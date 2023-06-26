Разбор Игоря Сергеева.

«В следующий раз мы для наших богатых соперников предоставим лимузин с оркестром», – иронизировал тренер «Енисея» Алексей Ивахов после апрельского матча с «Балтикой» дома. Это был ответ на слова тренера балтийцев Сергея Игнашевича, которого удивил аромат красноярского автобуса.

В российском футболе не любят кичливое богатство и снобизм, особенно если это исходит от клуба, живущего на госденьги. «Балтика» такая?

Давайте изучим экономику клуба, который спустя четверть века вернулся в элиту российского футбола.

Основа бюджета «Балтики» – госденьги. В Первой лиге клуб получал 600 млн в год (область плюс спонсоры)

«Балтика» в середине нулевых трансформировалась из муниципального предприятия в акционерное общество. С осени 2015 года единственным акционером клуба является правительство региона. На этом можно закончить, но лучше продолжить.

В мае 2017 года власти думали о передаче клуба частному инвестору, чтобы разгрузить бюджет.

«Правительство готово в любой момент распрощаться с акциями клуба, я честно скажу. Если кто-то в Российской Федерации сможет заниматься всей ее экономикой, но при этом обеспечивать качественный и стабильный результат, не только клуба, но и всей огромной системы калининградского футбола, то мы готовы завтра акции продать за рубль », – сообщил врио зампреда правительства области Александр Шендерюк-Жидков.

Желающих под такую сверхзадачу не нашлось. «Балтика» осталась бюджетной, росли долги, сообщалось о задержках в зарплате. Первые серьезные спонсоры появились чуть позже, но об этом ниже.

Несмотря на то, что данные об актуальном составе акционеров не обновляются в едином госреестре, нет оснований считать, что сейчас собственник команды изменился – клуб продолжает получать бюджетные деньги, в состав наблюдательного совета входят местные министры, глобальные вопросы решаются на уровне губернатора. В целом это привычная юридическая конструкция для любого регионального футбольного клуба.

С 2018 года клуб спонсирует «Калининградский янтарный комбинат» – дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» по промышленной добыче янтаря. Поэтому на футболках – солнечный логотип «ЯК».

Сообщалось о разных объемах поддержки в пределах от 85 до 170 млн рублей в год. «Балтика» в отчете указывала, что коммерческие доходы (в основном это помощь спонсоров) за последние четыре года составляли в среднем 120-125 млн ежегодно. Важно: это деньги от всех спонсоров, в пул которых также входили букмекеры («Париматч» и «1xСтавка») и различные местные компании.

Но основным источником финансирования клуба оставался региональный бюджет.

«Мы тратили в зависимости от года от 300 до 350 миллионов рублей, остальное обеспечивали спонсоры. Та же практика сохранится и в дальнейшем. Называть цифру пока бы не хотел, пока еще работаем со спонсорами», – совсем недавно рассказал Sports.ru губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Иногда эти цифры совпадали с озвученными размерами субсидирования, которые мелькали в региональной прессе, иногда – не совсем. Как сообщало издание «Новый Калининград» с ссылкой на региональный минфин, в 2021 году клуб получил 364 млн рублей, а вот в бюджете 2022 года на «спорт высших достижений» (в том числе на финансирование футбольного клуба) было предусмотрено уже 616,3 млн.

Но определить доли конкретных адресатов этой суммы очень сложно. Так, в бюджете региона на 2023 год предусмотрена «поддержка футбола» в размере 320 млн рублей, столько же на «спортивную инфраструктуру», а также 117 млн субсидий центру подготовки молодых футболистов «Балтики» на развитие молодежного футбола и содержание спортивной инфраструктуры.

Лучше всего картину отражает отчетность клуба в РФС, где любые безвозмездные поступления от учредителей/государства/благотворителей зашиты в строку «прочих операционных расходов». Они у «Балтики» последние четыре года составляли в среднем 450 млн рублей. Правда, не все деньги шли в главную команду. Учитываются дочерние компании и другие юрлица, входящие в одну группу с клубом. У «Балтики» это тот самый центр подготовки молодых футболистов. Так что общие цифры сопоставимы со словами губернатора – 300-350 млн рублей в год.

