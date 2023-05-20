Скут Хендерсон и близнецы Томпсоны – в теме.

Если через усилие все-таки заглянуть дальше первой позиции в списке лучших баскетбольных проспектов этого года, то к удивлению: а) в драфте НБА участвует не только Виктор Вембаньяма и б) напротив некоторых фамилий значатся довольно непривычные названия «Игнайт» и «Овертайм Элит».

Откровение не для всех, но это вовсе не американские колледжи из традиционной пищевой цепочки NCAA – НБА.

Почти 20 лет в НБА запрещено драфтовать вчерашних школьников без хотя бы года в университете, но, кажется, правила взломали. Конечно, с оговорками.

Пролог. Семейные обстоятельства, возраст, деньги и деньги

До начала 70-х выходить на драфт НБА можно было только спустя четыре года после окончания школы. Но случился прецедент.

Будущий член Зала славы второкурсник Спенсер Хэйвуд после победы на Олимпиаде перешел в команду «Денвер Рокетс» из АБА (тогда – конкурент НБА). Лига остро нуждалась в молодых талантах и придумала «Вынужденное правило Хейвуда» – досрочный переход в профи из-за сложных финансовых и семейных обстоятельств. В тот время мама Спенсера воспитывала десять детей и зарабатывала два доллара в день на хлопковой плантации . Годом позже Хэйвуд перешел в НБА и через суд изменил правило уже этой лиги – для досрочного выхода на драфт игрокам также нужно было доказать финансовые трудности. Особых сложностей с использованием лазейки для студентов первых курсов не возникало, но школьников все равно не драфтовали (лишь однажды, в 1975-м, взяли двоих).

Баскетбольный бэби-бум начался только через двадцать лет, когда в 1995 году «Миннесота» выбрала Кевина Гарнетта. Дальше пошла цепная реакция: Кобе Брайант, Джермейн О’Нил, Трэйси Макгрэйди, Амаре Стаудемайр, Дуайт Ховард и, конечно, Леброн Джеймс. Три первых пика за десять лет (Дуайт, Леброн, а также Кваме Браун, который не был упомянут умышленно).

Но в 2005-м при переговорах по новому Коллективному соглашению комиссионер НБА Дэвид Стерн призвал принять возрастной лимит в 20 лет – в лигу поступали постоянные жалобы на давление на старшеклассников со стороны скаутов и генеральных менеджеров, заполонивших школьные залы. Считалось, что для молодых американцев ошибочно создавался образ НБА как легкого пути славе и богатству . Очевидно, где-то там торчали недовольные уши студенческой лиги NCAA, которую главные американские таланты поколения просто перестали замечать.

Игроки были против новых ограничений (Джермейн О’Нил даже разглядел нотки расизма), но сыграл запрещенный прием – в обмен на повышение потолка зарплат профсоюз согласился на ограничение в 19 лет, что также подразумевало год обучения в колледже. Правило назвали «один-и-готово».

Банальная причина раннего ухода в НБА – деньги. В NCAA запрещено платить вознаграждение игрокам, кроме стипендии и льгот в виде бесплатного питания и учебных курсов. Только в 2021 году через суд студентам было разрешено зарабатывать на монетизации своего образа и имени – так называемые правила NIL (Name, Image and Likeness).

Важное уточнение: обязательный год после школы можно было проводить и не в колледже, но молодым игрокам где-то надо тренироваться и играть, чтобы оставаться на радаре клубов НБА. Даже очевидные школьные таланты вынуждены были какой-то период играть в колледже «за еду», альтернатив студенческой лиге до недавнего времени практически не было.

Часть 1. Бунтари из будущих звезд или уроки Старого света

Сначала подробнее про «практически». Когда есть неудобные правила, найдутся и мятежники.

В июне 2008 года Мистер Баскетбол США (вау-нейминг и мой личный фаворит для школьной награды) и лучший старшеклассник страны 18-летний Брэндон Дженнингс объявил, что пропустит колледж и год будет профессионально играть в Европе – лучший способ набраться опыта и заработать деньги до драфта НБА. Через месяц он подписал контракт с римской «Лоттоматикой» на 1,65 млн долларов. Плюсом он получил 2 млн долларов от Under Armour за рекламу бренда в Евролиге. На страницах NY Times событие окрестили «урок Старого Света для НБА».

