень важно узнать о Короле Кенни [Далглише] и Стивене Джеррарде – парне из родного города, капитане команды. А потом оказаться на «Энфилде» и увидеть 40 000 болельщиков, которые кричали во всю мощь своих легких на протяжении всей игры. Это был невероятный опыт».

* * *

НБА и футбол (ну или кому привычнее – соккер) – все же не так далеки друг от друга.

Конечно, инвестиции Стива Керра в скромную «Мальорку» не стоит сравнивать с вложениями Мэджика в калифорнийские франшизы или Леброна в английский топ-клуб.

У каждой сделки своя история. Тем увлекательнее было разобраться в дружеских мотивах коуча «Голден Стэйт», а теперь – внимательнее следить за самобытным клубом с солнечного средиземного острова.

Вполне себе «Мальорка Санз».

Фото: /Ezra Shaw, Chris Coduto, Rafa Babot, Kevork Djansezian, Ezra Shaw, Patrick Smith, Clive Brunskill, Lisa Blumenfeld, Mike Hewitt