Суммируем: с 2019 года клуб от государства и спонсоров получал в среднем 600 млн рублей в год . И это максимум, так как в «прочие» также включены доходы от добровольных пожертвований, использования спортивных объектов и загадочной «спортивной деятельности, не связанной с футболом».

А это много или мало? «Балтика» вышла в РПЛ с пятым бюджетом в Первой лиге

Расходы калининградского клуба в 2022 году составили 705 млн рублей – в РПЛ меньше потратил только «Факел» (665 млн), у остальных – более миллиарда.

А если сравнить «Балтику» с другими клубами Первой лиги?

Для большинства клубов Первой лиги характерен перекос доходов либо в сторону спонсоров, либо «прочих» источников. Например, у «Рубина» из годовых 2,6 млрд рублей коммерческие доходы составляют 2,4 млрд, а у «Енисея» 661 млн из общих 737 млн – «прочие». Но есть и исключения: у «Арсенала» миллиард рублей складывался практически поровну из обоих источников.

Самым понятным для оценки выглядит критерий расходов: «Рубин» потратил 2,5 млрд рублей, «Арсенал» – 1,2 млрд, «Енисей» – 858 млн, «Уфа» – 774 млн.

Обязательно надо учитывать, что «Рубин», «Арсенал» и «Уфа» первую часть 2022 года провели в РПЛ, но нет оснований считать, что в сезоне-2022/23 они (ну может, кроме «Уфы») получили и потратили меньше «Балтики».

А еще из таблицы видно, что главный тренер «Енисея» неверно оценил экономический расклад лиги: его клуб почти по всем параметрам (был) богаче «Балтики» . Но лимузин с оркестром все равно придется отменить – клубы начнут следующий сезон в разных дивизионах.

У «Балтики» рекордные матчдэй-доходы

«Вопрос, за кого болеть, не должен даже возникать. Не за «Зенит», не за «Спартак» – только «Балтика»! – поделился стратегией гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин в интервью «Чемпионату». – Мы хотим, чтобы «Балтика», логотип клуба, сопровождали людей везде – в аэропорту, в общественном транспорте, во время отдыха на побережье и так далее. У людей должно быть осознание, что у них есть свой клуб, который регулярно развивается и достигает успехов».

«Балтика» в прошлом году заработала рекордные 43,6 млн рублей в дни матчей (в доковидном 2019 году было 27,3 млн). У «Енисея» – 25,7 млн, «Рубина» – 21,2 млн, «Уфы» – 20,8 млн.

Как так получилось? Клуб сделал несколько шагов по трем направлениям – в РПЛ и европейском футболе такое уже никого не удивляет, но на фоне Первой лиги активность выделяется.

1. Промокампании. В прошлом году всем первоклассникам города подарили билеты на матч и «набор юного балтийца» – брендированные тетрадки, ручки, линейки.

Летом 2020 года клуб запускал супергеройскую вселенную Baltic Comics, где под руководством Мистера Кальехо (Евгения Калешина) сражались Капитан Балтика (Максим Тишкин), Альфа (Максим Кузьмин) и Алагирский Рейсер (Аслан Дудиев). Выпустили альбомы с наклейками, самые редкие из которых можно было приобрести только с программкой очередного матча. За собранную коллекцию можно было выиграть поездку в Диснейленд. Позже подобная комикс-вселенная появилась у «Зенита» и РПЛ.

2. Матчдэй. Просмотр игры можно совместить, например, с посещением барбершопа. На стадионе функционируют специальные скайбоксы – ВИП-ложи повышенной комфортности на 10-20 болельщиков «с ресторанным обслуживанием, комфортными мягкими креслами снаружи и панорамным видом изнутри». Правда, удовольствие не из дешевых – от 38 тысяч рублей за матч.

На стадионе проводят конкурсы и специальные развлекательные мероприятия для болельщиков. Тема зависит от соперника, например, ульяновскую «Волгу» встречали бюст Ленина и пионеры, «Аланию» – джигиты, домашний матч с «КАМАЗом» обыграли в стиле колхозной выставки (пост-ирония на интервью-мем Кирилла Малярова в первом круге).