Несмотря на впечатляющий сезона в Италии, Брендон был выбран «Милуоки» на драфте-2009 не под самым высоким десятым номером. Этому есть банальное объяснение – к заслугам за пределами США все еще относились с недоверием, особенно после легендарного драфта Дарко Миличича.

Практика не стала массовой, но нашла своих разовых адептов. Например, перед драфтом-2015 Эммануэль Мудиай на год съездил в Китай и стал богаче на 1,2 млн долларов. Терренс Фергюсон в 2017 году был выбран в первом раунде «Оклахомой» после сезона в «Аделаиде» из австралийской НБЛ.

Прежде чем быть выбранным под третьим пиком драфта-2020 Ламело Болл в шестнадцать съездил в литовский «Пренай», став самым молодым американцем с профессиональным контрактом. Правда, провел там всего восемь матчей (отец ожидаемо винил тренеров) и вернулся в США, где успел засветиться в неудачном фантоме-конкуренте NCAA – Молодежной баскетбольной ассоциации, созданной его предприимчивым батей. Итогом игнорирования студенческого баскетбола стал отъезд Болла в австралийскую «Иллаварру Хоукс» из НБЛ, где как раз с сезона-2017/18 была запущена программа Next Stars – «инновационное развитие талантов» со всего мира перед драфтом НБА.

Проект хоть и не вызвал массовый отток талантов из США, но вполне себе здоровая альтернатива. Американцам там проще адаптироваться – Австралия ближе в культурном и языковом плане, чем Европа или Азия. Также это отличная возможность играть не со студентами, а в полноценной взрослой лиге с похожим регламентом.

Именно громкий отъезд Ламело Болла вызвал явную суету в США.

Часть 2. «Игнайт» или год ускоренного взросления под надзором НБА

«Если вы поговорите со многими лучшими старшеклассниками, у всех была возможность уехать куда-нибудь за границу », – выражал беспокойство президент G-лиги Шариф Абдур-Рахим.

Джи-лига (раньше Лига развития) – это официальная низшая лига НБА, которая с 2001 года готовит игроков, тренеров, официальных лиц, инструкторов и сотрудников фронт-офиса для НБА. Сайт турнира жизнерадостно сообщает, что лига предлагает «элитный профессиональный баскетбол по доступной цене в веселой, семейной атмосфере». В G-лигу входят 30 команд, 28 из которых прямые фармы клубов НБА. У многих даже названия те же – «Саут Бэй Лейкерс» или «Уэстчестер Никс».

В основном там играют баскетболисты, которым не нашлось места в НБА. Но это не значит, что на них поставили крест. Скорее, это ближайший резерв – в сезоне-2022/23 рекордные 47 процентов игроков в ростерах клубов НБА имели в карьере опыт выступлений за фарм-клуб. Среди них, например, статусные Руди Гобер, Паскаль Сиакам и Джордан Пул.

С 2017 года в фармах может быть два игрока на двустороннем контракте (для этого в НБА даже расширили ростеры) – такие игроки могут быть вызваны основной командой, без возможности участия в плей-офф. В частности, в прошедшем сезоне Скотти Пиппен-младший был на таком контракте в «Лейкерс», Орландо Робинсон – в «Хит».

Но вернемся к драфту. Молодых игроков и раньше выбирали из Лиги развития. Но это была, скорее, погрешность – всего семь случаев до 2021 года, где самым высоким был 26-й номер Пи Джей Хэйрстона. Дело в том, что в Джи-лиге действовали такие же возрастные ограничения, как и в НБА, поэтому все молодые таланты до 19 лет уже были в NCAA или все чаще пользовались альтернативными вариантами из предыдущего блока. Со втором мириться было решительно невозможно.

Попытка «так себе». C 2019 года (как раз после запуска австралийского стартапа Next Stars) в Джи-лиге с 18 лет можно заключать специальные контракты на 125 тыс долларов с «программными возможностями для развития». Очередь не выстроилась – на момент открытия летних тренировочных лагерей никто из элитных школьников не заявился. А один из лучших старшеклассников страны Ар Джей Хэмптон укатил в новозеландский «Нью-Зиланд Брейкерс» из НБЛ за игровой практикой и миллионом долларов. Тупиковую ветку развивать не стали.

