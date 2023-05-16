РФС в среду опубликовал ключевые финансовые показатели клубов РПЛ и Первого дивизиона за 2022 год.

Отчет основан на данных лицензирования клубов на сезон, поэтому открывает детали экономики российского футбола. Как именно наш футбол зарабатывает, сколько и на что тратит?

Цифры РФС отличаются от ежегодных бухгалтерских отчетностей, выдержки из которых вы могли встречать этой весной. Охват в рамках лицензирования шире: изучаются дочерние компании и другие юрлица, входящие в одну группу с клубом. Это могут быть организации, например, ответственные за академию, продажу билетов, трансляцию матчей или эксплуатацию стадионов.

То есть отчеты РФС гораздо детализированнее – выполняется требование УЕФА к финансовой прозрачности. Перед нами полная картина.

Изучать этот документ – увлекательнейшее дело. Поехали!

Сначала посмотрим, кто больше всех заработал, а кто ушел в минус.

У «Спартака» наибольший убыток (почти 2,5 млрд рублей), а «Локомотив» оправился после немецкого периода

В операционные расходы/доходы не входят результаты трансферной активности (о них подробно поговорим ниже) и прочей неоперационной деятельности – нерегулярные или разовые, не относящиеся к спортивной деятельности.

• В три с лишним раза увеличилась разница между суммарными доходами и расходами. В прошлом году она составляла 3 миллиарда рублей, сейчас – более 10. Это произошло только за счет снижения расходов – похоже, клубы стали более экономными.

• Традиционно доходы/расходы топ-6 рейтинга сильно выше, чем у остальных 10 команд (разрыв по расходам между «Краснодаром» и «Сочи» – 1,7 млрд).

• Разрыв между лидером и остальными из топ-6 – тоже традиция. «Зенит» опережает «Спартак» на 5,9 млрд по расходам и почти на 10 млрд – по доходам. Переходим к чистой прибыли – сюда уже входит все, в том числе трансферы (покупка и продажа). Именно поэтому следующая таблица – не просто разница между двумя колонками предыдущей.

• В сумме клубы РПЛ снова завершили год с убытком – 1,6 миллиарда рублей. Но это почти на 1,5 млрд лучше, чем годом ранее.

• Лидируют «Крылья Советов» и «Сочи», в тройке – «Зенит».

• Наибольший плюс по сравнению с прошлогодними показателями у «Локомотива» – 2,3 млрд, а минус у «Спартака» – 1,3 млрд рублей.

Теперь присмотримся к содержанию самых интересных статей финансовой отчетности.

Матчдэй-доходы выросли из-за снятия ковидных ограничений, но это временный эффект – в 2023-м будет падение

В эту главу попадают доходы от реализации билетов и прочих видов деятельности в дни матчей.

• Первый год без ковидных ограничений принес в кассу клубов на 1 млрд больше – более 5 млрд рублей.

• Только «Локомотив» и «Ростов» показали отрицательную динамику в сравнении с 2021 годом.

• Наибольший относительный прирост у клубов, которые пришли в РПЛ из Первой лиги. Доходы «Факела» выросли в 4,6 раза, «Торпедо» – в 4,5 раза, «Оренбурга» – в 4 раза. Результат торпедовцев не должен удивлять – рост обусловлен увеличением посещаемости за счет гостевых болельщиков других московских клубов.

• Также не должны вводить в заблуждение цифры стадионов, где с лета 2022 года действует Fan ID – в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Любую сравнительную динамику «до и после Fan ID» можно будет рассмотреть только через год – когда мы увидим цифры без влияния ковидных ограничений (а они были в 2021 году). Но падение неизбежно.

Перейдем к другим показателям, которые не зависят напрямую от посещаемости.

Гегемония «Зенита» в спонсорских деньгах – в два раза больше, чем у идущего вторым «Динамо». Сильно просел «Спартак»!

Спонсоры бывают разные, в российском футболе своя специфика. Такие поступления попадают в категорию «коммерческие доходы».

• Лидеры по росту спонсорских доходов – «Зенит» и «Оренбург».

• Общие доходы в сравнении с 2021 годом упали почти на 0,8 млрд.

• У «Ахмата» второй год подряд в этой графе ноль. Здесь необходимо учитывать, что клуб как раз с декабря 2020 года находится под санкциями.

• «Спартак» в год смены собственника – Леонид Федун продал клуб «Лукойлу» в августе – получил от спонсоров на 2,7 млрд меньше (на 40 процентов).

• Коммерческие доходы одного «Зенита» больше суммы таких доходов двенадцати клубов РПЛ (от ЦСКА и ниже по рейтингу).

«Зенит», «Локо» и «Спартак» сильно потеряли от еврокубкового бана, но остальные получили на 4 млрд рублей больше благодаря новым контрактам РПЛ

Поступления от организаторов соревнований включают доходы от продажи теле- и спонсорских прав РПЛ, Кубка и Суперкубка России, а также еврокубковые призовые, выплаты от УЕФА и ФИФА за участие игроков в матчах сборных.

• Здесь все очевидно: те, кто участвовал в еврокубках годом ранее, потеряли деньги. В первую очередь, из-за бана на сезон-2022/23.