3. Соцсети: подкасты, интервью, хайлайты, обзоры соперников и развлекательный контент (регулярно выпускается «Эмодзи Челлендж», где два футболиста подбирают смайлики для партнеров по команде). Аудитория телеграм-канала клуба за год выросла в четыре раза.

«Мы используем различные, включая наиболее актуальные, цифровые, методы взаимодействия с аудиторией, ищем любую возможность приблизить «Балтику» к людям, – объяснял Волженкин. – Мы постоянно следим за тем, что делают коллеги в этом направлении в России и за рубежом, что-то перенимаем, где-то модернизируем. Вместе с тем большинство идей по оформлению дня матча принадлежит нашему отделу развития, они постоянно что-то придумывают и стараются сделать каждую новую игру не похожей на прошлую».

Кажется, у этой работы вполне осязаемые результаты. «Балтика» – в лидерах Первой лиги по средней посещаемости – 11 569 зрителей, «Рубин» – 7 787, махачкалинское «Динамо» – 5 620. В РПЛ только «Зенит», «Краснодар», «Факел» и «Динамо» в среднем собирали больше, но в эру Fan ID сравнение не очень корректно. Поэтому берем среднюю посещаемость матчей прошедшего сезона РПЛ без паспорта болельщика и получаем вполне сопоставимые 12 928.

А что с трансферной политикой? Клуб не платит агентам (по отчетам) и вышел в РПЛ с седьмым составом в лиге

«Состав комплектовал спортивный директор Исмаил Ибрагимов, болельщики должны сказать ему отдельное спасибо, – поделился в интервью Матч ТВ Сергей Игнашевич. – Нам нужны были молодые, злые, голодные до побед и мастеровитые. Не те, которые из года в год ходят по командам ФНЛ и при первых неудачах бросают весла, звонят агентам, просят искать следующий клуб, а симбиоз, способный решить задачу».

На момент закрытия летнего трансферного окна сезона-2022/23 у «Балтики» был седьмой по стоимости состав в Первой лиге (данные Transfermarkt). Уступали не только «Рубину», «Арсеналу» и «Алании», но даже «СКА», «Родине» и «Нефтехимику».

34-летний Исмаил Ибрагимов начинал карьеру в скаутинговом отделе статистической платформы InStat. Затем поработал главой селекционного отдела «Анжи», а с января 2019 года – в «Балтике». Его главное достижение – клуб прекратил ежегодные трансформации, свойственные Первой лиге. Шесть игроков, которые пришли в сезоне-2019/20, вывели команду в РПЛ.

Три года назад у нас выходило интервью со спортивным директором клуба, в котором он формулировал следующие принципы сборки состава.

Старается смотреть игроков вживую.

Использует статистику с учетом разных алгоритмов для каждой позиции.

При поиске ориентируется на стиль команды. Находится в постоянном контакте с главным тренером, чтобы лучше понимать его требования к игрокам и принципы игры (Игнашевич подтвердил).

Привлекает опытных футболистов, но также пополняет обойму тех, кто еще не достиг пика.

Считаем неприемлемым кардинальное обновление в случае выхода в РПЛ (проверим тезис этим летом).

Не берет игроков из агентских списков. Нормально, когда он сам связывается с посредником по нужному игроку.

При наличии опытных полузащитников Младена Кашчелана, Данила Кленкина или Яна Казаева в основе появились молодые Тамерлан Мусаев и Владислав Лазарев. Мусаев – вообще одно из главных открытий сезона (18 по системе гол+пас), бесплатно пришел из дубля тульского «Арсенала» еще в 2020 году и через аренды («КАМАЗ», «Волга») дождался своего шанса в «Балтике». Местный воспитанник Лазарев вернулся в родной город из академии ЦСКА и заиграл после разрыва крестов (12 по системе гол+пас).

География селекции «Балтики» необычна: совсем недавно заезжали бразильцы из Португалии, россияне из Чехии и даже колумбиец из «Болоньи». Но в приоритете балканский фокус – Ибрагимов также говорил, что за границей работает только с надежными партнерами.