Попытка «в зачетку». В апреле 2020 года внутри G-лиги создают «альтернативу студенческому баскетболу» – специальную команду «Игнайт» с базой в Хендерсоне штата Невада. Перспективным игрокам старше 18 лет предлагают зарплату уже до 500 тыс долларов, которая с различными бонусами может доходить миллиона. Кроме прочего, игроки получают полные стипендии в университете Аризона Стейт, который сотрудничает с НБА.

На этом агрессивный маркетинг не закончился. В первый же день существования (еще под рабочим названием «Селект Тим») «Игнайт» представляют первого новичка – Джейлена Грина, игрока с самым высоким школьным рейтингом в классе 2020 года. Позже завербовали других пятизвездочных школьников: Айзейю Тодда, Дэйшена Никса и Джонатана Кумингу. В ротацию добавили нескольких крепких незадрафтованных ролевиков, а также самые важные ингредиенты – ветеранистых Джаретта Джека, Амира Джонсона и Бобби Брауна. Рулить позвали экс-главного коуча «Наггетс» Брайана Шоу.

В первом же сезоне клуб дошел в плей-офф до четвертьфинала (правда, из-за пандемии одиннадцать команд пропустили турнир в «пузыре»), что не особо важно. Была достигнута основная цель проекта – получилось выгодно засветить талантов. На драфте-2021 Грина забрали под вторым пиком, Кумингу – седьмым, Тодда – в начале второго раунда. Дэйшен Никс не был задрафтован, но в том же году через летнюю лигу подписался с «Рокетс».

«Если вы приходите к нам просто за деньгами, то это не сработает, – уверен ассистент тренера Род Бэйкер. – В «Игнайт» приходят реализовать мечту... В этом разница между короткими и длинными деньгами».

Клуб без проблем рекрутировал новых молодых талантов. При этом, кроме очередных элитных старшеклассников Джейдена Харди и Маржона Боучэмпа, из Австралии символично подъехала местная школьная звезда – Дайсон Дэниэлс. Все они были задрафтованы клубами НБА через год.

Можно выделить следующие основные плюсы подготовки к драфту через «Игнайт»:

• Возможность заработать вполне приличные деньги до драфта, при этом оставаясь в комфортной среде – нет необходимости ехать на другой конец света с соответствующей адаптацией.

• Более высокий уровень конкуренции, чем на студенческом уровне – играют в лиге со «взрослыми», многие из которых с опытом НБА. Проспекты привыкают к более быстрой, сильной и умной игре на ранних этапах своего развития.

• Джи-лига, хоть и низший дивизион, но часть экосистемы НБА с соответствующими ресурсами, уровнем и репутацией.

• Развитие игроков. В клуб через огромный ресурс НБА привлекаются лучшие тренеры и специалисты, ведется целенаправленная работа по развитию каждого игрока. Грамотно подбираются ветераны в состав.

Шариф Абдур-Рахим уверен, что новая команда поможет отслеживать элитные таланты внутри страны, поскольку тенденция старшеклассников бросать среднюю школу и играть за границей продолжает расти.

«Раньше они выбирали между колледжем или какой-то международной командой. Думаю, что «Игнайт» отвечает современным потребностям – хороший вариант для молодого игрока, который ищет новые возможности», – считает президент Джи-лиги.

На предстоящий драфт-2023 заявились четыре игрока «Игнайт»: защитники Скут Хендерсон, Сиди Сиссоко, Мохаве Кинг и легкий форвард Ленард Миллер. Хендерсон – главный претендент на выбор сразу после сами-знаете-кого.

Часть 3. «Овертайм Элит» или инкубатор талантов для зумеров, в который уже вложился Дрейк

«Если подумать о том, чего хотят зрители постарше, вроде меня, то это больше про ностальгию, как в «Последнем танце». Но для более молодого поколения, для нашей аудитории, необходимо ощущение реального времени. Именно это мы и предлагаем », – считает президент молодежной лиги «Овертайм Элит» Аарон Райан.