• Доходы «Зенита» без еврокубков уменьшились на 2,5 миллиарда, «Локомотива» – на 400 млн, «Спартака» – на 300 млн.

• Благодаря новым контрактам РПЛ («Матч ТВ», Winline, «Мир») доходы всех остальных клубов выросли в разы – на общие 4 млрд рублей. И это еще при том, что за вторую часть сезона клубы получать свои деньги только в этом году.

Резкий рост безвозмездных поступлений (госденьги и вливания владельцев), у «Краснодара» и ЦСКА – в два раза

В отчете есть интересная строка «Прочие операционные доходы», к которым относятся бюджетные средства разного уровня, а также безвозмездные поступления, включая финансовую помощь от учредителей/акционеров/владельцев и других связанных сторон.

Также сюда отнесены загадочные доходы от «прочей спортивной деятельности» и прочие существенные доходы, не указанные в других разделах.

• На рост таких доходов почти у всех клубов явно повлияло снижение спонсорских поступлений. Чтобы закрыть дыру, нужны были альтернативные источники.

• «Краснодар» и ЦСКА (принадлежит ВЭБ.РФ) в сумме получили больше всех остальных клубов вместе взятых.

• Обобщенные по такому принципу данные не дают полной картины: где бюджетные, а где частные вливания. Очевидно, цифры «Краснодара», который живет без госденег, нельзя сравнивать с цифрами бюджетных клубов. Увеличение подобных поступлений краснодарцев, возможно, связано со строительством суперсовременной тренировочной базы в поселке Четук (Адыгея).

Но интересны пропорции.

• У «Крыльев Советов», «Ахмата» и «Химок» эта статья – две трети операционных доходов, у «Пари НН» и «Факела» – половина. В случае закрытия этого денежного источника клубы вряд ли бы потянули требования РПЛ.

• Но есть и обратные примеры! «Оренбург» от этой статьи получает только 2% доходов, «Сочи» – 1%, «Локомотив» – сильно меньше 1%.

На трансферах заработали «Сочи», «Крылья» и «Урал», а потратились снова «Зенит» и «Спартак» (почти 3 и 2,5 млрд минуса, соответственно)

Теперь обратим внимание на трансферный баланс. Эти цифры куда надежнее подборок Transfermarkt, потому что опираются на реальные документы, а не слухи.

• Право легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами сильно ударило по доходам от трансферов.

• «Сочи» отлично заработал на продаже Матео Кассьерры и Родригао в «Зенит», «Урал» – на зимней продаже Арсена Адамова туда же.

• Только три клуба в плюсе («Сочи», «Крылья Советов», «Урал»), общий трансферный баланс по сравнению с 2021 годом упал на 1,7 млрд рублей.

Клубы РПЛ заплатили агентам 2,5 млрд рублей, больше всех – «Спартак» и ЦСКА. «Урал», «Факел» и «Ахмат» традиционно вообще не платят посредникам

• «Урал» и «Факел» – по крайней мере, по документам – за пять лет не заплатили ни копейки агентам, хотя подписали более 140 футболистов. Мы знаем, что Григорий Иванов считает, что агенты – это увод денег из футбола.

• «Ахмат» в последний раз официально заплатил посредникам в 2020 году.

• У «Динамо» выплаты агентам сократились в три раза – с 563 млн до 180.

• С 2018 года (когда РФС впервые опубликовал эту отчетность) траты на агентов выросли вдвое. Расходы снизил только «Спартак» – с 688 млн в 2018-м и 862 млн в 2019-м.

• Клубы РПЛ за пять лет официально заплатили посредникам 12,5 млрд рублей.

• 80% общих трат клубов РПЛ на агентов за пять лет – на «Спартаке», «Зените», «Локомотиве», ЦСКА и «Динамо».

Больше всех в молодежный футбол вкладывают «Краснодар» и «Зенит». Общие вложения увеличились на полмиллиарда

Что такое расходы на развитие молодежного футбола в этом отчете?

Организация работы академии, медицинское обслуживание игроков молодежных команд, участие в соревнованиях, программы обучения футболу для различных возрастных групп или зарплаты сотрудникам, полностью занятым молодежным футболом. При этом не учитываются затраты на скаутинг и агентские выплаты за получение игрока молодежной команды.

• Хорошая новость: тренд на увеличение расходов на молодежный футбол сохраняется. 12 клубов вложили в академии и школы больше, чем в прошлом году.

• «Краснодар» и «Зенит» остались лидерами, потратив в сумме почти столько же, сколько все остальные клубы. При этом у «Краснодара» на молодежный футбол ушло 24% бюджета (более миллиарда рублей)!

• У «Крыльев Советов» в 20 раз увеличили расходы на молодежь, «Сочи» – в шесть.

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Цифры говорят о многом. Но есть еще один важный момент.

В условиях международного бана РФС, вопреки внутренним российским тенденциям, остался открыт. Пока крупный бизнес и множество государственных структур уводит из публичного поля все больше информации, РФС продолжает прозрачно публиковать очень подробную финансовую отчетность. То, что РФС не подхватил общий тренд, – большая удача. Даже в изоляции союз продолжает соответствовать прогрессивным нормам УЕФА.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Павел Бедняков, Виталий Тимкив, Владимир Астапкович; fckrasnodar.ru