Прошлым летом взяли сразу двух малоизвестных легионеров, которые стали основными – серба Николу Радмановаца и боснийца Гедеона Гузину.

Гузина – лучший бомбардир Первой лиги с 14 голами (плюс 8 ассистов). К 28 годам босниец сменил девять команд на Балканах, где не забивал больше девяти за сезон, а его последним клубом до «Балтики» был словенский середняк «Радомле» из поселка с населением в 1,7 тыс человек. Радмановац провел 33 матча в центре обороны, из которых 29 без замен.

Защитника Александра Осипова (пропустил лишь один матч сезона из-за дисквалификации) взяли из «Велеса», полузащитника Сергея Пряхина (четыре важнейших гола в весенней части) – академии ЦСКА, латераль Кирилл Маляров (семь ассистов в сезоне) перед переходом в «Балтику» поиграл за команду «Матч ТВ» в Медиалиге.

При этом, согласно отчетности в РФС, «Балтика» за последние пять лет не заплатила ни копейки посредникам, а трансферный баланс за прошлый год – плюс 23,8 млн рублей. Клуб заработал на трансферах Ильнура Альшина в «Факел», Артема Макарчука и Артема Мещанинова в «Сочи».

«Нам были нужны не желающие заработать, а такие, которые либо «Балтику» вытащат наверх, либо себя из «Балтики» в топ‑клубы, доказав свою перспективность. Собрался именно такой коллектив, было очень приятно работать», – благодарен Сергей Игнашевич.

Руководство «Балтики» не планирует радикально менять состав. Ушли ветераны Максим Тишкин и Данил Кленкин. Младен Кашчелан завершил карьеру, но может занять административную должность в клубе (кстати, его супруга Марияна – аккредитованный РФС посредник).

Клуб уже пополнили: португальский опорник Жоау Ламейра из «Торреенсе» (поиграл в юношеских командах «Порту», чемпион Европы U17), опытный центрдеф Александр Жиров из «Зандхаузена» (провел пять лет во второй Бундеслиге, вызывался в сборную России) и один из лучших игроков Первой лиги –Артур Галоян из «Алании» (8 голов плюс 13 ассистов). У ЦСКА выкуплены молодые Сергей Пряхин и Тигран Аванесян (оба были в аренде). 21-летний полузащитник Аванесян, который родился в Калининграде, сыграл только шесть матчей в сезоне, но, вероятно, получит шанс в будущем сезоне.

Как изменится клуб после выхода в РПЛ?

Новый спонсор «Балтики» под РПЛ – госкорпорация «Ростех». Точные объемы финансирования не раскрываются, но с учетом ребрендинга стадиона речь идет об очень серьезных финансовых вливаниях.

«Пока еще считаем бюджет. Зависит от того, каких футболистов надо приобрести, какая сумма трансферов и так далее», – сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов в комментарии Sports.ru на церемонии подписания соглашения.

А еще договор с букмекером «Мелбет» подразумевает серьезное увеличение финансирования при выходе в РПЛ.

Значительно вырастут турнирные доходы (в прошлом году «Балтика» получила 44 млн рублей). Благодаря новым контрактам РПЛ («Матч ТВ», Winline, «Мир») там совсем другие суммы. Например, «Оренбург» и «Факел» за 2022 год получили по 270 млн, «Ахмат» – 550 млн.

Неделю назад губернатор региона Антон Алиханов подтвердил «СЭ», что бюджет команды «увеличится в разы» .

С Игнашевичем продлен контракт, состав обновится на треть, задача – закрепиться в десятке РПЛ.

«Балтика» вступает не только в новую спортивную, но и финансовую эпоху.

Это серьезное испытание для клуба. Пути два: выбрать среднестатистический путь РПЛ с привязанностью к госденьгам (а «Балтика» все еще к ним привязана) и другим соблазнами или сохранить прежние цели, к которым сделаны шаги, но которые все еще не достигнуты.

Фото: vk.com/ФК «Балтика»