Спортивная медиа-компания «Овертайм» была создана в 2016 году Дэном Портером и Заком Вайнером. Стартап сразу сфокусировался на школьном баскетболе, создавая короткометражный контент о спортсменах старших классов, снятом с помощью технологии iPhone.

«В каком-то смысле то, что мы делаем, – это создание реалити-шоу о новом поколении суперзвезд, – делился Вайнер. – Большинство видео длятся от пяти до десяти минут, а производственные ценности часто носят любительский характер, как будто для того, чтобы подчеркнуть подлинность и сделать взаимодействие со зрителем более близким».

На начальном этапе стартап привлек 2,5 млн долларов инвестиций – вложился даже экс-комиссионер НБА Дэвид Стерн (иронично, что именно он продавил возрастные ограничения для драфта). Через пару лет ролики «Овертайм» ежемесячно собирали миллиард просмотров и расширились до футбола и видеоигр. Именно этот проект раскрутил в паблике Зайона Уильямсона и Трэя Янга задолго до выхода на драфт НБА. В общей сложности в проект инвестировано более 200 млн долларов.

В 2021 году была запущена «Овертайм Элит» – профессиональная баскетбольная лига для школьных баскетболистов и международных игроков в возрасте от 16 до 19 лет. Баскетболисты могут получать 100 тыс долларов или зарезервировать эти деньги в качестве стипендии на будущее обучение. Нет каких-то ограничений в части рекламных контрактов.

Лига напоминает собой полноценную спортивную академию. В Атланте построено здание почти в 10 тысяч квадратов с площадками, тренажерным залом, классами, столовой и кабинетом гидротерапии. Все продумано до мелочей – даже цветовое оформление арены для наиболее выгодной презентации «для цифровой аудитории». «Овертайм» оплачивает все расходы на проживание, питание и развитие игроков вместе с академическим обучением.

Финансирование проекта в размере 80 млн долларов включает в себя инвестиции от создателя «Амазон» Джеффа Безоса, рэпера Дрейка и около двух десятков игроков НБА, среди которых Кевин Дюрэнт, Девин Букер, Клэй Томпсон, Трэй Янг, Пау Газоль и Кармело Энтони. Двое последних – также в совете директоров лиги.

Первым крупным спонсором стал производитель изотоников «Gatorade», который c 2017 года является основным партнером G-лиги НБА (в лиге даже провели ребрендинг, где G – Gatorade).

Должность комиссара лиги занял экс-руководитель отдела маркетинга НБА Аарон Райан, руководителем отдела тренерской работы и развития баскетбола стал экс-коуч Коннектикута Кевин Олли.

Первыми новобранцами молодой франшизы стали семнадцатилетние близнецы Мэтт и Райан Бьюли, входящие в топ школьников страны. Двухметровые братья отказались от продолжения карьеры в школе и колледже.

Лига ежегодно (если не ежедневно) рекрутирует лучших старшеклассников страны – заполучили близнецов Амена и Осара Томпсонов, Роберта Диллингема, Джейдена Уильямса, Брайсона Тиллера и других. Кроме американских близнецов, восемь скаутов пеленгуют вундеркиндов по всему миру – так подписали MVP чемпионата мира U-17 и чемпионата Европы U-18 испанца Иcана Альмансу. Сейчас в системе лиги более 30 молодых талантов.

В первом сезоне в лиге участвовало три команды, во втором расширились уже до шести. Нейминг на топовом уровне – среди банальных «Мишек», «Соколов» и «Мечтателей» можно встретить «Городских жнецов», «Холодные сердца» и «Святых баранов».

Команды играют между собой, а также выставочные матчи с лучшими школьными командами страны или просто наиболее медийными – например, с Калифорнийским баскетбольным клубом Бронни и Брайса Джеймсов или школой Христофора Колумба с близнецами Кэмом и Кайденом Бузерами. А прошлым летом команда «Овертайм» ездила на выставочные матчи в Европу, где сыграла с испанской «Жироной» и сербской «Мегой». Трансляции и сопутствующий меди-контент распространяется на более чем 50-миллионную аудиторию «Овертайм» через приложения, соцсети и YouTube.

Пока на драфте НБА был только один продукт этой системы – в прошлом году никто не выбрал Доминика Барлоу. Но позже легкого форварда подписал «Сан-Антонио», где тот провел 28 матчей в сезоне-2022/23.

Суммируем конкурентные преимущества подготовки к драфту через программу «Овертайм Элит»:

• Инфраструктура. Все специалисты отмечают суперсовременные условия подготовки, созданные в Атланте.

• Низкие возрастные ограничения. На рынке 16-17-летних игроков нет других предложений с возможностью учиться, играть в баскетбол и зарабатывать.

• Уникальная академическая программа с соотношением учеников и учителей 4 к 1, предлагающую традиционные курсы средней школы, а также обучение жизненным навыкам, таким как финансовая грамотность, социальные сети и другие медиа. Включены курсы по психическому здоровью и хорошему самочувствию.

• Гибкость контракта. Игрок может отказаться от зарплаты в пользу гарантированной стипендии для поступления в колледж, если баскетбольная карьера не сложится. При этом игрок сохраняет право на монетизацию своего образа и имени (NIL). Так уже сделали несколько игроков.

«Мы хотели найти способ объединить два направления: потребности нашего бизнеса и потребности игроков, которых мы освещали », – пояснял один из создателей лиги Дэн Портер.

В топ-10 рейтинга предстоящего драфта НБА сразу два представителя «Овертайм» – форварды-близнецы Осар и Амен Томпсоны. Также на баскетбольную лотерею заявились перспективные защитники Джезиан Гортман и Джейлен Мартин.

Пассивный антагонист или NCAA все еще надеется на традиции

Суперважное уточнение: практически у всех молодых талантов «Игнайт» и «Овертайм Элит» было сразу по несколько подтвержденных стипендий от лучших колледжей из системы NCAA, но они добровольно отказались идти по пути студенческого баскетбола.

Миссией NCAA декларируется обучение студентов-спортсменов для достижения успеха на игровом поле, в классе и на протяжении всей жизни.

Заглянем в экономику ассоциации в сезоне-2021/22. Из двух основных источников было получено более миллиарда долларов: 940 млн за телевизионные и маркетинговые права плюс 198,7 млн от продажи билетов.

NCAA включает в себя 90 чемпионатов по 24 видам спорта – от фехтования до боулинга, но только пять из них самоокупаются: мужской баскетбол, мужской хоккей, мужской лакросс, борьба и бейсбол. Почему в списке нет американского футбола? Плей-офф первого дивизиона по американскому футболу проводится независимо – NCAA не получает доходов. А вот баскетбольное «Мартовское безумие» кормит практически всю ассоциацию – только телевизионный контракт с CBS Sports приносит в среднем 800 млн долларов в год.

Четверть ежегодных доходов остается в NCAA на финансирование центрального офиса и «прочие расходы».

Около 75 процентов дохода NCAA ежегодно по прогрессивной шкале распределяется между колледжами и конференциями, из которых больше половины идет на спортивное финансирование и стипендии для спортсменов, страховку, различные учебные гранты и курсы.

При этом зарплату из «спортивного финансирования» могут получать только сотрудники колледжа – администраторы и тренеры. А за счет доходов от баскетбола на уровне колледжа могут финансироваться другие виды спорта – фигурное катание или хоккей на траве. По оценке NCAA около полумиллиона непрофессиональных спортсменов получают поддержку в том или ином виде.

По статистике только два процента футболистов и баскетболистов колледжей когда-либо сыграли хоть одну игру в профессиональной НФЛ или НБА. Кроме того, многие студенты, которые не попадают в профессиональные лиги, не получают полноценное образование: половина всех баскетболистов мужского дивизиона, получавших полную стипендию, не окончили колледж.

Революционные изменения 2021 года, связанные с возможностью игроков зарабатывать деньги на рекламных сделках и спонсорстве (NIL), действительно, исправили многое – по разным оценкам, этот рынок будет генерировать около 600 млн долларов ежегодно. Но здесь нет особой заслуги NCAA – это исполнение решения Верховного суда.

Также в связи с антимонопольными делами против NCAA спортсменам разрешено получать стипендии в размере «стоимости обучения» до 6 тыс долларов и неограниченные льготы, связанные непосредственно с образованием.

В судах на разных стадиях сейчас находятся дела по компенсации игрокам от доходов от телевизионных прав «которые они получили бы на конкурентном рынке» и признания спортсменов работниками в соответствии с законом о справедливых трудовых стандартах. То, что каждый цент надо выгрызать в судах, не лучшая реклама для студенческого баскетбола.

Так, а какие тогда вообще плюсы у NCAA? Пока это больше отражение минусов альтернативных вариантов для молодых талантов:

• Репутация и традиции. NCAA по-прежнему опережает альтернативные лиги, в части видимого пути к славе. «Мартовское безумие» все еще бьет телевизионные рекорды. Играть за «Дьюк» или «Северную Каролину» – детская мечта для большинства школьников.

• Наличие крупного телевизионного контракта. Баскетбольные турниры NCAA в этом году получили самые высокие телевизионные рейтинги за последние годы. Игры конкурентов из «Игнайт» и «Овертайм» практически невозможно увидеть в прямом эфире, записи в основном на YouTube, качество картинки и комментария также страдает.

• Наличие фан-базы. Молодым проектам только предстоит найти своего болельщика – большинство игр проходит при пустых трибунах с соответствующим унылым антуражем. Зумеры не ходят на баскет, они смотрят его на гаджетах.

• NCAA – все еще лучший турнир для юниоров. Джи-лига – есть и будет второстепенной лигой НБА, «Овертайм» – пока ближе к школьному «Глобтроттерс».

Более 85 процентов игроков, выставивших кандидатуру на предстоящий драфт, представляют студенческий баскетбол. NCAA все еще монополист рынка спортивных талантов.

Открытый финал

В NCAA все еще считают, что возможность игроков зарабатывать на имидже остановит неприятный процесс оттока проспектов. При этом в октябре 2021 года при анонимном опросе более половины главных тренеров и ассистентов колледжей выразили разный уровень обеспокоенности возможным влиянием «Игнайт» и «Овертайм» на будущее студенческого баскетбола. В прошлом году на драфте было заявлено пять игроков из этих проектов, в этом – уже восемь, в следующем по возрасту может заявиться уже больше десяти.

«NIL не повлиял на наш набор талантов, – сказал главный тренер «Игнайт» Джейсон Харт. – Если ребенок хочет поступить в колледж – он туда поступит, независимо ни от чего. Мы не пытаемся завлечь детей деньгами. Если вы приедете к нам и потом получите более высокий номер драфта, то в итоге заработаете больше денег, чем получили бы за рекламу за первый год обучения».

Очевидно, рынок баскетбольных талантов становится более конкурентным – время и деньги диктуют свои условия. Устаревшие правила всегда будут порождать какую-то альтернативу. Упорно не замечать этого со стороны NCAA – закостенелость и самообман.

«Присоединиться к «Игнайт» – это сбывшаяся мечта» , – в конце мая главный претендент на первый номер драфта-2024 Матас Бузелис подписал контракт с клубом из Джи-лиги.

Месяцем ранее первый номер школьного рейтинга класса-2024 Наасир Каннингем стал первым баскетболистом «Овертайм Элит», отказавшимся от зарплаты в пользу сохранения будущей возможности на поступление в колледж: «Это лучшее место для моего развития. «Овертайм» поможет мне стать лучшим игроком, насколько это возможно» .

Про австралийский проект Next Star тоже забывать не стоит – месяц назад в «Перт» укатил один из лучших молодых центров «Овертайм» Александр Сарр. Чуть раньше «Иллаварру» пополнил пятизвездный американский школьник Эй Джей Джонсон.

Как любая лотерея, драфт НБА всегда будет иметь сослагательное измерение, где «Портленд» каждый раз возвращается в 1984 год, чтобы передрафтовать Сэма Боуи в Майкла Джордана. Можно предполагать, но видеть будущее – все еще невозможно.

Вероятно, предстоящий останется в истории «тем, самым, когда выбрали Вембаньяму», а может – «когда выбрали Скута из «Игнайт» и близнецов Томпсонов из «Овертайм». И одно вовсе не исключает другое.

Фото: instagram.com/ote; instagram.com/delawarebluecoats; East News/AP Photo/Jim Mone; Gettyimages.ru/Jim McIsaac, Ethan Miller, Mike Ehrmann, Arturo Holmes, Carmen Mandato